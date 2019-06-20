Что случилось с народом чудь?

Большинство этнографов сходятся во мнении, что отдельного народа чудь вовсе не существовало и так называли ижор, карелов, водь, мордву и коми, а также вепсов – представителей финно-угорского этноса, потомки которых проживают на Северо-Западе России. Вепсами также называли в том числе эстонцев.

О том, что случилось с этим народом, в четверг частично ответил президент Владимир Путин в ходе прямой линии. «Ассимилировался, в основном. Но я уверен, что он еще не исчез окончательно. В принципе, у нас много народов, которые проживали на территории Российской Федерации – следы каких-то народов остались, каких-то нет. Все это является частью нашего культурного кода», – сказал Путин.

Однако, как рассказал ТАСС директор Российского этнографического музея Владимир Грусман, сейчас на территории СЗФО (в Карелии, в Вологодской и Ленинградской областях между Ладожским, Онежским и Белым озерами) проживает около трех тысяч вепсов, которые пытаются возрождать свой абсолютно самостоятельный язык финно-угорской группы.

Зампред правления «Национального центра культур финно-угорских народов» Ленинградской области Дмитрий Бакулин утверждает, что численность вепсов сегодня достигает восьми тысяч человек, что зафиксировано в последней переписи населения. По его оценке, в реальности их может быть еще больше, так как «зачастую они записываются как русские», потому что у них нет антропологических отличий от местного русского населения.

Вепсы сильно пострадали от репрессий 1930-х годов и рассеялись в результате миграции. С 2000 года они имеют статус коренного малочисленного народа РФ, в 2006 году были внесены в перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Правда, по оценкам некоторых других историков, в древнерусских хрониках под названием «чудь» чаще всего понимали племена эстов. Шведский профессор Альгот Скарина в 1734 году идентифицировал чудь как «финландцев либо естландцев». Этноним употреблялся до конца XIX века в официальных документах Российской империи. Народная версия происхождения слова «чудь» состоит в том, что язык чуди был непонятным, «чудным».

В любом случае, этноним «чудь» сохранился в российской топонимике. Это имя напоминает название Чудского озера на границе Эстонии и Псковской области, где в 1242 году произошло знаменитое Ледовое побоище.

Одним из тех, кто относит себя к народу чудь, оказался этнограф Пинежского края Архангельской области Сергей Григорьев. В разговоре с «Вечерней Москвой» он заявил, что «чудь был одним из двух государствообразующих народов». А сейчас он расселился в северных широтах, по всему северу бывшего СССР, от Эстонии на западе до Якутии на востоке.

Более того, Григорьев утверждает, что внешне сам Владимир Путин похож на представителя чудского народа. С этой же оценкой согласился и старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Александр Сакса. Он утверждает, что предки российского президента происходят из тверских карел, которых, как и прочих финно-угров, славяне также причисляли к чуди.

«Он не похож на чудь, а ею и является. Владимир Путин – из тверских карел, сам об этом говорил. Этот народ в начале XVII века частично ушел в тверские земли от войны со своих исконных территорий. Да и антропологически можно проследить наличие типичной для чуди внешности у Владимира Владимировича», – подытожил Сакса.