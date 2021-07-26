Как стать видеонаблюдателем на выборах в Госдуму

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26 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 14:23  |  vz.ru
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Кому в России коронавирус принес сверхдоходы

Российская промышленность – один из выгодополучателей коронакризиса Денис Гришкин/Агентство «Москва»
Огромные деньги удалось заработать целым отраслям российской экономики в последнее время – и все благодаря кризису, вызванному коронавирусом. Кто выиграл от происходящего больше всего, сохранится ли этот денежный поток в будущем и на что в итоге будут потрачены коронавирусные сверхприбыли? Подробности...
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Россия представила Европе грехи Украины

Одним из основных пунктов обвинений в адрес ВСУ стали обстрелы городов Донбасса Mstyslav Chernov/AP/ТАСС
Москва впервые подала иск в Страсбургский суд против другой страны. Ответчиком названа Украина. Силовой захват власти, террор на Майдане в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе, развязывание гражданской войны, дискриминация русских – таковы главные пункты обвинений, от которых судьям ЕСПЧ трудно будет отвернуться. Почему иск о событиях 2014-го подан только теперь, семь лет спустя?  Подробности...
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В России начали прививать от COVID по новым правилам

Минздрав не торопится принимать решения по вакцинации подростков Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Прививки от коронавируса можно делать беременным и пациентам с онкологией. Соответствующие рекомендации подготовил Минздрав. Также обновились противопоказания для желающих привиться «ЭпиВакКороной»: людям с тяжелыми формами аллергии вакцина противопоказана. Однако в новой версии рекомендаций ничего не говорится о вакцинации детей и подростков. Перед учебным годом именно этот вопрос волнует россиян. Подробности...
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Литва стонет от «гибридной агрессии» Лукашенко

Мигранты уже навязывают Литве свои правила Florian Bachmeier/Imagebroker/Global Look Press
В Литве, похоже, готовы признать поражение в борьбе с мигрантами и приступают к строительству городка для размещения 40 тыс. человек. Страна не может отгородиться от пришельцев, ибо в ней не хватает даже колючей проволоки. А незваные гости ведут себя столь чудовищно, что по стране раздаются призывы учиться стрелять, «чтобы очистить Литву от чужеродцев». Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Слово «национальность» – это совсем про другое

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Этнос, народ и нация – это совершенно разные категории. Чеченец юридически является россиянином, так как имеет паспорт РФ, но по происхождению, по крови, он нохчи. Подробности...
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Почему Ленин желал России поражения в Первой мировой

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Советские республики расцветали одна за другой – Баварская, Венгерская и даже Персидская. Причем в той же Баварии авторитет Москвы был выше, чем в самой Москве – цитаты Ленина и «опыт русских товарищей» были лучшими аргументами. Подробности...
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Трамп возвращается

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Это ситуация преддверия новой «войны Севера и Юга», войны гораздо более глобальной, чем та, что была когда-то. Подробности...
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Онлайн-букмекеры: вред и польза

«Северный поток – 2»: что теперь будет

НАТО доверят женщине

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Президент принял парад в честь 325-летия флота России

В День ВМФ военные парады прошли в Петербурге и Кронштадте, в Балтийске, Севастополе, Североморске, Владивостоке и на Камчатке. В Петербурге морской парад, приуроченный к 325-й годовщине российского флота, принимали Верховный главнокомандующий Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу
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Броши главы Центробанка несут скрытые сигналы

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина пришла на пресс-конференцию по поводу изменений ключевой ставки, надев брошь в форме тучи и дождя. Ставка была резко повышена. Использовать необычные украшения на пресс-конференциях в Центробанке Набиуллина начала с прошлого года
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В Токио в условиях пандемии стартовала Олимпиада-2020

В Токио открылась Олимпиада-2020, которую пришлось перенести из-за пандемии. Впервые Игры пройдут без иностранных болельщиков, а сборная России выступит под нейтральным белым флагом. Саму церемонию открытия наблюдатели назвали скромной, а некоторые – даже «медленной и унылой»
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Как стать видеонаблюдателем на выборах в Госдуму

