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1 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 09:03  |  vz.ru
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Москва нашла изящное решение для газовых расчетов с Западом

Раскрыта новая схемы оплаты газа для Запада Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Россия раскрыла новую схему расчетов за газ для недружественных стран. Канцлеру ФРГ президент РФ рассказал о ней лично, и первая реакция Шольца была эмоциональной. Но детальный анализ новой схемы показывает, что Россия нашла изящный способ расчетов: он приемлем для европейцев, а Москва поддержит рубль и защитит свои экспортные доходы. Ведь сейчас часть платы за газ не доходит до Газпрома из-за санкций. Подробности...
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Денис Пушилин: Окончательное освобождение Мариуполя – дело считанных суток

«Окончательное освобождение Мариуполя – дело считанных суток», – отметил Пушилин Илья Питалев/РИА Новости
«Ежедневно получаем информацию о преступлениях против гражданского населения. В Краматорске и Славянске националисты уже заминировали дамбы и объекты критически важной инфраструктуры. Мы призываем жителей еще не освобожденных городов выехать, пока не выставлены заградотряды нацистов», – сказал газете ВЗГЛЯД глава ДНР Денис Пушилин. Как скоро, по оценке донецкого лидера, будет сломлено сопротивление противника?  Подробности...
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Спецоперация на Украине рождает новую российскую гвардию

Командир 155-й отдельной бригады морской пехоты Александр Бернгард теперь не только Герой Российской Федерации, но и гвардии полковник Владимир Пасякин/военжур.рф
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите Отечества». Это слова из указа президента России, в котором сразу двум частям российских Вооруженных сил присвоены звания гвардейских. Речь идет о подразделениях, уже сыгравших важнейшую роль в проведении спецоперации на Украине. Подробности...
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Польша собирает против России крупнейшую армию

Польская армия активно вооружается REUTERS/Kacper Pempel
Сотни тысяч солдат уже в ближайшие годы должны пополнить ряды Войска Польского, и еще больше поляков – пройти специальную военную подготовку. На все это Варшава выделяет невиданные для страны деньги. Конечно, происходящее объясняется событиями на Украине, однако это только внешняя часть айсберга. На самом деле польские амбиции идут гораздо дальше. Подробности...
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Украина отметила прогресс на переговорах в Стамбуле ракетным ударом по Донецку

В девятиэтажку Донецка попала ракета из РСЗО «Ураган» Михаил Терещенко/ТАСС
На следующий день после переговоров в Стамбуле украинская армия продолжила наносить удары по территориям ЛНР и ДНР. Вновь пострадали жилые кварталы Донецка и Горловки. При этом официальный Киев заявил о готовности подписать мирный договор лишь после отвода войск ВС РФ на позиции по состоянию на 23 февраля. Как в Донбассе реагируют на переговоры в Стамбуле и каким видят решение проблемы бомбежек ВСУ? Подробности...
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Что там по Киеву? (Выпуск № 19)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
ВСУ и западные разведки сообщают об отводе части войск ВС России из пригородов Киева. Одними это расценивается как перегруппировка. Другими – как занятие оборонительных позиций с целью и дальше сковывать силы ВСУ на северном направлении. Что это означает на практике по состоянию на 31 марта? Подробности...

В проукраинскую пропаганду Запад закачал миллиарды долларов

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Весь тот образ «жертвы Украины», который транслируют все западные СМИ вот уже месяц – глубоко продуманная, системно организованная конструкция, которой занимаются очень серьезные люди. И, судя по всему, за очень большие деньги. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Печально, что еврей может поддерживать неонацистов

Александр Дюков
Александр Дюков, директор фонда «Историческая память»
Тезис «еврей – значит точно не нацист», сомнителен даже для событий времен Второй мировой. Сегодня же он просто неверен. Как ни печально, сегодня еврей может поддерживать неонацистов, тем более если, как в украинском случае, экзистенциальным врагом этих неонацистов являются не евреи. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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Россия увеличится на 3900 кв. км

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Запрет РПЦ на Украине поможет спецоперации

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В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Денис Пушилин: Окончательное освобождение Мариуполя – дело считанных суток

    «Окончательное освобождение Мариуполя – дело считанных суток», – отметил Пушилин
    		   1 апреля 2022, 08:30
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Михаил Мошкин

    «Ежедневно получаем информацию о преступлениях против гражданского населения. В Краматорске и Славянске националисты уже заминировали дамбы и объекты критически важной инфраструктуры. Мы призываем жителей еще не освобожденных городов выехать, пока не выставлены заградотряды нацистов», – сказал газете ВЗГЛЯД глава ДНР Денис Пушилин. Как скоро, по оценке донецкого лидера, будет сломлено сопротивление противника?

