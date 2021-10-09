Почему самого знаменитого маньяка Америки так и не поймали?

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9 октября, суббота  |  Последнее обновление — 15:49  |  vz.ru
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Китай выявил слабое место российского транспортного потока

Контейнеры стали главным транзитным грузом через Калининград Stefan Puchner/DPA/ТАСС
Грандиозный транспортный успех празднует Калининградская область – за последнее время транзит товаров через местный порт и железную дорогу вырос в несколько раз. Однако внезапно выяснилось, что у этой победы есть и весьма неприятная сторона. Новый Шелковый путь Китая, частью которого стал и Калининград, привел к массовым жалобам местного бизнеса и рискам для снабжения региона. О чем идет речь? Подробности...
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Европарламент проявил геополитическую наивность

В Европе захотели создать Политический трансатлантический совет Sascha Steinach/DPA/Zentralbild/Global Look Press
В Европарламенте придумали способ избежать противоречий между ЕС и США. Для этого, по мнению депутатов, следует создать Политический трансатлантический совет, что позволит Брюсселю решить сразу две задачи: развивать стратегическое партнерство с США и одновременно обособиться от Штатов в вопросах внешней политики, экономики и обороны. Осуществимо ли это и как к подобным идеям относиться России? Подробности...
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Как сделать чище российские тюрьмы

Правозащитники призывают власти активнее помогать «первоходкам», не желающим становиться рецидивистами Алексей Куденко/РИА Новости
Инциденты с заключенными в местах лишения свободы – это пережитки 90-х годов и влияние тюремной субкультуры на руководство колоний, заявил в интервью газете ВЗГЛЯД секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников. Он рассказал, какие изменения нужны в системе ФСИН, чтобы сделать ее более гуманной для вставших на путь исправления, но бескомпромиссной к лидерам преступного мира. Подробности...
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Байден идет ко дну

Сейчас Байдена поддерживают только 38% американцев Samuel Corum/CNP/Global Look Press
Рейтинг президента США Джо Байдена рекордно обвалился. Это вызвано целой совокупностью проблем Америки, часть из которых – прямое следствие политики Белого дома. Что беспокоит американцев больше всего и почему они разочаровались в главе государства, с избранием которого либералы связывали огромное количество надежд? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Очень интересно следить, как меняется страна

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Три города одного региона: большой (Ярославль), средний (Рыбинск) и малый (Углич). Что их объединяет? Наверное, то, что Россия меняется, и довольно быстро. Подробности...
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Нобелевскую премию мира дали самым нейтральным номинантам

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Очевидно, что награждение ВОЗ вызвало бы бурю. Грета Тунберг молодая еще, да и выходит она из моды. Бабушке Меркель в связи с выходом на пенсию? Тоже не стоит гусей дразнить. Подробности...
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Борцы с режимом поздравляют лауреата, но физиономии у них кислые

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Российский журналист, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года. Реакция профессионального сообщества на это была двойственной. Подробности...
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Байден идет ко дну

Вычислен главный маньяк Америки

Когда замерзнет Украина

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Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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Россия отправила в космос первый в истории киноэкипаж

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
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Специализированный БПЛА-спасатель испытывается в России

Представлен проект первого в России беспилотника-спасателя. Задача аппарата, получившего название Seadrone, – работать в арктических широтах при низкой температуре и в сложных погодных условиях обнаруживать попавшего в бедствие человека
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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Существующие порядки в российских тюрьмах необходимо:
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    Существующие порядки в российских тюрьмах необходимо смягчить или ужесточить?

    Почему самого знаменитого маньяка Америки так и не поймали?

    		    9 октября 2021, 15:18
    Текст: Татьяна Косолапова

    В первую очередь потому, что большинство серийных убийц попросту не отличаются чем-то особенным – на вид это обыкновенные люди. Также достаточно сложно выявить закономерность в преступлениях, расшифровать их послания, а в некоторых случаях еще мешает невнимательность к ключевым факторам и уликам.

    Американские участники группы детективов The Case Breakers, в которую входят бывшие агенты ФБР, полицейские, военные, журналисты и просто энтузиасты, сообщили, что выявили маньяка, именуемого «Зодиаком», который в 1960-е годы в Сан-Франциско убил около 40 человек. По их версии, это был умерший в 2018 году Гари Грэнсис Поуст. Уточняется, что при расследовании использовались старые снимки, показания свидетелей и улики.

