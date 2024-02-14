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    14 февраля 2024, 17:45 • Политика

    Западные посольства лишают канала вербовки агентуры в России

    Эксперты разъяснили предложение Лаврова о лишении загранпредставителей статуса работодателя

    Западные посольства лишают канала вербовки агентуры в России
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Евгений Крутиков,
    Евгений Поздняков

    В МИД поддержали идею законодательно лишить иностранные загранучреждения статуса работодателя в России. Об этом заявил Сергей Лавров, выступая с докладом в Госдуме. В чем заключается суть этой инициативы, как ее реализация скажется на работе иностранных дипломатов в России и главное – почему этот вопрос оказался критически важным для национальной безопасности страны?

    Глава МИД Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме заявил, что иностранных загранпредставителей в России необходимо лишить статуса работодателя на законодательном уровне. Так он ответил на предложение депутата Андрея Лугового возобновить практику приема на работу в иностранные представительства через Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса (УПДК) при МИД РФ.

    Сейчас иностранные представительства имеют юридические лица (это логично, поскольку они распоряжаются финансовыми средствами на территории РФ, но не могут получать прибыль в результате коммерческой деятельности) и, следовательно, могут напрямую нанимать технических сотрудников, не имеющих статуса аккредитованного дипломата из числа граждан РФ.

    Это самые разнообразные категории – от шоферов, горничных и сантехников до переводчиков и даже аналитиков. И контракты бывают срочными или разовыми. Масштаб всего этого зависит только от размеров и финансовых возможностей посольства.

    В Госдепе такая практика представлена во всех странах, где есть американские посольства, и давно приобрела, например, характер трудоустройства нужных людей с далекоидущими последствиями. Им гарантируют получение через какое-то время американского гражданства, отправку на учебу в США и прочие пряники. Регулярно публикуются объявления о появлении вакансий в посольстве, на которые проводится конкурс. Технический аппарат также подбирается через собеседования, чтобы получить лояльную среду обитания для дипломатов.

    В Москве эта практика давно уже сильно сокращена в силу так называемых дипломатических войн, когда просто физически были сокращены не только дипломатические должности в посольстве, но и штат технического персонала. Госдепу пришлось на контрактной основе завозить в Москву технических сотрудников, которым требовалась виза. А ее не всегда можно получить.

    Более того, западные страны периодически стремились провезти в Москву под видом сантехников сотрудников разведки. А сейчас некоторые иностранные диппредставительства по факту прекратили свою деятельность в результате взаимных высылок, так как содержание огромных зданий в Москве целиком зависит от наемных сотрудников.

    В этой связи предложение Сергея Лаврова вызвано не стремлением еще раз ущемить и так уже максимально ограниченные западные посольства в РФ. Речь идет о перекрытии канала легальной вербовки российских граждан или же легализации статуса уже действующих «нужных» людей. Что касается ГлавУДПК, то оно с советских времен обладало монополией на трудоустройство технического персонала из числа советских / российских граждан в иностранные посольства.

    Претенденты, скажем, на должность шофера в иностранном посольстве заключают договор с УПДК, и именно УПДК платит им заработную плату, а не посольство, где человек будет трудиться. Важно и то, что претендент не выбирает, в каком именно посольстве он хочет работать. В СССР, однако, были исключения. Например, технический и вольнонаемный персонал посольства Греции во многом состоял из советских греков.

    Таким образом, устраняется зависимость российского сотрудника от иностранного работодателя. Сейчас же именно посольства и другие иностранные представительства выступают в роли работодателя. Они платят и, следовательно, могут предъявлять условия к кандидатам на должность.

    И зачастую это не технические категории типа знания языка или водительские права, а проверка на политические и идеологические установки. И хотя через аппарат посольства проходит не так много людей, но в любом случае это становится способом «выращивания» и легализации целого слоя кадров с антироссийскими взглядами.

    Отменить же статус юридического лица у иностранных представительств невозможно ни по юридическим причинам, ни просто физически. Но изменить процедуру найма местных технических сотрудников посольствами напрямую, минуя УПДК, возможно.

    Это логичная инициатива.

    «В советские времена все сотрудники иностранных диппредставительств действительно набирались исключительно через Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса. Руководство страны предоставляло зарубежным консулам даже рабочий персонал, например, горничных, сантехников или электриков», – сказал Андрей Луговой, первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

    «Оплата труда советских граждан также происходила через ГлавУПДК. Посольство или консульство переводило деньги данному ведомству, которое уже и выдавало необходимые суммы сотрудникам иностранных диппредставительств. Эта практика обеспечивала прозрачность поступившего в СССР капитала и сводила на нет любые теневые схемы», – подчеркивает собеседник.

    «Однако в 1990-е данный подход, к сожалению, канул в небытие. Посольства и консульства получили возможность самостоятельного найма сотрудников. Зачастую в ведомства западных государств трудоустраивались нелояльные к действующему руководству РФ граждане. Фактически создавалась благоприятная почва для потенциальной вербовки агентов», – уточняет депутат.

    «С помощью небольшого количества людей, готовых предать Родину ради призрачной возможности перебраться за границу, проводилось немало опасных операций.

    Формально такой сотрудник дипведомства является полноправным гражданином России. Соответственно, он может свободно передвигаться на территориях, которые недоступны даже зарубежному послу», – акцентирует он.

    «Поэтому решение о лишении статуса работодателя дипломатических учреждений крайне важно. В нем нет никакого ущемления: мы не отказываем иностранным государствам в возможности найма персонала, просто согласовать трудоустройство россиян необходимо с местным руководством. Ничего в этом страшного нет», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, дипломатам РФ не стоит опасаться ответной реакции со стороны западных государств. Мы в этом плане всегда действовали аккуратно. Все сотрудники иностранных ведомств, принадлежащих России, – граждане нашей страны», – указывает Луговой.

    Данное решение своевременно и необходимо,

    считает Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай». «Оно целиком и полностью укладывается в заданный российским правительством курс постепенного возвращения полного суверенитета страны. Возможность прямого найма граждан РФ иностранными дипведомствами представляла угрозу для нашего государства», – сказал он.

    «Фактически посольства западных держав приобретали значительные рычаги влияния на российское общество. Речь идет даже о потенциальной вербовке агентов, которые могут действовать в интересах зарубежных правительств», – отмечает эксперт.

    «Учитывая то, насколько ухудшились наши отношения со странами Запада, лишить их возможности трудоустраивать сотрудников самостоятельно – логичный и правильный шаг. После реализации данного предложения дипведомства продолжат получать необходимый техперсонал, но все сотрудники будут проходить через согласование с профильными российскими ведомствами», – подчеркивает политолог.

    «Поэтому говорить о какой-либо дискриминации посольств и консульств иностранных держав совершенно неуместно. Речь идет в первую очередь о необходимости защиты интересов нашей страны, а также создания безопасных условий для людей, которые работают в представительствах других государств», – резюмирует Бордачев.

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