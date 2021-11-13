Мигрантский спор Белоруссии и Польши выгоден для «Северного потока – 2»
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13 ноября 2021, 18:30
Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
Текст: Рафаэль Фахрутдинов
Остановка Минском транзита российского газа в Европу, которым грозит президент Белоруссии, заставит Брюссель обратиться с претензиями к Москве, но не разрешит спор Лукашенко с ЕС. Чем для России опасен мигрантский кризис на польско-белорусской границе, и как эта ситуация может затронуть «Северный поток – 2»?
Президент России Владимир Путин в субботу выразил надежду на то, что его белорусский коллега Александр Лукашенко не будет принимать решение о перекрытии транзита российского газа в Европу на фоне спора с Польшей и ЕС по мигрантам. По словам Путина, такая ситуация приведет к нарушению транзитного контракта Москвы перед Европой.
«Лукашенко как президент транзитной страны может, наверное, дать указание по перекрытию наших поставок в Европу, хотя это будет нарушением нашего транзитного контракта, и я надеюсь, что до этого не дойдет», – приводит слова российского лидера Telegram-канал «Вести24».
Остановка газопровода «Ямал – Европа» может нанести «большой ущерб энергетике Европы, энергетическому сектору Европы», а также не поспособствует развитию отношений России с Белоруссией, подчеркнул Путин, напомнив, как в 2008 году «из-за бесконечных споров по цене на газ и по цене на транзит» Украина заблокировала поставки российского энергоносителя газ в Европу.
При этом глава российского государства признался, что впервые услышал об угрозе Лукашенко: «Я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время, он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул», – заметил Путин.
Президент России добавил, что «ничего хорошего нет» в создавшейся ситуации, и пообещал поговорить с белорусским коллегой на эту тему, «если он просто не в сердцах это сказал».
Ответ Путина на высказывание Лукашенко показывает, что Москва не является сторонником того, чтобы прибегать к шантажу – закрывать газовые краны и морозить Европу, пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
«При этом, сам белорусский лидер из-за его конфликтов с Брюсселем вполне способен пойти на такой шаг – он политик «себе на уме», и как мы помним, нередко ссорится даже с Москвой.
Так что такой сценарий реалистичен», – указал аналитик.
Единственный вариант, при котором Москва может обернуть эту историю в свою пользу, состоит в том, чтобы указать Европе на необходимость более быстрой сертификации и ввода в строй «Северного потока – 2», отметил собеседник. «Но, это, скажем так, вариант «Б» для российской стороны. При этом не факт, что перекрытие транзита Белоруссией сразу приведет к нарушению обязательств Газпрома перед европейскими потребителями. Думаю, это произойдет только к концу отопительного сезона. Трубопровод «Ямал – Европа» в последнее время работал далеко не на полную мощность, газа в европейских хранилищах, судя по всему, хватит на несколько месяцев», – сказал Митрахович.
Эксперт также напомнил, что ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что слова Лукашенко о вероятном перекрытии транзита газа в Европу не согласовывались с Кремлем.
«В целом прекращение транзита российского газа будет ударом для всей экономики Европейского региона. Дополнительную пикантность ситуации придает то, что газотранспортная система Белоруссии принадлежит Газпрому. Так что реализация угрозы Лукашенко приведет в том числе и к нарушению Минском прав собственности российской компании на актив», – пояснил собеседник.
По его словам, Россия, как поставщик, несет ответственность за доставку энергоносителя в Европу, поэтому Брюссель сможет предъявить юридические и финансовые претензии за нарушение договоров в том числе и Москве.
«Вообще, вся эта ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе крайне неприятна не столько для Европы, сколько для России, ведь у нас с Белоруссией единой миграционное пространство.
Потенциально, происходящее может привести к попаданию в Россию мигрантов из дальних стран, а не из тех, которые традиционно являются миграционными донорами для нас», – добавил аналитик.
В свою очередь, врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила Путина вмешаться в ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе. Путин заявил, что, на его взгляд, Лукашенко и Меркель «готовы поговорить друг с другом». «Надеюсь, что это в ближайшее время произойдет – это наиболее важно, потому что мигранты-то стремятся прежде всего в Германию», – добавил он.
Со своей стороны Лукашенко предупредил, что поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения против его страны новых «непереваримых» санкций. «А если мы закроем транзит через Белоруссию? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться ни перед чем», – цитирует Лукашенко БелТА.
В ЕС же призвали не считать серьезными угрозы Лукашенко. «Не стоит воспринимать всерьез заявления Лукашенко и спекулировать, что может или не может произойти, поскольку это только усиливает его пропаганду. Если он отключит газ, это повредит народу Белоруссии, это повредит имиджу Белоруссии, и это повредит поставщику газа (России – прим. ВЗГЛЯД), что он вряд ли хочет сделать», – сказал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.