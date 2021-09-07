Как сварить последний шов «Северного потока – 2»?

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7 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 14:53  |  vz.ru
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Автолюбителей заставили переплачивать за дефицит новых машин

Автомобилей не хватает на всех желающих Артем Геодакян/ТАСС
Уже два месяца в России падают продажи новых автомобилей, хотя спрос на машины остается стабильным. В автосалонах не хватает машин на всех желающих. Дилеры начали устанавливать свои «правила игры». О скидках можно забыть чуть ли не до конца следующего года, уверяют участники рынка. Кто виноват в дефиците и как купить машину со скидкой?  Подробности...
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Главный урок распада СССР до сих пор не выучен

Столь легким достижением независимости Прибалтика обязана лично Борису Ельцину Паже Улдис/Фотохроника ТАСС
Ровно 30 лет назад в Москве официально зафиксировали первую стадию распада СССР, признав государственную независимость Литвы, Латвии и Эстонии. Это было сделано худшим путем из возможных, если исходить из интересов России и русских. Но даже сейчас, три десятилетия спустя, уроки государственного распада выучены в РФ далеко не всеми.  Подробности...
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Крупнейший проект способен привлечь людей на Дальний Восток

Мост на Сахалин пока еще не строится – но есть надежда, что все же будет построен Юрий Смитюк/ТАСС
Весьма амбициозный и еще более дорогостоящий проект – строительство моста на Сахалин – вновь вспомнили на самом высоком уровне. Возражения против его строительства очевидны: гигантская стоимость и небольшое количество грузов для транспортировки. Почему же тогда вот уже почти сто лет идея построить мост на Сахалин обсуждается руководством страны? Подробности...
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Талибы пригрозили Средней Азии дружбой

Железную дорогу Ташкент – Пешавар предлагается провести через афганский «эмират» талибов Jalil Rezayee/EPA/ТАСС
Движение «Талибан» (запрещенное в России) стремится завязать контакты с северными соседями – республиками Средней Азии. Первым выбран Узбекистан. Талибы отправляют в Ташкент поздравления, предлагают реанимировать проект железной дороги и обещают поддерживать «партнеров». Станет ли Узбекистан первой из бывших республик СССР, которая пойдет на сотрудничество с «Исламским эмиратом»? Подробности...
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Каким должно быть наказание для убийц детей

Подозреваемый ранее был осужден за сексуальное насилие над детьми кадр из видео
Россию всколыхнула трагедия в Кузбассе – две десятилетние школьницы, пропавшие накануне, обнаружены мертвыми. Подозреваемый признался в их изнасиловании и убийстве на месте преступления. Подозреваемый ранее уже был судим за сексуальное насилие. Какие меры должно предпринять государство, чтобы не допустить новых убийств и изнасилований детей? Подробности...
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Фантомные атомные боли бывших советских республик

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Все эти игры с мирным атомом происходят буквально у границ России. И стоило бы за ними приглядывать. Не только нам, но и финнам, шведам и всем прочим соседям. Если долбанет – мало не покажется никому. Подробности...
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Наука бессильна перед картами Таро

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
«Борьба науки и религии» была и остается мифом. Наука выросла в лоне Церкви. Науке угрожают светские – и при этом решительно антихристианские идеологии. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев

Для жителей Южных Курил вопроса, чьи острова, не существует

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Жизнь на островах по-прежнему полна трудностей. На Шикотане прекрасная новая клиника – однако к ней ведет до сих пор не заасфальтированная дорога. Подробности...
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Каких животных потеряла Россия

Провал Зеленского в Вашингтоне

США отказываются от войн

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Умер Жан-Поль Бельмондо

Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нейи-сюр-Сен, пригороде Парижа, в семье художницы Сары Рейно-Ришар и скульптора Поля Бельмондо, чьи статуи украшают многие парижские парки
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Мощные ливни затопили улицы Нью-Йорка

В Нью-Йорке объявили режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы наводнений, вызванных отголосками урагана «Ида». Губернатор штата Кэти Хокул призвала жителей не садиться за руль и не выходить из дома без необходимости
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Обсуждение: 9 комментариев

В аэропорту Кабула произошел крупный теракт, много жертв

За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Что вас может побудить переехать жить в Сибирь из западной части России?
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  • Хорошие жилищные условия

  • Перспективы карьерного роста

  • Таежная романтика

  • Ни при каких условиях не перееду

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Что вам ближе – коммунизм или христианство?
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    Что вас может побудить переехать жить в Сибирь из западной части России?

    Как сварить последний шов «Северного потока – 2»?

    		    7 сентября 2021, 14:44
    Фото: Jens Büttner/Global Look Press
    Текст: Елена Лексина,
    Михаил Мошкин

    Прибрежный участок трубы, который идет от немецкого берега, и глубоководный участок трубы соединят методом надводного захлеста.

    Он заключается в следующем: сначала концы двух труб опускаются на морское дно параллельно друг другу и с нахлестом. Далее с судна-трубоукладчика опускаются водолазы, которые прикрепляют к концам труб камеры плавучести – закрытые камеры, которые заполнены воздухом или другим плавучим материалом.

    Водолазы также закрепляют на трубах подъемные тросы, которые опущены с шести кранов-укосин – грузоподъемных кранов А-образной формы, которые закреплены вдоль борта судна.

    На тросах оба конца труб по очереди поднимаются над поверхностью воды. Над водой концы труб обрезаются до нужной длины (до этого, напомним, они были с нахлестом), зачищаются и свариваются. Должно получиться то, что называется кольцевым сварным соединением, или, иначе говоря, неразъемным швом. На концы труб наносится покрытие, которое обеспечивает гидроизоляцию.

    Затем судно-трубоукладчик, двигаясь боком, плавно опускает трубу на дно дугой. На дне моря трубы обычно лежат под собственным весом, без специального крепления, потому что вес каждой трубы после нанесения бетонного покрытия достигает нескольких тонн. Добавим, что в некоторых местах, например у выходов на берег, для обеспечения стабильности трубы укладывают в специальные траншеи и сверху присыпают грунтом.

    О соединении участков газопровода «Северный поток – 2» методом надводного захлеста подробно рассказывается на официальном сайте компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG, а нагляднее процесс можно представить при помощи размещенного там же видеоролика.

    В понедельник стало известно, что специалисты трубоукладочной баржи «Фортуна» осуществили сварку последней трубы второй нитки газопровода. После этого труба под номером 200 858 будет погружена на дно Балтийского моря в германских водах. А после этого как раз и будет проведена методом надводного захлеста стыковка прибрежных секций, идущих от побережья Германии, и глубоководных, идущих из вод Дании. Затем будут проведены пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения нынешнего года.

    После завершения строительства «Северного потока – 2» будут проведены дополнительные испытания, а вводу в эксплуатацию будет предшествовать независимая проверка и сертификация. После чего Россия получит возможность поставлять газ в Европу по дну Балтийского моря – объемами до 55 млрд кубометров топлива в год.


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