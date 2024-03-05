  • Новость часаНуланд решила покинуть пост замгоссекретаря США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия и Китай запланировали размещение на Луне ядерной энергоустановки
    Россиянам объяснили причины отказа в выплате страховой пенсии
    Китай отказался от «мирного воссоединения» с Тайванем
    Путин: Россия стала четвертой страной в мире по экспорту агропродукции
    Путин заявил, что профессия агроном не нуждается в переименовании
    На Западе предложили способ обойти запрет Зеленского на переговоры с Россией
    В Польше решили создавать дроновые войска
    Грузия прояснила ситуацию с возможной экстрадицией Саакашвили на Украину
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Новый железный занавес Запада вышел некачественнее старого

    Мир, долгое время живший с открытыми границами, когда люди с деньгами и свободным временем могли беспроблемно мотаться по всему свету, уходит в прошлое. Россия ни от кого не закрывается, но Запад стремится возвести вокруг нее новый железный занавес. Но кому он этим вредит?

    0 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов На Украине понадобится специальная гуманитарная операция

    По прошествии двух лет специальной военной операции начинает вырисовываться контур того, что будет представлять собой проигравшая Украина, и что предстоит сделать России, чтобы в дальнейшем необходимость проведения таких операций свести к нулю.

    10 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему с «деколонизацией» России ничего не получится

    «Деимпериализация, деколонизация и рефедерализация» России, случись она в реальности, была бы невыгодна никому. В первую очередь она будет катастрофой для самих россиян, и спрашивать: «А почему это они не хотят этого себе устроить?» – несколько наивно.

    7 комментариев
    5 марта 2024, 17:45 • Политика

    Лавров выявил недипломатичность послов Запада

    Отказавшиеся от встречи с Лавровым послы ведут себя как резиденты западных разведок

    Лавров выявил недипломатичность послов Запада
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова,
    Евгений Поздняков

    Послы стран ЕС отказались от встречи с главой МИД Сергеем Лавровым якобы из-за отсутствия повестки мероприятия. Однако в экспертной среде уверены, что в реальности дипломаты испугались обсуждения возможного вмешательства в выборы президента России. Почему именно этот вопрос сейчас находится в фокусе внимания представителей стран ЕС и каким может быть ответ Москвы на их поведение?

    Послы стран Евросоюза проигнорировали встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом в рамках марафона общества «Знание.Первые» на Всемирном фестивале молодежи рассказал глава дипломатического ведомства. По его словам, представители государств ЕС приглашались для разъяснений перед выборами президента.

    Он отметил, что у Москвы имеется большое количество материалов о том, как посольства западных стран готовятся к грядущему голосованию. В частности, речь идет о создании «каких-то поддерживающих проектов для несистемных оппозиционеров». Отмечается, что в рамках разговора с ними планировалось предостеречь их от осуществления данных планов.

    «Что вы думаете, за два дня до назначенного мероприятия, до встречи, нам прислали ноту: мы решили не ходить», – подчеркнул Лавров. В постпредстве ЕС подтвердили, что приглашение от МИД РФ поступало, но поспешили оправдаться за отказ, сославшись на то, что им не предложили «повестку встречи».

    «Министр Лавров говорит, что он собирался учить нас. Это доказывает, что у нас было право отклонить приглашение», – утверждают в постпредстве. Подобное поведение дипломатов в России подверглось жесткой критике. Так, официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что отказ послов ставит вопрос об их деятельности в РФ.

    «А что делают эти люди, как в принципе они себя трактуют на территории нашей страны, если свою самую главную функцию они не выполняют?» – сказала она в эфире «Соловьев Live». По ее мнению, часть дипломатов из стран НАТО посвящают себя вмешательствам во внутренние дела России, используя при этом «перформансы».

    В свою очередь зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) подчеркнул, что представителей западных государств, отказавшихся от встречи с Сергеем Лавровым, необходимо выгнать из Москвы, а уровень отношений с их странами также следует понизить.