    В четверг глава Донецкой народной республики Денис Пушилин распорядился создать в Мариуполе новые структуры власти – городскую и районные администрации. Военное руководство республики полагает – скоро будет поставлена точка в операции по освобождению столицы Приазовья и морских ворот Донбасса. Остатки гарнизона ВСУ и боевики «Азова» стремятся сорвать эвакуацию мирных жителей по гуманитарным коридорам, но командирам нацбатов сбежать из окружения уже не удастся.

    Армия ДНР готовится к совместному с союзниками Россией и ЛНР наступлению сразу по нескольким направлениям. Об этом Пушилин сообщил в среду, подчеркнув, что сейчас операция по полному избавлению Донбасса от киевской оккупации пойдет гораздо быстрее. Одновременно руководитель республики поделился политическими планами – вполне возможно, что после освобождения на повестку дня встанет вопрос о вхождении ДНР в состав России.

    О положении дел на фронтах, о перспективах восстановления из руин и о том, чьим опытом может воспользоваться республика для своего возрождения, глава ДНР Денис Пушилин поговорил с газетой ВЗГЛЯД.

    ВЗГЛЯД: Денис Владимирович, как Вы оцениваете ход операции по освобождению Мариуполя? Какими примерно силами продолжает располагать противник? Сохраняет ли он позиции за пределами промзоны «Азовстали»? Насколько сложно будет штурмовать «Азовсталь» с военной точки зрения? Как скоро, по Вашей оценке, будет нейтрализована группировка противника?

    Денис Пушилин: Операция по освобождению Мариуполя близка к завершению. Войска ДНР при поддержке подразделений РФ планомерно зачищают от нацистов квартал за кварталом. Под нашим контролем левобережная часть города, аэропорт, железнодорожный вокзал.

    Ресурсы и силы противника уже на исходе. В городе, в частности в северо-западной его части, где сейчас проводится освободительная операция, националисты практически не оказывают сопротивления, проводится зачистка разрозненных групп. Оставшиеся силы националистов сосредоточены в промышленных зонах металлургических комбинатов им. Ильича, «Азовстали» и «Азовмаша». Сложно сказать, какова их численность, поскольку места их сосредоточения уничтожаются дистанционным вооружением.

    Наши подразделения на поверхности уже все сравняли. Но там под землей еще коммуникации на шесть этажей, и сейчас это все противник использует в качестве укрытия.

    С учетом этих особенностей вытеснение противника является достаточно сложным. Но других вариантов просто не существует, это понимают и националисты, которые пытаются выбраться из города под видом мирных жителей, часто в женской одежде.  

    Несколько дней подряд украинский генштаб пытается эвакуировать из Мариуполя главаря «Азова», отправляя вертолеты. Два из них нами сбиты.

    Окончательное освобождение Мариуполя – дело считанных суток.

    ВЗГЛЯД: Какую роль в освобождении Мариуполя играют подразделения российской армии, а также подразделения Росгвардии из Чеченской Республики? Проблемы, о которых недавно упоминал в своем интервью «КП» Александр Ходаковский, уже устранены?

    Д. П.: Подразделения Росгвардии оказывают неоценимую поддержку в освобождении не только Мариуполя, но и всей территории ДНР. Россия оказывает необходимую огневую поддержку.

    Бойцы из Чеченской Республики воюют плечом к плечу с нашими защитниками. На днях под Мариуполем встречался с Рамзаном Кадыровым, который приезжал, чтобы оценить ход проведения операции и поддержать своих бойцов.

     

    Что касается личного мнения Ходаковского, то жизнь показала, что в действительности все обстоит далеко не так, как в высказываемых им опасениях. И ход операции по освобождению Мариуполя, которая подходит к концу, – лучшее тому подтверждение.

    ВЗГЛЯД: Какая помощь оказывается беженцам, которых эвакуировали из Мариуполя по гуманитарным коридорам? Украинский «министр по делам временно оккупированных территорий» Ирина Верещук объявила, что в ДНР «насильственно депортированных украинцев пропускают через фильтрационные лагеря». Где и как в реальности размещают беженцев?

