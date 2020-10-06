Как перевести детей на домашнее обучение?

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6 октября, вторник  |  Последнее обновление — 12:12  |  vz.ru
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Российское вино распробовали за границей

Пандемия помогла российским виноделам Валерий Матыцин/ТАСС
В сельском хозяйстве России может выстрелить еще одна отрасль – виноделие, считают в Минсельхозе. Экспорт российского вина в последние годы показывает рост. Его распробовали, например, в Китае. Однако одна задача российскими виноделами уже решена – отечественное вино в стране решительно вытесняет импортное. Как же это произошло? Подробности...
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Дагестан доверили генералу из «школы губернаторов»

И Владимир Васильев (слева), и его преемник Сергей Меликов дослужились до звания генерал-полковника Валерий Шарифулин/ТАСС,
Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Сменилось руководство в крайне тяжелом с точки зрения управления регионе России – Республике Дагестан. Еще недавно за решеткой там оказывались то местный премьер-министр, то мэр столицы республики. Почему подал в отставку Владимир Васильев – и что можно ожидать от нового руководителя, генерала Сергея Меликова? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Толпа устроила в Киргизии мгновенный переворот

Энергия толпы оказалась сильнее милиции Vladimir Voronin/AP/ТАСС
То, что вот уже два месяца не может сделать оппозиция в Белоруссии, всего за одну ночь совершила бунтующая толпа в Киргизии. Недовольные результатами выборов протестующие взяли штурмом здание парламента и президента, освободили из СИЗО бывшего главу государства и заставили отступить милицию. Что будет с президентом страны и почему система власти Киргизии так внезапно обрушилась? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Почему нас бесят дизайнеры

Максим Соколов, публицист
Представим, что дизайнеры добрались и до управления автомобилем и меняют местами педали, рычаги и приборы на доске. Мало не покажется, особенно в случаях, когда все решают доли секунд и спасение именно в автоматизме – рука и нога сами знают, куда им тянуться. Подробности...

Суррогатное материнство ударило по отцам

Сергей Худиев, публицист, богослов
Говорить о том, что «нетрадиционная ориентация» может иметь какие бы то ни было юридические последствия — позитивные или негативные — значит, по умолчанию, вводить это понятие в правоприменительную практику, что было бы двойным абсурдом. Подробности...
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Немцы очень странно ведут себя в истории с Навальным

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
С одной стороны, Германия (да и Запад в целом) намерена развивать стратегическое экономическое сотрудничество с Россией в важных для себя областях, а с другой – в политической и идеологической сфере намертво отрезает нас от себя. Подробности...
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Коронавирус у Трампа: почему это важно

Обсуждение: 6 комментариев

Турция втягивает Россию в войну на Кавказе

Зеленский пошел на поводу у «нациков»

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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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    Как перевести детей на домашнее обучение?

    		    6 октября 2020, 11:00
    Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
    Текст: Екатерина Герман

    Перевод на школьную «удаленку» бывает в двух случаях: по решению властей и по собственному желанию. Ситуации кардинально отличает подход к образовательному процессу.

    Если «удаленка» массовая и вынужденная, то учебный процесс и поставку новых знаний для ребенка организовывает школа: составляется расписание для онлайн-занятий, все по графику выходят в zoom и даже успевают увидеть друг друга в видеокадре. И здесь задача родителей сводится к тому, чтобы обеспечить средства связи с электронным учителем. Да здравствует персональный компьютер или планшет и стабильный интернет.

    Если процесс затянул настолько, что эффективность домашнего обучения налицо, и вам вовсе не хочется переживать из-за возможных рисков коронавируса, можно перейти на «удаленку» окончательно. Единственный момент: составлять расписание и следить за выполнением заданий к аттестации придется уже самостоятельно. Учитель будет возникать на экране компьютера не так часто и убедительно, как это практикуется при массовом дистанционном образовании.

    Фактически переход детей на семейное обучение включает в себя четыре основных этапа:

    1) Уведомление территориального управления или департамента образования о том, что вы хотите перевести ребенка на семейное обучение. Писать уведомление можно по шаблону (запрашивается в ведомстве) или в свободной форме. Отправить этот документ можно лично, передав в секретариат, по почте или дистанционно, если у профильного ведомства есть электронная приемная.

    2) Выбор школы для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. Школа должна предоставить вам утвержденный график прохождения аттестации.

    3) Отчисление из «старой» школы. На это у вас есть ровно пять рабочих дней с момента постановки ребенка на учет в качестве перешедшего на семейное обучение. Процедура носит заявительный характер.

    4) Организация учебного процесса на дому.

    Семейное обучение в российских реалиях – уже не новинка. Стабильный интерес к такому формату обучения не отрицает и глава Министерства просвещения Сергей Кравцов. По его словам, из года в год примерно около 10 тысяч семей выбирают для своих детей обучение дома. Но если раньше к такой образовательной системе прибегали родители детей с ограниченными возможностями здоровья и сторонники определенных систем воспитания, то сейчас семейное обучение становится актуальным из-за новых вспышек коронавирусной инфекции.

    Учебная весна 2020 года озадачила многих родителей не только грамотной организацией образовательного процесса на дому, но и в целом подвигла к мысли: может, уже успокоиться и делать все по-семейному? Тем более, что новая «удаленка» и ее перспективы были обозначены 5 октября в информационном сообщении о переводе столичных школ на дистанционный формат. Отмечалось также, что аналогичное решение принято для Сахалина и Ульяновской области. Спустя несколько часов это заявление было опровергнуто Министерством просвещения, но риск того, что школы Москвы могут вновь уйти на «удаленку», сохраняется вместе с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

    Стоит отметить, что уже ряд регионов отличился и дал возможность родителям не выбирать между временным «онлайном» и «офлайном», а сразу встать на семейные образовательные рельсы. Например, из-за распространения нового коронавируса в министерстве образования и молодежной политики Свердловской области разрешили родителям использовать дистанционную форму обучения в новом учебном году, «если они того пожелают». Интерес к индивидуальному «дистанту» отмечен и в семьях Екатеринбурга. Озадачены этой же темой были родители в Воронежской области и в других регионах, где фиксировались вспышки ковида.

    Единственное, что может вызывать вопросы при переходе на семейный образовательный формат – это региональная специфика. В некоторых субъектах Российской Федерации есть закрепленные на местном уровне даты информирования о смене формы обучения. Но если вопрос о переходе встал здесь и сейчас, препятствовать никто не станет. Российское законодательство оставляет возможность перевести ребенка на семейное обучение тогда, когда это будет необходимо вашей семье. Хоть в середине учебной четверти.

    Поэтому, если вдруг вы примете решение о семейном обучении, переход окажется совсем не сложным: три заявления (перевод на семейное обучение, прикрепление на аттестацию и снятие с учета в обычной школе). И, разумеется, ваше желание синхронизировать все процессы в семье и выйти из напряженного состояния, когда в любой момент в школьном дневнике может появиться новое сообщение: из-за вспышки коронавирусной инфекции школа переведена на дистанционный формат обучения.


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