    «Это не послы, а политические имбецилы, которые не понимают своих реальных задач», – подчеркнул он. По его мнению, их нежелание посетить мероприятие «якобы по совету Брюсселя» полностью противоречит «самой идее существования дипломатических миссий». Свой пост Медведев завершил заявлением на латыни об «умершей Европе».

    В экспертном сообществе уверены, что отказ от встречи с Лавровым – это нарушение общепризнанных дипломатических норм, доказательство их вмешательства во внутренние дела России, и поэтому требует ответа.

    «Европейские дипломаты, судя по всему, не были готовы к прямому разговору с главой нашего МИД. Поэтому они приняли коллективное решение отклонить приглашение», – предположил Андрей Климов, зампредседателя комитета Совфеда по международным делам. Парламентарий напомнил, что ранее иностранных послов уже предупреждали о недопустимости вмешательства в российские выборы, в том числе на площадке ОБСЕ. «Но с их стороны были лишь смешки и перешептывания», – добавил он.

    «Мы видим, как западные дипломатические представительства становятся эпицентром деструктивной деятельности. Я допускаю, что это стало причиной того, почему дипломаты ЕС решили избежать беседы с главой МИД РФ. Как говорится, знает кошка, чье мясо съела», – указывает спикер.

    «Любопытно, что эти же послы, которые не могут приехать в МИД, появляются на похоронах одного блогера. Они же несколько лет назад на территории своих посольств созывали «сходки» так называемых оппозиционных политиков, публиковали маршруты движения протестных колонн, буквально дирижировали радикальными действиями. Все эти факты зафиксированы в досье нашей комиссии по защите госсуверенитета», – считает он.

    «До сих пор, к сожалению, угроза вмешательства западных государств в дела нашей страны сохраняется. Подтверждением этому служат заседания в Брюсселе, в ходе которых еврочиновники обсуждают, как превратить избирательные участки в пункты сопротивления российской власти», – акцентировал Климов.

    «Выходит интересная картина: строить козни дипломаты ЕС могут, заниматься науськиванием всяких деструктивных лиц против нашего государства – тоже время нашли, а прийти на официальную встречу с Лавровым – видите ли, им не была предложена повестка. Это больше похоже на работу резидентуры, а не послов»,

    – отметил собеседник. При этом выбранный повод для отказа сенатор считает странным. «Дипломатов приглашают в министерство иностранных дел страны их пребывания. С одной стороны, их действия стоит рассматривать как проявление неуважения к России. Они позабыли об этических нормах. С другой – такой жест стал негласным подтверждением их причастности к деструктивной деятельности в период проведения выборов», – убежден парламентарий.

    «И в этом контексте вопрос об уместности нахождения в стране таких дипломатов встает довольно остро. На мой взгляд, высылка послов некоторых европейских стран стала бы логичным и обоснованным шагом. Но решение будет приниматься высшим политическим руководством России», – уточнил Климов.

    С идеей высылки европослов согласен и Олег Матвейчев, зампредседателя думского комитета по информполитике, информационным технологиям и связи. «Их задача – коммуницировать с властями страны пребывания, а они лишь имитируют какую-то деятельность. Дипломаты приехали в Россию не для того, чтобы кого-то игнорировать. Их выходка полностью противоречит общепринятым нормам международной политики», – считает он.

    Причем выдворить европейцев следует, по мнению депутата, как можно скорее. Матвейчев полагает, что это внесет определенный хаос в их планы в контексте президентских выборов. Он указал, что попытки вмешательства наблюдаются уже сейчас. «Прежде всего, кампания проходит в интернете. Доля «заказного» трафика составляет порядка 30%. Он идет из стран Прибалтики, Украины, Канады и некоторых других западных стран», – рассказал депутат.


    По его словам, цель западных дипломатов – дискредитировать российскую власть любыми способами. «Делается это в том числе посредством размещения различных статей, направленных против правительства, парламентариев, принимаемых законов, спецоперации и армии», – добавил он.

