Почему самого знаменитого маньяка Америки так и не поймали?

В первую очередь потому, что большинство серийных убийц попросту не отличаются чем-то особенным – на вид это обыкновенные люди. Также достаточно сложно выявить закономерность в преступлениях, расшифровать их послания, а в некоторых случаях еще мешает невнимательность к ключевым факторам и уликам.

Американские участники группы детективов The Case Breakers, в которую входят бывшие агенты ФБР, полицейские, военные, журналисты и просто энтузиасты, сообщили, что выявили маньяка, именуемого «Зодиаком», который в 1960-е годы в Сан-Франциско убил около 40 человек. По их версии, это был умерший в 2018 году Гари Грэнсис Поуст. Уточняется, что при расследовании использовались старые снимки, показания свидетелей и улики.

Прозвище «Зодиак» убийца придумал себе сам: после второго нападения он разослал серию издевательских писем в местные газеты, в которых использовал в качестве подписи данный псевдоним и специфический символ, напоминающий кельтский крест или прицел. Кроме того, ряд его сообщений журналистам, как убийца заявлял сам, содержали несколько криптограмм – шифр данных о нем. Один из них якобы даже скрывал его реальное имя. Большая часть этих посланий уже расшифрованы (последняя из них была распознана только в 2020 году), однако никаких личных данных преступника в них так и не было найдено.

После одного из преступлений Зодиак сам позвонил в полицию и сообщил о нем. Тогда служителям закона даже удалось снять отпечатки пальцев преступника с трубки телефона, однако они не значились в картотеках. Кроме того, поскольку убийца нападал преимущественно на влюбленные пары, ему не всех удавалось сделать своими жертвами: те, кому все-таки посчастливилось спастись, описывали своего убийцу, после чего был составлен его портрет. Но и это не помогло правоохранителям, а позже в полицейской ориентировке появились ложные данные о том, что преступник якобы чернокожий – это, по версии, произошло из-за ошибки диспетчера, который принимал звонок от других свидетелей преступления.

В 1974 году в очередном своем письме Зодиак сознался в убийстве 37 человек. После этого не было обнаружено ни одной жертвы убийцы, что навело ряд специалистов на мысль о том, что он попросту перестал убивать.

Советский и российский ученый-правовед, специалист в области криминологии, психиатрии и юридической психологии, профессор Юрий Антонян в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечает, что в поимке серийных убийц есть много тонкостей, которые для удачного исхода ситуации – поимки преступника – необходимо соблюсти. «Ловить маньяков очень сложно: необходимо сочетать оперативно-разыскные, криминалистические, процессуальные методы. Потом, не обо всех погибших сообщается, поэтому и складывается вот такая картина. Кроме того, для объединения всех улик нужно выявить закономерность во всех убийствах, что в них общего, понять, как именно они связаны», – говорит собеседник.

Он рассказывает, что есть сексуальные маньяки и маньяки, совершающие серийные убийства без каких-либо сексуальных надругательств над жертвой. Труднее всего вычислить именно второй тип, поскольку первые чаще всего оставляют ДНК или какие-либо другие улики. Кроме того, серийные убийцы ведут себя иногда совершенно непредсказуемо, а их «почерк» распознать получается только спустя годы.

«Чтобы найти убийцу, очень важны детали: нанесение телесных повреждений жертве (как именно и чем это было сделано), капли крови, следы пороха, которые остаются на руках убийцы, если в жертву стреляли, плевки, которые иногда бывают около трупа – улики могут быть самыми разными. Кроме того, в случае с серийными убийствами часто выставляют группы, которые патрулируют самые темные и подозрительные места. То есть для вычисления и поимки маньяка проводится целый комплекс мер, от которых и зависит конечный результат», – объясняет криминалист.

Также, исходя из всех действий, которые совершены в отношении жертвы, их характера, вполне возможно составить психологический портрет, чтобы понять, кого именно следует искать, продолжает специалист. Например, действия, проделанные с гениталиями жертвы, например их вырезание или изуродование, говорит о том, что у убийцы сильное сексуальное расстройство. Поэтому в первую очередь следователи проверяют тех, кто стоит на учете у психиатра-сексолога.

«Во всем мире серийных убийц трудно установить в первую очередь потому, что большинство из них не отличается чем-то особенным – на вид это обыкновенные люди. Поэтому просто невозможно сказать, что именно этот человек сексуальный маньяк, а этот убийца и так далее. Когда я впервые увидел известного убийцу Чикатило, это было еще в процессе расследования, он довольно бодро выглядел, а на вид был статным, с хорошо поставленной речью. Заподозрить в преступлениях его было очень трудно», – вспоминает Антонян.

Андрей Чикатило – советский серийный убийца, который насиловал, расчленял и употреблял в пищу некоторых своих жертв. За 12 лет он совершил 53 доказанных убийства детей, девушек и женщин, а сам он сознавался в 55. В феврале 1994 года в возрасте 57 лет его приговорили к смертной казни и расстреляли.

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«Кроме того, иногда следователи пренебрегают очевидными следами, которые оставляют убийцы. Например, около одного расчлененного трупа был обнаружен плевок, который скорее всего оставил убийца, но эта улика почему-то была проигнорирована и со временем этот биологический след невозможно было обследовать. И таких случаев было очень много», – заключил специалист.