Оружием против России в ментальной войне станет национализм

Все попытки переноса конфликтов, связанных с территориальными спорами и межэтническими проблемами, из сопредельных государств на территорию России были пресечены. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям. Он отметил, что это делалось намеренно – и Россия с такими проявлениями мириться не будет. Кто же заинтересован в разжигании межнациональных конфликтов в России?

Владимир Путин призвал не допустить переноса в Россию из-за рубежа межэтнических конфликтов. Несмотря на то, что в основе большинства горячих конфликтов за рубежом лежат экономические и политические причины, их дополнительно разжигают межнациональная и религиозная нетерпимость, констатировал глава государства, выступая во вторник на заседании президентского Совета по межнациональным отношениям.

В России нельзя допускать демонстрации своей этнической принадлежности, которая была бы неуважительной по отношению к представителям других национальностей, указал президент. Путин назвал абсолютно некорректным для нашей страны подход, при котором гражданская и этническая идентичность противопоставляются.

«Очевидные успехи России сегодня и перспективы ее развития на ближайшие годы не дают покоя Западу», – заметил в своем выступлении на заседании Совета по межнациональным отношениям глава думского комитета по делам национальностей Валерий Газзаев. По его мнению, российская молодежь остается одной из социальных групп, наиболее уязвимых для внешней деструктивной пропаганды, в том числе имеющей целью посеять межнациональную рознь. «Нашей молодежью целенаправленно занимаются те, кто с усердием навязывает им чуждую идеологию и ценности», – подчеркнул депутат Газзаев.

О другой проблеме – опасности переноса в Россию внешних межнациональных конфликтов, подобных армяно-азербайджанскому противостоянию, в своем выступлении говорил глава одного из этнических землячеств России, председатель Федеральной национально-культурной автономии белорусов Сергей Кандыбович. «Как показали события 2020 года,

не всегда и не всем в России хватает понимания, сдержанности, гражданской ответственности, чтобы не переносить чужие проблемы к нам,

– заметил Кандыбович. – Когда на постсоветском пространстве происходят те или иные острые события, остается разве что на законодательном уровне закреплять очевидное, казалось бы, каждому понимание того, что диаспоральные организации России не могут участвовать во внутренних конфликтах своих так называемых материнских государств».

Напомним, что в середине марта президент, выступая на заседании коллегии Генпрокуратуры, призвал оперативно реагировать на попытки дестабилизации в стране и проявления национализма. Ранее президент назвал лозунг «Россия для русских» проявлением пещерного национализма, который вредит русским и России, так как провоцирует раскачку страны изнутри.

В качестве инструмента для провоцирования межнациональной напряженности зачастую используются некоммерческие организации, действующие по всему постсоветскому пространству, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор, ветеран Службы внешней разведки (СВР) Игорь Морозов. «Мы видим, как западные спецслужбы активно переносят террористическую активность из Сирии на Северный Кавказ, не оставляют без внимания Поволжье. В других регионах то тут, то там появляются террористические группы из граждан среднеазиатских республик», – указал бывший сотрудник СВР. По его оценке, нынешняя гибридная, или как сейчас принято говорить, ментальная война (воздействие на сознание, манипуляция со стереотипами и предрассудками и т. п.) – многосторонняя и не легче войны с применением оружия и боевой техники.

Напомним, ранее о том, что национальные диаспоры, религиозные объединения и другие структуры «вовлекаются в орбиту влияния различных иностранных НКО в целях дестабилизации общественно-политической ситуации, дискредитации органов власти», заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, которого цитировало агентство «Спутник».

Американские медиаресурсы, в частности финансируемое Конгрессом США «Радио Свобода» и его дочерние структуры, ориентированные на конкретные регионы и этносы (например, портал «Крым.Реалии»), получают финансирование на проекты с целью сеять межнациональную рознь на территории России в режиме онлайн, отметил член Общественной палаты, президент Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

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«Сегодня ситуация достаточно управляемая, но это было сделано во многом благодаря усилиям федеральной власти, президента Путина, который серьезно занимается этой тематикой. Уменьшать внимание к этой теме нельзя, тем более в тех условиях, когда внешние игроки открыто пытаются сеять межнациональную рознь. Например, стараются так или иначе задействовать фактор крымских татар против жителей Крыма. Хотя в значительной мере это не удается, но усилия продолжаются», – констатировал Григорьев.

