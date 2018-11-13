Что за корзину использовал спецназ ФСО для переброски из Кремля под вертолетом?

Вчера москвичей поразила необычная картина. В небе над самым центром Москвы на тросе под брюхом вертолета Ми-8 болталась какая-то странная корзина, в которой находились вооруженные люди в масках. Взлетев над Кремлем, вертолет с этим необычным грузом исчез в северо-восточном направлении. Как позднее было разъяснено, данная операция была частью плановых учений Федеральной службы охраны (ФСО), которая занимается охраной первых лиц государства.

Что за устройство было подвешено под вертолет – и в чем его предназначение?

Устройство это называется платформа ПСП-ММ, впервые оно было представлено на выставке «Интерполитех-2013». Эта платформа представляет собой отечественную разработку НПП «Микромонтаж», которая предназначена для экстренной эвакуации групп специального назначения численностью до 10 человек с оружием и снаряжением (грузоподъемность – 1,5 тонны) с площадок, где вертолет приземлиться по каким-либо причинам не может. Вертолет Ми-8 или Ка-32 способен транспортировать платформу с людьми в подвесе на тросе от 25 до 50 метров со скоростью до 150 километров в час.

Вопросы экстренной эвакуации групп спецназа в сложных условиях (например из леса, где есть небольшая полянка) давно отрабатываются подразделениями спецназа во всем мире. За рубежом многие из предназначенных для этого устройств активно применяются. Правда, чаще всего они имеют другой вид и представляют собой длинный фал, имеющий петли для карабина, которым к подвесной системе и крепится десантник. Последовательно цепляясь от петли к петле, бойцы таким образом поднимаются в воздух и могут быть перенесены в необходимую точку.

Нетрудно догадаться, что это перемещение зачастую происходит под огнем противника. Поэтому важнейшее значение имеет время, нужное группе спецназа для присоединения к фалу-носителю. ПСМ-ММ выгодно отличается от иностранного аналога тем, что не требует ни специальной подвески, ни особой тренировки, чтобы ею воспользоваться в самый короткий срок. Во всяком случае это быстрее и проще, чем у зарубежного устройства.

Правда, у отечественной разработки есть и недостаток. В случае огневого воздействия противника люди на платформе представляют собой групповую цель, по которой проще попасть. На иностранных устройствах десантники более рассредоточены.

Безусловно, эта платформа может быть использована не только для эвакуации, но и для экстренной переброски спецназа в нужную точку. Что вчера и наблюдали жители Москвы. Также платформа может использоваться для спасения людей, терпящих бедствие, подразделениями МЧС.