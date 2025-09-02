  • Новость часаЗахарова предложила Финляндии «повернуть штыки» против Украины
    2 сентября 2025, 20:45 • Политика

    Запорожская АЭС способна возродить доверие между Россией и США

    Запорожская АЭС способна возродить доверие между Россией и США
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия выступила в качестве инициатора нового международного проекта в сфере мирного атома. Владимир Путин выступил с предложением о совместной работе Москвы, Киева и Вашингтона на мощностях ЗАЭС. По словам экспертов, подобная идея сулит выгоды всем сторонам, однако для ее реализации необходимо соблюдение ряда условий. О чем идет речь?

    Россия готова сотрудничать с США и Украиной в рамках работы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Как уточнил Владимир Путин в ходе переговоров с премьером Словакии Робертом Фицо, данный вопрос уже обсуждался с американской стороной. Однако осуществить данную инициативу возможно лишь в том случае, если для этого «сложатся благоприятные обстоятельства».

    В свою очередь Фицо добавил, что Братислава надеется на партнерство Москвы и Вашингтона в сфере атомной энергетики. В частности, он считает, что Штаты и Россия могли бы совместно работать над строительством нового энергоблока для словацкой АЭС.

    Напомним, о возможностях взаимодействия Москвы и Вашингтона в рамках обеспечения работы ЗАЭС еще в апреле упоминал глава Росатома Алексей Лихачев. По его оценке, форматы совместной работы могут обсуждаться, но лишь при наличии соответствующего решения со стороны политического руководства двух стран, писал «Коммерсант».

    ЗАЭС расположена в Запорожской области, в городе Энергодаре. Станция перешла под контроль России еще в конце февраля 2022 года – и с тех пор находилась под регулярным обстрелом со стороны ВСУ. В целях безопасности выработка электричества была полностью остановлена. Между тем значение ЗАЭС колоссально – это крупнейшая АЭС в Европе, вырабатывавшая на пике 6140 МВт в год (21% от всей энергии на Украине в 2021-м).

    «Использование ЗАЭС могло бы лечь в основу потенциального мирного соглашения. В этом сценарии Россия позволяет Украине использовать электричество, вырабатываемое станцией, а Киев обязуется не использовать ее для милитаризации страны», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание». «В таком случае Украина могла бы «запитать» примерно треть своей территории», – добавил он.

    «С технической точки зрения вариант трехстороннего сотрудничества был бы наиболее оптимальным. Запорожская АЭС – это несколько энергоблоков, максимальная эффективность которых будет достигнута лишь при полной загрузке. Поэтому в наших интересах запустить работу станции на все 100%», – уточнил эксперт.

    «То есть предложение, озвученное президентом, является примером ответственной и выверенной политики, подразумевающей оставить разногласия за скобками и сосредоточиться на общих выгодах. Сфера атомной энергетики последние несколько лет была объектом всевозможных спекуляций, Россия же выступает за глобальную ответственность всех игроков», – акцентирует он.

    Россия и США являются крупнейшими ядерными державами, обладателями уникальных ядерных технологий, в том числе в атомной энергетике. Сотрудничество в этой чувствительной сфере способно и вернуть атмосферу доверия между Москвой и Вашингтоном, и укрепить технологическую безопасность.

    «Мы располагаем широкими возможностями для подобного сотрудничества. Киев вел широкую совместную программу с компанией Westinghouse, начавшуюся на Южно-Украинской АЭС и продолженную на ЗАЭС. При этом у экспертов были множественные нарекания по поводу серьезных технических недостатков американского топлива и несовместимости его с реакторами советского производства», – напомнил Анпилогов.

    «Впоследствии Украина отладила топливо до более-менее приемлемых параметров. Но Westinghouse никогда не давал гарантий Киеву, например, за отсутствие протечек и негативных процессов в активной зоне реактора. На украинских АЭС несколько раз останавливались блоки из-за неправильной работы, но серьезных инцидентов удалось избежать», – продолжает эксперт.

    «Поэтому сейчас на ЗАЭС возможно произвести выгрузку не сертифицированного Росатомом топлива и запускать реакторы уже на российских ТВЭЛ. При этом Киев при подписании контракта с США вообще вынес за скобки вопрос утилизации отработанных веществ. В итоге они просто складировались на территории Чернобыльской зоны отчуждения», – рассказал эксперт.

    «Мы могли бы поднять этот вопрос в диалоге с США с тем, чтобы, например, за американский счет утилизировать их топливо на мощностях Росатома или передать Westinghouse стержни с ЗАЭС. Кроме того, в Болгарии, Чехии, Венгрии, Словакии и Финляндии на станциях остались реакторы, которые строил еще СССР»,

    – акцентирует собеседник. «Мы обладаем возможностями для продления срока безопасной службы этих мощностей. Это наукоемкие процедуры, которые больше никто не в силах выполнить. То есть потенциал будущего сотрудничества действительно огромен, и он не ограничивается одними лишь проектами с США», – уверен Анпилогов.

    Кроме аспектов политики и безопасности, немаловажен и возможный экономический эффект. ЗАЭС в настоящее время простаивает, напоминает экономист Иван Лизан. «Поставлять выработанную энергию в настоящий момент некуда. Большая часть потребителей пребывает на территории, подконтрольной Украине.  Соответственно, сотрудничество Москвы и Вашингтона теоретически сможет сдвинуть ситуацию с мертвой точки», – отмечает он.

    «США, скорее всего, способны претендовать на роль своеобразного посредника. Вполне возможно, что Штаты даже смогут подзаработать на процентах от перепродажи электричества на Украину. Кроме того, Белый дом до сих пор надеется получить «дивиденды» со стороны проектов по разработке месторождений полезных ископаемых на территории республики», – добавляет эксперт.

    «Но для этого им нужно решить проблему питания мощностей добычи.

    Подключить к процессу ЗАЭС – самый простой и надежный способ. В связи с этим Вашингтон также сможет выступить в качестве гаранта безопасности в отношении работы станции со стороны Украины. России выгодно привлечение Штатов к проекту», – уточняет он.

    «Для нас подобная инициатива станет возможностью усилить обеспеченность энергией южных регионов России. По последним данным, к 2030 году в стране ожидается нехватка электричества, что обусловлено ростом промышленных мощностей. Кроме того, совместное пользование ЗАЭС станет своеобразным рычагом давления на Украину», – говорит собеседник.

    «Офису Владимира Зеленского или его «наследникам» придется попрощаться с идеей присоединения к энергетическим сетям Европы. Однако альтернативы у них нет: восстановление страны потребует колоссальных объемов мощностей. Другое дело, что согласие на подобный проект требует прагматичного подхода», – считает эксперт.

    «Пока Украина не похожа на игрока, способного мыслить рационально. Тем не менее если со стороны Штатов появится конкретная заинтересованность в инициативе, Киев удастся склонить к этому партнерству. Россия готова сделать этот шаг», – заключил Лизан.

