Что представляла собой Лига сексуальных реформ, о которой пошутил Путин?

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15 июня, вторник  |  Последнее обновление — 20:57  |  vz.ru
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На какие уступки могут пойти Путин и Байден

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/ЕРА/ТАСС
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Как депортация предотвратила антисоветский мятеж в Прибалтике

Латвия. Мемориал жертв депортации 1941 года на станции Торнякалнс okupacijasmuzejs.lv
Ровно 80 лет назад, 14 июня 1941 года, началась первая депортация «контрреволюционных элементов» из Литвы, Латвии и Эстонии. Почему Москва организовала подобную акцию, как с этим решением был связан непрофессионализм советских спецслужб – и каким образом современные власти стран Прибалтики искажают контекст происходивших тогда событий? Подробности...
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Взаимодействие с Китаем пошло вовсе не так, как ожидали в США REUTERS/Kevin Lamarque
Ровно 50 лет назад, в июне 1971 года, США отменили эмбарго на торговлю с Китаем, и теперь эта страна прямо на глазах обгоняет США по целому ряду ключевых экономических показателей. Каким образом Вашингтон собственными руками создал себе глобального конкурента и как на принятие такого решения повлияло противостояние Запада с СССР?  Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

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Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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    Что представляла собой Лига сексуальных реформ, о которой пошутил Путин?

    		    15 июня 2021, 20:45
    Фото: Scherl/Global Look Press
    Текст: Евгения Васильева

    Всемирная лига сексуальной реформы (WLSR, нем. Weltliga für Sexualreform) существовала в Германии в первой половине XX века. В 1928 году ее основал немецкий врач-сексолог Магнус Хиршфельд, автор теории третьего пола, к которому предлагал относить всех гомосексуалистов. Он же, как считается, придумал термин «трансвестит».

    Со временем, отказавшись от теории нового пола, Хиршфельд ввел понятие сексуальных «посредников». Ученый считал, что сексуальная ориентация является врожденной частью личности, поэтому все половые вариации человечества – гомосексуализм, трансвестизм, гермафродитизм и прочее – естественны и не должны подвергаться дискриминации со стороны власти и общества. Кроме того, Хиршфельд был сторонником евгеники – учения о селекции применительно к человеку, что, кстати, сближало его с нацистами. Впрочем, стать их союзником Хиршфельд не мог в принципе, поскольку не скрывал своего еврейского происхождения и гомосексуальной ориентации.

    Для «проведения реформ в вопросах секса» Хиршфельд основал Всемирную лигу сексуальной реформы. Манифест организации состоял из десяти пунктов, среди которых: равноправие полов, легализация абортов и контроль над рождаемостью, реформа законов о браке и разводе, евгенический отбор при рождении, всестороннее половое воспитание, защита прав внебрачных детей. По мнению, сторонников лиги, сексуальные аномалии должны подвергаться медицинскому лечению, а не считаться «преступлениями, пороками или грехами». Все добровольные сексуальные отношения взрослых людей, по мнению представителей Лиги, законны.

    Численность WLSR поначалу быстро росла. К 1930 году она насчитывала 130 000 человек, вступившим в нее коллективно – в составе различных организаций, таких как Научный и гуманитарный комитет, Британское общество изучения сексуальной психологии и Федерация защиты материнства и сексуальной реформы. Кроме того, в Лиге состояло 182 частных представителя, в том числе и в Советском Союзе.

    Лига провела четыре конгресса: в Дании (1928), Великобритании (1929), Австрии (1930) и Чехии (1932). На конференции в Великобритании с лекциями выступил целый ряд британских феминисток, а речь самого Хиршфельда была оценена присутствующими как «речь выдающегося пионера евгеники».

    В Великобритании заседание конгресса приветствовала Александра Коллонтай, советский дипломат и, как считается, главная феминистка в нашей стране тех лет. В программу конгресса входил документальный фильм об официальных разрешенных абортах в Советском Союзе. Среди тем докладов на конгрессах разных лет были «Половая реформа в Советском Союзе» и «Проблема проституции в СССР». Правда, в Союзе тексты этих докладов не публиковались, лишь доклад о проституции на русском языке был напечатан небольшим тиражом в Лондоне – только для сотрудников посольства СССР. Предполагалось, что именно Москва станет городом, где пройдет пятый конгресс лиги. Эта тема всерьез обсуждалась в советской печати. Вероятно, именно по этой причине название Лиги фигурирует в романе Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок», написанном в 1931 году:

    «В углу плакал Паниковский.

    – Отдайте мне мои деньги, – шепелявил он, – я совсем бедный! Я год не был в бане. Я старый. Меня девушки не любят.

    – Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, – сказал Бендер. Может быть, там помогут».

    Однако тема заглохла, пятую конференцию вообще отменили, поскольку к власти в Германии пришли нацисты, и Хиршфельду пришлось бежать за границу. В любом случае популярность лиги за пределами Германии к тому времени уже шла на убыль. Несмотря на поддержку со стороны научного сообщества, в работе ее комитетов усиливалась разобщенность. Лигу критиковали за игнорирование конкретных социальных условий, а также за популяризацию евгеники. Не имел успеха и выпуск собственного международного журнала Sexus.

    Хиршфельд умер во Франции в 1935 году, одновременно прекратила свое существование и его организация. В Великобритании отделение лиги недолго еще существовало, но вскоре также было распущено.

    Напомним, что во время интервью американскому телеканалу NBC в понедельник Владимир Путин в шутку процитировал фразу из «Золотого теленка», отвечая на вопрос о приписываемых России кибератаках, – «можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ». Причем, NBC перевел ее дословно – «you can take your complaint to the International League of Sexual Reform». При этом каких-либо пояснений о том, что это за организация и каков контекст этой шутки, телеканал не привел.


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