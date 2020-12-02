По каким психологическим признакам можно распознать серийного маньяка?

В большинстве случаев маньяками оказываются местные жители-мужчины с невысоким социальным статусом и низким или средним уровнем образования. Каких-то явных внешних отличительных признаков у «серийников» нет, однако у них имеются совершенно определенные психологические черты. Чаще всего появление этих черт связано с детскими травмами.

В Казани 1 декабря полиция задержала мужчину, который обвиняется в том, что в период с 2011 по 2012 год убил как минимум 26 женщин в возрасте 80–90 лет. Тогда злоумышленник представлялся старушкам сотрудником социальных служб, заходил к ним в дом, душил и забирал у них деньги, из-за чего в народе маньяка прозвали Казанским душегубом. 2 декабря ему было предъявлено обвинение.

Специалист в области криминологии, психиатрии и юридической психологии Юрий Антонян в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что убежден – отличить обычного слесаря от маньяка простому человеку без предварительной беседы просто невозможно. Для выявления его реальной сущности и тяге к страшным преступлениям необходимо провести непростой разговор, заставив собеседника доверять и раскрыться.

За годы работы в правоохранительных органах эксперт заметил некоторую закономерность. «Большинство серийных маньяков признаются, что изначально имеют некую зависимость от преступлений разного рода. Мне лично несколько признавались, что не могут жить без этого, потому что это не только получение денег, но и удовольствие, ведь они участвуют в острой игре с судьбой: поймают – не поймают», – рассказывает специалист.

Клинический психолог Наталья Панфилова в беседе с газетой ВЗГЛЯД подтвердила, что, стоя на пороге квартиры, нереально отличить маньяка от ремонтника, поскольку у человека на это слишком мало времени, а внешне «серийники» такие же обычные люди, как и все. «Проблема в том, что люди, которые совершают подобные преступления, часто имеют свои личностные особенности, которые помогают надевать личину, меняя себя настоящего до неузнаваемости. То есть они могут проявить свои какие-то намерения, когда будет поздно: старушка почувствует что-то неладное, но уже выпроводить незваного гостя ей сложно», – считает эксперт.

Она рассказывает, что, как правило, люди, которые намеренно идут на преступление, выглядят очень убедительно, совершают решительные действия, а также достаточно вежливы и приветливы. Это объясняется тем, что маньяк всячески пытается задобрить свою жертву, привлечь ее внимание и внушить доверие, чтобы она расслабилась и меньше обращала внимания на детали.

«Изучение психологии таких людей ведется еще со средневековых времен, если не раньше. То есть попытка вычислить социопата или преступника – мечта любого сыщика, и если были бы какие-то очевидные внешние или поведенческие признаки, то это уже давным-давно бы сделали и поймали бы всех злоумышленников. Иногда бывает так, что человек жил в неблагополучной семье, но сейчас у него все хорошо, и он не пытается совершить какое-то противоправное действие. А иногда к серийным преступлениям подталкивают какие-то тяжелые жизненные обстоятельства, при которых психика дает сбой, после чего человек становится нечувствителен к чужой боли», – объясняет Панфилова.

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Она подчеркивает, что для того чтобы убить пожилую женщину, как это делал казанский душегуб, безусловно, нужно «перейти какой-то определенный Рубикон». Даже если в счет взять наблюдение американских ученых о том, что большинству серийных преступников присуща такая черта, как «привычка в детстве мучить животных либо насекомых, а также играть с трупами», нужно понимать, что не каждый из них сможет убить старушку. «То есть действительно есть люди, которые мучают животных, потому что, например, в детстве их укусила собака, но есть и те, которым по природе присуща эта жестокость», – поясняет психолог.

Поэтому эксперт считает очень важным проводить с пожилыми людьми, особенно одинокими, профилактические беседы касательно того, кого можно впускать в квартиру, а кого нельзя. Также она советует обращать внимание, например, на наличие на подъезде объявления, которое предупреждает, что в скором времени придет тот или иной специалист. Тем не менее современные злоумышленники и сами могут за несколько дней до преступления повесить данное объявление, поэтому следует также не полениться и позвонить в соответствующую службу для уточнения деталей. В любом другом случае пожилым не следует вообще открывать дверь незнакомцам.

Сотрудник Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаила Виноградова, доктор медицинских наук, психиатр Михаил Ключиков рассказывает газете ВЗГЛЯД, что каких-то лицевых и антропологических стигм (отличительных знаков), которые выдавали бы маньяка – нет. Он объясняет, что когда специалисты начинают сравнивать, например, серийных убийц, то в их биографии действительно находят какие-то общие черты, но все они не внешнего порядка, а внутреннего. Тем не менее врач отметил, что в 99% случаев маньяками оказываются мужчины с невысоким социальным статусом и низким или средним уровнем образования.

«В общей сложности «серийников» делят на две основные группы. К первой относятся конституционально-типологические характерологические особенности, такие как ранимость и ведомость, повышенная сенситивность (чувствительность) и жестокость. Таких людей обижали в школе или средних учебных заведениях, они мстительные, злопамятные, живущие по принципу, что ничего нельзя прощать. За счет неширокого кругозора они достаточно примитивно размышляют на тему наказаний, ведь если углубиться в подробности, то у каждого маньяка был свой стереотип: кто-то охотился на женщин легкого поведения, кто-то на отличающихся от других, очищая генофонд и так далее. То есть они вырабатывали для себя некую парадигму, которая психолизировала и оправдывала их поведение», – рассказывает собеседник.

Вторая группа непосредственно связана с микросоциальной средой, которая была у человека в детстве. Обычно это мальчики, которые воспитывались без отца, либо у которых просто не было нормативного воспитания – без любви, ласки, поощрений от опекунов. Часто это люди из суровых многодетных семей, которые изначально рождались в каких-то несправедливых социальных условиях.

«И если обратить внимание, то и за рубежом, и в нашей стране большинство «серийников» работают именно в той местности, где родились и жили. То есть мало кто из них покидал насиженные места, покорял новые высоты, потому что именно здесь можно реализовать свою примитивно-местечковую философию», – резюмировал Ключиков.