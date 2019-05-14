Как вести себя во время магнитной бури?

Во вторник на Земле началась самая мощная за полтора–два года магнитная буря, которая соответствует редкому третьему уровню. Она продлится до утра среды и может негативно повлиять на состояние метеочувствительных людей. Как пережить магнитную бурю?

Основная задача в эти дни – сохранение физиологического равновесия, заявил газете ВЗГЛЯД профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Александр Карабиненко.

По его словам, самыми уязвимыми категориями во время метеоопасности являются люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для них увеличивается вероятность возникновения гипертонических кризов, головокружений и других церебральных явлений.

Чтобы избежать негативного влияния магнитной бури, гипотоникам и гипертоникам нужно чаще измерять давление, а в случае каких-то отклонений не забывать принимать лекарства.

«У кого-то может болеть голова, у кого-то – кружиться, кто-то может ощущать необъяснимый дискомфорт, вялость, сонливость, снижение работоспособности. Надо остерегаться перегрузок, и если вы утомились, то не надо делать никакую работу через силу: захотели спать – надо ложиться», – рассказал Карабиненко.

Обратного мнения придерживается заместитель генерального директора Национального центра кардиологии Минздрава России, доктор медицинских наук Нана Погосова. Она рассказала РИА «Новости», что магнитная буря влияет на здоровье незначительно и существенного вреда не нанесет. Однако «накручивание» себя может способствовать развитию некоторых проблем.

«Действительно, магнитные бури влияют на здоровье людей, особенно на метеочувствительных. Возможны колебания артериального давления в этот период, но по большей части эти влияния не сильно выражены, так что большинству людей опасаться не стоит», – сказала Погосова.

В сообщении лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН тем временем отмечается, что произошедшая во вторник магнитная буря превысила по мощности прогнозы ученых.

«Если сравнивать с событиями последних лет, то это событие крупное. За последние полтора–два года это наиболее крупная магнитная буря, событие впечатляющее. Это событие формирует полярные сияния, помехи в радиосвязи», – пояснил главный научный сотрудник лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев. По его словам, такие мощные магнитные бури происходят крайне редко, раз в 10–20 лет.

«Событие имеет общепланетарный характер, то есть регистрируется на всех географических долготах. Возмущения магнитного поля заранее ожидались, то есть были спрогнозированы, однако не должны были превысить минимального первого уровня по пятибалльной шкале. Событие, которое началось около семи утра по московскому времени, вопреки прогнозу, сразу превысило уровень два, а к десяти утра достигло уровня три по пятибалльной шкале магнитных бурь», – отмечается в сообщении лаборатории.

По словам ученых, буря может увеличить уход космических аппаратов с орбиты и вызвать проблемы в спутниковой навигации и связи. Эксперты отметили, что магнитное поле Земли полностью придет в норму к утру среды.

«Стабилизация магнитного поля Земли ожидается к концу дня по московскому времени. Полностью в норму земное магнитное поле должно прийти к утру 15 мая», – заявили ученые.

Геомагнитные бури происходят из-за поступления в окрестности Земли возмущенных потоков солнечного ветра и их взаимодействия с магнитосферой. В течение 2019 года ни одно из возмущений не превосходило минимальный первый уровень. Последний раз такая активность наблюдалась 26 августа 2018 года, а до этого в сентябре 2017-го.

Во время магнитной бури изменяется среда и нагревается атмосфера. Это, в свою очередь, может приводить к изменению давления в атмосфере Земли. Именно это, по мнению врачей и ученых, может негативно влиять на самочувствие. Изменения в атмосфере могут вызывать головную боль, утомляемость, слабость, тошноту, а у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями – гипертонический криз.

Самая мощная геомагнитная буря была зафиксирована в 1859 году и получила название «Событие Кэррингтона». С 28 августа по 2 сентября на Солнце наблюдались многочисленные пятна и вспышки, а 1 сентября произошла самая сильная, которая и вызвала самую мощную магнитную бурю. В результате 1 и 2 сентября 1859 года отказала вся телеграфная система в Северной Америке и по всей Европе – искрили линии передач, возгоралась телеграфная бумага, а некоторые устройства продолжали работать без источника питания.