    Д.П.: Эвакуированные жители Мариуполя располагаются в пунктах временного размещения на территории республики, где им оказывается полная поддержка. Обеспечены питание, медицинская помощь, снабжение гуманитарными продовольственными и гигиеническими наборами.

    В связи с увеличением количества беженцев пункты временного размещения оборудованы в том числе в зданиях школ, куда не перестают идти жители ДНР с готовностью оказать любую поддержку как вещами и продуктами, так и услугами – взять к себе животных, постирать вещи и с множеством других предложений. Вчера эвакуированная из Мариуполя девушка родила ребенка и приняла решение вместе с ним остаться на территории республики, жить в Макеевке.

    Что касается заявления Верещук – это очередная «страшилка» украинских властей для запугивания мирных жителей. Да, регистрация существует, также проверяют беженцев из-за того, что под них рядятся националисты. Ни о каких фильтрационных лагерях, конечно, речи не идет.

    ВЗГЛЯД: Насколько велика угроза обстрелов со стороны ВСУ для жителей Донецка, Горловки, Ясиноватой и других городов прифронтовой зоне? Применяет ли противник фосфорные боеприпасы и другие вооружения, запрещенные международными конвенциями?

    Д.П.: Обстрелы городов и районов Республики не прекращаются. Находясь в агонии, противник применяет все виды вооружения. Под угрозой не только прифронтовые населенные пункты, но и тыловые. Причем удары наносятся не по военным объектам, а по густонаселенным жилым кварталам. На днях по жилому кварталу в Кировском районе Донецка ВФУ (вооруженные формирования Украины) применили «Ураган», выпустив два снаряда, в результате попадания одного из них произошло обрушение верхних этажей многоэтажного дома, второй снаряд разорвался вблизи здания школы.

    14 марта по центру Донецка был нанесен удар ракетой «Точка-У», начиненной кассетными боеприпасами, запрещенными международными конвенциями. Военные преступления Украина совершает каждый день, и все они будут обязательно расследоваться.

    На данный момент наступательная операция усиливается, в том числе и для того, чтобы отвести угрозу от жителей Горловки, Донецка, Ясиноватой.

    ВЗГЛЯД: Как Вы в целом оцениваете обстановку на фронтах, кроме мариупольского? В частности насколько серьезную силу представляет собой группировка противника, сосредоточенная в оккупированных Славянске, Краматорске, других городах?

    Д.П.: Противник представляет большую опасность, в первую очередь, для мирных жителей. Мы имеем дело с бесчеловечной жестокостью националистов, масштабы которой сложно представить.

    Ежедневно получаем информацию о новых преступлениях против гражданского населения. Когда расстреливаются мирные граждане, которые пытаются эвакуироваться. Когда закрываются подвалы прячущимся от обстрелов людям и им не дают выйти даже за водой. Когда боевики нацбатальонов заходят в дома и убивают жителей только для того, чтобы воспользоваться их одеждой.

    Мы не хотим, чтобы этот список пополнялся историями из Краматорска, Славянска, где националисты уже заминировали дамбы и объекты критически важной инфраструктуры.

    Мы призываем жителей еще не освобожденных городов выехать, пока в населенных пунктах не выставлены заградотряды нацистов.

    Вероятность котлов для группировки противника на северо-восточном направлении велика. Конечно, мы учитываем тот факт, что ВФУ продолжат использовать мирное население в качестве живого щита.

    ВЗГЛЯД: Есть ли у властей и военного руководства Республики информация (через радиоперехваты, от пленных) о настроениях в противостоящей группировке ВСУ? В какой степени противник готов к длительному сопротивлению?

    Д.П.: Военнослужащие ВСУ дезориентированы, их массовой сдаче в плен препятствуют боевики нацбатальонов, которые действуют как заградотряды.

    На длительное сопротивление у ВСУ нет ни сил, ни ресурсов. Успех освободительной операции подразделений ДНР и РФ очевиден не только для нас, но и для руководства Украины. Признать это официально им не дает Запад, которому выгодно уничтожение доказательств своей многолетней преступной деятельности, как объектов вроде биолабораторий, так и свидетелей – обученных и подготовленных нацистов.

    Именно поэтому продолжаются поставки вооружения на Украину и скрывается реальная ситуация. Победные речи украинской власти в СМИ ориентированы на мирных граждан, которые не владеют в полной мере ситуацией и поддаются обману, чтобы конфликт затянуть как можно дольше.

