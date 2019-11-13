Почему ощущаемая температура воздуха отличается от фактической?

Практически во всех приложениях, определяющих погоду, на сегодня есть графа «ощущается как». Она может называться по-другому, но суть в том, что в ней отражается температура, которую человек ощущает своим телом, а не фактическая.

Расчеты «кажущейся температуры», как ее называют по-английски, довольно сложны, и сегодня могут складываться из огромного числа факторов. Например, американская компания AcсuWeather, приложение которой стоят во многих смартфонах, вообще запатентовала свой алгоритм – но известно, что он включает в себя в том числе показатели солнечной радиации, свойственной определенной местности в определенное время суток.

Алгоритмы могут формироваться с учетом характеристик местности, рельефа, среднегодовых температур и много другого, но три главных фактора незыблемы: это температура воздуха, скорость ветра и влажность.

Причем в холод и в жару эти показатели играют разную, более или же менее важную роль. И здесь мы уже подбираемся к объяснению того, почему кажущаяся температура для человека отличается от фактической.

Холод

Так, когда температура воздуха опускается ниже +10°C, вступает в силу ветро-холодовой индекс. Он учитывает как, собственно, цифру на градуснике, так и силу ветра. На холоде важнее всего именно эти два показателя. Объясняется это довольно просто. Организм человека, по сути, это конвектор – его внутренние процессы создают тепло, которое в небольшой мере выходит наружу – оно образует вокруг кожи небольшое тепловое поле. Так вот – порывы ветра могут нарушить этот слой, и чем они сильнее, тем меньше от него остается. Если ветер очень мощный, теплый слой вокруг кожи сменяется холодным – и человек замерзает сильнее, чем если ветра бы не было. Есть даже довольно простая таблица, иллюстрирующая, как производят подобные расчеты.

Особенно актуальны они для северных широт – собственно, для них формулу и придумали. Например, ощущаемые температуры могут повлиять на решение северных предприятий разрешить своим сотрудникам не выходить на работу, если работать придется на воздухе. Если за окном будет -45 градусов (это, для понимания, среднеянварская температура для якутского Верхоянска), а скорость ветра близкой к 20 м/с, то «ощущается как» прыгнет на отметку в -73, что уже совсем опасно.

Жара

Здесь формул расчета много, но все они так или иначе основаны на двух показателях – влажности воздуха и его температуры. Обычно чем выше влажность, чем человеку жарче. Влажность можно рассчитывать по-разному – простым гигрометром, по точке росы, по упругости пара – все средства хороши. Здесь тоже есть таблица, по которой можно свериться со своими ощущениями. Стандартные показатели, от которых ведется отсчет – 27 градусов Цельсия при влажности в 40%. А вот, к примеру, при температуре воздуха в 33°C и влажности в 80% ощущения будут уже на 49°C, то есть человеку будет жарче почти на треть.

Так происходит из-за того, что наше тело охлаждает себя потоотделением. Пот выходит, затем – при нормальной влажности – испаряется, и так по кругу. Человек чувствует себя нормально. Но как только влажность воздуха повышается, она замедляет процесс потоотделения – он перестает испаряться с кожи, энергия в организме не находит выхода, и в итоге нам становится жарко, мы перегреваемся.

Впрочем, это справедливо не для всех и не всегда – известно, что многие люди чувствуют тепло по-разному. Женское тело, например, на 0,4 градуса теплее мужского. Могут разниться ощущения и в зависимости от формы туловища, процента в нем жира и так далее.

Так что «кажущаяся» температура – средняя по больнице, и тем самым она довольно субъективна.