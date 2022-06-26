Враждебность к России станет основным законом НАТО

Саммит НАТО, который пройдет в Мадриде на следующей неделе, по идее должен открыть новую эпоху. Альянс примет новую стратегическую концепцию, в которой главной угрозой альянсу будет названа Россия. По сути же, на саммите лишь зафиксируют положение вещей, сложившееся еще до спецоперации. Настоящим сюрпризом выглядит заявление госсекретаря Энтони Блинкена о том, что украинский вопрос надо решать дипломатически.

В новой стратегической концепции НАТО Россия рассматривается как первоочередная угроза Североатлантическому альянсу, но изложены и долгосрочные вызовы со стороны Китая, сообщили в Белом доме. Ожидается, что концепция будет принята на предстоящем саммите НАТО, который пройдет в Мадриде с 28 по 30 июня. Как заявил чиновник американской администрации высокого ранга, в обновленной натовской стратегии, «Россия, очевидно, продолжает быть наиболее серьезной и первоочередной угрозой альянсу». Однако «в стратегической концепции будут также изложены многоплановые и более долгосрочные вызовы для евроатлантической безопасности со стороны КНР», сказал чиновник Белого дома.

Кроме того, в документе «будет излагаться обновленный подход альянса к тому, как справляться с транснациональными угрозами, в том числе в киберсфере, сфере климата, гибридными угрозами, а также угрозами в космосе». Также участники саммита должны договориться о новых обязательствах в плане расстановки сил с целью укрепления обороны НАТО и ее возможностей для сдерживания. Соединенные Штаты «объявят о шагах, направленных на укрепление европейской безопасности, ожидаются также крупные новые обязательства относительно вклада союзников», заявили в Белом доме.

Напомним, генсек альянса Йенс Столтенберг также проанонсировал, что на мадридском саммите Россию объявят «угрозой миру и стабильности». По словам Столтенберга, в концепции особое внимание будет уделено укреплению военной позиции против «ставшей более агрессивной» Москвы. Действующая стратегическая концепция НАТО была утверждена в 2010 году. В ней Россия указана как партнер альянса.

Столтенберг заявил ранее, что альянс рассчитывает увеличить численность своих войск в каждой из стран Восточной Европы. Присутствие будет расширено с батальонного до бригадного уровня. По его словам, НАТО также готовит новые схемы обороны, при которых силы альянса будут выделены для защиты конкретных союзников и находиться в повышенной боеготовности.

Таким образом, по итогам саммита отношения с Россией будут объявлены антагонистическими, сказал газете ВЗГЛЯД глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. «Россия – это противник, угроза. Китай тоже причисляется к долгосрочным угрозам евроатлантического сообщества», – сказал Лукьянов.

Кроме того, очевидно, что на саммите будет обсуждаться ситуация на Украине, но новых решений принято не будет, Киев продолжит получать вооружения, полагает Лукьянов.

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На фоне подготовки к объявлению России основным противником альянса, с неожиданным заявлением в пятницу выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он выразил готовность Белого дома поддержать любые возможные дипломатические решения конфликта на Украине.

Это заявление противоречит недавним заявлениям западных лидеров, в частности главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что победа должна быть одержана Украиной на поле боя. Блинкен также заявил о том, что параллельно с дипломатическими усилиями надо укреплять обороноспособность украинской армии – но это должно быть сделано, ради укрепления позиции Киева на возможных переговорах с Москвой.

Переоценивать заявление Блинкена не следует – ничто не указывает на то, что американцы всерьез заинтересованы в мирном урегулировании на Украине, отметил вице-президент Российского совета по международным делам, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский. «Чем дольше Украина воюет, тем лучше американцам.

Госсекретарь Блинкен сегодня говорит одно, а завтра другое, а послезавтра скажет противоположное, так же как и президент США Джо Байден. Я не вижу никаких сигналов, что украинцы готовы сдаться. Вот когда они будут готовы сложить оружие, тогда и начнется урегулирование», – уверен собеседник.

Помимо украинского вопроса и отношений с Россией, очевидно, что на мадридском саммите будет идти речь о вступлении в альянс Финляндии и Швеции, чье присоединение тормозится из-за позиции Турции, которая выдвинула двум странам десять условий. Власти Финляндии не исключали, что процесс вступления в НАТО «застынет на месте». Тем не менее в США уверены, что этот вопрос с вступлением в скором времени разрешится.

«Вероятнее всего не удастся сделать то, на что рассчитывали – объявить о приеме в НАТО Финляндии и Швеции из-за позиции Турции.

Но это произойдет через несколько месяцев», – прогнозирует Лукьянов.

По мнению собеседника, по факту, перемены в НАТО произошли в феврале после начала российской спецоперации, поэтому готовиться Москве к чему «принципиально новому» не нужно. «Отношения, которые деградировали очень давно, перешли в откровенно враждебную фазу с началом российской операции. С этого момента НАТО открыто встало на сторону противника России, в том числе с военной точки зрения», – констатирует эксперт.

Лукьянов ожидает, что с принятием новой концепции начнется дальнейшее усиление сил НАТО в Европе. Но возможные конфигурации будут зависеть от итогов военной кампании на Украине. «Мы переходим в режим полноценной холодной войны со всеми вытекающими отсюда последствиями. Она не будет такой продолжительной, как между США и СССР, но России придется перестраивать свои приоритеты исходя из наращивания вооруженных возможностей НАТО вдоль ее границ», – указал собеседник, подчеркнув, что Швеция и Финляндия, например, пока четко не выражают желание размещать на своих территориях иностранные силы.

«Если в предыдущей версии концепции России была партнером, то сейчас – враг. И они нам враг. Но это концептуальные документы, это не оперативный план применения вооруженных сил, – резюмирует Бужинский. – В том, что в качестве врага будет назван и Китай – тоже ничего удивительного нет, эти планы были объявлены еще год назад. США все это время говорят, что их беспокоит КНР, Россия, авторитарные режимы, а Китай в ответ – если вас беспокоит – не чешите... Но американцы продолжают».

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