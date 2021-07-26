Как стать видеонаблюдателем на выборах в Госдуму

Во время выборов в Госдуму, которые будут проходить с 17 по 19 сентября, Центризбирком не будет проводить общедоступную трансляцию с избирательных участков. Как пояснили в середине июня в ЦИК, кандидатам и партиям предоставлен доступ к служебному порталу, где идет трансляция с участков. Кроме того, в общественных штабах в регионах будут организованы центры наблюдения (они откроются при общественных палатах регионов), где наблюдатели смогут оперативно отслеживать видеотрансляцию с избирательных участков.

В Москве и регионах будут открыты 86 центров общественного наблюдения, где установят достаточное число компьютеров с доступом к порталу, где будет транслироваться «картинка» с участков. Возможность стать видеонаблюдателем есть у практически у любого человека, который обратится в региональную общественную палату или в Общественную палату России.

«После этого человек имеет право присутствовать при видеонаблюдении в рамках работы общественного штаба, созданного в каждом регионе», – пояснил Максим Григорьев, председатель Координационного совета при Общественной палате России по общественному контролю за голосованием.

Требования к видеонаблюдателям – максимально щадящие, подчеркнул Григорьев. Это должен быть совершеннолетний человек, из числа тех, кому по законодательству не запрещено иметь статус наблюдателя. Напомним, по действующему закону о выборах депутатов Госдумы, наблюдателями не могут быть: губернаторы, депутаты, мэры и непосредственные подчиненные этих должностных лиц, а также судьи, прокуроры и члены избиркомов с правом решающего голоса.

При этом регистрация через общественные палаты и отказ от трансляции в интернете поможет предотвратить манипуляции с видеозаписями, в том числе со стороны зарубежных «доброжелателей», отметил Григорьев. «Свободный доступ видеонаблюдения использовался западными странами, неизвестными людьми и структурами в западных странах для того, чтобы скачать информацию для использования в своих интересах», – констатировал член Общественной палаты.

Видеонаблюдатели получат доступ к трансляции изображения с участковых и территориальных избирательных комиссий.

«Ограничения на присутствие видеонаблюдателей – только в размерах помещений, где будет вестись видеотрансляция, – отметил Григорьев. – Если окажется, что тысячи человек хотят наблюдать, мы для этого не будем снимать стадионы в регионах. Также надо учесть требования о социальной дистанции в связи с пандемией ковида. В разных регионах могут быть введены различные ограничения по количеству людей, находящихся в одном помещении».

На сентябрьских выборах в Госдуму более половины избирательных участков (50 тысяч при общем их числе в 97 тысяч) будут оборудованы видеокамерами для наблюдения. Для сравнения, на выборах 2016 года, камеры были установлены на 22 тыс. участках в 24 регионах.

В постановлении Центризбиркома, которое опубликовала «Российская газета», подробно прописаны правила работы системы видеонаблюдения. В зоне видимости камер должны находиться столы со списками избирателей, стационарные и переносные ящики для голосования, комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы), сейфы для хранения избирательной документации, места перемещения бюллетеней в сейф-пакеты. Отметим, что если на предыдущих выборах на участках могла быть установлена лишь одна камера, то сейчас их должно быть две – три – в том числе, камеры, которые фиксируют хранение сейф-пакета.

Если участок не оборудован видеонаблюдением за ходом голосования, там в любом случае будет обеспечена круглосуточная видеофиксация, особенно в местах хранения бюллетеней.

Если на выборах 2016 года всего было установлено около 40 тысяч видеокамер, то в ходе нынешнего голосования их число увеличится в более чем вдвое, до 100 тысяч. Пять лет назад видеонаблюдение было доступно в течение 12 часов в день голосования. В ходе нынешних выборах, когда подавать бюллетени можно будет в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября, ситуация изменилась. 17 и 18-го наблюдение по видео можно будет вести круглосуточно, и 19-го – днем.