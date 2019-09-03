Как в России считают бедных?

Взгляд
3 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 09:58  |  vz.ru
Разделы

Украинский авиапром обратился к России с последней просьбой

Самый грузоподъемный серийный самолет в мире – Ан-124 «Руслан» – выполняет поистине уникальные задачи, особенно для российских военныхФото: Anton Bannikov/wikipedia
Украинский концерн «Антонов» потребовал от России переименовать новый транспортный самолет, который разрабатывается на базе Ан-124 «Руслан». Дескать, это другой лайнер и маркой «Ан» он именоваться не имеет права. В России не возражают – нам незачем ставить чужой бренд на свой самолет. Важнее другое – развитие одного из самых востребованных транспортных самолетов в мире теперь идет без Украины. Подробности...
Перейти а раздел…

Как сделать Башкирии «якшырак»

«Дожимать» – одно из любимых слов в нынешнем башкирском административном лексиконеФото: Олег Яровиков/пресс-служба и. о. главы Республики Башкортостан
После того, как и. о. главы Башкирии Радий Хабиров занял свой пост, неделя без увольнений чиновников в республике – редкость. Регион это потенциально богатый, но потерявший темп в развитии. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД своими глазами увидел, как Хабиров «дожимает» чиновничий аппарат и как находит компромисс между бизнесом и тем, что считается тут священным. Подробности...
Перейти а раздел…

Константинополь испытает русских православных искушением

Собор Александра Невского в Париже был построен стараниями царя Александра ВторогоФото: Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Более 60 русских православных приходов в Европе поставлены перед сложным выбором. Ранее они находились под юрисдикцией Константинополя, который решил ликвидировать «русский экзархат». Теперь верующим предстоит определиться – либо перейти всем под крыло РПЦ, но при этом остаться без всего церковного имущества. Либо ходить в привычные храмы, но на поклон к греческим священникам. Подробности...
Перейти а раздел…

В жертву Меркель приносят старейшую партию Германии

Накануне выборов Ангела Меркель приехала в Саксонию и выступила в ЛейпцигеФото: Jan Woitas/Global Look Press
После воскресных выборов в местные парламенты двух германских земель правительство Меркель может вздохнуть с облегчением – катастрофы не случилось. «Альтернатива для Германии» заняла лишь второе место. Но сам факт того, что в Берлине радуются второму месту так называемых радикалов, говорит одно – Германия находится в состоянии глубокого политического кризиса.  Подробности...
Перейти а раздел…

Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
Перейти а раздел…

Возврат смертной казни не сделает нашу жизнь безопаснее

Сергей Худиев, публицист, богослов
Если возможно не лишать человека – хотя бы и очень дурного – жизни, лучше этого не делать. Негодование на тяжких злодеев справедливо – но, предавая их смерти, мы поставим под удар и людей невинных, и самих себя. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Поляки продолжают воевать с Россией

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Сочетание глупости, русофобии и шляхетской гордости привели к тому, что много сделавшая для начала Второй мировой Польша стала ее первой жертвой. Такова историческая правда, в которой Польша не заинтересована. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Горькое обаяние американского социализма

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Сегодня быть западным (равно как и западническим) либералом означает быть социалистом. И чем радикальнее, тем лучше. Эта тенденция, пусть и с опозданием, неизбежно возобладает и в России. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
    Перейти а раздел…

    Ангеле Меркель грозит бесславная отставка

    Как пиарщики меняют общественное мнение

    Ученые расстроили ЛГБТ – «гей-гена» нет

      Перейти а раздел…

      Вечный огонь с Могилы Неизвестного солдата загорелся в Словении

      Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата в Москве зажгли в воскресенье в столице Словении Любляне в память о воинах России и Советского Союза. Частица Вечного огня была помещена в специальную лампаду и привезена в Словению спецбортом Министерства обороны России
      Подробности...

      В Жуковском открылся авиасалон МАКС

      Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35
      Подробности...

