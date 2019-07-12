Вредит ли телефону долгая зарядка сверх нормы?

Телефону не вредит, а вот его батарее – да.

Существует распространенное мнение, что литий-ионные батареи смартфонов деградируют, если заряжать их уже после того, как они набрали 100%. Такие ситуации часто происходят ночью – мы просто оставляем смартфон подключенным к розетке и идем спать. Это мнение многие уже обозначили мифом и поспешили развенчать. На самом деле вред батарее от длительной зарядки все же есть.

Сейчас в каждом смартфоне стоят специальные контроллеры, которые управляют зарядкой батареи. Они отвечают за подачу большого тока в ваш аккумулятор. Когда батарея заряжена на 100%, подача тока на нее прекращается. И включается снова она только когда аккумулятор начинает разряжаться. То есть упал заряд до 99% – контроллер подал ток, и у вас снова 100%. То есть ток блокируется, постоянной его подачи на батарею нет, и он никак ей не вредит. Именно об этом говорят любители разоблачать различные мифы.

Но ей вредит другое. Самый лучший заряд для литий-ионного аккумулятора – от 20 до 80%, а 50% – вообще идеальное состояние, чтобы он прожил подольше. Дело в том, что при полной разрядке (<20%) и при полной зарядке (>80%) батарея вашего телефона работает при максимальной нагрузке. Это обусловлено ее химическим составом. Современные батареи делают с использованием сложного оксида, который называется кобальтит лития (LiCoO2). Этот оксид обладает слоистой структурой, в которой литий и кобальт чередуют друг друга. Так вот, когда заряд идеален (50%), то это значит, что половина активных ионов лития находится в слое кобальтита лития, а другая половина – в слое графита (он тоже есть в вашей батарее). Никакого перекоса не происходит. Когда телефон полностью заряжен, это означает, что слишком много ионов лития находится в других слоях батареи – ведь нужно как-то удерживать ее от быстрой разрядки. И сил аккумулятора на это уходит куда больше, чем при тех же 50%.

В конечном итоге, когда ваш смартфон долгое время держит один и тот же заряд, меняется химическая структура батареи, и число ее жизненных циклов, то есть процессов «полная разрядка – полная зарядка», падает. Так, исследование Battery University показало, что при постоянном полном заряде число ее циклов будет равно 300-600. А если стараться держать заряд в диапазоне 40-60%, это число вырастет до 1000-1500.

В итоге получается, что вредит батарее не длительная зарядка, а длительное пребывание в полностью заряженном состоянии.