    ВЗГЛЯД: Становятся ли известны, по мере освобождения населенных пунктов республики, новые факты военных преступлений ВСУ и нацбатов? Если да, то какие случаи Вы считаете наиболее вопиющими?

    Д.П.: Список преступлений националистических батальонов и подразделений ВСУ пополняется ежедневно новыми случаями и фактами. Тысячи людей подвергались жутким пыткам –

    есть факты о существовании тайных тюрем, где людей держали в морозильных камерах, подвалы зданий оборудовались под пыточные.

    Каждый из выясненных фактов я могу назвать вопиющим.

    В подвале одной из мариупольских школ, в которой базировались нацисты, наши бойцы обнаружили девушку со следами пыток: с оторванной рукой и нанесенной на живот свастикой. Это всего лишь один из фактов, свидетельствующих о том, что происходило в эти дни, когда люди оставались заложниками нацбатов.

    ВЗГЛЯД: Какие меры принимаются для восстановления освобожденных районов? Сообщается о планах строительства нового микрорайона в Волновахе. Учитывая расходы на оборону, есть ли у Республики достаточно средств для реконструкции разрушенной инфраструктуры, строительства наиболее необходимых социальных объектов?

    Д.П.: На данный момент в освобожденных районах в первую очередь идет разминирование, потом осуществляется восстановление объектов инфраструктуры, обеспечивающих газо-, водо- и электроснабжение, производится отсыпка дорог в обход взорванных мостов, устанавливаются базовые станции для обеспечения связи, восстанавливаются социальные объекты.

    Что касается жилого фонда – пока осуществляется оценка повреждений, на основании которой разрабатываются планы по реконструкции существующих или возведению новых кварталов. Идет разбор завалов.

    Конечно, Российская Федерация выразила готовность помочь с восстановлением республики, и мы за это очень благодарны.

    ВЗГЛЯД: Предполагается ли национализация «Азовстали» и других предприятий, находившихся в собственности украинских олигархов?

    Д.П.: Нужно вначале оценить степень разрушения предприятий Мариуполя. Отступая, боевики обычно обстреливают и взрывают все, что могут.

    Если же говорить о сохранившихся предприятиях, то наша основная задача – чтобы они работали и расширялись. В соответствии с Конституцией ДНР, право частной собственности охраняется законом. Если собственники этих предприятий будут готовы работать в правовом поле республики и продолжат функционировать, мы окажем всяческое содействие. Естественно, только в том случае, если они не являются военными преступниками или их пособниками.

    Конечно, мы не позволим, чтобы заводы и коллективы предприятий были брошены, как это произошло после введения Украиной экономической блокады на металлургических, коксохимических и других промышленных объектах республики. Сотрудникам не выплачивалась заработная плата, производство останавливалось, продукция не отгружалась и не реализовывалась. Эти и другие факторы вынудили нас взять эти предприятия под внешнее управление. Были найдены инвесторы, и сейчас они успешно работают и расширяют производство. Так же поступим и на предприятиях на освобождаемых территориях.

    ВЗГЛЯД: После встречи с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым в Мариуполе Вы сообщили, что Донецкая Народная Республика планирует воспользоваться опытом Чечни в восстановлении городов.  С Вашей точки зрения, что именно в первую очередь можно позаимствовать из чеченского опыта?

    Д.П.: Чеченский народ после войны был объединен общей целью – восстановлением своей республики, и каждый внес в это свою лепту.

    Нас интересуют технологии быстровозводимого жилья, административный опыт управления этим процессом, чтобы излишняя бюрократия не тормозила скорость возрождения населенных пунктов.

    Мы благодарны за помощь Чеченской Республике, и после наступления мира нам еще предстоит определить конкретные аспекты дальнейшего взаимодействия.

    ВЗГЛЯД: Вы сказали о возможности рассмотреть вопрос о вхождении ДНР в состав Российской Федерации после освобождения всей территории Республики. Будет ли этот вопрос вынесен на обсуждение сразу после выхода войск на границы ДНР? Каким Вы видите процесс присоединения к России – через референдум по образцу крымского 2014 года?

    Д.П.: Сейчас мы заняты насущными проблемами, связанными с освобождением Донбасса.

    Наше желание быть как можно ближе к России в связи с признанием и последующими событиями начало реализовываться. Уверен, остальное – дело времени. Каким образом, это уже дело второе, главное – историческая справедливость восстанавливается.

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