Кого берут в Кремлевский полк?

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20 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 19:17  |  vz.ru
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Западные санкции привели российскую рыбную отрасль к рекордам

Западные санкции решили целую серию проблем рыбной отрасли РоссииФото: Игорь Буймистров/ТАСС
Еще несколько лет рыбная отрасль в России переживала системный кризис – масштабное воровство, браконьерство, банкротства и засилье иностранного капитала. Однако теперь, как выясняется, значительная часть этих проблем преодолена, причем настолько, что в текущем году ожидается рекордный вылов рыбы. Каким образом это произошло и что еще необходимо улучшить? Подробности...
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Киев огрызнулся на просьбу США

Киев грозится опять прогнать свои боевые корабли под сводами Крымского мостаФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Военное положение на Украине, похоже, завершилось досрочно – по команде из США. Вообще-то оно истекает на следующей неделе, но Госдеп уже велел заканчивать. Но не успел Госдеп об этом заявить, как один из киевских «ястребов» Турчинов пригрозил вновь послать свои ВМС в Керченский пролив. Неужели Киев хочет продлить военное положение ценой еще нескольких своих кораблей? Подробности...
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Чего не хватает новому закону о защите животных

Животные способны испытывать эмоции и физические страдания – гласит текст законопроектаФото: Александр Демьянчук/ТАСС
После боев с лоббистами и окрика со стороны президента Госдума все-таки приняла законопроект, защищающий животных от жестокого обращения. Однако зоозащитникам рано праздновать победу. Документ расширяет права «братьев меньших», проясняет судьбу бездомных и правила выгула домашних, ставит вне закона как Шарикова, так и Преображенского, но зияет «дырами». Подробности...
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«Русскому мэру» Риги угрожает позорный крах

Карьера Нила Ушакова начиналась блестяще – и вот теперь ей грозит самый настоящий позорный крахФото: Артем Геодакян/ТАСС
Блистательная карьера одного из наиболее известных русских политиков зарубежья – мэра Риги Нила Ушакова, похоже, подошла к позорному финалу. Ушакова заподозрили в причастности к крупным коррупционным сделкам, его бизнес-империя трещит по швам, а руководство Латвии требует от него подать в отставку. А виной всему стало предательство интересов русских избирателей Латвии.  Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Почему нам не хватает настоящего либерализма

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Все, что утверждается властью, столь же последовательно отвергается оппозицией. Противостояние Бродского и Евтушенко на фоне колхозов есть бледное предчувствие тотального торжества желания назло Кремлю отморозить уши. Подробности...

Индекс ностальгии по СССР снова рванул вверх

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Наше общество творит себе новый миф об очередной «России, которую мы потеряли», об еще одном утраченном благословенном граде Китеже, о канувшей в Лету стране великой справедливости и всеобщего благополучия. Подробности...
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Русским разрешили не «фильтровать базар»

Егор Холмогоров, Публицист
Статью 282 УК РФ частично отменят. Но любая толерантность и взаимоуважение, любое смягчение нравов возможны только в государстве едином и нерасколотом. Дважды за ХХ век мы эту истину упустили. Не дай Бог нам повторить в третий. Подробности...
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          Кого берут в Кремлевский полк?

          И почему считается, что для службы в нем пригодны только люди «славянского типа»?

          		   20 декабря 2018, 18:45

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          В рамках ежегодной пресс-конференции главы государства тему этнических критериев при отборе в Кремлевский полк подняла журналистка ГТРК «Дагестан» Елена Еськина:

          «Я сама русская, мой муж аварец, и наши дети, соответственно, уже немного неславянского типа. Когда у меня появились дети, я начала обращать внимание на то, что показывают по российскому телевидению. Очень часто, если не всегда, в рекламах детки такие красивые: светленькие, светлые волосы, большие голубые глаза. А где остальные типажи? Допустим, монголоидный типаж. И самый главный полк страны - Кремлевский - все тоже славянской внешности. Вам это не кажется?»

          Ответ Владимира Путина был кратким – «Нет, не кажется».

          Кто-то может разглядеть в этом вопросе тренд, характерный, в первую очередь, для США – искусственную поддержку мультиэтничности, выдаваемую за достижение равноправия: почему, мол, в вашей фирме работает так мало негров? Но утверждения типа «в Кремлевском полку – только славяне, это несправедливо» муссируются в национальных республиках РФ уже не один десяток лет. В первую очередь, как раз в кавказских республиках.

          На самом деле в Кремлевском полку (официально – Краснознамённый ордена Октябрьской революции Президентский полк Службы коменданта Московского Кремля ФСО РФ) не существует и не существовало такого критерия как этническое происхождение или наличие «славянского типажа». Но есть множество других – чрезвычайно жестких, местами необычных. Но на то он и элитный полк, в обязанности которого - охрана объектов официальной резиденции президента (то есть Кремля), участие в протокольных мероприятиях на высшем уровне, несение почетных караулов и службы у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата.

          Из тех критериев, которые касаются внешности, необходимо выделить высокий рост – от 175 до 190 см, то есть у «монголоидов» проблемы могут возникнуть уже на этом этапе. Кроме того, обязательным является пропорциональное соотношения роста и массы тела, острота зрения 0,7 (без коррекции) и хороший слух – восприятие шепота на расстоянии не менее 6 метров на оба уха. А вот наличие пирсинга, татуировок и видимых шрамов не допускается.

          Следующий критерий – образование не ниже 11 классов и хороший аттестат. Но и этого мало – нужна «безупречная анкета»: образцовое поведение на «гражданке», отсутствие судимостей и приводов в полицию. Если кандидат состоит на учете в психоневрологическом, наркологическом, кожно-венерологическом диспансере, служба в Кремлевском полку для него также невозможна.

          Наконец, Кремлевский полк – тот самый случай, когда сын за отца все-таки отвечает. Обязательное условие – отсутствие близких родственников с судимостями, либо – проживающих за границей. Более того, не берут кандидатов из неполных и неблагополучных семей, так как считается, что они менее устойчивы с психологической точки зрения.

          Присутствует и региональная специфика. Так, к дискриминируемой группе можно отнести москвичей. Объяснение следующее: наличие семьи в непосредственной близости от места службы будет отвлекать.

          Что же касается намеренной этнической дискриминации, ее отрицают даже чувствительные к этому вопросу правозащитники.

          «Я думаю, что преобладание «славянского типажа» - это просто история. Президентский полк, насколько я знаю, часто выступает в костюмированных мундирах эпохи Российской Империи. То есть сформировались какие-то традиции, в том числе имперские, а значит - титульная нация и так далее. Тем не менее, я не слышал, что в Президентском полку официально существует подобный отбор, знаю, что отбирают по росту», - заявил член правления Международного общества «Мемориал», координатор правозащитной инициативы «Гражданин и Армия», член Совета при президенте по правам человека Сергей Кривенко.

          Окончательное решение по кандидату принимается на основании двух собеседований – по линии ФСБ и самого Кремлевского полка, которым командует не полковник, а генерал, подчиняющийся лично Верховному главнокомандующему.

          Желание выходцев из того же Дагестана служить именно в Кремлевском полку в целом понятно. Но надо понимать еще и то, что до недавнего времени Минобороны старалось не призывать на срочную службу жителей некоторых республик Северного Кавказа даже в обычные части - из-за риска создания землячеств, неуставных отношений, проявлений «особой ментальности» и так далее. А в случае Кремлевского полка непреодолимым препятствием для зачисления может быть даже небольшой акцент.


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