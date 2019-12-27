Какие блюда готовят под Новый год в разных странах?

Совершенно разные. И в основном все новогодние блюда что-то символизируют: богатство, перемены, успех, прощание с тяготами и прочее.

Италия – колбаса Котекино с чечевицей

Итальянская традиция празднования Нового года схожа с российской – в большинстве регионов жители с шампанским в руках считают секунды до того момента, пока часы не пробьют 12, а затем запускают фейерверки. А вот новогодний стол отличается довольно сильно.

В разных областях страны есть свои кулинарные традиции, и одним из самых известных «региональных» новогодних блюд считается Дзампоне (zampone), его готовят в Модене. Это свиные ноги, фаршированные прокрученной через мясорубку шейкой, шкварками и частями свиной головы. Главное новогоднее блюдо в Италии – близкий родственник Дзампоне. Это так называемая колбаса Котекино (cotechino), которую подают к столу с чечевицей. Начинка – абсолютно та же, что и в Дзампоне, отличие только в «обертке» – вместо свиных ног используют свиные кишки.

Котекино продают в полуготовом виде как в супермаркетах, так и в мясных лавках. Перед подачей ее нужно просто отварить – причем время варки может отличаться в зависимости от изготовителя. Иногда достаточно 20 минут, иногда потребуется час-полутора. Во время варки котекино протыкают деревянными шпажками, а затем снимают оболочку, режут кольцами и подают вместе с отваренной чечевицей. Считается, что чечевицы нужно отведать обязательно, хотя бы пару ложек, чтобы в новом году водились деньги.

Заканчивается новогодняя трапеза обычно бокалом просекко, которым запивают Кьяккере – полоски теста, обжаренные во фритюре и затем посыпанные сахарной пудрой. В России такой десерт называют хворостом.

Испания – 12 виноградин

В Испании слишком сильно развита региональная кухня, так что говорить о каких-либо единых для всех блюдах не приходится. Если не считать таковым хамон, конечно. В Галисии на праздник, к примеру, принято есть цветную капусту с вареной треской, а в Астурии – козленка, приготовленного в сидре.

Однако одна традиция нацию все же объединяет, но она скорее не кулинарная, а символическая. В последнюю минуту уходящего года, когда часы бьют 12, испанец должен успеть съесть 12 виноградин – по одной при каждом ударе часов. На счастье.

Швейцария и Германия – фондю, раклет и квашеная капуста

Жители этих стран предпочитают долгую и неспешную новогоднюю трапезу, во время которой нет задачи сначала уничтожить салаты, а затем – горячее. И блюда здесь соответствующие – что-то сродни закускам. Особенно любят фондю (fondue). Швейцарцы – сырное, немцы – мясное. Это довольно удобно и для хозяев ужина – в первом случае нужно лишь нагреть вино и добавить в него тертый сыр, во втором и вовсе просто раскалить масло до 180 градусов и порезать сырого мяса. Все остальное гости, по сути, сделают сами.

Раклет (raclette) уже больше похож на традиционное «горячее», но только на первый взгляд. Здесь состав блюда тоже может выбрать сам гость. Положив на тарелку желаемые ингредиенты – от картошки до помидоров, все это потом он заливает расплавленным сыром.

Квашеная капуста (sauerkraut) – практически священное блюдо для немецкого стола. Символическая функция у него та же, что и у чечевицы для итальянцев или винограда для испанцев – чем больше съешь, тем счастливее и богаче будешь в новом году.

Дания – вареная треска

Скандинавская кухня, переживающая сейчас второе рождение, в своей основе всегда имела рыбу и морепродукты. Не стали исключением и новогодние блюда. В Дании, например, главная новогодняя пища – вареная треска в горчичном соусе (kogt torsk), которую подают, как правило, с картошкой. Рецепт совсем несложный – больше всего времени вы потратите на соус, по способу приготовления и ингредиентам он похож на бешамель.

Не обошлось у скандинавов и без символического десерта. Он называется крансекаге (kransekage) и един для всех северных стран региона. Это «башня» из марципановых колец, посыпанных сахарной пудрой. Она символизирует собой благополучие и богатство.

Япония – новогодняя лапша

В Стране восходящего солнца принято 31 декабря есть Toshikoshi soba – «новогоднюю собу». Соба – традиционная японская гречневая лапша, которую готовят в ресторанах и домах ежедневно. Но новогодняя ее разновидность отличается – лапшу специально делают длиннее и подают, как правило, со специальным рыбным бульоном. Бульон делают либо просто на основе соуса Даси, или же самостоятельно, используя множество ингредиентов вроде стружки тунца бонито. Также в тарелку кладут грибы Шиитаке, мелко порезанный зеленый лук и морковь.

Тошикоши соба призвана напомнить человеку о трудностях, которые ему пришлось преодолеть в уходящем году, и подарить надежду на будущие успехи.

Китай – пельмени с мясом и овощами

В Китае главная новогодняя ночь наступает отнюдь не с 31 декабря на 1 января, а в один из дней с 21 января по 21 февраля. И стол в эти дни обычно ломится от блюд, которые не меняются столетиями.

Главное из них – это Цзяоцзы (jiaoji), своеобразная разновидность пельменей с начинкой из свиного фарша и овощей, как правило, капусты. Объясняется их новогодняя популярность тем, что в китайском языке произношение jiao zi созвучно словам «перемены» и «полночь» – отличается лишь тональность слогов.

США – рис со свининой и фасолью

В Штатах есть только одно национальное блюдо – запеченная индейка, и едят ее на День благодарения, который отмечают в конце ноября. Так что американских аналогов оливье и селедки под шубой попросту нет.

Но есть «Скачущий Джон» (Hoppin John) – традиционная новогодняя еда южных штатов, которую если и не готовят, то по крайней мере знают по всей стране. Рецепт незамысловат: вареные рис и черноглазая фасоль, жареная свиная грудинка, мелко порезанные зелень, чеснок и перец – и все.

Считается, что блюдо прижилось в США из-за африканских рабов, которые, собственно, его и готовили. Дело в том, что одним из ключевых ингредиентов «Джона» поначалу была вигна, которая растет преимущественно в Африке, и завозили ее оттуда. Как ее правильно готовить, знали тоже в первую очередь африканцы.