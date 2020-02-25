Кремль проводит конкурс для желающих пройти в Госдуму

Взгляд
26 февраля, среда  |  Последнее обновление — 00:34  |  vz.ru
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Запад стремится добить остатки технологических достижений России

Авиадвигатель ПД-14 – главная надежда России в высокотехнологичных отраслях промышленности Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
«С нами не готовы разговаривать на равных, а рассматривают лишь как папуасов, у которых можно за бесценок что-то скупать». Такими словами авиационный эксперт Роман Гусаров объяснил газете ВЗГЛЯД, почему западные страны мешают Китаю и России совершить прорыв в самой технологически сложной отрасли промышленности – авиации. Подробности...
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Шнуров в политике может закончить как Собчак

У Шнура прорезался политический голосФото: Петр Ковалев/ТАСС
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о начале политической карьеры – он вступил в Партию роста и готов участвовать в предстоящих выборах в Госдуму. Но для успешного перехода из шоу-бизнеса в политику от «звезды» потребуется много усилий, предупреждают эксперты. Иначе селебритиз быстро «стухают», как это было с походом в политику Ксении Собчак.  Подробности...
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Дело «Сети» разрушило идеальный мир либералов

Журналисты раскопали вполне реальные преступления «Сети»Фото: Александр Поляков/ТАСС
В деле пензенской группы «Сеть», члены которой были обвинены в подготовке терактов и осуждены на сроки от 6 до 18 лет заключения, могут появиться новые эпизоды. Ряд фигурантов дела связывают с убийством свидетелей. Защитники «Сети» из либерального лагеря категорически против обнародования этой информации, поскольку может пострадать имидж осужденных, над обелением которого либералы трудились последние несколько недель. Подробности...
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США научат украинскую молодежь национальному сознанию

Американцам особенно интересна активная молодежь, которую можно использовать в политических целяхФото: Zuma/ТАСС
США готовы вложить десятки миллионов долларов на развитие «демократических ценностей» украинской молодежи и противодействие «злонамеренной пропаганде» России. Агентство USAID, которое взялось за обработку умов молодых украинцев, действует на Украине уже 20 лет. С чем связана нынешняя программа, были ли эффективны предыдущие инвестиции и что им может противопоставить Россия? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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На Украине не хотят праздновать годовщину Майдана

Андрей Манчук, политолог
У людей нет особого повода праздновать шестилетие Евромайдана – именно потому, что переворот очевидно имел по-настоящему катастрофические последствия для страны. Подробности...
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Держаться здравого смысла становится все труднее

Сергей Худиев, публицист, богослов
ЛГБТ-идеология – это не про секс и не про права человека. Это про власть определенной идеологической группы решать в мировом масштабе, во что должны верить все остальные. Подробности...
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Коронавирус – фактор чужого страха

Андрей Перла, Политолог
Дело именно в непривычности и отчасти приятности этого ощущения: большая беда не с нами, не наша вахта. Мы – те, кто сочувствует, а не те, кому. Эгоистично так говорить, но хорошо бы так и осталось. Подробности...
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      Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира Болсонару
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          • Да, но не больше года (для проверки чувств)

          • Нет, это ненормально

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              Кремль проводит конкурс для желающих пройти в Госдуму

              Организаторы конкурса «Лидеры России» решили помочь россиянам, претендующим на членство в парламенте   25 февраля 2020, 23:55
              Фото: Пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей"
              Текст: Михаил Мошкин

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              Конкурс «Лидеры России», финалисты которого уже занимают посты в госкомпаниях и органах власти, открывает новое политическое направление. Оно предназначено для желающих стать депутатами разных уровней - от муниципального до федерального. И хотя победителям не гарантируется избрание в какой-либо законодательный орган, руководители конкурса уверены: финалисты будут востребованы на выборах в Госдуму.

              Во вторник первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко объявил о запуске конкурса «Лидеры России. Политика». «Это такое отдельное направление в проекте «Лидеры России», которое связано с общественно-политической деятельностью», – пояснил Кириенко, выступая на презентации проекта. Он сразу же назвал главное отличие нового конкурса от «материнского», многие победители которого уже заняли ведущие позиции в  руководстве государственных ведомств и частных компаний.

              «Когда мы отбираем резерв для исполнительных органов власти, то (если человек квалифицирован и прошел обучение), он может быть просто назначен на соответствующую должность», – напомнил Кириенко. «С представительной властью все гораздо сложнее. Выбор кандидата – задача граждан. В рамках проекта мы можем лишь провести честный, прозрачный отбор и выявить лучших», – подчеркнул он.

              Победители нового конкурса, по словам организаторов, смогут испытать свои силы, например, в качестве кандидатов в депутаты – от районных советов до федерального парламента.

              «Мы не гарантируем назначения нашим конкурсантам, тем более не можем гарантировать для них никакого успеха в политическом проекте», – подчеркнул руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров, отвечая на вопрос газеты ВЗГЛЯД. «Но мы уверены, что победители будут востребованы на выборах в Госдуму. Кто-то, может быть, решит пойти на работу, связанную с сопровождением законотворческой деятельности, кто-то – в общественные организации, такие как ОНФ. Все дороги открыты», – напомнил собеседник.

              «Очень важно, что те, кто дойдет до этапа работы в мастерских, и те, кто победит в конкурсе, получат еще и уникальный опыт. Они смогут почувствовать, как принимаются решения, которые влияют на судьбу страны, – считает президент Фонда исторической перспективы Наталья Нарочницкая, которая участвовала в презентации проекта. – Это даже не про выборы.

              Это конкурс про активное желание быть сопричастным к жизни своей страны в принятии судьбоносных решений».

              «Конкурс – это не какой-то «инкубатор для депутатов», – лаконично предупредил первый заместитель генерального директора ТАСС, член наблюдательного совета «Лидеров России» Михаил Гусман. «Люди, которые хотят стать депутатами, кроме большого объема знаний, должны еще уметь общаться с избирателями, и понимать, что люди хотят от своего избранника», – подчеркнул на презентации первый зампред Госдумы Александр Жуков, который будет одним из наставников у победителей нового конкурса.

              В конкурсе учитываются социальные компетенции, добавил руководитель экспертного совета конкурса Павел Безручко, учитывается социальный интеллект – способность понимать чаяния и ожидания других людей, способность к публичной коммуникации, а также мотивация – нацеленность на служение обществу.

              Конкурс поможет удовлетворить спрос на новых людей в управлении государством, добавил в интервью газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян. «Конкурс может оказаться эффективным. Может, он «в одиночку» не решит всех проблем, но все же сможет помочь разнообразить политический ландшафт новыми лицами», – надеется эксперт.

              Кроме государственных деятелей, в наблюдательный совет вошли и известные люди из других сфер, например, актер Сергей Безруков, режиссер Павел Лунгин, олимпийские чемпионки Светлана Журова и Елена Исинбаева, знаменитый детский врач, глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

              Для победителей создается особая программа обучения – поток в 70-80 человек – на основе программ Высшей школы госуправления РАНХиГС (школу также возглавляет руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров), но с учетом специфики работы законодателей. С выпускниками будет работать 12 наставников. Институт наставничества также взят из практики основного конкурса «Лидеры России». «Опытный наставник набирает себе курс, который ведет», – пояснил Кириенко. «Наставники будут не просто делиться опытом, а вести целый курс, мастерскую», – добавил Комиссаров. 

              Что не будет учитываться, так это личные политические воззрения конкурсанта, пообещали организаторы. Можно исповедовать любые взгляды, за исключением, разумеется, экстремистских. Организаторы подчеркивают, что среди наставников представлены все парламентские партии.

              Показательно, что в презентации участвовали: от «Единой России» уже упомянутый Жуков, а также вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг, и от ЛДПР – Михаил Дегтярев. Добавим, что в числе 12 наставников есть и депутат от КПРФ – это Олег Смолин. Кроме того, согласие стать наставниками дали вице-спикеры Госдумы Петр Толстой и Ирина Яровая. Совет Федерации на презентации представляли сенаторы Андрей Клишас, Алексей Артамонов и Владимир Лукин.

              Как пояснили организаторы, от конкурсанта не будет требоваться какого-либо специального образования – юридического, экономического, политологического и так далее. Достаточно уровня высшего образования. В состязании могут принять участие граждане России от 21 года (то есть с того возраста, когда можно баллотироваться в законодательные органы) до 55 лет, с образованием не ниже среднего профессионального, и без судимости.

              Оставить заявку можно на сайте политическиелидеры.рф (прием заявок стартовал во вторник). Однако претендент должен иметь аккаунт на портале госуслуг, «чтобы не было ботов и двойных регистраций», – разъяснил Комиссаров. Для регистрации нужно предоставить паспортные данные, сведения об образовании и о стаже работы по основной специальности.

              «Регистрация на конкурс продлится до 16 марта, – уточнил Комиссаров. – В марте-апреле участники должны будут выполнить задания дистанционного этапа на сайте конкурса. Также в марте и апреле пройдут очные полуфиналы конкурса, а в мае состоится финал».


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