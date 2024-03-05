Лавров выявил недипломатичность послов Запада

Отказавшиеся от встречи с Лавровым послы ведут себя как резиденты западных разведок

Tекст: Анастасия Куликова,

Евгений Поздняков

Послы стран Евросоюза проигнорировали встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом в рамках марафона общества «Знание.Первые» на Всемирном фестивале молодежи рассказал глава дипломатического ведомства. По его словам, представители государств ЕС приглашались для разъяснений перед выборами президента.



Он отметил, что у Москвы имеется большое количество материалов о том, как посольства западных стран готовятся к грядущему голосованию. В частности, речь идет о создании «каких-то поддерживающих проектов для несистемных оппозиционеров». Отмечается, что в рамках разговора с ними планировалось предостеречь их от осуществления данных планов.

«Что вы думаете, за два дня до назначенного мероприятия, до встречи, нам прислали ноту: мы решили не ходить», – подчеркнул Лавров. В постпредстве ЕС подтвердили, что приглашение от МИД РФ поступало, но поспешили оправдаться за отказ, сославшись на то, что им не предложили «повестку встречи».

«Министр Лавров говорит, что он собирался учить нас. Это доказывает, что у нас было право отклонить приглашение», – утверждают в постпредстве. Подобное поведение дипломатов в России подверглось жесткой критике. Так, официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что отказ послов ставит вопрос об их деятельности в РФ.

«А что делают эти люди, как в принципе они себя трактуют на территории нашей страны, если свою самую главную функцию они не выполняют?» – сказала она в эфире «Соловьев Live». По ее мнению, часть дипломатов из стран НАТО посвящают себя вмешательствам во внутренние дела России, используя при этом «перформансы».

В свою очередь зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) подчеркнул, что представителей западных государств, отказавшихся от встречи с Сергеем Лавровым, необходимо выгнать из Москвы, а уровень отношений с их странами также следует понизить.

«Это не послы, а политические имбецилы, которые не понимают своих реальных задач», – подчеркнул он. По его мнению, их нежелание посетить мероприятие «якобы по совету Брюсселя» полностью противоречит «самой идее существования дипломатических миссий». Свой пост Медведев завершил заявлением на латыни об «умершей Европе».

В экспертном сообществе уверены, что отказ от встречи с Лавровым – это нарушение общепризнанных дипломатических норм, доказательство их вмешательства во внутренние дела России, и поэтому требует ответа.

«Европейские дипломаты, судя по всему, не были готовы к прямому разговору с главой нашего МИД. Поэтому они приняли коллективное решение отклонить приглашение», – предположил Андрей Климов, зампредседателя комитета Совфеда по международным делам. Парламентарий напомнил, что ранее иностранных послов уже предупреждали о недопустимости вмешательства в российские выборы, в том числе на площадке ОБСЕ. «Но с их стороны были лишь смешки и перешептывания», – добавил он.

«Мы видим, как западные дипломатические представительства становятся эпицентром деструктивной деятельности. Я допускаю, что это стало причиной того, почему дипломаты ЕС решили избежать беседы с главой МИД РФ. Как говорится, знает кошка, чье мясо съела», – указывает спикер.

«Любопытно, что эти же послы, которые не могут приехать в МИД, появляются на похоронах одного блогера. Они же несколько лет назад на территории своих посольств созывали «сходки» так называемых оппозиционных политиков, публиковали маршруты движения протестных колонн, буквально дирижировали радикальными действиями. Все эти факты зафиксированы в досье нашей комиссии по защите госсуверенитета», – считает он.

«До сих пор, к сожалению, угроза вмешательства западных государств в дела нашей страны сохраняется. Подтверждением этому служат заседания в Брюсселе, в ходе которых еврочиновники обсуждают, как превратить избирательные участки в пункты сопротивления российской власти», – акцентировал Климов.

«Выходит интересная картина: строить козни дипломаты ЕС могут, заниматься науськиванием всяких деструктивных лиц против нашего государства – тоже время нашли, а прийти на официальную встречу с Лавровым – видите ли, им не была предложена повестка. Это больше похоже на работу резидентуры, а не послов»,

– отметил собеседник. При этом выбранный повод для отказа сенатор считает странным. «Дипломатов приглашают в министерство иностранных дел страны их пребывания. С одной стороны, их действия стоит рассматривать как проявление неуважения к России. Они позабыли об этических нормах. С другой – такой жест стал негласным подтверждением их причастности к деструктивной деятельности в период проведения выборов», – убежден парламентарий.

«И в этом контексте вопрос об уместности нахождения в стране таких дипломатов встает довольно остро. На мой взгляд, высылка послов некоторых европейских стран стала бы логичным и обоснованным шагом. Но решение будет приниматься высшим политическим руководством России», – уточнил Климов.

С идеей высылки европослов согласен и Олег Матвейчев, зампредседателя думского комитета по информполитике, информационным технологиям и связи. «Их задача – коммуницировать с властями страны пребывания, а они лишь имитируют какую-то деятельность. Дипломаты приехали в Россию не для того, чтобы кого-то игнорировать. Их выходка полностью противоречит общепринятым нормам международной политики», – считает он.

Причем выдворить европейцев следует, по мнению депутата, как можно скорее. Матвейчев полагает, что это внесет определенный хаос в их планы в контексте президентских выборов. Он указал, что попытки вмешательства наблюдаются уже сейчас. «Прежде всего, кампания проходит в интернете. Доля «заказного» трафика составляет порядка 30%. Он идет из стран Прибалтики, Украины, Канады и некоторых других западных стран», – рассказал депутат.





По его словам, цель западных дипломатов – дискредитировать российскую власть любыми способами. «Делается это в том числе посредством размещения различных статей, направленных против правительства, парламентариев, принимаемых законов, спецоперации и армии», – добавил он.

В целом западные правительства открыто демонстрируют непринятие нынешней власти в России, добавил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». «Они неприкрыто высказываются о необходимости смены власти в нашей стране. И коллективное паломничество послов на похороны Навального красноречиво говорит об истинных намерениях», – указывает он.

«Поэтому в отказе европейских дипломатов от встречи с Сергеем Лавровым нет ничего удивительного. Они до сих пор надеются с помощью информационных технологий вмешательства оказать воздействие на предстоящие выборы президента. Тем не менее их усилия заведомо обречены на провал», – считает эксперт.

«В российском обществе сохраняется высокий уровень доверия к действующей власти. «Раскачивать лодку» удобно лишь в том случае, если между правительством и народом заведомо имеются неразрешимые конфликты. Однако в нашей стране в настоящее время таковые противоречия отсутствуют», – резюмирует Минченко.