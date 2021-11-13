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13 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 19:06  |  vz.ru
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Жилье в новостройках подорожает по неожиданной причине

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В России зафиксирован новый резкий скачок цен на арматуру. Объяснить его только мировым подорожанием стали нельзя – российская металлопродукция продолжает расти даже тогда, когда мировые цены пошли вниз. Кто виноват в возникшей ситуации и как это скажется на стоимости нового жилья? Подробности...
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Мигрантский спор Белоруссии и Польши выгоден для «Северного потока – 2»

REUTERS/Vasily Fedosenko
Остановка Минском транзита российского газа в Европу, которым грозит президент Белоруссии, заставит Брюссель обратиться с претензиями к Москве, но не разрешит спор Лукашенко с ЕС. Чем для России опасен мигрантский кризис на польско-белорусской границе, и как эта ситуация может затронуть «Северный поток – 2»? Подробности...
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Как избежать превращения московских окраин в гетто

Гастарбайтеры активно обживают Новую Москву и юго-восток столицы Сергей Фадеичев/ТАСС
Вскоре после инцидента в Новых Ватутинках из еще одного района Новой Москвы поступил сигнал о конфликтной ситуации с мигрантами. С учетом того, что подобные случаи приобрели регулярность, становится очевидно: спальные кварталы на окраинах столицы приобретают имидж неблагополучных зон. Каким районам может грозить превращение в гетто, и можно ли еще остановить этот процесс? Подробности...
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Для сохранения русского символа в Латвии придется идти на хитрости

Этот символ в Латвии теперь под запретом Анатолий Жданов/ТАСС
«Лишить русских жителей страны исторической памяти и тем самым облегчить процесс ассимиляции детей из русских семей». Такими словами эксперты объясняют цель нового антироссийского запрета, принятого в Латвии – теперь это касается демонстрации георгиевской ленты. Однако некоторые возможности носить ленточку все же остались, хотя для этого придется идти на хитрости. Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Как нам всем полюбить Россию

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Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
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Антиваксерам надо включить мозг

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Алексей Федоров, кардиохирург
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Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В Пятой республике на роль Трампа назначен Эрик Земмур, которого уже начали загонять в политическое гетто. Однако достичь этой цели Макрону и макронистам будет довольно трудно. Дело в том, что у Эрика Земмура не только серьезный финансовый ресурс, но и мощная политическая поддержка. Подробности...
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    Мигрантский спор Белоруссии и Польши выгоден для «Северного потока – 2»

    		    13 ноября 2021, 18:30
    Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Остановка Минском транзита российского газа в Европу, которым грозит президент Белоруссии, заставит Брюссель обратиться с претензиями к Москве, но не разрешит спор Лукашенко с ЕС. Чем для России опасен мигрантский кризис на польско-белорусской границе, и как эта ситуация может затронуть «Северный поток – 2»?

    Президент России Владимир Путин в субботу выразил надежду на то, что его белорусский коллега Александр Лукашенко не будет принимать решение о перекрытии транзита российского газа в Европу на фоне спора с Польшей и ЕС по мигрантам. По словам Путина, такая ситуация приведет к нарушению транзитного контракта Москвы перед Европой.

    «Лукашенко как президент транзитной страны может, наверное, дать указание по перекрытию наших поставок в Европу, хотя это будет нарушением нашего транзитного контракта, и я надеюсь, что до этого не дойдет», – приводит слова российского лидера Telegram-канал «Вести24».

    Остановка газопровода «Ямал – Европа» может нанести «большой ущерб энергетике Европы, энергетическому сектору Европы», а также не поспособствует развитию отношений России с Белоруссией, подчеркнул Путин, напомнив, как в 2008 году «из-за бесконечных споров по цене на газ и по цене на транзит» Украина заблокировала поставки российского энергоносителя газ в Европу.

    При этом глава российского государства признался, что впервые услышал об угрозе Лукашенко: «Я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время, он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул», – заметил Путин.

    Президент России добавил, что «ничего хорошего нет» в создавшейся ситуации, и пообещал поговорить с белорусским коллегой на эту тему, «если он просто не в сердцах это сказал».

    «Ну, с другой стороны, против него все время применяют и грозятся применением новых санкций», – добавил российский лидер.

    Ответ Путина на высказывание Лукашенко показывает, что Москва не является сторонником того, чтобы прибегать к шантажу – закрывать газовые краны и морозить Европу, пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

    «При этом, сам белорусский лидер из-за его конфликтов с Брюсселем вполне способен пойти на такой шаг – он политик «себе на уме», и  как мы помним, нередко ссорится даже с Москвой.

    Так что такой сценарий реалистичен», – указал аналитик.

    Единственный вариант, при котором Москва может обернуть эту историю в свою пользу, состоит в том, чтобы указать Европе на необходимость более быстрой сертификации и ввода в строй «Северного потока – 2», отметил собеседник. «Но, это, скажем так, вариант «Б» для российской стороны. При этом не факт, что перекрытие транзита Белоруссией сразу приведет к нарушению обязательств Газпрома перед европейскими потребителями. Думаю, это произойдет только к концу отопительного сезона. Трубопровод «Ямал – Европа» в последнее время работал далеко не на полную мощность, газа в европейских хранилищах, судя по всему, хватит на несколько месяцев», – сказал Митрахович.

    Эксперт также напомнил, что ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что слова Лукашенко о вероятном перекрытии транзита газа в Европу не согласовывались с Кремлем.

    Перекрытие Минском поставок газа приведет к ухудшению отношений между всеми тремя участниками схемы поставок: Россией, Белоруссией и Евросоюзом, пояснил президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов.

    «В целом прекращение транзита российского газа будет ударом для всей экономики Европейского региона. Дополнительную пикантность ситуации придает то, что газотранспортная система Белоруссии принадлежит Газпрому. Так что реализация угрозы Лукашенко приведет в том числе и к нарушению Минском прав собственности российской компании на актив», – пояснил собеседник.

    По его словам, Россия, как поставщик, несет ответственность за доставку энергоносителя в Европу, поэтому Брюссель сможет предъявить юридические и финансовые претензии за нарушение договоров в том числе и Москве.

    «Вообще, вся эта ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе крайне неприятна не столько для Европы, сколько для России, ведь у нас с Белоруссией единой миграционное пространство.

    Потенциально, происходящее может привести к попаданию в Россию мигрантов из дальних стран, а не из тех, которые традиционно являются миграционными донорами для нас», – добавил аналитик.

    В среду США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе на фоне проникновения с белорусской территории нескольких десятков приехавших с Ближнего Востока мигрантов в Польшу. Кроме того, Вашингтон и Брюссель договорились о расширении санкций против Белоруссии.

    В свою очередь, врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила Путина вмешаться в ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе. Путин заявил, что, на его взгляд, Лукашенко и Меркель «готовы поговорить друг с другом». «Надеюсь, что это в ближайшее время произойдет – это наиболее важно, потому что мигранты-то стремятся прежде всего в Германию», – добавил он.

    Со своей стороны Лукашенко предупредил, что поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения против его страны новых «непереваримых» санкций. «А если мы закроем транзит через Белоруссию? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться ни перед чем», – цитирует Лукашенко БелТА.

    В ЕС же призвали не считать серьезными угрозы Лукашенко. «Не стоит воспринимать всерьез заявления Лукашенко и спекулировать, что может или не может произойти, поскольку это только усиливает его пропаганду. Если он отключит газ, это повредит народу Белоруссии, это повредит имиджу Белоруссии, и это повредит поставщику газа (России – прим. ВЗГЛЯД), что он вряд ли хочет сделать», – сказал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

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