Как отмечают эксперты, межнациональные конфликты, активно подогреваемые извне, сыграли критическую роль в момент распада Советского Союза. Наиболее ярким примером государства, переставшего существовать из-за межэтнических противоречий, была Югославия. «Хорошо известно, как Соединенные Штаты уже после Второй мировой войны поддерживали националистов в советских республиках, в том числе на Украине – вплоть до 1950-1960-х годов обеспечивали засылку диверсионных групп. Точно так же Штаты пытались использовать националистические настроения на Кавказе», – напомнил Григорьев.

Откровенных неонацистов в качестве инструмента деструктивных стратегий используют и в новейшее время – это, в частности, можно было наблюдать на Украине во время переворота 2014 года, указал директор Центра политического анализа Павел Данилин. «В нашей стране с нацистскими группировками активно заигрывают либералы и их западные кураторы, – полагает собеседник. – Запад пытается продуцировать напряженность как на наших границах, так и в информационном пространстве. И в какой-то мере он заинтересован в нагнетании межнациональной напряженности в нашей стране».

Безусловно, югославский сценарий в России нереалистичен, подчеркнул Данилин. «С приходом к власти Владимира Путина сепаратистские тенденции были минимизированы, в том числе и в республиках Северного Кавказа и в Татарстане», – отметил эксперт. При этом, констатировал Данилин, действительно существует проблема с «импортом» межэтнических конфликтов, о которой говорил глава белорусского землячества Кандыбович. «В первую очередь речь идет об армяно-азербайджанском конфликте, который несколько раз выплескивался на улицы российских городов, – заметил собеседник. – Это, к сожалению, реальность. Также есть противоречия между узбеками и киргизами, таджиками и киргизами, казахами и калмыками».

«Мы видим, как в различных регионах делаются попытки нарушить устойчивость межнациональных, межрелигиозных отношений. На эти цели выделяются серьезные гранты», – подчеркнул замглавы комиссии Общественной палаты по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, муфтий Альбир Крганов. По его мнению, президент Путин выступает гарантом того, что этнические конфликты не вспыхнут подобно тому, как это было в начале 1990-х. «Президент постоянно обращает внимание ответственных структур на необходимость сохранения единства страны, недопущения розни по национальному и религиозному признаку», – подчеркнул муфтий.

Государство успешно противодействует попыткам обострить национальный вопрос – в первую очередь здесь помогает работа с лидерами национальных организаций, землячеств и диаспор, отметил Григорьев. «Также необходимо проводить информационную работу, показывать реальную ситуацию, чтобы представители этих этнических групп не были ни в чем ущемлены», – подчеркнул эксперт. В частности, важно, считает он, что президент поставил вопрос о том, как обеспечить адаптацию детей мигрантов к российской школе – так, чтобы избежать перекосов, которые случаются в школах Европы и США с учениками из других стран.

На ваш взгляд С какой общностью вы себя в первую очередь идентифицируете? С государством, гражданство которого имею (всеми его гражданами)

С этносом, к которому принадлежу

С жителями населенного пункта (региона), в котором живу

Со своей семьей, друзьями и близкими

С коллегами по работе

Иной (указать в комментариях)



Григорьев убежден, что не только федеральные, но и региональные власти должны действовать деликатно в сфере межнациональных отношений, тесно работать с правоохранительными структурами. «Как правило, власти в регионах стараются это делать, но у них бывают отдельные проколы. Иногда они недостаточно чувствуют ситуацию и пытаются решать какие-то вопросы административным путем вместо того, чтобы провести переговоры и предвидеть возможные межнациональные конфликты», – констатировал Григорьев.

Но в целом благодаря действиям властей, проблема в сфере межнациональных отношений «стала существеннее менее актуальной, чем 10-20 лет назад», полагает собеседник. О том, что за последние годы эта проблема отходит на второй план, можно судить по данным социологов, подчеркнул эксперт. По сведениям Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в 2005–2008 годах доля россиян, указывающих на рост напряженности в этих отношениях, снизилась вдвое – с 41% до 24%.

Как констатировал президент Путин в своем выступлении на заседании Совета по межнациональным отношениям, «сегодня более 80 процентов граждан России положительно оценивают состояние межнациональных отношений в стране». Такую цифру (81,1%) дает, в частности, февральский опрос ВЦИОМ. Для сравнения: в 2012 году этот показатель составлял 50,8%. «Теперь Россия не на словах, а на деле стала общим домом для всех ее народов», – подчеркнул Григорьев.

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