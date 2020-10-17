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17 октября, суббота  |  Последнее обновление — 19:25  |  vz.ru
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Тиньков нашел в себе силы поступить с «Яндексом» нестандартно

Почему Олег Тиньков отказался от 5,5 млрд долларов Нина Зотина/РИА Новости
«Мы, а не они, купим этот говно-Яндекс!». Так эмоционально объяснил срыв сделки о покупке IT-гигантом банка «Тинькофф» его основатель Олег Тиньков. Еще пару недель назад казалось, что бизнесмен совершит очередную, невероятно выгодную для себя сделку. «Яндекс» давал за банк большие деньги, которые вряд ли кто-то еще может предложить. Что же пошло не так и почему Центробанк собирается проверить эту историю? Подробности...
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«Дело Навального» подрывает авторитет иностранных спецслужб

Навальный удивительно быстро пришел в себя после «двойного отравления» супертоксичным «Новичком» instagram.com/navalny
В западной прессе появилась новая версия «отравления» Навального. Как пишет теперь британская Guardian, блогера, и не планировали убивать, а хотели только припугнуть, и занималась этим якобы «Вторая служба ФСБ». Информацию об этом изданию предоставили некие источники, связанные с европейскими разведками. Однако данная версия, по мнению экспертов, выглядит чрезвычайно нелепо и не выдерживает никакой критики. Подробности...
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Как сорвались переговоры о переходе союзников Гитлера в Красную армию

Солдаты словацкой «Быстрой дивизии» форсируют Днепр общественное достояние
Принято считать, что переход частей вермахта и его союзников на сторону СССР начался только под самый конец войны, в 1945 году. Однако опубликованы документы, которые рассказывают о действительно уникальном случае: союзники Гитлера, словацкая так называемая Быстрая дивизия пыталась сдаться Красной армии еще в 1943-м. Почему эта попытка в итоге была сорвана? Подробности...
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Ракетный обстрел Гянджи меняет ход конфликта в Карабахе

Удар по городу Гянджа не был оправдан ни с политической, ни с военной точки зрения mod.gov.az
Президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал «на поле боя» наказать Армению за ракетный обстрел города Гянджа. Ударом разрушен жилой квартал, есть жертвы и раненые. Армия обороны Нагорного Карабаха утверждает: целями были военные объекты Азербайджана. В экспертной среде не исключают, что удар должен был спровоцировать Алиева атаковать Армению и вынудить Россию ввязаться в конфликт в рамках союзнических обязательств перед Ереваном по ОДКБ. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Русское вино взбирается на третью полку

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Говорят, хороший винодел – не тот, кому удалось произвести качественное вино, «вино на удачу», но тот, кто ежегодно выдает стабильно высокое качество. Русским виноделы научились делать отличные вина. Осталось всего ничего – найти своего, русского, потребителя. Подробности...
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Две башни Алексея Навального

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Алексей, если тебя держат насильно, подмигни. Они совсем уже там запутались, кто и сколько раз тебя травил. Алексей, неудобно получается. Что, правда два раза за один день «Новичком» травили и ни разу не отравили? Народ уже смеется. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

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    «Дело Навального» подрывает авторитет иностранных спецслужб

    Навальный удивительно быстро пришел в себя после «двойного отравления» супертоксичным «Новичком»    17 октября 2020, 19:00
    Фото: instagram.com/navalny
    Текст: Михаил Мошкин,
    Наталья Макарова

    В западной прессе появилась новая версия «отравления» Навального. Как пишет теперь британская Guardian, блогера, и не планировали убивать, а хотели только припугнуть, и занималась этим якобы «Вторая служба ФСБ». Информацию об этом изданию предоставили некие источники, связанные с европейскими разведками. Однако данная версия, по мнению экспертов, выглядит чрезвычайно нелепо и не выдерживает никакой критики.

    Лондонская The Guardian («Гардиан») накануне озвучила очередную версию «отравления Алексея Навального». Издание утверждает: разведки Британии, Германии и Франции пришли к выводу о том, что произошедшее с блогером – это дело рук «Второй службы ФСБ».

    По логике авторов статьи, в «планах» российских спецслужб не было убийства Навального, было лишь «намерение запугать его», чтобы тот покинул Россию. При этом в статье утверждается, что «Новичок» против Навального применили намеренно. Хотя – пишет автор заметки – «отравление» могли бы осуществить и с помощью других ядов. Именно подозрение в адрес «Второй службы» и послужило основанием для попадания директора ФСБ Александра Бортникова в санкционный список Еврокомиссии, уверяет Guardian.

    Западная печать в последние дни не скупится на слухи об отравлении Навального. Ранее The New York Times со ссылкой на «источники в немецких спецслужбах» написала, что блогера, оказывается, отравили дважды – не только через бутылку с водой до приезда в аэропорт Томска, но и в виде порошка, который злоумышленники подсыпали в чай.

