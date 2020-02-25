Кремль проводит конкурс для желающих пройти в Госдуму

Конкурс «Лидеры России», финалисты которого уже занимают посты в госкомпаниях и органах власти, открывает новое политическое направление. Оно предназначено для желающих стать депутатами разных уровней - от муниципального до федерального. И хотя победителям не гарантируется избрание в какой-либо законодательный орган, руководители конкурса уверены: финалисты будут востребованы на выборах в Госдуму.

Во вторник первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко объявил о запуске конкурса «Лидеры России. Политика». «Это такое отдельное направление в проекте «Лидеры России», которое связано с общественно-политической деятельностью», – пояснил Кириенко, выступая на презентации проекта. Он сразу же назвал главное отличие нового конкурса от «материнского», многие победители которого уже заняли ведущие позиции в руководстве государственных ведомств и частных компаний.

«Когда мы отбираем резерв для исполнительных органов власти, то (если человек квалифицирован и прошел обучение), он может быть просто назначен на соответствующую должность», – напомнил Кириенко. «С представительной властью все гораздо сложнее. Выбор кандидата – задача граждан. В рамках проекта мы можем лишь провести честный, прозрачный отбор и выявить лучших», – подчеркнул он.

Победители нового конкурса, по словам организаторов, смогут испытать свои силы, например, в качестве кандидатов в депутаты – от районных советов до федерального парламента.

«Мы не гарантируем назначения нашим конкурсантам, тем более не можем гарантировать для них никакого успеха в политическом проекте», – подчеркнул руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров, отвечая на вопрос газеты ВЗГЛЯД. «Но мы уверены, что победители будут востребованы на выборах в Госдуму. Кто-то, может быть, решит пойти на работу, связанную с сопровождением законотворческой деятельности, кто-то – в общественные организации, такие как ОНФ. Все дороги открыты», – напомнил собеседник.

«Очень важно, что те, кто дойдет до этапа работы в мастерских, и те, кто победит в конкурсе, получат еще и уникальный опыт. Они смогут почувствовать, как принимаются решения, которые влияют на судьбу страны, – считает президент Фонда исторической перспективы Наталья Нарочницкая, которая участвовала в презентации проекта. – Это даже не про выборы.

Это конкурс про активное желание быть сопричастным к жизни своей страны в принятии судьбоносных решений».

«Конкурс – это не какой-то «инкубатор для депутатов», – лаконично предупредил первый заместитель генерального директора ТАСС, член наблюдательного совета «Лидеров России» Михаил Гусман. «Люди, которые хотят стать депутатами, кроме большого объема знаний, должны еще уметь общаться с избирателями, и понимать, что люди хотят от своего избранника», – подчеркнул на презентации первый зампред Госдумы Александр Жуков, который будет одним из наставников у победителей нового конкурса.

В конкурсе учитываются социальные компетенции, добавил руководитель экспертного совета конкурса Павел Безручко, учитывается социальный интеллект – способность понимать чаяния и ожидания других людей, способность к публичной коммуникации, а также мотивация – нацеленность на служение обществу.

Конкурс поможет удовлетворить спрос на новых людей в управлении государством, добавил в интервью газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян. «Конкурс может оказаться эффективным. Может, он «в одиночку» не решит всех проблем, но все же сможет помочь разнообразить политический ландшафт новыми лицами», – надеется эксперт.

Кроме государственных деятелей, в наблюдательный совет вошли и известные люди из других сфер, например, актер Сергей Безруков, режиссер Павел Лунгин, олимпийские чемпионки Светлана Журова и Елена Исинбаева, знаменитый детский врач, глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

Для победителей создается особая программа обучения – поток в 70-80 человек – на основе программ Высшей школы госуправления РАНХиГС (школу также возглавляет руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров), но с учетом специфики работы законодателей. С выпускниками будет работать 12 наставников. Институт наставничества также взят из практики основного конкурса «Лидеры России». «Опытный наставник набирает себе курс, который ведет», – пояснил Кириенко. «Наставники будут не просто делиться опытом, а вести целый курс, мастерскую», – добавил Комиссаров.

Что не будет учитываться, так это личные политические воззрения конкурсанта, пообещали организаторы. Можно исповедовать любые взгляды, за исключением, разумеется, экстремистских. Организаторы подчеркивают, что среди наставников представлены все парламентские партии.

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Показательно, что в презентации участвовали: от «Единой России» уже упомянутый Жуков, а также вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг, и от ЛДПР – Михаил Дегтярев. Добавим, что в числе 12 наставников есть и депутат от КПРФ – это Олег Смолин. Кроме того, согласие стать наставниками дали вице-спикеры Госдумы Петр Толстой и Ирина Яровая. Совет Федерации на презентации представляли сенаторы Андрей Клишас, Алексей Артамонов и Владимир Лукин.

Как пояснили организаторы, от конкурсанта не будет требоваться какого-либо специального образования – юридического, экономического, политологического и так далее. Достаточно уровня высшего образования. В состязании могут принять участие граждане России от 21 года (то есть с того возраста, когда можно баллотироваться в законодательные органы) до 55 лет, с образованием не ниже среднего профессионального, и без судимости.

Оставить заявку можно на сайте политическиелидеры.рф (прием заявок стартовал во вторник). Однако претендент должен иметь аккаунт на портале госуслуг, «чтобы не было ботов и двойных регистраций», – разъяснил Комиссаров. Для регистрации нужно предоставить паспортные данные, сведения об образовании и о стаже работы по основной специальности.

«Регистрация на конкурс продлится до 16 марта, – уточнил Комиссаров. – В марте-апреле участники должны будут выполнить задания дистанционного этапа на сайте конкурса. Также в марте и апреле пройдут очные полуфиналы конкурса, а в мае состоится финал».