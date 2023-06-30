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30 июня, пятница  |  Последнее обновление — 13:32  |  vz.ru
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Богатых заставят поделиться сверхприбылями

Крупный бизнес разово поможет российскому бюджету Maksim Konstantinov/Global Look Press
Государство просит крупный бизнес поделиться частью своих сверхдоходов, которые они получили в 2021-2022 годах. Логика такова, что более высокий доход был получен во многом благодаря благоприятной конъюнктуре – сверхвысоким ценам. Тогда как сейчас бюджет страны страдает от снижения доходов. Кому придется делиться и на что пойдут вырученные налоги от сверхдоходов? Подробности...
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Зеленский дооформит Украину как колонию англосаксов

Английский родной или как минимум рабочий язык для тех, кто теперь решает: жить Украине или не жить, а если жить, то на сколько гривен в день Zuma/ТАСС
Президент Украины внес в Верховную раду законопроект, которым наделяет английский язык государственным статусом «язык международного общения» и обязует всех чиновников им владеть. Это можно счесть плевком в лицо русскоязычным, но более очевидные жертвы инициативы – украинские «нацики». Но главное, что Украине Зеленского без английского не выжить. Подробности...
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Украинских генералов в Краматорске погубила беспечность

Проведение военных совещаний в местах массового скопления гражданских лиц стало тактикой ВСУ Narciso Contreras/Hans Lucas/Reuters
Минобороны России сообщило о результатах ракетного удара по Краматорску 27 июня. Целью стало штабное совещание. В результате были уничтожены два генерала, до 50 офицеров ВСУ и два десятка иностранных наемников. Опыт СВО показал, что проведение крупных штабных совещаний сопряжено с серьезными рисками. Как ВС РФ удалось вычислить место встречи и почему ВСУ решились собрать в одном месте такой внушительный командный состав?  Подробности...
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Пять способов ВСУ навредить России перед саммитом НАТО

Украина готовит провокации к саммиту НАТО Global Look Press/Keystone Press Agency
Саммит стран НАТО пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе. На данном мероприятии решится судьба дальнейших поставок вооружений Украине, в связи с чем офис Зеленского отчаянно нуждается в наглядной демонстрации результатов контрнаступления. На что способен пойти противник в преддверии судьбоносной встречи и какие риски эти шаги несут для России?  Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Когда сторонники мятежа неадекватней русофобов

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Вся трагическая русская история, начиная с февраля 1917 года, и для рассерженных патриотов, и для освободителей оказывается яко не бывшей. Что вызывает вопрос: да точно ли они патриоты и точно ли они либералы, если они были готовы вновь безоглядно раскручивать красное колесо? Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Не стоит путать релокацию с эмиграцией

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Не каждая релоцировавшаяся звезда нам нужна обратно. За кого на самом деле стоит побороться, так это за тех, кто оказался за рубежом, поддавшись панике или будучи увлечен общим настроением своего круга. Простых и незнаменитых, трудящихся людей. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Удар ВСУ стоит ждать в первой декаде июля

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
11–12 июля саммит НАТО, где желательно показать весомый результат. Потому эта «Воронья слободка» обречена заполыхать. Подробности...
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Зеленский узаконит язык своих хозяев

Немцам запретят другой взгляд на Россию

Латвия ответила на мятеж Пригожина

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Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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    Зеленский дооформит Украину как колонию англосаксов

    Английский родной или как минимум рабочий язык для тех, кто теперь решает: жить Украине или не жить, а если жить, то на сколько гривен в день
    		  
    30 июня 2023, 13:22
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Президент Украины внес в Верховную раду законопроект, которым наделяет английский язык государственным статусом «язык международного общения» и обязует всех чиновников им владеть. Это можно счесть плевком в лицо русскоязычным, но более очевидные жертвы инициативы – украинские «нацики». Но главное, что Украине Зеленского без английского не выжить.

    То, что Владимир Зеленский дарует официальный статус английскому языку, – злая издевка. У русского языка, который на Украине родной для миллионов и для него самого, он отобрал последнее, а заведомо чужой английский защитил и вознес.

    Другой вопрос, над кем эта издевка. Представляется, что над русскими и Россией в значительно меньшей степени, чем над украинцами, особенно – над украинскими националистами. В своей борьбе с «империализмом московитов» от времен поэта Шевченко до времен депутата Тягнибока они бились за то, чтоб не владеть русской речью. Если перевести это из области ксенофобии в область практической политики, украиноязычные претендовали на доступ к власти, ресурсам и прочим благам без дополнительного интеллектуального обременения.

