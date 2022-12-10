Запад с помощью ультиматумов захотел навязать России «Минск-3»

В НАТО все чаще говорят о риске прямого столкновения с Россией, но надеются этого избежать. Западные СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщают, что США уже отказались от призывов к Киеву не наносить удары по России. Чего хочет добиться Запад ультимативными заявлениями в адрес Москвы?

В НАТО обеспокоены возрастанием вероятности прямого конфликта с Россией, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью норвежской телекомпании NRK. По его словам, ситуация на Украине может выйти из-под контроля, но он убежден, что Москва и Брюссель найдут способ избежать столкновения. Столтенберг подчеркнул, что сейчас «судьбоносное для Европы и Норвегии» время. Однако, по его мнению, если «что-то пойдет не так», события примут «ужасающий оборот».

Вместе с тем, британская Times со ссылкой на источник в Пентагоне сообщает, что Соединенные Штаты больше не настаивают на том, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) не наносили ударов по российской территории, так как меньше опасаются эскалации со стороны Москвы.

В публикации утверждается, что ранее политика США якобы строилась на том, что американские вооружения будут передавать Киеву при условии, что Украина не будет их использовать для ударов по российской территории, а выбор поставляемой техники будет ограничен, чтобы не спровоцировать открытый конфликт между Россией и НАТО. По версии автора статьи, ранее в Пентагоне сильнее опасались возможности применения Россией тактического ядерного оружия или ударов по территории одной из стран НАТО. Как считает источник издания в Пентагоне, изменение позиции Вашингтона объясняется тем, что страх эскалации стал меньше по сравнению с началом специальной военной операции на Украине, передает ТАСС.

Издание отмечает, что в последнее время украинские войска с молчаливого одобрения Пентагона более решительно и агрессивно пытаются наносить удары по российской территории с использованием беспилотников, включая модифицированные для этих целей разведывательные Ту-141.

Изменение позиции Вашингтона также может означать, что Киеву могут передать вооружения большей дальности, которые он давно пытается получить от США, в том числе баллистические ракеты ATACMS с дальностью стрельбы до 310 км и дроны MQ-1C Gray Eagle, которые могут оснащаться ракетами AGM-114 Hellfire.

При этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации напомнил, что российские аэродромы Дягилево и Энгельс, используемые стратегической авиацией, были атакованы с использованием данных американских спутников, передает РИА «Новости».

Дипломат подчеркнул, что модернизированные советские беспилотники Ту-141 «Стриж» наводились на цель с помощью американской глобальной спутниковой системы GPS». Небензя заверил, что Россия внимательно фиксирует все преступные действия США и их союзников, они будут иметь для всех причастных конкретные правовые последствия.

Практически одновременное появление заявления генсека НАТО и публикации в Times совершенно не случайно, это можно расценивать как две части одного цельного ультимативного обращения Запада к Москве, пояснил военный эксперт Алексей Леонков. «Запад говорит России: или вы останавливаетесь на нынешних позициях, и мы садимся за стол переговоров, или мы не сдерживаем Украину от обстрелов территории России, и возникнает риск прямого столкновения с НАТО», – отметил он.

Делается этого, по словам аналитика, для того, чтобы ВСУ переждали зиму и нарастили силы к весеннему возобновлению боевых действий.

«По сути нам навязывается «Минск-3». Как нам надо реагировать? Продолжением спецоперации.

Мы помним, как реализовывались два Минских соглашения, которые были навязаны нам во время успехов войск республик Донбасса под Иловайском и Дебальцево, поэтому нет никаких оснований сейчас верить Западу», – указал собеседник.

Заявление Столтенберга и публикация Times показывает, что Запад повышает ставки в глобальной войне против России и его слова о способности НАТО и Москвы избежать эскалации и прямого столкновения говорят именно о том, что Запад готовится к такому развитию событий, подчеркнул зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай.

«Трудно оценить реалистичность сообщений, о том, что США отказались от призывов к ВСУ не наносить удары по России, но, в принципе, это вполне укладывается в русло той риторики, которую ведет Запад в последнее время. Готовы ли в НАТО к прямому конфликту с нами? Наверное, пока нет. Поэтому они делегируют эту роль Украине. Но планы бить с территории стран альянса непосредственно по России есть – и именно так надо читать заявление Столтенберга», – указал он.

По словам депутата, расчет Запада идет на предполагаемую разобщенность российской элиты – что определенные политические и другие влиятельные силы устроят панику в страхе из-за угрозы прямой войны с НАТО и будут всеми способами подтачивать стабильность системы в РФ, призывать к капитуляции и пытаться вставлять палки в колеса.

«Думаю, этот расчет Брюсселя неверен, социология и мои личные наблюдения показывают, что подавляющее большинство граждан России, независимо от их статуса, поддерживают СВО. Но деваться Брюсселю некуда: если НАТО проиграет России на Украине, целый ряд стран, прежде всего – в Юго-Восточной Азии, пересмотрят свое согласие с диктатом США, и это означает перестройку всей существующей международной политической архитектуры», – резюмировал парламентарий.

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