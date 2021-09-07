Как сварить последний шов «Северного потока – 2»?

Прибрежный участок трубы, который идет от немецкого берега, и глубоководный участок трубы соединят методом надводного захлеста.

Он заключается в следующем: сначала концы двух труб опускаются на морское дно параллельно друг другу и с нахлестом. Далее с судна-трубоукладчика опускаются водолазы, которые прикрепляют к концам труб камеры плавучести – закрытые камеры, которые заполнены воздухом или другим плавучим материалом.

Водолазы также закрепляют на трубах подъемные тросы, которые опущены с шести кранов-укосин – грузоподъемных кранов А-образной формы, которые закреплены вдоль борта судна.

На тросах оба конца труб по очереди поднимаются над поверхностью воды. Над водой концы труб обрезаются до нужной длины (до этого, напомним, они были с нахлестом), зачищаются и свариваются. Должно получиться то, что называется кольцевым сварным соединением, или, иначе говоря, неразъемным швом. На концы труб наносится покрытие, которое обеспечивает гидроизоляцию.

Затем судно-трубоукладчик, двигаясь боком, плавно опускает трубу на дно дугой. На дне моря трубы обычно лежат под собственным весом, без специального крепления, потому что вес каждой трубы после нанесения бетонного покрытия достигает нескольких тонн. Добавим, что в некоторых местах, например у выходов на берег, для обеспечения стабильности трубы укладывают в специальные траншеи и сверху присыпают грунтом.

О соединении участков газопровода «Северный поток – 2» методом надводного захлеста подробно рассказывается на официальном сайте компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG, а нагляднее процесс можно представить при помощи размещенного там же видеоролика.

В понедельник стало известно, что специалисты трубоукладочной баржи «Фортуна» осуществили сварку последней трубы второй нитки газопровода. После этого труба под номером 200 858 будет погружена на дно Балтийского моря в германских водах. А после этого как раз и будет проведена методом надводного захлеста стыковка прибрежных секций, идущих от побережья Германии, и глубоководных, идущих из вод Дании. Затем будут проведены пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения нынешнего года.

После завершения строительства «Северного потока – 2» будут проведены дополнительные испытания, а вводу в эксплуатацию будет предшествовать независимая проверка и сертификация. После чего Россия получит возможность поставлять газ в Европу по дну Балтийского моря – объемами до 55 млрд кубометров топлива в год.