    Анонимный источник New York Times не смущает тот факт, что вещества группы «Новичок» по консистенции похожи на вязкую мазь, а не на порошок, которым можно незаметно «подсластить» напиток.

    Все модификации «Новичков» – это фторангидриды, а они «терпеть не могут воду», гидролизуются, и быстро теряют свои свойства, – объяснил на днях РИА «Новости» разработчик этих боевых отравляющих веществ Леонид Ринк. Что же касается «двойного отравления «Новичком» – это все равно, что дважды отрубить голову, заметил завкафедрой токсикологии Медицинского университета имени Мечникова Виктор Шилов в эфире радио Sputnik.

    Если правы источники Guardian, и британская, германская и французская разведслужбы на самом деле считают, что Навального решили «слегка напугать» или «немного отравить» с помощью «Новичка». Но это довольно странный вывод. Как уже не раз разъясняли токсикологи, семейство химических соединений нервно-паралитического действия, получившее название «Новичок», – это куда более ядовитые вещества, чем цианистый калий, зарин или химическое оружие из группы VX.

    Если для смертельного отравления VX достаточно попадания на кожу одной-двух капель (5-15 мг), то летальная доза «Новичка» – всего 1,2 мг. Зачем необходимо было разбавлять именно «Новичок» до такой несмертельной дозы, после которой Навальный не только выжил, но и быстро пришел в норму – непонятно.

    «Зачем применили боевой яд, если хотели лишь припугнуть? – рассуждает в комментарии газете ВЗГЛЯД член комитета по международным делам Совета Федерации Олег Морозов. – Если следовать этой абсурдной логике, то припугнуть можно было и обычной диспепсией, расстройством желудка».

    Если Ми-6, ЦРУ или какая-то из трех разведслужб Германии всерьез выдвинула версию о «двойном отравлении «Новичком» с целью слегка запугать», то это всерьез подрывает доверие к этим спецслужбам, заметил Морозов. «Мы же привыкли все-таки относить их к серьезным ведомствам. Привыкли считать, там работают солидные люди, профессионалы, которые используют достоверные данные, весомые аргументы. Но теперь ничего этого нет. Театр абсурда», – констатировал сенатор.

    Нелепым выглядит то, кого назначили виновным в отравлении Навального, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор ФСБ в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов.

    «Вторая служба ФСБ по роду своей деятельности не только не занимается силовыми акциями, но и не ведет непосредственно оперативной правоохранительной работы. Это кабинетные аналитики», – пояснил собеседник. Полное название этого подразделения – Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. «По сути оно занимается тем, чем раньше занималось Пятое Главное управление КГБ СССР», – пояснил генерал-майор Михайлов. Но если «пятерка» отвечала за борьбу с идеологическими диверсиями, то Служба по защите конституционного строя занимается экстремистскими и радикальными движениями, действующими внутри России.

    К примеру, как сообщалось, Вторая служба сопровождала дела группировки неонацистской группировки «БОРН», занималась делами ячеек исламистского движения «Хизб-ут-Тахрир». «Но по сути это самое мирное, именно что кабинетное подразделение ФСБ», – подчеркнул Михайлов.

    «Какой- то клоун слил The Guardian информацию, что в ФСБ есть служба с таким-то порядковым номером. Газете нужно было называть конкретного злодея, тем более, что никто в Британии не знает, что это за служба, и чем она занимается.

    Некие люди – возможно, что и сам Навальный – через зарубежную прессу в лице Второй службы создали жупел для обывателя»,

    – полагает собеседник. С тем же успехом можно было бы сказать, что дело Навального курирует какой-нибудь отдел «B» управления «Q» британской Ми-6 – и неважно, что таких управлений в природе не существует, заметил Михайлов. «Главное – видимость конкретики, пусть это и ложная конкретика, – подчеркнул собеседник. – И у сочувствующего Навальному обывателя идет реакция: «Вот где они враги и друзья, вот, как они выглядят!».

    Понятно, что у Guardian нет возможности перепроверить информацию какого-то ангажированного источника, упоминающего определенные подразделения спецслужб России, но издание, похоже, и не стремилось к фактчекингу, заметил эксперт. Добавим, что по той же причине на Западе упорно игнорируют теперь уже общеизвестную информацию о симптомах отравления «Новичком», вроде судорог и обильных выделений – чего в случае Навального не наблюдалось.

    Понятно, что публикации западных газет по делу Навального – это элемент информационной войны, в которой все средства хороши, но в данном случае налицо глупость и полное отсутствие аргументов, заметил Морозов. «Это прослеживается во всех этих историях – не только с блогером Навальным, но и с «русскими хакерами», со Скрипалями и многими другим – все давно уже вышло за рамки здравого смысла», посетовал сенатор.

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