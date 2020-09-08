Новыми лидерами России становятся женщины

Взгляд
8 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 23:35  |  vz.ru
Разделы

После «Северного потока – 2» целью США станет ГТС Украины

«Северный поток – 2» снова оказался под обстрелом Soeren Stache/ZB/Global Look Press
Позиция Ангелы Меркель по поводу истории с Алексеем Навальным претерпела изменения. Если раньше она четко призывала не связывать строительство «Северного потока – 2» с этой ситуацией, то теперь канцлер ФРГ не исключает – одна история может повлиять на другую. Решится ли Германия на санкции против российского газопровода и что в дальнейшем может угрожать поставкам российского газа в Европу? Подробности...
Перейти в раздел…

Сербия выиграла от скандала со стулом

Композиция, более похожая на вызов провинившегося школьника в кабинет директора, чем на общение двух глав государств facebook.com/maria.zakharova
Фотография, запечатлевшая сербского президента Вучича в как бы униженной позе перед Трампом, вызвала громкий скандал. Но вместо того, чтобы стать сербско-американским, он стал российско-сербским: в Белграде обиделись на совет Марии Захаровой о том, как вести себя с американцами. Или сделали вид, что обиделись, поскольку сложившаяся вокруг всего этого ситуация стала триумфом для Вучича. Подробности...
Перейти в раздел…

Коми прописали лечение от запущенных болезней

Северная природа – один из главных козырей региона, дающий надежду на расцвет туризма Мария Плотникова/РИА «Новости»
«Многоуровневая задача со множеством неизвестных. Она не похожа ни на что. Такого уровня сложности у меня не было». Такими словами и. о. главы Республики Коми Владимир Уйба описывает проблемы, с которыми уже успел столкнуться в регионе. Что это за проблемы и какие пути решения предлагаются, воочию наблюдал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
Перейти в раздел…

Лукашенко обезглавил протест внутри Белоруссии

Мария Колесникова задержана при попытке «бегства» на Украину Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС
Президент Белоруссии продолжил выгонять лидеров протеста за границу. К Светлане Тихановской, эмигрировавшей сразу после выборов 9 августа, прибавились еще несколько соратников из координационного совета белорусской оппозиции. Однако в отношении другой знаковой оппозиционерки – Марии Колесниковой – такой трюк не удался, из-за чего ее пришлось задержать на границе с Украиной. Насколько окажется удачной для самого Лукашенко тактика арестов и высылки оппозиционеров? Подробности...
Перейти в раздел…

За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
Перейти в раздел…

После дела Ефремова российское правосудие уже не будет прежним

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Это был именно что судебный процесс – в том виде, в каком нам его показывают в американских фильмах. Шоу – с пиар-технологиями, громкими заявлениями и неожиданными поворотами. Вы хотели настоящего суда? Ну вот он. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Россия пережила ампутацию головы

Дмитрий Ольшанский, публицист
Чтобы правильно воспринимать нынешнюю Россию, чтобы перестать непрерывно ругать ее и ею же ужасаться – нужно произвести два умственных движения. Во-первых, надо раз и навсегда перестать сравнивать Россию с тем, с чем сравнивать ее бессмысленно. Подробности...
Обсуждение: 109 комментариев

Новое прокси-мышление

Алексей Алешковский, сценарист
Трудно сказать, что больше напоминает представленный Минском диалог Ника из Берлина и Майка из Варшавы – карикатурное детище бездарного драматурга или шедевр гениального пародиста. Но самое трагикомичное в том, что сегодня подобные затруднения вызывает и восприятие действительности. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

Адвокат обеспечил Ефремову жесткий приговор

Почему президента Украины критикуют за «непротокольный» вид

Сербия поставила точку в скандале с Россией

Перейти в раздел…

Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
Подробности...

В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
Подробности...

Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Актер Михаил Ефремов приговорен к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Приговор справедлив?
  • Да

  • Нет, слишком жестокий

  • Нет, слишком мягкий

  • Затрудняюсь ответить
Какова вероятность полного прекращения строительства газопровода Северный поток – 2 из-за ситуации с Алексеем Навальным?
  • Стопроцентная

  • Высокая

  • Незначительная

  • Нулевая
Бизнесмен Олег Дерипаска предложил перенести столицу России. Надо ли это делать и где должна быть новая столица страны?
  • Да, надо перенести на Дальний Восток

