Откуда западные СМИ получают снимки российской военной техники?

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Как США могут избавить Европу от российского газа

Обещания США спасти Европу от засилья российского газа ничего не стоят Павел Львов/РИА «Новости»
США продолжают запугивать Россию остановкой поставок газа и успокаивать Европу обещаниями позаботиться о ней в этом случае. В январе Европа получила рекордный объем заморского СПГ. Однако удастся ли США повторить этот успех на протяжении года и спасти Европу от засилья российского трубопроводного газа? Подробности...
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Макрону померещился прогресс вокруг Донбасса

Вслед за немцами Макрон отказался поставлять Киеву летальное оружие Thibault Camus/Pool via REUTERS
В мире большой политики, где еще вчера обсуждали «почти неизбежное нападение России на Украину», сменился настрой: многие ждут прогресса на российско-украинском треке, якобы связанного с тем, что президент Франции Эммануэль Макрон удачно слетал в Москву и в Киев с интересными предложениями по безопасности. Оправдан ли этот оптимизм? Подробности...
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Как предатель сдал Америке лучшего разведчика СССР

Так эту сцену обмена принято изображать в современном кинематографе "Шпионский мост",Amblin Entertainment
Ровно 60 лет назад произошло событие, ставшее одним из символов противостояния США и СССР – обмен легендарного советского разведчика на американского сбитого летчика. Кто и при каких обстоятельствах предал Рудольфа Абеля, почему смерть предателя до сих пор остается загадкой и какими сложностями сопровождалась уникальная операция по обмену?  Подробности...
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Молодежь во всем мире программируют на ненависть к России

Подростки подхватили запущенный кем-то тренд «войны» с Россией Виталий Аньков/РИА Новости
Десятки тысяч подростков в США в последние дни начали размещать в соцсетях призывы к войне с Россией. Их примеру начали следовать тинейджеры в других странах. Дети из далеких от Европы частей света пишут о «нападении» русских на Украину, даже не зная, где она находится. Тренд запущен в соцсети TikTok, чья аудитория по всему миру превысила 1 млрд пользователей. Стал ли TikTok новым информационным оружием США? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Зачем убивать НАТО и воскрешать ОБСЕ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Немецкий политолог Александр Рар предложил интересный способ обеспечить европейскую безопасность. Для этого всего лишь надо распустить НАТО и воскресить ОБСЕ. Но вот поможет ли это? Подробности...

Запад не един, Евросоюз – химера

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Именно среди партий и движений социалистической ориентации во всем мире Россия может и должна находить себе постоянных и искренних союзников. Наш «умеренный консерватизм» должен стать умеренным левым консерватизмом. Подробности...
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Правительствам США, Канады и ЕС пора начинать паниковать

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
То, что происходит сегодня в Оттаве – пороховая бочка, которая может рвануть по всему миру так, что мало не покажется никому. Возможно, мы находимся на пороге настоящей социальной революции. Подробности...
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Путь Жириновского: восемь прививок и ковид

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"Омикрон" приравняли к ОРВИ

Макрон в Кремле и в Киеве: главное

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Фигуристка Камила Валиева покорила зрителей Пекинской Олимпиады

На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
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Открытие зимних Олимпийских игр в Пекине

В Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» состоялась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Талисманом соревнований стала панда Бин Дунь Дунь, которая знакома по летним Играм 2008 года. Событие по традиции состояло из красочного шоу и парада спортсменов
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Панды в Московском зоопарке предсказали победу России на Олимпиаде

Лидерами в общекомандном зачете Олимпиады в Пекине станут Россия, Китай, а также Германия и США. Такой результат предсказали панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка. Теперь пандам хотят предложить назвать победителей в отдельных видах спорта
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Откуда западные СМИ получают снимки российской военной техники?

    		    10 февраля 2022, 12:54
    Фото: Maxar Technologies/REUTERS
    Текст: Михаил Котов

    В последнее время статьи во многих зарубежных изданиях выходят с качественными спутниковыми фотографиями, на которых видны места дислокации российских военных. Фотографии позволяют рассмотреть тип военной техники, следы, укрепления. По сути, все это можно отнести к развединформации. Часто подобными снимками иллюстрируют тексты о «концентрации российских войск вблизи украинской границы», пугая западную аудиторию.

    Откуда СМИ получают все эти фотографии? Оказывается, помимо сливох из разведывательных структур, подобные снимки сегодня можно получить у западных коммерческих компаний, эксплуатирующих космические аппараты и спутники.

    Почти все такие фотографии, которые маркируются как «изображения российской военной техники близ украинской границы» – это изображения, полученные при помощи спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Сейчас для получения фотографий с подобным разрешением (около 30 см на пиксель) уже не нужны военные спутники-шпионы, с этим спокойно справляются космические аппараты коммерческого класса.