    Галичан во времена СССР реально корежило от того, что для продвижения по карьерной лестнице им был необходим русский, которого они в массе своей не знали и знать не хотели. По итогам «многовековой национальной борьбы» (формулировка из украинского учебника истории) и похода сотника Парасюка на администрацию Януковича они добились для себя обязанности знать английский. С одним украинским по-прежнему – только коров пасти.

    Согласно президентскому законопроекту, внесенному в парламент с пометкой «неотложный», овладеть английским языком должны будут все госслужащие, военные, представители силовых структур и экстренных служб Украины.

    Если русскоязычный чиновник русскоязычной Харьковщины обратится к своим русскоязычным избирателям на русском языке, он будет оштрафован. А если не выучит английского, будет уволен. То, что для любого стороннего наблюдателя выглядит как парадокс, для сотника Парасюка и многих других героев Майдана, «АТО» и «Правого сектора*» – настоящая трагедия. Ведь английского им не усвоить.

    Это, надо признать, довольно изящный способ отрезать от госуправления галицийских «рогулей», которые задавали стране ритм при президенте Петре Порошенко. В пользу, разумеется, «людей круга Зеленского» – его команды КВН, его администрации (что зачастую одни и те же люди) и прочих творческих личностей из медиасреды, где английский, напротив, многие знают.

    Такое объяснение может показаться неочевидным, но важно помнить, кто такой Зеленский: значительная часть законодательных инициатив, от него исходивших, была так или иначе направлена против его политических конкурентов. Если какие-то законы попутно не предоставляют президенту и его людям еще кусочек от абсолютной власти, они становились исключением из правила. В таких руках даже английский язык станет дубинкой.

    Это одно из двух рациональных объяснений, зачем Зеленскому «спикающие» чиновники. Второе отличается о первого очевидностью: все эти хлопоты – хлопоты колониальной администрации в пользу англоязычных господ.

    Президент объясняет свою инициативу тем, что Украина «идет на Запад» – «вступает в ЕС и в НАТО». Никуда она, конечно, пока не вступает, но даже если б вступала – к странам-кандидатам, их чиновникам и силовикам сроду не было такого требования, как знание английского языка. В России англоязычного найти проще, чем, например, в Румынии.

    Украина и так уже часть Запада. Не организационно или экономически, а на правах актива. Как вещь.

    «Украина больше не является суверенным государством», – констатировал на днях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он имел в виду ее зависимость от США и ЕС, с некоторых пор фундаментальную.

    С начала СВО западные партнеры выделили Киеву 170 млрд евро, что в номинальных цифрах превышает ВВП Украины 2022 года. Только часть этих средств – благотворительность, остальное – кредиты, которые предстоит обслуживать будущим поколениям. Обслуживающему персоналу без английского – никак.

    Без него уже теперь никак, поскольку источник базового благосостояния украинских граждан – это МВФ, Всемирный банк, бюджет Евросоюза и США. То же можно сказать про вооруженные силы Украины. Данные разведки – от НАТО, наставники и кураторы – от НАТО, техника – от НАТО. Инструкции к поставляемым на фронт «вундервафлям» – и те на английском языке.

    Английский родной или как минимум рабочий язык для тех, кто теперь решает: жить Украине или не жить, а если жить, то на сколько гривен в день. Военная, финансовая, политическая элита страны – всего лишь набобы, присматривавшие за выкупленным англосаксами активом.

    Поэтому забота о народе в указе президента тоже есть. Сдав иностранцам ключи от города и ПИН-код от кредитки, он своим законопроектом указывает на тот единственный источник ресурсов, который остался у Украины на выбранном для нее пути. Выклянчиваешь ли ты очередной кредит из евробанка или оформляешь миграционные документы для переезда на Запад, знание английского серьезно тебе поможет.

    А суверенное национальное украинское государство, о котором мечталось таким разным людям, как поэт Шевченко и сотник Парасюк, украинцам более не по средствам. И будет не по средствам до тех пор (и еще много лет после этого), пока они не откроют для себя вновь огромный российский рынок. Это точно случится не раньше, чем с Россией будет подписан мирный договор, и вряд ли раньше, чем Зеленский уйдет с президентского поста. Сам он пытается делать вид, что ни того, ни другого в обозримом будущем не случится, но, как говорят на новом языке международного общения Украины, never say never.

    Глядишь, дотянет и до того, что русские люди обратятся лично к нему на немецком – «хенде хох» и «Гитлер капут».

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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