  • Да, надо перенести в Сибирь

  • Да, надо перенести на Урал

  • Да, надо перенести в другой город европейской части страны

  • Да, надо перенести в Санкт-Петербург

  • Нет, пусть остается в Москве
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Песков: Визит президента на ГА ООН нежелателен из-за эпидемиологической ситуации в Нью-Йорке
    Песков: Визит президента на ГА ООН нежелателен из-за ситуации в Нью-Йорке Задержан замминистра энергетики России В Германии заявили об интересах США в ситуации с «Северным потоком – 2» НАСА отказалось покупать место на «Союзе» для доставки астронавта на МКС
    Защита сына Захарова оказалась недовольна размером компенсации по делу Ефремова Лукашенко назвал конечную цель и организаторов протестов в Белоруссии Токсиколог объяснил, почему Навального не могли отравить «Новичком» Глава МИД Турции обратился к коллеге из Конго на русском языке
    Ефремова поместят в СИЗО на карантин Лукашенко возложил на США ответственность за протесты в Белоруссии Шнуров написал стихи о приговоре Ефремову СМИ сообщили о похищении двоих россиян пиратами у берегов Нигерии

    Главная тема


    Россия получит возможность раскрыть нефтяные секреты Лукашенко

    суровый приговор


    Добровинский рассказал, как Ефремов мог получить условный срок

    газопровод в Европу


    Меркель предложила ЕС принять решение по «Северному потоку – 2»

    отбывание наказания


    Участие в тюремном кружке самодеятельности поможет Ефремову выйти по УДО

    Видео

    военные учения


    Как советская подлодка отомстила США за позорный «удар по Камчатке»

    обида Белграда


    Сербия выиграла от скандала со стулом

    жажда власти


    Саакашвили вернется в Грузию как хеллоуинский монстр

    «Ник» и «Майк»


    «Радиоперехватом» про Навального Лукашенко подставил Москву

    политическая игра


    Никита Коваленко: Абсурд с «Новичком» не вписывается в практику спецслужб

    защитная стратегия


    Геворг Мирзаян: Шахматную партию Навального Россия может выиграть

    кадровый военный


    Сергей Козлов: Как в русской армии появились партизаны

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Актер Михаил Ефремов приговорен к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Приговор справедлив?

    Новыми лидерами России становятся женщины

    По итогам суперфинала конкурса 2020 года лидеры-женщины явно укрепили свои позиции    8 сентября 2020, 23:35
    Фото: АНО "Россия — страна возможностей"
    Текст: Наталья Макарова, Солнечногорск

    В этом году в конкурсе управленцев «Лидеры России» выросло количество претендующих на победу женщин. Из 300 суперфиналистов женщин пока пятая часть, но это далеко не предел. По мнению некоторых наставников конкурса, для ответов на современные вызовы нужна мягкая женская сила.

    Суперфиналистов третьего сезона конкурса «Лидеры России - 2020», во вторник поздравил президент Владимир Путин. «Грамотные управленцы, где бы они ни работали – они нужны везде и всегда. Неслучайно в конкурсе участвуют представители самых разных отраслей», – заявил в своем обращении к суперфиналистам президент. – «Для многих этот конкурс уже стал настоящим трамплином в карьере, причем не только в своих, но и нередко в совершенно новых для них областях». 

    Конкурс профессионалов-управленцев «Лидеры России» – флагманский проект платформы «Россия – страна возможностей», созданной по инициативе президента. В общей сложности с 2017 года в состязании приняли участие больше полумиллиона человек. Пятеро конкурсантов заняли позиции федеральных министров, двое избраны главами регионов – губернатор Амурской области Василий Орлов и руководитель Ямала Дмитрий Артюхов.

    Как отмечают эксперты, с каждым сезоном растет число желающих использовать конкурс в качестве дополнительного «социального лифта», чтобы открыть для себя новые карьерные перспективы на госслужбе или в крупном бизнесе. Если в 2017-м в конкурсе участвовало 199 тысяч человек, то в этом году – 233 тысячи. При этом среди конкурсантов год от года растет доля женщин.

    В прошлом году, по завершении очередного сезона, наставник конкурса – первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко выразил пожелание: «Очень рассчитываем, что побольше девчонок будет в очередном сезоне конкурса». Так и оказалось. До суперфинала дошло 58 конкурсанток. Это 19% от общего числа участников, на 6% больше, чем в прошлом сезоне, рассказал руководитель конкурса, гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

    Выступая перед участниками, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также отметила, что число женщин-финалисток растет, но их все равно слишком мало. «Это больше, чем в прошлые годы, уже почти 20%, но есть к чему стремиться. Активно занимаясь темой женского лидерства, могу сказать, что сейчас как никогда важно задействовать больше женщин для поиска эффективных ответов на вызовы современности. Мир устал от брутальной мужской политики, поэтому сейчас наступает эра мягкой силы, где особая роль будет у женщин, склонных к дипломатии в принятии решении», – считает она.