    Еще несколько десятилетий назад дистанционное зондирование земли и ее фотографирование из космоса было сложной технической задачей. Гонка космических спутников-шпионов, следящих за территорией противника, стартовала практически сразу после начала космической эры. Менее чем через два года после запуска первого спутника, 28 февраля 1959 года США запустили на околоземную орбиту спутник-фоторазведчик, созданный по программе CORONA (открытое название Discoverer). Основная цель такого аппарата – получение фотографий Земли. Естественно, американских военных интересовали в первую очередь территории СССР и Китая. Советский ответ – комплекс обзорной фоторазведки «Зенит-2», который был принят на вооружение Советской армии спустя почти пять лет.

    Спутники-шпионы того времени отличались большими размерами. Массивная оптическая система, сложный лентопротяжный механизм для пленки. Например, разведывательные спутники KH-11 KENNAN, которые и до сих пор используются США, имеют длину более 19 метров и диаметр около трех метров. Можно сказать, это огромный космический телескоп, направленный на Землю.

    Отдельной проблемой была передача на Землю полученных снимков. К примеру, у советских «Янтарей» отсек специальной аппаратуры, вместе с отснятыми пленками, возвращался на Землю после завершения программы полета.

    Последние два десятилетия сильно поменяли ситуацию. Электроника стала миниатюрнее, возможность передачи снимка сразу после его съемки стала нормой, сильно уменьшились размеры оптической системы. Вес такого аппарата снизился с нескольких тонн до считанных килограммов.

    Спутники Dove американской коммерческой компании Planet Labs весят всего 5,8 килограмма и представляют собой трехюнитовый кубсат (космический аппарат собранный из трех стандартных кубиков со стороной 10 сантиметров каждый). А использование кластерных запусков позволило компании запустить и использовать созвездие космических аппаратов, непрерывно ведущих съемку и дающих раз в сутки полное изображение поверхности Земли с разрешением 3,5 метра.

    Военные до сих пор используют свои космические аппараты. Однако коммерческие компании вплотную подобрались к ним по качеству изображения и явно обогнали по объемам получаемой информации и актуальности картинки.

    Так что же может увидеть современный спутник дистанционного зондирования Земли в оптическом спектре? В зависимости от задач он способен выдавать фотографии земной поверхности с разрешением до 15-30 сантиметров на пиксель. Такие фотографии позволяют различить вид техники, определить степень постройки корабля или посчитать количество автомобилей на стоянке у супермаркета.

    Отдельных людей на таких фотографиях разобрать сложно, но это, как правило, и не требуется. Еще примерно 50 лет назад специалисты НАСА определили предел различимых с орбиты деталей до примерно 10-12 сантиметров на точку. Лучше уже не сделать из-за искажений атмосферы. Хотя есть вероятность, что использование современных сверхточных нейросетей и многократное фотографирование одного и того же места поможет обойти даже это ограничение.

    На практике даже такое разрешение нужно далеко не всегда. Для слежения за техникой достаточно и одного-трех метров на пиксель, зато аппарат может на проходе снять гораздо большую по размерам территорию.

    Обработка снимков тоже зачастую ведется при помощи нейросетей. «Натренированные» программы найдут танки и автомобили гораздо быстрее, чем это сделает человек вручную. Вот и получается, что при современных средствах дистанционного зондирования Земли передвижения техники и войск всегда практически как на ладони.

    Естественно, нужно помнить об ограничениях. Спутники ДЗЗ, работающие в оптическом диапазоне, бесполезны в случае даже легкой облачности.

    В таком случае, чтобы продолжить слежение, используются радиолокационные спутники – они могут работать и ночью, и в любую погоду. Правда, они не дают такой красивой картинки, но с задачей отслеживания справляются не хуже. Еще одно ограничение: из-за низкой орбиты большинства спутников ДЗЗ они не умеют делать видеосъемку – слишком быстро проходят над требуемым местом.

    Могут ли коммерческие спутники ДЗЗ осуществлять слежение за чужой территорией? Разумеется, космос общий, размещение там космических аппаратов абсолютно законно. Поэтому воспрепятствовать этому никак нельзя, можно лишь самостоятельно работать над увеличением количества собственных космических аппаратов ДЗЗ.

    А как в России обстоят дела с рынком изображений, полученных с аппаратов дистанционного зондирования Земли? Основным заказчиком таких снимков является государство, по сути, этот рынок в нашей стране только формируется. Если вы хотите получить снимки с российских космических аппаратов, то сделать это, минуя Роскосмос, не получится. Продажа снимков, полученных с зарубежных космических аппаратов, в России возможна, есть несколько компаний, которые этим занимаются. Правда, для работы требуется получение лицензии на космическую деятельность.

    В настоящее время на стадии разработки находится федеральный закон «О дистанционном зондировании Земли из космоса». Он призван заполнить пробелы в работе с данными ДЗЗ, существующие в настоящее время. В частности, остаются вопросы – может ли российская частная компания запустить подобные спутники и свободно в России продавать полученные с них фотографии?


     
     
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