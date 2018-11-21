Почему Россия не хочет признать независимость Донецкой и Луганской народных республик?

Если на Украине враждебный нам режим, если русских там притесняют, а восставшие восточные области отделились и хотят воссоединиться с Россией, то что мешает нам это сделать? Или хотя бы признать их независимость – как мы признали никем не признанные Абхазию и Южную Осетию?

Такие наивные, на первый взгляд, вопросы задают сторонники немедленного признания ДНР и ЛНР. В понедельник журналисты «Комсомольской правды» спросили об этом и Сергея Лаврова. Глава МИД ответил, что «если мы хотим сохранить Украину нормальной, вменяемой, нейтральной страной, мы обязаны сделать так, чтобы все, кто живет на Украине, были в комфортном состоянии», а признание независимости ДНР и ЛНР назвал «проявлением нервного срыва и слабости». Тут же на него обрушились «диванные патриоты» – предательство, своих не защищаем, трус. Между тем в том же ответе Лавров спросил сторонников присоединения Донбасса к России и разрыва всех связей с Украиной: «А потом что будет? Потом вы будете объяснять, почему мы потеряли Украину для прогрессивного, цивилизованного человечества. А мы хотим ее сохранить».

Ключевое слово тут – сохранить. Позиция России, неоднократно высказанная Владимиром Путиным, состоит в том, что русские и украинцы – это не просто братские народы, это практически один народ. Разрыв между двумя государствами одного народа, между Россией и Украиной, стал бы исполнением мечты тех западных стратегов, кто как раз и хочет вырвать Украину из русского мира, атлантизировать и евроинтегрировать ее. Россия преследует прямо противоположные цели – сохранить Украину, вернуть ее в состав русского мира, из которого ее пытается вырвать нынешняя киевская власть. Именно поэтому Россия и не пойдет ни на присоединение ДНР и ЛНР, ни на их признание. Это не отвечает нашим стратегическим задачам. Да и тактически совершенно неправильно.

Потому что, признав ДНР и ЛНР как независимые государства, мы бы выполнили мечту киевских временщиков – отрезав пророссийский Донбасс, им было бы легче пытаться «уйти на Запад». Вот, агрессивная Россия отторгла от Украины уже второй регион, Запад должен спасти Украину, срочно принимайте нас в НАТО. Между признанием независимости и присоединением к России для Киева не будет никакой разницы – все равно будут обличать «русский империализм». Но самое главное – признанием независимости ДНР и ЛНР и тем более их присоединением Россия как бы закроет темы борьбы за Украину. Ну хорошо, Крым и Донбасс ушли к нам, пускай теперь остальную Украину забирает себе Запад – именно так это будет прочитано и в Вашингтоне, и в Берлине, и в Брюсселе.

Россия никогда не откажется от борьбы за всю Украину – потому что это борьба за единство русского мира. При этом Россия будет всеми силами защищать уже освобожденную часть этого мира, ДНР и ЛНР. Непризнанные республики – которые и сейчас находятся под покровительством Москвы – никогда уже не будут жить под властью противников русского единства. Юридическое признание и воссоединение ДНР и ЛНР с Россией – это тот минимум, право на который уже никто не сможет отнять у жителей Донбасса. Но и они, и русские и украинцы на Украине и в России, достойны максимума – чтобы они воссоединились с Россией вместе с остальной Украиной.