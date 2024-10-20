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    20 октября 2024, 14:50 • Вопрос дня

    Чем кормят в Российской армии?

    Чем кормят в Российской армии?
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Солдатам срочной службы в воинских частях предлагаются «шведский стол» и салат-бар, выбрать ингредиенты в котором они могут исходя из своих предпочтений. На выбор – два супа и три горячих блюда. Перекусы в виде сала и булочек. В зоне СВО питание обеспечивают полевые кухни, а для боевых задач на передовой бойцам выдают сухпайки.

    За последние годы питание в российской армии претерпело значительные изменения. Если раньше рацион солдат был довольно однообразным и не всегда соответствовал современным представлениям о здоровом питании, то сегодня ситуация кардинально изменилась. Работа, направленная на улучшение бытовых условий и в том числе качества питания российских военнослужащих, ведется планомерно уже много лет – и результат очевиден.

    Напомним, что с 2010 года питание в армии было передано на аутсорсинг. Это означает, что гражданские компании, выигравшие тендеры, взяли на себя ответственность за организацию питания военнослужащих. Такой подход позволил существенно повысить качество и разнообразие пищи.

    Система «шведский стол»

    С 2013 года в российских воинских частях была внедрена система питания по типу «шведского стола». Это значит, что солдаты имеют возможность выбирать блюда из нескольких вариантов, что делает питание более приятным и удовлетворяющим индивидуальные предпочтения каждого.

    Примерное меню солдата

    Рацион питания военнослужащего включает в себя три основных приема пищи: завтрак, обед и ужин. Меню разрабатывается с учетом норм питания и включает в себя разнообразные блюда, богатые белками, углеводами, жирами, витаминами и минералами.

    Завтрак: обычно состоит из каши (гречневая, овсяная, рисовая), макаронных изделий, котлет, сосисок или курицы. Дополняется хлебом, сыром, маслом и горячим напитком (кофе, чай, какао).

    Обед: более разнообразный прием пищи. Включает в себя суп (борщ, щи, рассольник), второе блюдо (мясо, рыба, птица с гарниром), салат и компот.

    Ужин: как правило, более легкий, чем завтрак и обед, но питательный. Может включать в себя картофельное пюре, каши, тушеные овощи, рыбу или мясо.

    При этом для срочников действует салат-бар, в котором они могут самостоятельно выбирать ингредиенты по собственному вкусу. Кроме того, на выбор предлагается два готовых салата, два супа и три горячих блюда, готовых гарниров тоже три, а из напитков – компот или сок.

    У многих служивших в армии в 90-е годы болезненные воспоминания связаны с перловкой, из которой готовили гарнир и на которой варили супы. Однако, как сейчас рассказывают срочники в соцсетях, перловую кашу дают пару или несколько раз в неделю, и это лишь разнообразит рацион.

    Зимний рацион

    В зимнее время в рацион солдат включаются дополнительные продукты, такие как сало-шпик, который помогает быстро восстановить энергию, а также различная выпечка (булочки, кексы, печенье).

    Неуставная еда

    Помимо еды, которая выделяется солдатам срочной службы со стороны государства, сами военнослужащие могут употреблять и неуставную пищу. При воинских частях часто есть магазины, в которых можно купить продукты. Оплата производится как наличными, так и картой. Чипсы, сладкое, перекусы – все это доступно, а вот алкоголь строго запрещен.

    Кроме того, солдатам можно отправлять посылки в воинскую часть. Те, кто находятся на службе, будут очень рады получить сладости, соленые сухарики или сушеные фрукты.

    Качество и разнообразие

    Современное питание в армии отличается высоким качеством продуктов и разнообразием блюд. Меню разрабатывается с учетом сезонности и региональных особенностей. В рационе присутствуют свежие овощи, фрукты, молочные продукты, мясо, рыба и крупы.

    Контроль качества

    Качество питания в воинских частях находится под постоянным контролем. Регулярно проводятся проверки санитарно-эпидемиологического состояния столовых и качества приготовленной пищи.

    Как питаются солдаты в зоне СВО

    Обеспечение военнослужащих горячим питанием в полевых условиях – задача не менее важная, чем снабжение боеприпасами. Российские военные должны быть накормлены и обеспечены продовольствием, в том числе на передовой, в боевых условиях. И эта задача возложена на армейский тыл – специальную структуру в составе ВС РФ.

    Тыловые службы приобрели значительный опыт во время масштабных военных учений, которые проводились в последние годы, в том числе еще до начала специальной военной операции, ведь полноценным питанием требовалось обеспечить сотни тысяч солдат и офицеров, принимавших участие в маневрах.

    Две основные армейские полевые кухни – это ПАК-200М и ПК-130М, способные обеспечить питанием 200 и 130 человек соответственно. Также используется более модернизированный вариант – кухня-столовая переменного объема КСВК-240/24. Расскажем о них подробнее.

    Сейчас Российская армия эксплуатирует порядка 10 тыс. полевых кухонь.

    Передвижные автомобильные кухни ПАК-200: кормильцы армии

    Полевая кухня – неотъемлемый атрибут любой армии. Одним из наиболее распространенных и эффективных вариантов для решения этой задачи являются передвижные автомобильные кухни семейства ПАК-200.

    История создания

    Разработка ПАК-200 началась в середине 70-х годов прошлого века. Целью проекта было создание мобильной кухни, способной обеспечить горячей пищей большое количество военнослужащих в условиях отсутствия стационарной инфраструктуры. В 1977 году ПАК-200 была принята на вооружение, а в 1986 году появилась ее модернизированная версия – ПАК-200М.