      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

      Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздника
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Манюни»: Все для комфортного путешествия с детьми

        «Два брата»: Услуги, в которых нуждаются все

        «Брусника»: Травяные чаи для здоровья из Белгородчины

          Перейти а раздел…
          Нужно ли вводить в России обязательную школьную форму единого образца?
          • Да

          • Нет

          Вы работаете по специальности, на которую учились?
          • Да

          • Нет

          • У меня нет специальности

          Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Объявлена кандидатура нового премьера Грузии
              В России придумали сразу две версии корабля «Федерация»На Украине признали блокаду Крыма дорогостоящей ошибкойВ Израиле раскритиковали Польшу за игнорирование ХолокостаАмериканский бизнес захотел добывать газ на Ямале и Сахалине
              Контрактник утонул в танке в ЗабайкальеУкраина возглавила рейтинг стран въездного туризма в РоссиюКитай обвинил США в раздувании насилия в ГонконгеЕвропейским компаниям помешала секретность российских ГОСТов
              Оскорбившую жителей Тулуна чиновницу отстранили от работыВ Раде заявили о катастрофической ситуации с запасами угля на УкраинеСтало известно о состоянии РозенбаумаУченые предсказали дефицит бананов на Земле

              Главная тема


              В жертву Меркель приносят старейшую партию Германии

              эхо Второй мировой


              Россия резко ответила Джонсону на сравнение СССР с гитлеровской Германией

              «должен признаться»


              Николаев раскрыл смысл песни «Третье сентября»

              телеканал «Россия 1»


              Украинского политолога выгнали с российского телеканала

              Видео

              рост рождаемости


              Что мешает сделать нормой семью с тремя детьми

              модернизация АЭС


              Украина сжигает «ядерные мосты» с Россией

              пересмотр истории


              Россию лишили заслуг во Второй мировой войне

              на поклон к грекам


              Константинополь искушает русских православных во Франции

              викторина


              Кто совершал преступления в космосе?

              Лекарство от левизны


              Дмитрий Дробницкий: Горькое обаяние американского социализма

              Притяжение тундрой


              Анна Долгарева: На русском Севере ищут себя

              Советская Кондопога


              Ирина Алкснис: Республики СССР жили за счет выкачивания ресурсов из России

              на ваш взгляд


              Нужно ли вводить в России обязательную школьную форму единого образца?

              Как в России считают бедных?

              		   3 сентября 2019, 09:30
              Фото: Felix Kästle/DPA/ТАСС
              Текст: Алексей Васильев

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              В конце августа Росстат опубликовал очередные данные о числе бедных, т.е. людей с доходами ниже прожиточного минимума. «Во втором квартале 2019 года доходами ниже прожиточного минимума располагало 18,6 млн человек, или 12,7% населения страны. При расчете использовалась установленная приказом Минтруда России величина прожиточного минимума во втором квартале 2019 года – 11 185 руб. и уточненная в марте 2019 года методология оценки денежных доходов населения», – говорится в сообщении ведомства.

              По сравнению с аналогичным периодом 2018 года есть небольшой рост числа бедных - на 2 п.п. (с 12,5% до 12,7%). В Росстате это объяснили тем, что величина прожиточного минимума за год росла быстрее инфляции (7,1% против 5%). Если бы эти показатели были схожи и оба равнялись 5%, то число бедных в стране бы не выросло, а наоборот - сократилось бы до 12,1%.

              В Росстате изменили методику расчета доходов населения в конце 2018 года. Утвердили ее в марте 2019-го и предупреждают, что адекватную картину об изменении уровня бедности можно будет представлять лишь в начале 2020 года, когда подсчитают цифры за предыдущие 12 месяцев и сравнят их с 2018 годом.   

              Кто такие бедные

              В разных странах бедных считают по-разному. Всего есть несколько концепций:

              – абсолютной бедности;

              – относительной бедности;

              – субъективной бедности.

              Субъективная – это в первую очередь опросы. Например, в 2017 году россияне заявили, что считают бедными семьи, где каждый из членов живет менее чем на 15,5 тысячи рублей – вот это и называется концепцией субъективной бедности. 

              Понятие бедности относительной куда сложнее. Ее вычисляют исходя из медианного дохода. Он отличается от среднего и означает, что 50% граждан имеют доход ниже этой отметки, а 50% – больше (средний просто делится на население). Например, в некоторых странах, если человек получает меньше 60% от этого медианного дохода, он считается бедным. Помимо этого, к относительной также относят и немонетарную бедность. Здесь речь идет про случаи, когда человек не может себе позволить товары и услуги первой необходимости – например, купить обувь, хлеба с молоком, постричься, снарядить ребенка в школу и так далее. То есть сначала власти должны определить необходимый минимум товаров и услуг и отталкиваться впоследствии уже от него. 

