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26 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:04  |  vz.ru
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Газовую вражду Германии к России остановят морозы

Германия доводит газовые отношения с Россией до полного разрыва Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Заявления властей Германии все больше напоминают польскую риторику. Шольц сказал: никто в Европе не верит Газпрому, что тот снизил прокачку газа по первому «Северному потоку» по техническим причинам. А правительство ФРГ, если верить немецкой прессе, обсуждает национализацию части морской трубы второго «Северного потока». Берлин накалил ситуацию настолько, что дальнейшее ее развитие выглядит печально. Подробности...
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Враждебность к России станет основным законом НАТО

Альянс рассчитывает увеличить численность своих войск в каждой из стран Восточной Европы Георгий Базаев/РИА Новости
Саммит НАТО, который пройдет в Мадриде на следующей неделе, по идее должен открыть новую эпоху. Альянс примет новую стратегическую концепцию, в которой главной угрозой альянсу будет названа Россия. По сути же, на саммите лишь зафиксируют положение вещей, сложившееся еще до спецоперации. Настоящим сюрпризом выглядит заявление госсекретаря Энтони Блинкена о том, что украинский вопрос надо решать дипломатически. Подробности...
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Какие технологии получит Россия от трофейных французских «Цезарей»

Натовские вооружения начали попадать в руки российских специалистов в качестве трофеев Cover Images/Keystone Press
Agency/Global Look Press
Захваченные в боях с ВСУ французские САУ «Цезарь», вполне вероятно, были отправлены на российский «Уралвагонзавод» для изучения. Это признали в самой Франции и подтвердили уральские оружейники. Благодаря массированной и разнообразной помощи Украине на поле боя может оказаться достаточно натовской тяжелой артиллерии. Если эти системы также станут трофеями, что полезного оттуда могут извлечь наши специалисты? Подробности...
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Байден с треском провалил свое главное обещание

Многие простые американки в одночасье превратились в мощнейшую движущую силу по всей стране Keiko Hiromi/AFLO/
Global Look Press
США охватили многотысячные протесты после отмены Верховным судом конституционного права женщин на аборт. Происходящее указывает не только на углубление раскола и усиление реваншистских настроений в американском обществе, но и на серьезные перемены за пределами страны, вплоть до изменения позиции по украинскому вопросу. Раздражение и разочарование выразили многие мировые лидеры, в том числе ближайшие союзники США. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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СВО – это Реконкиста по-русски

Владимир Добрынин
Владимир Добрынин, журналист
Россия – никакой не агрессор, а самый настоящий отвоевыватель земель, которые раньше ей принадлежали, но по прихоти некоторых политиков были временно (запомните это слово) утеряны. Подробности...
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Чехия готовит новые антироссийские выходки

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Страной-председателем Евросоюза с 1 июля станет Чехия. Учитывая, что у власти в этой стране находятся фанатики-русофобы, полностью провалившие экономическую политику, ожидания от этого события самые мрачные. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Русское золото как звено новой системы международных расчетов

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Война за контроль над новой системой мировых финансовых расчетов уже ведется. И западные санкции против золота как универсальной меры стоимости и одной из весомых составляющих корзины валют играют немалую роль. Подробности...
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Докуда дойдет русская армия

Обсуждение: 4 комментария

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Болгары сменили власть из-за России

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Юбилейный праздник выпускников «Алые паруса» прошел в Петербурге

В Петербурге состоялось одно из самых красочных шоу в мире – юбилейный, 30-й праздник выпускников «Алые паруса». На Дворцовой площади и акватории Невы выступили тысячи артистов. Главным зрелищем стали салют и проход брига «Россия» под алыми парусами
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Под Рязанью упал Ил-76 с горящим двигателем

Под Рязанью после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой в Дягилево. В результате аварии четыре человека погибли, еще пятеро ранены
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Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов

Популярный певец Юрий Шатунов, знаменитый по работе в группе «Ласковый май», скончался на 49-м году жизни. Широкую известность ему принесли хиты «Белые розы», «Лето», «Седая ночь». Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. У Шатунова остались жена и двое детей
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
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    Враждебность к России станет основным законом НАТО

    Альянс рассчитывает увеличить численность своих войск в каждой из стран Восточной Европы
    		   26 июня 2022, 10:10
    Фото: Георгий Базаев/РИА Новости
    Текст: Алена Задорожная

    Саммит НАТО, который пройдет в Мадриде на следующей неделе, по идее должен открыть новую эпоху. Альянс примет новую стратегическую концепцию, в которой главной угрозой альянсу будет названа Россия. По сути же, на саммите лишь зафиксируют положение вещей, сложившееся еще до спецоперации. Настоящим сюрпризом выглядит заявление госсекретаря Энтони Блинкена о том, что украинский вопрос надо решать дипломатически.

    В новой стратегической концепции НАТО Россия рассматривается как первоочередная угроза Североатлантическому альянсу, но изложены и долгосрочные вызовы со стороны Китая, сообщили в Белом доме. Ожидается, что концепция будет принята на предстоящем саммите НАТО, который пройдет в Мадриде с 28 по 30 июня. Как заявил чиновник американской администрации высокого ранга, в обновленной натовской стратегии, «Россия, очевидно, продолжает быть наиболее серьезной и первоочередной угрозой альянсу». Однако «в стратегической концепции будут также изложены многоплановые и более долгосрочные вызовы для евроатлантической безопасности со стороны КНР», сказал чиновник Белого дома.

