Что известно о частной жизни Зеленского?

ЦИК Украины продолжает дотошно считать, с каким же конкретно счетом лидер партии «Слуга народа» Владимир Зеленский обыграл действующего президента Петра Порошенко на выборах (после обработки 95% протоколов Зеленский получает 73% голосов, Порошенко – 24%). Тем временем весь остальной мир с удивлением изучает биографию Зеленского, пытаясь понять, что за новый и неожиданный молодой человек стал президентом Незалежной.

Биография Зеленского выглядит на удивление «правильно» и даже скучновато, ни разводов, ни скандалов. Родился 25 января 1978 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области – «в еврейской семье», как отмечает телеканал 112.ua. При этом первые годы жизни будущий президент Украины провел в далекой Монголии, куда отправился работать инженером его отец. Четыре года он прожил в монгольском городе Эрдэнэте, где пошел в школу и окончил первый класс. Мальчик довольно хорошо говорил на монгольском. «Катался на монгольских лошадках, ходил по сопкам, которые были усеяны тюльпанами», – вспоминает сам Зеленский о том времени.

Затем семья вернулась в Кривой Рог, где Володя продолжил обучение в гимназии № 95 с углубленным изучением английского языка, окончив ее в 1995 году. Играл на гитаре в школьном ансамбле, участвовал в художественной самодеятельности, театральных спектаклях, при этом увлекался сразу и тяжелой атлетикой, и бальными танцами.

После школы Зеленский окончил юрфак Криворожского экономического института, но по специальности никогда не работал.

Отец будущего шоумена Александр Зеленский заведовал тогда кафедрой информатики в Криворожском филиале Киевского экономического университета. Имеет ученую степень доктора экономических наук. Мама – Римма Зеленская, работала инженером, сейчас на пенсии.

В 2003 году Зеленский женился на Елене Кияшко. С будущей супругой он учился в параллельном классе, но знаком не был. По признанию самого кандидата в президенты, он знал многих ее одноклассниц, но познакомилась пара гораздо позже – когда Елена училась на строительном факультете в Криворожском национальном университете, а Владимир получал юридическое образование в Криворожском экономическом институте. Отношения развивались размеренно – прошло восемь лет, прежде чем в 2003 году они сыграли свадьбу.

Как и супруг, Елена по своей прямой специальности – архитектором – практически не работала. Зато до сих пор пишет тексты для студии своего мужа «Квартал 95». В юности будущая первая леди Украины часто сопровождала Зеленского на выступлениях и репетициях, затем постепенно втянулась, помогая в подготовке номеров коллектива, а после и вовсе стала полноценным сценаристом.

По признанию Елены, сначала она резко осудила претензии супруга на пост президента.

«Я была откровенно и агрессивно против. Потому что это очень тяжелый проект, даже не проект, а другое направление в жизни. Но меня, наверное, пытались беречь. И самые ранние планы, когда все это обсуждалось с коллегами, близкими соратниками – не могу сказать, что от меня это скрывали, но оберегали от лишней информации, чтобы я раньше времени не нервничала», – призналась она телеканалу ICTV.

Но Зеленский, по словам жены, человек очень целеустремленный, и мешать его решениям бессмысленно. Елена не только смирилась, но и всячески поддержала супруга – ее не единожды видели в штабе, хотя в политической предвыборной работе Зеленского она участия не принимала.

У Зеленских двое детей – дочь Александра (15 лет) и сын Кирилл (шесть лет). В 2014 году Саша снялась в фильме «8 новых свиданий» в роли дочери главного героя, которого играл Владимир. В 2016-м участвовала в шоу на украинском телевидении «Рассмеши комика. Дети» и выиграла 50 000 гривен (119 000 рублей).

Зеленского до сих пор окружают друзья детства. В этом смысле он оказался очень стабильным человеком. Друг детства Владимира – Иван Баканов – руководил предвыборным штабом кандидата в президенты. Сам шоумен говорил, что в случае победы Баканов будет отвечать за работу с Верховной радой. В одном из интервью Иван заявил, что мог бы занять пост генпрокурора.

Двое других друзей детства Зеленского, братья Сергей и Борис Шефир, помогли ему когда-то создать «Квартал 95» – популярную передачу, которая и сделала его звездой. Шефиры остаются его опорой как в финансовых, так и в творческих вопросах.

Кстати, название «Квартал 95» произошло от реально существующего, родного для Зеленского квартала, расположенного в центре Кривого Рога. А их дружба зародилась в те годы, когда этот квартал был ареной регулярных драк между молодежью соседних кварталов. Город считался довольно криминальным даже по меркам Украины.

Также теплые отношения сохраняют с новым президентом и другие его коллеги по «Кварталу 95» и КВН Юрий Корявченков, Евгений Кошевой, Артем Гагарин, Александр Пикалов и другими. А в сознании телезрителей его образ связан с постоянной партнершей по искрометным скетчам, коллегой, подругой и еще одной участницей шоу-проекта Еленой Кравец. Именно в паре с Кравец, к примеру, Зеленский записал один из самых популярных своих скетчей – как чета Порошенко отдыхает инкогнито на Мальдивских островах.

Зеленский прослыл успешным продюсером, создавшим бизнес «своими руками». Согласно декларации, представленной в ЦИК для регистрации на выборах президента, за 2017 год Зеленский заработал 7,3 млн гривен (порядка 268 тыс. долларов), его жена – около 800 тыс. гривен (29 тыс. долларов). Львиную долю этих денег принесла предпринимательская деятельность (4,34 млн гривен, или около 156 тыс. долларов). Зеленский владеет домом в Киевской области, несколькими квартирами в Киеве, а также вместе с женой арендует квартиру в Англии.