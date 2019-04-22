Что известно о частной жизни Зеленского?

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22 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 20:37  |  vz.ru
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За что овощеводам Дагестана пригрозили лишением тепличных условий

Недавнюю облаву на столичном рынке «Садовод» связывают с попыткой декриминализации аграрного бизнесаФото: Илья Питалев/РИА Новости
Тепличный бизнес Дагестана ждут перемены: скоро ему придется платить за газ, хотя до сих пор теплицы в массовом порядке обогревались ворованным голубым топливом. Новые власти пообещали это пресечь. Подорожает ли теперь дагестанский укроп на рынках Москвы? До сих пор бесплатный газ помогал дагестанским овощеводам конкурировать с фермерами из других регионов. Подробности...
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Путин помог вскрыть иллюзию единства Балтии

Встреча Керсти Кальюлайд с Владимиром Путиным в Кремле всполошила всю ПрибалтикуФото: kremlin.ru
Прошедшие на неделе переговоры президента России Владимира Путина с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд вызвали нервную реакцию в Прибалтике. Глава литовского МИД Линас Линкявичюс отчитал Таллин за то, что о предстоящем визите соседи не проинформировали заранее. Дипломат убежден, что такое поведение раскалывает единство Балтийских стран. Почему эту поездку так болезненно восприняли в прибалтийских республиках и существует ли среди них единство? Подробности...
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Что помогает и что мешает переселенцам на Дальнем Востоке

Староверы, вернувшиеся из Латинской Америки, обустраиваются в Приморье и ПриамурьеФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Число соотечественников, вернувшихся в Россию из дальнего и ближнего зарубежья, приближается к миллиону. По программе переселения на Дальний Восток едут многодетные семьи русских из Казахстана и Средней Азии, старообрядцы из Боливии и Никарагуа. В этом году репатриантам стало проще обустроиться на берегах Амура, получив дальневосточный гектар. Как изменились правила игры? Подробности...
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Западные СМИ: Украина совершила прыжок в неизвестность

Западные СМИ не знают, чего ждать от Зеленского Фото: Serg Glovny/ZUMA/Global Look Press
«Комик одержал убедительную победу на украинских выборах», – американские и европейские СМИ в унисон назвали поражение Петра Порошенко ожидаемым, а будущее страны – непредсказуемым. Никто на Западе не знает, чего на самом деле ждать от «русскоязычного выходца из еврейской семьи», у которого нет никакого политического опыта. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Ленин лежит в Женеве

Андрей Манчук, политолог
День рождения Владимира Ленина обычно рассматривается у нас как архаический и чисто советский праздник, унаследованный из прошлой эпохи, и неактуальный для постмодернистской современности XXI века. На самом деле это не так. Подробности...

Зеленский не выполнит ничего из обещанного

Дмитрий Родионов, политолог
Удивляет разве что то, как быстро сдался Порошенко. А ведь еще в субботу он хорохорился, говорил о своей будущей «победе» как о свершившемся факте, благодарил за нее домочадцев и соратников. И вдруг признает поражение почти сразу после завершения голосования. Подробности...
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Украинские выборы войдут в историю трижды

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Не надо иллюзий – за пять лет невозможно возродить экономику, победить тотальную коррупцию, решить большинство системных проблем. Но привести Украину в чувство, сделать самостоятельным игроком, а не инструментом – вполне возможно. Подробности...
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      Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон, собравший множество ярких новинок от ведущих автопроизводителей из 20 стран мира. В центре внимания – электромобили. Скажем, Audi привезла в Китай настоящий автомобиль будущего – концепт AI:me, полностью электрический беспилотник
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      Появились первые фото из сгоревшего Нотр-Дама

      Появились первые фотографии из сгоревшего собора Парижской Богоматери. Горевший всю ночь храм получил серьезные повреждения: обрушился деревянный шпиль, пострадала несущая конструкция. С полыхавшим всю ночь огнем удалось справиться только к утру
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      Знаменитое на весь мир здание собора Парижской богоматери, кажется, уже не будет прежним. Легендарная церковь пострадала от сильнейшего пожара, дым от которого был виден на весь Париж
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            Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский?

            Что известно о частной жизни Зеленского?

            		   22 апреля 2019, 18:55
            Фото: Tatyana Zenkovich/EPA/ТАСС
            Текст: Иван Абакумов

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            ЦИК Украины продолжает дотошно считать, с каким же конкретно счетом лидер партии «Слуга народа» Владимир Зеленский обыграл действующего президента Петра Порошенко на выборах (после обработки 95% протоколов Зеленский получает 73% голосов, Порошенко – 24%). Тем временем весь остальной мир с удивлением изучает биографию Зеленского, пытаясь понять, что за новый и неожиданный молодой человек стал президентом Незалежной.