    Передвижные автомобильные кухни ПАК-200: кормильцы армии (фото: mil.ru)

    Передвижные автомобильные кухни ПАК-200: кормильцы армии (фото: mil.ru)

    Конструкция и принцип работы

    ПАК-200 представляет собой специальный автомобиль, оборудованный всем необходимым для приготовления пищи. Основные компоненты кухни:

    – Кузов: изотермический фургон, оборудованный всем необходимым оборудованием.

    – Тепловой блок состоит из нескольких котлов для приготовления первых и вторых блюд, жарочного шкафа и водонагревателя. Отопление осуществляется за счет сжигания жидкого или твердого топлива.

    – Вспомогательное оборудование включает в себя столы для разделки продуктов, мойки, шкафы для хранения посуды и продуктов, холодильник.

    – Топливная система обеспечивает подачу топлива в топки теплового блока.

    Возможности кухни

    – Производительность: одна кухня ПАК-200 может обслужить до 200 человек.

    – Мобильность: кухня может работать как на стоянке, так и в движении. Чтобы накормить несколько подразделений, требуются усилия двух поваров.

    – Автономность: оснащена всем необходимым оборудованием для приготовления пищи, не требуя подключения к внешним источникам энергии.

    – Многофункциональность: позволяет готовить широкий ассортимент блюд, включая первые и вторые блюда, гарниры и напитки.

    В процессе эксплуатации ПАК-200 постоянно совершенствовалась. Модернизированная версия ПАК-200М получила более совершенное оборудование, повысилось удобство работы повара. В частности, были улучшены тепловые блоки, увеличена емкость бака для воды, добавлены новые функции, такие как овощерезка и мясорубка.

    ПАК-200 – это незаменимый помощник в обеспечении военнослужащих горячим питанием в полевых условиях. Благодаря своей надежности, производительности и мобильности, она уже много лет служит на благо российской армии и продолжает совершенствоваться.

    Передвижная кухня-столовая КСВК-240/24: оплот сытости

    КСВК-240/24 – это специализированное транспортное средство, предназначенное для приготовления и выдачи горячей пищи в полевых условиях. Оно способно обслужить до 240 человек и является незаменимым элементом обеспечения боеспособности подразделений.

    Кухня представляет собой контейнер, установленный на шасси грузового автомобиля. Внутри контейнера размещено все необходимое оборудование для приготовления пищи:

    – Тепловые блоки оснащены котлами для приготовления первых и вторых блюд, жарочными шкафами и водонагревателями.

    – Рабочие поверхности: столы для разделки продуктов, мойки.

    – Шкафы для хранения продуктов, посуды и инвентаря.

    – Система вентиляции обеспечивают комфортные условия работы и удаление продуктов горения.

    – Оборудование для подачи воды и топлива: баки для воды и топлива, насосы.

    Передвижная кухня-столовая КСВК-240/24: оплот сытости (фото: mil.ru)

    Передвижная кухня-столовая КСВК-240/24: оплот сытости (фото: mil.ru)

    Технические характеристики

    – Габариты: кухня достаточно компактна в транспортном положении и разворачивается в рабочее состояние на месте дислокации.

    – Грузоподъемность: позволяет перевозить необходимое количество продуктов и оборудования.

    – Производительность: способна приготовить пищу для 240 человек за один раз.

    – Автономность: оснащена собственными источниками энергии и воды.

    – Мобильность: может быть быстро развернута и перемещена в другое место.

    КСВК-240/24 широко используется в вооруженных силах для обеспечения горячим питанием личного состава в полевых условиях. Разместиться и с комфортом пообедать за столами внутри могут 24 человека.

    Армейский сухпаек

    Российские военные, которые выполняют боевые задачи, получают сухие пайки. Официально они называются индивидуальными рационами питания (сокращенно – ИРП).

    Наборы, продукты в которых предусмотрены на три приема пищи, существуют в 15 различных вариантах, но каждый из них является очень питательным – их энергетическая ценность превышает 4,5 тыс. ккал. Есть варианты в зависимости от сезона (зимний, летний), планируемых условий использования (повседневные или боевые). Кроме того, компактные варианты ИРП созданы специально для десантников и спецназовцев.

    Передвижная кухня-столовая КСВК-240/24: оплот сытости (фото: mil.ru)

    Армейский сухпаек (фото: mil.ru)

    Сухой паек выдается в том случае, если нет возможности поесть в полевой кухне. Сухпай дают при учениях вне территории части.

    Еда в пайке упакована в картонную коробку. Ее закрывают оберткой, обеспечивающей водонепроницаемость. Такие пайки солдаты могут получить в зонах бедствий, в условиях военных конфликтов, на учениях в ситуациях, когда нужно быстро восстанавливать энергию, но нет возможности приготовить полноценные завтрак, обед и ужин.

    Состав ИРП рассчитывают в лабораториях исходя из норм питания и потребности организма в определенных микроэлементах. Затем пайки тестируют в полевых условиях.

    Нынешний сухпаек включает продукты, которые можно как разогреть, так и съесть холодными. Хранить такие коробки можно два-три года.

    День повара: военные повара отмечают профессиональный праздник в зоне СВО

    20 октября – особая дата для всех, кто связал свою жизнь с кулинарией. В этот день отмечается Международный день повара.

    В этот день мы особенно поздравляем военных поваров, которые находятся в зоне проведения спецоперации и обеспечивают наших солдат вкусной, горячей, питательной пищей. В нынешних условиях их труд приобретает особое значение. Повара полевых кухонь работают в сложных условиях, часто под обстрелами, но они всегда находят силы, чтобы продолжать свою важную работу.

    Меню полевой кухни, конечно, отличается от меню ресторана высокой кухни. Однако военные повара стараются сделать все возможное, чтобы разнообразить рацион солдат. В меню входят первые и вторые блюда, гарниры, салаты, выпечка и компоты. Особое внимание уделяется качеству продуктов и соблюдению санитарных норм.

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