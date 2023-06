Зеленский дооформит Украину как колонию англосаксов

Президент Украины внес в Верховную раду законопроект, которым наделяет английский язык государственным статусом «язык международного общения» и обязует всех чиновников им владеть. Это можно счесть плевком в лицо русскоязычным, но более очевидные жертвы инициативы – украинские «нацики». Но главное, что Украине Зеленского без английского не выжить.

То, что Владимир Зеленский дарует официальный статус английскому языку, – злая издевка. У русского языка, который на Украине родной для миллионов и для него самого, он отобрал последнее, а заведомо чужой английский защитил и вознес.

Другой вопрос, над кем эта издевка. Представляется, что над русскими и Россией в значительно меньшей степени, чем над украинцами, особенно – над украинскими националистами. В своей борьбе с «империализмом московитов» от времен поэта Шевченко до времен депутата Тягнибока они бились за то, чтоб не владеть русской речью. Если перевести это из области ксенофобии в область практической политики, украиноязычные претендовали на доступ к власти, ресурсам и прочим благам без дополнительного интеллектуального обременения.

Галичан во времена СССР реально корежило от того, что для продвижения по карьерной лестнице им был необходим русский, которого они в массе своей не знали и знать не хотели. По итогам «многовековой национальной борьбы» (формулировка из украинского учебника истории) и похода сотника Парасюка на администрацию Януковича они добились для себя обязанности знать английский. С одним украинским по-прежнему – только коров пасти.

Согласно президентскому законопроекту, внесенному в парламент с пометкой «неотложный», овладеть английским языком должны будут все госслужащие, военные, представители силовых структур и экстренных служб Украины.

Если русскоязычный чиновник русскоязычной Харьковщины обратится к своим русскоязычным избирателям на русском языке, он будет оштрафован. А если не выучит английского, будет уволен. То, что для любого стороннего наблюдателя выглядит как парадокс, для сотника Парасюка и многих других героев Майдана, «АТО» и «Правого сектора*» – настоящая трагедия. Ведь английского им не усвоить.

Это, надо признать, довольно изящный способ отрезать от госуправления галицийских «рогулей», которые задавали стране ритм при президенте Петре Порошенко. В пользу, разумеется, «людей круга Зеленского» – его команды КВН, его администрации (что зачастую одни и те же люди) и прочих творческих личностей из медиасреды, где английский, напротив, многие знают.

Такое объяснение может показаться неочевидным, но важно помнить, кто такой Зеленский: значительная часть законодательных инициатив, от него исходивших, была так или иначе направлена против его политических конкурентов. Если какие-то законы попутно не предоставляют президенту и его людям еще кусочек от абсолютной власти, они становились исключением из правила. В таких руках даже английский язык станет дубинкой.

Это одно из двух рациональных объяснений, зачем Зеленскому «спикающие» чиновники. Второе отличается о первого очевидностью: все эти хлопоты – хлопоты колониальной администрации в пользу англоязычных господ.

Президент объясняет свою инициативу тем, что Украина «идет на Запад» – «вступает в ЕС и в НАТО». Никуда она, конечно, пока не вступает, но даже если б вступала – к странам-кандидатам, их чиновникам и силовикам сроду не было такого требования, как знание английского языка. В России англоязычного найти проще, чем, например, в Румынии.

Украина и так уже часть Запада. Не организационно или экономически, а на правах актива. Как вещь.

«Украина больше не является суверенным государством», – констатировал на днях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он имел в виду ее зависимость от США и ЕС, с некоторых пор фундаментальную.

С начала СВО западные партнеры выделили Киеву 170 млрд евро, что в номинальных цифрах превышает ВВП Украины 2022 года. Только часть этих средств – благотворительность, остальное – кредиты, которые предстоит обслуживать будущим поколениям. Обслуживающему персоналу без английского – никак.

Без него уже теперь никак, поскольку источник базового благосостояния украинских граждан – это МВФ, Всемирный банк, бюджет Евросоюза и США. То же можно сказать про вооруженные силы Украины. Данные разведки – от НАТО, наставники и кураторы – от НАТО, техника – от НАТО. Инструкции к поставляемым на фронт «вундервафлям» – и те на английском языке.

Английский родной или как минимум рабочий язык для тех, кто теперь решает: жить Украине или не жить, а если жить, то на сколько гривен в день. Военная, финансовая, политическая элита страны – всего лишь набобы, присматривавшие за выкупленным англосаксами активом.

Поэтому забота о народе в указе президента тоже есть. Сдав иностранцам ключи от города и ПИН-код от кредитки, он своим законопроектом указывает на тот единственный источник ресурсов, который остался у Украины на выбранном для нее пути. Выклянчиваешь ли ты очередной кредит из евробанка или оформляешь миграционные документы для переезда на Запад, знание английского серьезно тебе поможет.

А суверенное национальное украинское государство, о котором мечталось таким разным людям, как поэт Шевченко и сотник Парасюк, украинцам более не по средствам. И будет не по средствам до тех пор (и еще много лет после этого), пока они не откроют для себя вновь огромный российский рынок. Это точно случится не раньше, чем с Россией будет подписан мирный договор, и вряд ли раньше, чем Зеленский уйдет с президентского поста. Сам он пытается делать вид, что ни того, ни другого в обозримом будущем не случится, но, как говорят на новом языке международного общения Украины, never say never.

Глядишь, дотянет и до того, что русские люди обратятся лично к нему на немецком – «хенде хох» и «Гитлер капут».