            Биография Зеленского выглядит на удивление «правильно» и даже скучновато, ни разводов, ни скандалов. Родился 25 января 1978 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области – «в еврейской семье», как отмечает телеканал 112.ua. При этом первые годы жизни будущий президент Украины провел в далекой Монголии, куда отправился работать инженером его отец. Четыре года он прожил в монгольском городе Эрдэнэте, где пошел в школу и окончил первый класс. Мальчик довольно хорошо говорил на монгольском. «Катался на монгольских лошадках, ходил по сопкам, которые были усеяны тюльпанами», – вспоминает сам Зеленский о том времени.

            Затем семья вернулась в Кривой Рог, где Володя продолжил обучение в гимназии № 95 с углубленным изучением английского языка, окончив ее в 1995 году. Играл на гитаре в школьном ансамбле, участвовал в художественной самодеятельности, театральных спектаклях, при этом увлекался сразу и тяжелой атлетикой, и бальными танцами.

            После школы Зеленский окончил юрфак Криворожского экономического института, но по специальности никогда не работал.

            Отец будущего шоумена Александр Зеленский заведовал тогда кафедрой информатики в Криворожском филиале Киевского экономического университета. Имеет ученую степень доктора экономических наук. Мама – Римма Зеленская, работала инженером, сейчас на пенсии.

            В 2003 году Зеленский женился на Елене Кияшко. С будущей супругой он учился в параллельном классе, но знаком не был. По признанию самого кандидата в президенты, он знал многих ее одноклассниц, но познакомилась пара гораздо позже – когда Елена училась на строительном факультете в Криворожском национальном университете, а Владимир получал юридическое образование в Криворожском экономическом институте. Отношения развивались размеренно – прошло восемь лет, прежде чем в 2003 году они сыграли свадьбу.

            Как и супруг, Елена по своей прямой специальности – архитектором – практически не работала. Зато до сих пор пишет тексты для студии своего мужа «Квартал 95». В юности будущая первая леди Украины часто сопровождала Зеленского на выступлениях и репетициях, затем постепенно втянулась, помогая в подготовке номеров коллектива, а после и вовсе стала полноценным сценаристом.

            По признанию Елены, сначала она резко осудила претензии супруга на пост президента.

            «Я была откровенно и агрессивно против. Потому что это очень тяжелый проект, даже не проект, а другое направление в жизни. Но меня, наверное, пытались беречь. И самые ранние планы, когда все это обсуждалось с коллегами, близкими соратниками – не могу сказать, что от меня это скрывали, но оберегали от лишней информации, чтобы я раньше времени не нервничала», – призналась она телеканалу ICTV.

            Но Зеленский, по словам жены, человек очень целеустремленный, и мешать его решениям бессмысленно. Елена не только смирилась, но и всячески поддержала супруга – ее не единожды видели в штабе, хотя в политической предвыборной работе Зеленского она участия не принимала.

            У Зеленских двое детей – дочь Александра (15 лет) и сын Кирилл (шесть лет). В 2014 году Саша снялась в фильме «8 новых свиданий» в роли дочери главного героя, которого играл Владимир. В 2016-м участвовала в шоу на украинском телевидении «Рассмеши комика. Дети» и выиграла 50 000 гривен (119 000 рублей).

            Зеленского до сих пор окружают друзья детства. В этом смысле он оказался очень стабильным человеком. Друг детства Владимира – Иван Баканов – руководил предвыборным штабом кандидата в президенты. Сам шоумен говорил, что в случае победы Баканов будет отвечать за работу с Верховной радой. В одном из интервью Иван заявил, что мог бы занять пост генпрокурора.

            Двое других друзей детства Зеленского, братья Сергей и Борис Шефир, помогли ему когда-то создать «Квартал 95» – популярную передачу, которая и сделала его звездой. Шефиры остаются его опорой как в финансовых, так и в творческих вопросах.

            Кстати, название «Квартал 95» произошло от реально существующего, родного для Зеленского квартала, расположенного в центре Кривого Рога. А их дружба зародилась в те годы, когда этот квартал был ареной регулярных драк между молодежью соседних кварталов. Город считался довольно криминальным даже по меркам Украины.

            Также теплые отношения сохраняют с новым президентом и другие его коллеги по «Кварталу 95» и КВН Юрий Корявченков, Евгений Кошевой, Артем Гагарин, Александр Пикалов и другими. А в сознании телезрителей его образ связан с постоянной партнершей по искрометным скетчам, коллегой, подругой и еще одной участницей шоу-проекта Еленой Кравец. Именно в паре с Кравец, к примеру, Зеленский записал один из самых популярных своих скетчей – как чета Порошенко отдыхает инкогнито на Мальдивских островах.

            Зеленский прослыл успешным продюсером, создавшим бизнес «своими руками». Согласно декларации, представленной в ЦИК для регистрации на выборах президента, за 2017 год Зеленский заработал 7,3 млн гривен (порядка 268 тыс. долларов), его жена – около 800 тыс. гривен (29 тыс. долларов). Львиную долю этих денег принесла предпринимательская деятельность (4,34 млн гривен, или около 156 тыс. долларов). Зеленский владеет домом в Киевской области, несколькими квартирами в Киеве, а также вместе с женой арендует квартиру в Англии.


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