              Абсолютная бедность – как раз то, на чем основана статистика Росстата. Она почти всегда привязана к минимальному уровню дохода человека, а его определяет государство. В России это прожиточный минимум. У нас он может отличаться в зависимости от региона и социальной группы (дети, пенсионеры, работающие) и привязан к стоимости продовольственной корзины – то есть набору товаров и услуг, необходимому для нормальной жизни. Но есть и среднее значение на душу населения – во втором квартале 2019 года минимум составлял 11 185 рублей на человека в месяц.

              Как Росстат считает бедных

              По сложной формуле. «Где Ро – вероятность того, что доход будет ниже величины прожиточного минимума при распределении доходов по логнормальному закону распределения с параметрами: средним логарифмов доходов (ln xO) и средним квадратическим отклонением логарифмов доходов (oln x)». 

              Конечно, понять написанное выше довольно сложно. Попытаемся объяснить проще. Во-первых, откуда берутся данные: каждый квартал около 48 тысяч семей в России в течение двух недель ведут специальные дневники и заполняют опросники. 

              Во-вторых, Росстат тщательно анализирует сами эти семьи – где они живут, что у них с работой, какая экономическая ситуация в регионе, почем там продукты, услуги ЖКХ, как с пособиями и так далее.

              Статистики вычисляют доход на душу населения, учитывая специальные «ряды распределения». Эти «ряды» разделяют россиян на разные категории: например, безработных и трудоспособных – от безработных инвалидов, детей – от пенсионеров, работающих в крупных городах – от их здоровых сверстников в селах и так далее. К ним приходится подходить с разных точек зрения, поскольку доход в пять тысяч рублей может представлять совсем разную ценность для ребенка, жителя села и мегаполиса. 

              Также Росстат анализирует структуру доходов и расходов. «Каждое из обследуемых домашних хозяйств в течение двух недель ведет дневниковые записи, которые представляют собой подробный ежедневный учет всех денежных расходов: на покупку продуктов питания, непродовольственных товаров, оплату услуг, уплату налогов, штрафов, различных сборов, алиментов, помощь малоимущим, деньги, отданные безвозмездно, в долг или в счет погашения долга, арендные платежи и т. п.», – говорится в методологии Росстата.

              Если же говорить о доходах, в ведомстве смотрят на денежные переводы, зарплату, доходы от бизнеса и расходы на него, социальные выплаты, на стоимость собственности, наличие кредитов – все это в рамках отдельных домохозяйств в разных регионах. На что-то смотрят меньше, на что-то – больше. И вот именно этот показатель ведомство изменило в марте 2019 года. 

              «Новая методика существенно увеличит долю зарплат в структуре доходов (с 41% до 55%, по данным за 2017 год), но уменьшит долю доходов от предпринимательства (с 7,6 до 6,3%) и от собственности (с 5,4% до 4,3%). Доля ненаблюдаемых доходов сократится с 26% до 11,5%», – писал РБК.

              СМИ с подачи РБК сразу привязали новую методику расчета к «уровню бедности», хотя меняли в Росстате подход к изучению доходов населения в целом.

              «В связи с некорректными сообщениями ряда СМИ Росстат вынужден уточнить: измерение уровня бедности осуществляется с 1992 года по одной и той же методике. За все это время ее изменений не было и не планируется в будущем», – заявили в Росстате.

              А вот что касается метода измерения доходов и расходов, в марте ведомство действительно изменило его, постаравшись сделать более точным. Число исследуемых показателей выросло с 32 до 59 (сюда как раз входят и все перечисленные выше параметры). 

              В общем, работа ведется с двух фронтов – Росстат сначала учитывает все данные о семьях, а семьи уже далее сами сообщают ведомству о своей деятельности. Затем все эти показатели сводят воедино и получают данные о доходах населения, в том числе по числу бедных – их от остальных черной полосой отделяет уровень прожиточного минимума.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............