    Кроме того, в документе «будет излагаться обновленный подход альянса к тому, как справляться с транснациональными угрозами, в том числе в киберсфере, сфере климата, гибридными угрозами, а также угрозами в космосе». Также участники саммита должны договориться о новых обязательствах в плане расстановки сил с целью укрепления обороны НАТО и ее возможностей для сдерживания. Соединенные Штаты «объявят о шагах, направленных на укрепление европейской безопасности, ожидаются также крупные новые обязательства относительно вклада союзников», заявили в Белом доме.

    Напомним, генсек альянса Йенс Столтенберг также проанонсировал, что на мадридском саммите Россию объявят «угрозой миру и стабильности». По  словам Столтенберга, в концепции особое внимание будет уделено укреплению военной позиции против «ставшей более агрессивной» Москвы. Действующая стратегическая концепция НАТО была утверждена в 2010 году. В ней Россия указана как партнер альянса.

    Столтенберг заявил ранее, что альянс рассчитывает увеличить численность своих войск в каждой из стран Восточной Европы. Присутствие будет расширено с батальонного до бригадного уровня. По его словам, НАТО также готовит новые схемы обороны, при которых силы альянса будут выделены для защиты конкретных союзников и находиться в повышенной боеготовности.

    Таким образом, по итогам саммита отношения с Россией будут объявлены антагонистическими, сказал газете ВЗГЛЯД глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. «Россия – это противник, угроза. Китай тоже причисляется к долгосрочным угрозам евроатлантического сообщества», – сказал Лукьянов.

    Кроме того, очевидно, что на саммите будет обсуждаться ситуация на Украине, но новых решений принято не будет, Киев продолжит получать вооружения, полагает Лукьянов.

    На фоне подготовки к объявлению России основным противником альянса, с неожиданным заявлением в пятницу выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он выразил готовность Белого дома поддержать любые возможные дипломатические решения конфликта на Украине.

    Это заявление противоречит недавним заявлениям западных лидеров, в частности главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что победа должна быть одержана Украиной на поле боя. Блинкен также заявил о том, что параллельно с дипломатическими усилиями надо укреплять обороноспособность украинской армии – но это должно быть сделано, ради укрепления позиции Киева на возможных переговорах с Москвой.

    Переоценивать заявление Блинкена не следует – ничто не указывает на то, что американцы всерьез заинтересованы в мирном урегулировании на Украине, отметил вице-президент Российского совета по международным делам, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский. «Чем дольше Украина воюет, тем лучше американцам.

    Госсекретарь Блинкен сегодня говорит одно, а завтра другое, а послезавтра скажет противоположное, так же как и президент США Джо Байден. Я не вижу никаких сигналов, что украинцы готовы сдаться. Вот когда они будут готовы сложить оружие, тогда и начнется урегулирование», – уверен собеседник. 

    Помимо украинского вопроса и отношений с Россией, очевидно, что на мадридском саммите будет идти речь о вступлении в альянс Финляндии и Швеции, чье присоединение тормозится из-за позиции Турции, которая выдвинула двум странам десять условий. Власти Финляндии не исключали, что процесс вступления в НАТО «застынет на месте». Тем не менее в США уверены, что этот вопрос с вступлением в скором времени разрешится.

    «Вероятнее всего не удастся сделать то, на что рассчитывали – объявить о приеме в НАТО Финляндии и Швеции из-за позиции Турции.

    Но это произойдет через несколько месяцев», – прогнозирует Лукьянов.

    По мнению собеседника, по факту, перемены в НАТО произошли в феврале после начала российской спецоперации, поэтому готовиться Москве к чему «принципиально новому» не нужно. «Отношения, которые деградировали очень давно, перешли в откровенно враждебную фазу с началом российской операции. С этого момента НАТО открыто встало на сторону противника России, в том числе с военной точки зрения», – констатирует эксперт.

    Лукьянов ожидает, что с принятием новой концепции начнется дальнейшее усиление сил НАТО в Европе. Но возможные конфигурации будут зависеть от итогов военной кампании на Украине. «Мы переходим в режим полноценной холодной войны со всеми вытекающими отсюда последствиями. Она не будет такой продолжительной, как между США и СССР, но России придется перестраивать свои приоритеты исходя из наращивания вооруженных возможностей НАТО вдоль ее границ», – указал собеседник, подчеркнув, что Швеция и Финляндия, например, пока четко не выражают желание размещать на своих территориях иностранные силы. 

    «Если в предыдущей версии концепции России была партнером, то сейчас – враг. И они нам враг. Но это концептуальные документы, это не оперативный план применения вооруженных сил, – резюмирует Бужинский. – В том, что в качестве врага будет назван и Китай – тоже ничего удивительного нет, эти планы были объявлены еще год назад. США все это время говорят, что их беспокоит КНР, Россия, авторитарные режимы, а Китай в ответ – если вас беспокоит – не чешите... Но американцы продолжают».

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