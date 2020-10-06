Как перевести детей на домашнее обучение?

Перевод на школьную «удаленку» бывает в двух случаях: по решению властей и по собственному желанию. Ситуации кардинально отличает подход к образовательному процессу.

Если «удаленка» массовая и вынужденная, то учебный процесс и поставку новых знаний для ребенка организовывает школа: составляется расписание для онлайн-занятий, все по графику выходят в zoom и даже успевают увидеть друг друга в видеокадре. И здесь задача родителей сводится к тому, чтобы обеспечить средства связи с электронным учителем. Да здравствует персональный компьютер или планшет и стабильный интернет.

Если процесс затянул настолько, что эффективность домашнего обучения налицо, и вам вовсе не хочется переживать из-за возможных рисков коронавируса, можно перейти на «удаленку» окончательно. Единственный момент: составлять расписание и следить за выполнением заданий к аттестации придется уже самостоятельно. Учитель будет возникать на экране компьютера не так часто и убедительно, как это практикуется при массовом дистанционном образовании.

Фактически переход детей на семейное обучение включает в себя четыре основных этапа:

1) Уведомление территориального управления или департамента образования о том, что вы хотите перевести ребенка на семейное обучение. Писать уведомление можно по шаблону (запрашивается в ведомстве) или в свободной форме. Отправить этот документ можно лично, передав в секретариат, по почте или дистанционно, если у профильного ведомства есть электронная приемная.

2) Выбор школы для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. Школа должна предоставить вам утвержденный график прохождения аттестации.

3) Отчисление из «старой» школы. На это у вас есть ровно пять рабочих дней с момента постановки ребенка на учет в качестве перешедшего на семейное обучение. Процедура носит заявительный характер.

4) Организация учебного процесса на дому.

Семейное обучение в российских реалиях – уже не новинка. Стабильный интерес к такому формату обучения не отрицает и глава Министерства просвещения Сергей Кравцов. По его словам, из года в год примерно около 10 тысяч семей выбирают для своих детей обучение дома. Но если раньше к такой образовательной системе прибегали родители детей с ограниченными возможностями здоровья и сторонники определенных систем воспитания, то сейчас семейное обучение становится актуальным из-за новых вспышек коронавирусной инфекции.

Учебная весна 2020 года озадачила многих родителей не только грамотной организацией образовательного процесса на дому, но и в целом подвигла к мысли: может, уже успокоиться и делать все по-семейному? Тем более, что новая «удаленка» и ее перспективы были обозначены 5 октября в информационном сообщении о переводе столичных школ на дистанционный формат. Отмечалось также, что аналогичное решение принято для Сахалина и Ульяновской области. Спустя несколько часов это заявление было опровергнуто Министерством просвещения, но риск того, что школы Москвы могут вновь уйти на «удаленку», сохраняется вместе с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Стоит отметить, что уже ряд регионов отличился и дал возможность родителям не выбирать между временным «онлайном» и «офлайном», а сразу встать на семейные образовательные рельсы. Например, из-за распространения нового коронавируса в министерстве образования и молодежной политики Свердловской области разрешили родителям использовать дистанционную форму обучения в новом учебном году, «если они того пожелают». Интерес к индивидуальному «дистанту» отмечен и в семьях Екатеринбурга. Озадачены этой же темой были родители в Воронежской области и в других регионах, где фиксировались вспышки ковида.

Единственное, что может вызывать вопросы при переходе на семейный образовательный формат – это региональная специфика. В некоторых субъектах Российской Федерации есть закрепленные на местном уровне даты информирования о смене формы обучения. Но если вопрос о переходе встал здесь и сейчас, препятствовать никто не станет. Российское законодательство оставляет возможность перевести ребенка на семейное обучение тогда, когда это будет необходимо вашей семье. Хоть в середине учебной четверти.

Поэтому, если вдруг вы примете решение о семейном обучении, переход окажется совсем не сложным: три заявления (перевод на семейное обучение, прикрепление на аттестацию и снятие с учета в обычной школе). И, разумеется, ваше желание синхронизировать все процессы в семье и выйти из напряженного состояния, когда в любой момент в школьном дневнике может появиться новое сообщение: из-за вспышки коронавирусной инфекции школа переведена на дистанционный формат обучения.