    Прозвище «Зодиак» убийца придумал себе сам: после второго нападения он разослал серию издевательских писем в местные газеты, в которых использовал в качестве подписи данный псевдоним и специфический символ, напоминающий кельтский крест или прицел. Кроме того, ряд его сообщений журналистам, как убийца заявлял сам, содержали несколько криптограмм – шифр данных о нем. Один из них якобы даже скрывал его реальное имя. Большая часть этих посланий уже расшифрованы (последняя из них была распознана только в 2020 году), однако никаких личных данных преступника в них так и не было найдено.

    После одного из преступлений Зодиак сам позвонил в полицию и сообщил о нем. Тогда служителям закона даже удалось снять отпечатки пальцев преступника с трубки телефона, однако они не значились в картотеках. Кроме того, поскольку убийца нападал преимущественно на влюбленные пары, ему не всех удавалось сделать своими жертвами: те, кому все-таки посчастливилось спастись, описывали своего убийцу, после чего был составлен его портрет. Но и это не помогло правоохранителям, а позже в полицейской ориентировке появились ложные данные о том, что преступник якобы чернокожий – это, по версии, произошло из-за ошибки диспетчера, который принимал звонок от других свидетелей преступления.

    В 1974 году в очередном своем письме Зодиак сознался в убийстве 37 человек. После этого не было обнаружено ни одной жертвы убийцы, что навело ряд специалистов на мысль о том, что он попросту перестал убивать.

    Советский и российский ученый-правовед, специалист в области криминологии, психиатрии и юридической психологии, профессор Юрий Антонян в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечает, что в поимке серийных убийц есть много тонкостей, которые для удачного исхода ситуации – поимки преступника – необходимо соблюсти. «Ловить маньяков очень сложно: необходимо сочетать оперативно-разыскные, криминалистические, процессуальные методы. Потом, не обо всех погибших сообщается, поэтому и складывается вот такая картина. Кроме того, для объединения всех улик нужно выявить закономерность во всех убийствах, что в них общего, понять, как именно они связаны», – говорит собеседник.

    Он рассказывает, что есть сексуальные маньяки и маньяки, совершающие серийные убийства без каких-либо сексуальных надругательств над жертвой. Труднее всего вычислить именно второй тип, поскольку первые чаще всего оставляют ДНК или какие-либо другие улики. Кроме того, серийные убийцы ведут себя иногда совершенно непредсказуемо, а их «почерк» распознать получается только спустя годы.

    «Чтобы найти убийцу, очень важны детали: нанесение телесных повреждений жертве (как именно и чем это было сделано), капли крови, следы пороха, которые остаются на руках убийцы, если в жертву стреляли, плевки, которые иногда бывают около трупа – улики могут быть самыми разными. Кроме того, в случае с серийными убийствами часто выставляют группы, которые патрулируют самые темные и подозрительные места. То есть для вычисления и поимки маньяка проводится целый комплекс мер, от которых и зависит конечный результат», – объясняет криминалист.

    Также, исходя из всех действий, которые совершены в отношении жертвы, их характера, вполне возможно составить психологический портрет, чтобы понять, кого именно следует искать, продолжает специалист. Например, действия, проделанные с гениталиями жертвы, например их вырезание или изуродование, говорит о том, что у убийцы сильное сексуальное расстройство. Поэтому в первую очередь следователи проверяют тех, кто стоит на учете у психиатра-сексолога.

    «Во всем мире серийных убийц трудно установить в первую очередь потому, что большинство из них не отличается чем-то особенным – на вид это обыкновенные люди. Поэтому просто невозможно сказать, что именно этот человек сексуальный маньяк, а этот убийца и так далее. Когда я впервые увидел известного убийцу Чикатило, это было еще в процессе расследования, он довольно бодро выглядел, а на вид был статным, с хорошо поставленной речью. Заподозрить в преступлениях его было очень трудно», – вспоминает Антонян.

    Андрей Чикатило – советский серийный убийца, который насиловал, расчленял и употреблял в пищу некоторых своих жертв. За 12 лет он совершил 53 доказанных убийства детей, девушек и женщин, а сам он сознавался в 55. В феврале 1994 года в возрасте 57 лет его приговорили к смертной казни и расстреляли. 

     

    «Кроме того, иногда следователи пренебрегают очевидными следами, которые оставляют убийцы. Например, около одного расчлененного трупа был обнаружен плевок, который скорее всего оставил убийца, но эта улика почему-то была проигнорирована и со временем этот биологический след невозможно было обследовать. И таких случаев было очень много», – заключил специалист.


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