Кого берут в Кремлевский полк?

И почему считается, что для службы в нем пригодны только люди «славянского типа»?

В рамках ежегодной пресс-конференции главы государства тему этнических критериев при отборе в Кремлевский полк подняла журналистка ГТРК «Дагестан» Елена Еськина:

«Я сама русская, мой муж аварец, и наши дети, соответственно, уже немного неславянского типа. Когда у меня появились дети, я начала обращать внимание на то, что показывают по российскому телевидению. Очень часто, если не всегда, в рекламах детки такие красивые: светленькие, светлые волосы, большие голубые глаза. А где остальные типажи? Допустим, монголоидный типаж. И самый главный полк страны - Кремлевский - все тоже славянской внешности. Вам это не кажется?»

Ответ Владимира Путина был кратким – «Нет, не кажется».

Кто-то может разглядеть в этом вопросе тренд, характерный, в первую очередь, для США – искусственную поддержку мультиэтничности, выдаваемую за достижение равноправия: почему, мол, в вашей фирме работает так мало негров? Но утверждения типа «в Кремлевском полку – только славяне, это несправедливо» муссируются в национальных республиках РФ уже не один десяток лет. В первую очередь, как раз в кавказских республиках.

На самом деле в Кремлевском полку (официально – Краснознамённый ордена Октябрьской революции Президентский полк Службы коменданта Московского Кремля ФСО РФ) не существует и не существовало такого критерия как этническое происхождение или наличие «славянского типажа». Но есть множество других – чрезвычайно жестких, местами необычных. Но на то он и элитный полк, в обязанности которого - охрана объектов официальной резиденции президента (то есть Кремля), участие в протокольных мероприятиях на высшем уровне, несение почетных караулов и службы у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата.

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Из тех критериев, которые касаются внешности, необходимо выделить высокий рост – от 175 до 190 см, то есть у «монголоидов» проблемы могут возникнуть уже на этом этапе. Кроме того, обязательным является пропорциональное соотношения роста и массы тела, острота зрения 0,7 (без коррекции) и хороший слух – восприятие шепота на расстоянии не менее 6 метров на оба уха. А вот наличие пирсинга, татуировок и видимых шрамов не допускается.

Следующий критерий – образование не ниже 11 классов и хороший аттестат. Но и этого мало – нужна «безупречная анкета»: образцовое поведение на «гражданке», отсутствие судимостей и приводов в полицию. Если кандидат состоит на учете в психоневрологическом, наркологическом, кожно-венерологическом диспансере, служба в Кремлевском полку для него также невозможна.

Наконец, Кремлевский полк – тот самый случай, когда сын за отца все-таки отвечает. Обязательное условие – отсутствие близких родственников с судимостями, либо – проживающих за границей. Более того, не берут кандидатов из неполных и неблагополучных семей, так как считается, что они менее устойчивы с психологической точки зрения.

Присутствует и региональная специфика. Так, к дискриминируемой группе можно отнести москвичей. Объяснение следующее: наличие семьи в непосредственной близости от места службы будет отвлекать.

Что же касается намеренной этнической дискриминации, ее отрицают даже чувствительные к этому вопросу правозащитники.

«Я думаю, что преобладание «славянского типажа» - это просто история. Президентский полк, насколько я знаю, часто выступает в костюмированных мундирах эпохи Российской Империи. То есть сформировались какие-то традиции, в том числе имперские, а значит - титульная нация и так далее. Тем не менее, я не слышал, что в Президентском полку официально существует подобный отбор, знаю, что отбирают по росту», - заявил член правления Международного общества «Мемориал», координатор правозащитной инициативы «Гражданин и Армия», член Совета при президенте по правам человека Сергей Кривенко.

Окончательное решение по кандидату принимается на основании двух собеседований – по линии ФСБ и самого Кремлевского полка, которым командует не полковник, а генерал, подчиняющийся лично Верховному главнокомандующему.

Желание выходцев из того же Дагестана служить именно в Кремлевском полку в целом понятно. Но надо понимать еще и то, что до недавнего времени Минобороны старалось не призывать на срочную службу жителей некоторых республик Северного Кавказа даже в обычные части - из-за риска создания землячеств, неуставных отношений, проявлений «особой ментальности» и так далее. А в случае Кремлевского полка непреодолимым препятствием для зачисления может быть даже небольшой акцент.