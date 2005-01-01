Законно ли задержали Настю Рыбку в транзитной зоне Шереметьево?

«Работница сферы эскорт-услуг» Анастасия Вашукевич, более известная как Настя Рыбка, и «пикап-тренер» Александр Кириллов, более известный как Алекс Лесли, были задержаны в московском аэропорту Шереметьево после прохождения паспортного контроля.

Вернувшиеся из Таиланда Рыбка и Лесли попали в руки правосудия как фигуранты дела, возбужденного по статье «Вовлечение в занятие проституцией», по которой грозит до шести лет тюрьмы. Известно, что «секс-гуру» и его подопечная оказали сопротивление при аресте.

«Я считаю задержание незаконным, так как она была схвачена сотрудниками полиции в транзитной зоне аэропорта», – заявил порталу News.ru адвокат гражданки Вашукевич Дмитрий Зацаринский.

Если оставить за скобками перипетии истории Насти Рыбки (которые сами по себе представляют немалый интерес), то возникает вопрос: может быть, адвокат прав, и полицейские действительно превысили свои полномочия, скрутив фигурантов дела в транзитной зоне? Ведь на пути от самолета до будки паспортного контроля мы еще как бы еще «за границей» – точнее, «до границы»? Такой ответ напрашивается. Но, как объясняют юристы, это не так.

«Любой международный полет заканчивается в момент открытия всех внешних дверей самолета. Если воздушное судно находится под флагом иностранного государства (например, Таиланда), соответственно, внутри этого судна и действует иностранная юрисдикция. Как только пассажиры покинули двери судна, они тут же попадают под юрисдикцию принимающей страны, в данном случае РФ», – пояснил газете ВЗГЛЯД профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин.

«Чикагская конвенция 1944 года, которая регламентирует международные полеты гражданских судов, дает общепризнанное определение международного полета – то, о котором я сказал выше», – подчеркнул юрист.

Добавим, что Воздушный кодекс России гласит: «На прибывающие в РФ, убывающие из РФ и следующие транзитом с посадкой на территории РФ воздушные суда, их экипажи и пассажиров.., распространяется действие паспортных, таможенных и иных правил, установленных в соответствии с законодательством РФ».

Таким образом, МВД и другие силовые структуры и в транзитной зоне аэропортов обладают теми же полномочиями, что и в любой другой точке России. Пересечение символической линии после того, как в будке паспортного контроля вам поставили штамп, не означает, что вы «уже за границей» – это не влияет на российскую юрисдикцию ни до, ни после этой будки», поясняет профессор Лабин.

Так что ни Эдвард Сноуден, ни нынешние «герои» – Алекс Лесли и Настя Рыбка, будучи в транзитной зоне, не находятся на некоей «нейтральной полосе», где не действуют российские законы. Для сравнения, украинскую журналистку Елену Бойко, депортированную из России, погранслужба Украины задержала на нейтральной территории между российской и украинской границами.

Безусловно, у нахождения в транзитной зоне есть свои особенности. Там можно находиться, не имея на руках российской визы – это случай транзитных пассажиров, летящих, например, из Бангкока в Минск. «Кроме того, там формально действует свободное обращение товаров и грузов», – напоминает Лабин. Но наличие duty free отнюдь не отменяет обязанности соблюдать российское административное (а также уголовное и какое угодно еще) законодательство.