    О том, что России требуется все больше женщин с лидерскими качествами заявил в своей речи и президент. Путин подчеркнул: «Включение женщин в активную общественную жизнь, включение в активную научную, творческую работу – это чрезвычайно важный ресурс для всей страны на будущее. Женщины у нас не только самые красивые, но и самые талантливые».

    Губернатор Новгородской области, тоже наставник конкурса Андрей Никитин в комментарии газете ВЗГЛЯД сообщил, что в области уже многие ключевые посты занимают женщины – их роль в управлении регионом становится все более значимой. «Я не считаю правильным делить управленцев по полу, – подчеркнул он. – Человек либо эффективен на этой позиции, либо нет.

    Но каждый руководитель должен бороться с понятием «стеклянный потолок» – когда основную работу делают женщины, а начальниками становятся исключительно мужчины». 

    Суперфиналистка конкурса из Пензы Мария Львова-Белова – пример женщины, которая выполняет огромный объем работы. Она – исполнительный директор некоммерческой организации «Квартал Луи», сопровождающей в учебе и работе более 600 молодых людей с инвалидностью. При этом у самой конкурсантки 17 детей, четверо из которых – приемные, а еще восемь – дети с инвалидностью под опекой.

    «На «Лидеры России» я пришла не столько за победой, сколько за возможностью личного развития, за новыми знаниями и компетенциями. Я благодарна проекту за тот багаж знаний, который теперь у меня есть», – сказала газете ВЗГЛЯД Львова-Белова. Она добавила, что на площадке «Лидеров» она смогла обменяться опытом с множеством коллег – создателей социальных проектов.

    Победители предыдущих сезонов отмечают – средний уровень подготовки претендентов растет, а вариантов для приложения их управленческих навыков по итогам конкурса становится все больше.

    «Перед участием в конкурсе я находилась в декретном отпуске и вовсе не планировала карьерных взлетов, – поделилась с газетой ВЗГЛЯД Вероника Прищепа из Подмосковья, победительница конкурсов 2017 и 2018 годов. – Но я решила попробовать силы. Этот опыт помог мне проснуться как профессионалу».

    Сейчас Прищепа присутствовала на суперфинале уже в качестве координатора – она принимала участие в оценке конкурсантов и поддерживала их своим примером. Наставником Вероники в свое время был глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, нынешний премьер-министр.

    Мишустин приехал поддержать и суперфиналистов и в этот раз. Представляя свою подопечную – Веронику Прищепу – премьер отметил: «Она стала одним из идеологов уникального проекта – лаборатории, где тестируют перед запуском все новые онлайн-сервисы Федеральной налоговой службы, чтобы они были понятными, удобными для людей, для бизнеса».

    Главная награда, которой традиционно удостаиваются победители (100 суперфиналистов из 300 финалистов) – это год карьерных консультаций, получаемых от государственных деятелей и от топ-менеджеров крупнейших компаний. В этом году команда наставников, как и в прошлые года, оказалась «звездной». Так, например, наставником одного из будущих победителей в номинации «Здравоохранение» станут министр здравоохранения Михаил Мурашко или глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. «На тренерской работе» в номинации «Наука» – министр высшего образования Валерий Фальков, а среди менторов по направлению «Финансы и технологии» – руководитель Сбербанка Герман Греф.

    Среди 96 наставников этого года оказалась и глава ЦИК России Элла Памфилова. В разговоре с газетой ВЗГЛЯД она упомянула о своем давнем желании, – чтобы конкурс помог остановить массовый отъезд талантливых людей в Москву, помог развивать карьеру у себя в регионе. 

    «Изучая истории многих конкурсантов, я заметила, что у них есть такая боль – они создают у себя в глубинке перспективные компании, но затем начинается отток перспективных сотрудников в столицу или за рубеж. Поэтому я предложу своим подопечным найти в своем регионе, помимо конкретно своей сферы деятельности, какой-то проект, которым можно было бы увлечь молодежь, – рассказала Памфилова.  – Нужно находить потенциал, предлагать идеи, выходить на губернатора, вести за собой. Тогда никому не захочется уезжать в Москву Пусть их собственный город станет для них лучшим местом на Земле».


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •