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10 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 20:13  |  vz.ru
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Зачем Турция создала пробку из танкеров у Босфора

Западная пресса сообщает о двух десятках застрявших у Босфора танкеров Zuma/ТАСС
Десятки танкеров с миллионами баррелей нефти скопились у Босфора. Анкара не пропускает корабли, ссылаясь на страховые требования. Под введенные ЕС эмбарго и потолок цен на российскую нефть эти суда не подпадают. Да и везут они в основном казахскую нефть. Что происходит в турецких проливах? Подробности...
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Запад с помощью ультиматумов захотел навязать России «Минск-3»

США перестают сдерживать Киев от ударов по территории России Senior Airman Beaux Hebert/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
В НАТО все чаще говорят о риске прямого столкновения с Россией, но надеются этого избежать. Западные СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщают, что США уже отказались от призывов к Киеву не наносить удары по России. Чего хочет добиться Запад ультимативными заявлениями в адрес Москвы? Подробности...
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Украина принесла в Херсон голод и репрессии

Жители Херсона испытывают проблемы с самым необходимым, включая питьевую воду REUTERS/Anna Voitenko
После того как российские военные приняли решение отвести войска из Херсона, в город приехал Владимир Зеленский. Он пообещал оставшимся там жителям возвращение к нормальной жизни в максимально возможные сроки. Сейчас в Херсоне нет продовольствия, питьевой воды, электричества и тепла. Но власти Украины занимаются не вопросами жизнеобеспечения, а исключительно репрессиями. Похожая обстановка и в соседнем Николаеве. Подробности...
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Австрия не пустила «черные дыры» Европы в Шенген

Внутри ЕС возникла новая трещина – на этот раз поссорились Австрия и Румыния imago images/Global Look Press
Бухарест отозвал посла из Вены. Днем ранее страны Евросоюза отказались включить Румынию в Шенген, и вето на заявку румын наложила как раз Австрия. Румыния – коррумпированная страна, и австрийцы боятся, что румынские пограничники будут за взятки пропускать к ним толпы нелегалов и цыганские таборы, которых в Румынии очень много. Как далеко может зайти ссора этих стран Евросоюза? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Создаст ли Шольц Четвертый рейх

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Канцлер Германии Олаф Шольц хочет под сурдинку украинского кризиса сделать Германию военно-политическим лидером Европы. Свои претензии он уже предъявил письменно. Подробности...

Деиндустриализация Европы будет протекать стремительно

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Решение о релокации производств из Старого Света в Новый не будет временным: получателей льгот в Штатах обложат такими обязательствами, которые еще долго (а вероятней – никогда) не позволят вернуться домой. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Общество потребления, прощай!

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Так называемые звезды типа Пугачёвой и Галкина с тем же упоением, с которым они потребляли замки и ночные клубы на Рублёвке, начинают потреблять ощущение своей политической невинности в Тбилиси, Тель-Авиве или в Майами. Для нас же, оставшихся со своей страной, отказ от демонстративного потребления становится последним императивом. Подробности...
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Немцы опять хотят обмануть

Флаг ДНР в Конгрессе США

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Виктор Бут вернулся в Россию

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Крупный пожар разрушил ТЦ «Мега Химки», погиб человек

В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» к северу от Москвы начался масштабный пожар. Позже в горящем здании произошло обрушение конструкций. Среди возможных причин пожара названы поджог и короткое замыкание. Известно как минимум об одном погибшем
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Владимир Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту

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Собянин побывал в зоне проведения специальной военной операции

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

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Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Запад с помощью ультиматумов захотел навязать России «Минск-3»

    США перестают сдерживать Киев от ударов по территории России
    		   10 декабря 2022, 19:40
    Фото: Senior Airman Beaux Hebert/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    В НАТО все чаще говорят о риске прямого столкновения с Россией, но надеются этого избежать. Западные СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщают, что США уже отказались от призывов к Киеву не наносить удары по России. Чего хочет добиться Запад ультимативными заявлениями в адрес Москвы?

    В НАТО обеспокоены возрастанием вероятности прямого конфликта с Россией, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью норвежской телекомпании NRK. По его словам, ситуация на Украине может выйти из-под контроля, но он убежден, что Москва и Брюссель найдут способ избежать столкновения. Столтенберг подчеркнул, что сейчас «судьбоносное для Европы и Норвегии» время. Однако, по его мнению, если «что-то пойдет не так», события примут «ужасающий оборот».

