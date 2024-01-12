Кто такие хуситы?

Tекст: Андрей Резчиков

Хуситы – это последователи движения «Ансарулла» (сторонники бога) или «Ансар Аллах», которое было основано сейидом Хусейном Бадруддином аль-Хуси в начале 1990-х годов прошлого века в провинции Саада на севере Йемена. Это шиитское движение зародилось в зейдитской общине (насчитывает тысячелетнюю историю) и охватывает около 30% населения страны, в которой проживает около 31 млн человек.

Как отмечал в интервью передаче «Международное обозрение» старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Сергей Серебров, хусизм можно назвать реформаторским исламским учением новой волны эпохи постмодерна. Сейид Хусейн пытался возродить роль Корана в качестве самодостаточного источника не только духовного, но и социально-экономического развития исламских обществ, ставя заслон на пути влияния идеологии Запада.

В основании хусизма лежит концепция коранического пути, аль-масират аль-куранийя. Согласно этой концепции, Хусейн призывает умму смотреть на Коран как на чистый источник божественного откровения, не применяя каких-либо научных методов к толкованию Корана, как это было всю историю ислама. Хуситы заявляют, что защищают свою религию от влияния суннизма и салафизма, а свою страну – от внешней агрессии.

Как утверждают западные эксперты, хуситы якобы пользуются скрытой военной и финансовой поддержкой Ирана и его союзников в лице ливанского движения «Хезболла».

Массовые удары Британии и США по позициям хуситов в Йемене – это третья военная атака на движение. Первый раз это случилось в 2004 году по решению президента Йемена Али Абдаллы Салеха. Война продолжалась шесть лет и закончилась в 2010 году гуманитарной катастрофой, охватившей весь север страны. В 2013 году временный президент Абд-Раббу Мансур Хади, сменивший Салеха, официально извинился перед хуситами за несправедливо пролитую кровь.

Осенью 2014 года при участии ООН было появилось мирное соглашение между хуситами и властями страны. Правительство было отправлено в отставку, новым главой кабинета с одобрения группировки стал Халед Махфуз Бахах. Однако хуситы продолжили боевые действия, и в ноябре того же года Совбез ООН ввел санкции против лидеров боевого крыла группировки «Ансар Аллах».

С начала 2015 года, после захвата столицы Йемена Саны и создания Революционного совета, движение «Ансарулла» является де-факто правящей организацией в Йемене.

Вторая военная операция против хуситов была объявлена Саудовской Аравией в марте 2015 года. Она стала отправной точкой текущего йеменского военного конфликта с участием арабской коалиции, включавшей также ОАЭ. Весной 2022 года эта гибридная война вступила в фазу замораживания на стадии «ни войны, ни мира».

С 2023 года Саудовская Аравия при посредничестве Омана ищет альтернативные пути урегулирования кризиса, начав прямые переговоры с Саной. Участники конфликта считают, что прекращение войны поможет снятию главной угрозы безопасности всей Аравии.

Первые две военные операции привели к мощному росту хуситского движения как в организационном, так и идеологическом плане. Наблюдалось также и расширение социальной базы его поддержки. В 2016 году движение «Ансарулла» уже находилось в прочном политическом альянсе с бывшим президентом Салехом, председателем «Всеобщего народного конгресса». Их альянс был построен на обоюдном стремлении не допустить к власти партию «Ислах», основанную на исламистской идеологии запрещенной в России организации «Братьев-мусульман».

После начала Израилем осенью 2023 года спецоперации по ликвидации палестинского движения ХАМАС хуситы выступили в поддержку жителей сектора Газа и палестинцев. В Красном море начали подвергаться атакам суда, которые либо принадлежат Израилю, либо направляются «в порты оккупированных территорий». Для этих ударов хуситы используют дроны и противокорабельные ракеты. Для атак территории Израиля хуситами применялись баллистические ракеты.

Действия хуситов в Красном море отразились на мировой экономике. Через этот узкий участок, который проходит от Баб-эль-Мандебского пролива у побережья Йемена до Суэцкого канала на севере Египта, транспортируется около 12% мировой торговли, включая 30% мирового контейнерного трафика.

В декабре прошлого года США создали международную коалицию по защите судоходства в Красном море. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что массовые удары по хуситам наносятся ради безопасности судоходства.

По мнению российских экспертов, новый конфликт не имеет ничего общего со свободой судоходства, и на самом деле это очередная ширма, под прикрытием которой Вашингтон разворачивает военный кулак на Ближнем Востоке, в частности, на стратегических точках – путях транспортировки углеводородов.