    В целом западные правительства открыто демонстрируют непринятие нынешней власти в России, добавил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». «Они неприкрыто высказываются о необходимости смены власти в нашей стране. И коллективное паломничество послов на похороны Навального красноречиво говорит об истинных намерениях», – указывает он.

    «Поэтому в отказе европейских дипломатов от встречи с Сергеем Лавровым нет ничего удивительного. Они до сих пор надеются с помощью информационных технологий вмешательства оказать воздействие на предстоящие выборы президента. Тем не менее их усилия заведомо обречены на провал», – считает эксперт.

    «В российском обществе сохраняется высокий уровень доверия к действующей власти. «Раскачивать лодку» удобно лишь в том случае, если между правительством и народом заведомо имеются неразрешимые конфликты. Однако в нашей стране в настоящее время таковые противоречия отсутствуют», – резюмирует Минченко.

    Главное
    Захарова назвала причину отставки Нуланд
    Под Авдеевкой уничтожен третий Abrams
    В ЕС решили скинуться на снаряды для Украины
    Производитель «убийц Абрамсов» предупредил о мошенниках
    В Польше упал очередной метеорологический зонд
    Скончался сыгравший в фильме «Битва за Москву» актер Юрченко
    Продюсер Пугачевой предупредил иноагентов об огромных убытках

    Украина вернулась к излюбленному газовому шантажу

    Украина готова продолжать прокачивать российский газ по своей территории даже после окончания действия контракта с Газпромом. Однако Киев ставит несколько условий европейским партнерам. Как Украина хочет изменить доставку газа из России в Европу и согласятся ли на новые условия европейские компании и Газпром? Подробности

    Перейти в раздел

    «Вашингтонское болото» показало Трампу свою слабость

    Дональд Трамп одержал принципиально важную для себя победу, без которой его шансы вернуться во власть рисковали скукожиться. Интересы американской государственности и личные интересы Трампа внезапно совпали, поэтому Верховный суд США вынес вердикт в его пользу. В остальном Вашингтон доказал, что ненавидит Трампа гораздо больше, чем вся остальная Америка. Подробности

    Перейти в раздел

    Инцидент в Люберцах вскрыл две проблемы в российском обществе

    Владелица сети кофеен в Люберцах не пустила участников СВО в свое заведение. По факту происшествия уже начато расследование. Это не первый случай дискриминации ветеранов боевых действий. Как государству защитить солдат от подобных нападок? И что делать, если некоторые из военных сами ведут себя неподобающим образом? Подробности

    Перейти в раздел

    Польские фермеры бьют по больному месту Украины

    Польские фермеры, бастующие против поставок украинской агропродукции, начали портить технику, предназначенную ВСУ. Владимир Зеленский уже поспешил пожаловаться на выход ситуации из плоскости «экономики и морали». Однако эксперты уверены, что переход конфликта в политическую плоскость произошел гораздо раньше, и теперь поляки намерены добиться выполнения своих требований – в том числе с помощью блокады военных поставок на Украину. Подробности

    Перейти в раздел

    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Аргентина перешла «красную черту»

      Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал переубедить Латинскую Америку, которая старается держаться подальше от конфликта на Украине. Сам он передаст Киеву вертолеты российского производства и соберет в 2024 году латиноамериканский саммит для помощи Киеву.

    • Кто подслушал разговор немецких офицеров

      Главное, что интересует власти Германии в скандале с разговором офицеров бундесвера, это не то, что они обсуждали ракетную атаку на Крымский мост, а то, как запись этого разговора попала в руки России. «Козел отпущения» уже намечен, это бригадный генерал Франк Грефе. Но свою роль в той «утечке» могли сыграть и США.

    • Давнего врага России победила старость

      Один из самых влиятельных людей в США, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл по кличке «смерть с косой» объявил о скором уходе. Этот «старый солдат холодной войны», как он сам себя называл, был последовательным врагом России. Но американцы ненавидели его гораздо сильнее.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............