    Вместе с тем, британская Times со ссылкой на источник в Пентагоне сообщает, что Соединенные Штаты больше не настаивают на том, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) не наносили ударов по российской территории, так как меньше опасаются эскалации со стороны Москвы.

    В публикации утверждается, что ранее политика США якобы строилась на том, что американские вооружения будут передавать Киеву при условии, что Украина не будет их использовать для ударов по российской территории, а выбор поставляемой техники будет ограничен, чтобы не спровоцировать открытый конфликт между Россией и НАТО. По версии автора статьи, ранее в Пентагоне сильнее опасались возможности применения Россией тактического ядерного оружия или ударов по территории одной из стран НАТО. Как считает источник издания в Пентагоне, изменение позиции Вашингтона объясняется тем, что страх эскалации стал меньше по сравнению с началом специальной военной операции на Украине, передает ТАСС.

    Издание отмечает, что в последнее время украинские войска с молчаливого одобрения Пентагона более решительно и агрессивно пытаются наносить удары по российской территории с использованием беспилотников, включая модифицированные для этих целей разведывательные Ту-141.

    Изменение позиции Вашингтона также может означать, что Киеву могут передать вооружения большей дальности, которые он давно пытается получить от США, в том числе баллистические ракеты ATACMS с дальностью стрельбы до 310 км и дроны MQ-1C Gray Eagle, которые могут оснащаться ракетами AGM-114 Hellfire.

    При этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации напомнил, что российские аэродромы Дягилево и Энгельс, используемые стратегической авиацией, были атакованы с использованием данных американских спутников, передает РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнул, что модернизированные советские беспилотники Ту-141 «Стриж» наводились на цель с помощью американской глобальной спутниковой системы GPS». Небензя заверил, что Россия внимательно фиксирует все преступные действия США и их союзников, они будут иметь для всех причастных конкретные правовые последствия.

    Практически одновременное появление заявления генсека НАТО и публикации в Times совершенно не случайно, это можно расценивать как две части одного цельного ультимативного обращения Запада к Москве, пояснил военный эксперт Алексей Леонков. «Запад говорит России: или вы останавливаетесь на нынешних позициях, и мы садимся за стол переговоров, или мы не сдерживаем Украину от обстрелов территории России, и возникнает риск прямого столкновения с НАТО», – отметил он.

    Делается этого, по словам аналитика, для того, чтобы ВСУ переждали зиму и нарастили силы к весеннему возобновлению боевых действий.

    «По сути нам навязывается «Минск-3». Как нам надо реагировать? Продолжением спецоперации.

    Мы помним, как реализовывались два Минских соглашения, которые были навязаны нам во время успехов войск республик Донбасса под Иловайском и Дебальцево, поэтому нет никаких оснований сейчас верить Западу», – указал собеседник.

    Заявление Столтенберга и публикация Times показывает, что Запад повышает ставки в глобальной войне против России и его слова о способности НАТО и Москвы избежать эскалации и прямого столкновения говорят именно о том, что Запад готовится к такому развитию событий, подчеркнул зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай.

    «Трудно оценить реалистичность сообщений, о том, что США отказались от призывов к ВСУ не наносить удары по России, но, в принципе, это вполне укладывается в русло той риторики, которую ведет Запад в последнее время. Готовы ли в НАТО к прямому конфликту с нами? Наверное, пока нет. Поэтому они делегируют эту роль Украине. Но планы бить с территории стран альянса непосредственно по России есть – и именно так надо читать заявление Столтенберга», – указал он.

    По словам депутата, расчет Запада идет на предполагаемую разобщенность российской элиты – что определенные политические и другие влиятельные силы устроят панику в страхе из-за угрозы прямой войны с НАТО и будут всеми способами подтачивать стабильность системы в РФ, призывать к капитуляции и пытаться вставлять палки в колеса.

    «Думаю, этот расчет Брюсселя неверен, социология и мои личные наблюдения показывают, что подавляющее большинство граждан России, независимо от их статуса, поддерживают СВО. Но деваться Брюсселю некуда: если НАТО проиграет России на Украине, целый ряд стран, прежде всего – в Юго-Восточной Азии, пересмотрят свое согласие с диктатом США, и это означает перестройку всей существующей международной политической архитектуры», – резюмировал парламентарий.

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