    		    26 июля 2021, 14:12
    Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Во время выборов в Госдуму, которые будут проходить с 17 по 19 сентября, Центризбирком не будет проводить общедоступную трансляцию с избирательных участков. Как пояснили в середине июня в ЦИК, кандидатам и партиям предоставлен доступ к служебному порталу, где идет трансляция с участков. Кроме того, в общественных штабах в регионах будут организованы центры наблюдения (они откроются при общественных палатах регионов), где наблюдатели смогут оперативно отслеживать видеотрансляцию с избирательных участков.

    В Москве и регионах будут открыты 86 центров общественного наблюдения, где установят достаточное число компьютеров с доступом к порталу, где будет транслироваться «картинка» с участков. Возможность стать видеонаблюдателем есть у практически у любого человека, который обратится в региональную общественную палату или в Общественную палату России.

    «После этого человек имеет право присутствовать при видеонаблюдении в рамках работы общественного штаба, созданного в каждом регионе», – пояснил Максим Григорьев, председатель Координационного совета при Общественной палате России по общественному контролю за голосованием.

    Требования к видеонаблюдателям – максимально щадящие, подчеркнул Григорьев. Это должен быть совершеннолетний человек, из числа тех, кому по законодательству не запрещено иметь статус наблюдателя. Напомним, по действующему закону о выборах депутатов Госдумы, наблюдателями не могут быть: губернаторы, депутаты, мэры и непосредственные подчиненные этих должностных лиц, а также судьи, прокуроры и члены избиркомов с правом решающего голоса.

    При этом регистрация через общественные палаты и отказ от трансляции в интернете поможет предотвратить манипуляции с видеозаписями, в том числе со стороны зарубежных «доброжелателей», отметил Григорьев.  «Свободный доступ видеонаблюдения использовался западными странами, неизвестными людьми и структурами в западных странах для того, чтобы скачать информацию для использования в своих интересах», – констатировал член Общественной палаты.

    Видеонаблюдатели получат доступ к трансляции изображения с участковых и территориальных избирательных комиссий. 

    «Ограничения на присутствие видеонаблюдателей – только в размерах помещений, где будет вестись видеотрансляция, – отметил Григорьев. – Если окажется, что тысячи человек хотят наблюдать, мы для этого не будем снимать стадионы в регионах. Также надо учесть требования о социальной дистанции в связи с пандемией ковида. В разных регионах могут быть введены различные ограничения по количеству людей, находящихся в одном помещении».

    На сентябрьских выборах в Госдуму более половины избирательных участков (50 тысяч при общем их числе в 97 тысяч) будут оборудованы видеокамерами для наблюдения. Для сравнения, на выборах 2016 года, камеры были установлены на 22 тыс. участках в 24 регионах.

    В постановлении Центризбиркома, которое опубликовала «Российская газета», подробно прописаны правила работы системы видеонаблюдения. В зоне видимости камер должны находиться столы со списками избирателей, стационарные и переносные ящики для голосования, комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы), сейфы для хранения избирательной документации, места перемещения бюллетеней в сейф-пакеты. Отметим, что если на предыдущих выборах на участках могла быть установлена лишь одна камера, то сейчас их должно быть две – три – в том числе, камеры, которые фиксируют хранение сейф-пакета.

    Если участок не оборудован видеонаблюдением за ходом голосования, там в любом случае будет обеспечена круглосуточная видеофиксация, особенно в местах хранения бюллетеней.

    Если на выборах 2016 года всего было установлено около 40 тысяч видеокамер, то в ходе нынешнего голосования их число увеличится в более чем вдвое, до 100 тысяч. Пять лет назад видеонаблюдение было доступно в течение 12 часов в день голосования. В ходе нынешних выборах, когда подавать бюллетени можно будет в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября,  ситуация изменилась. 17 и 18-го наблюдение по видео можно будет вести круглосуточно, и 19-го – днем.


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