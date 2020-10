Новые санкции ЕС против России стали местью неудачников «Дело Навального» подрывает авторитет иностранных спецслужб 17 октября 2020, 19:00

Фото: instagram.com/navalny

Текст: Михаил Мошкин,

Наталья Макарова

В западной прессе появилась новая версия «отравления» Навального. Как пишет теперь британская Guardian, блогера, и не планировали убивать, а хотели только припугнуть, и занималась этим якобы «Вторая служба ФСБ». Информацию об этом изданию предоставили некие источники, связанные с европейскими разведками. Однако данная версия, по мнению экспертов, выглядит чрезвычайно нелепо и не выдерживает никакой критики. Лондонская The Guardian («Гардиан») накануне озвучила очередную версию «отравления Алексея Навального». Издание утверждает: разведки Британии, Германии и Франции пришли к выводу о том, что произошедшее с блогером – это дело рук «Второй службы ФСБ». По логике авторов статьи, в «планах» российских спецслужб не было убийства Навального, было лишь «намерение запугать его», чтобы тот покинул Россию. При этом в статье утверждается, что «Новичок» против Навального применили намеренно. Хотя – пишет автор заметки – «отравление» могли бы осуществить и с помощью других ядов. Именно подозрение в адрес «Второй службы» и послужило основанием для попадания директора ФСБ Александра Бортникова в санкционный список Еврокомиссии, уверяет Guardian. Западная печать в последние дни не скупится на слухи об отравлении Навального. Ранее The New York Times со ссылкой на «источники в немецких спецслужбах» написала, что блогера, оказывается, отравили дважды – не только через бутылку с водой до приезда в аэропорт Томска, но и в виде порошка, который злоумышленники подсыпали в чай. Анонимный источник New York Times не смущает тот факт, что вещества группы «Новичок» по консистенции похожи на вязкую мазь, а не на порошок, которым можно незаметно «подсластить» напиток. Все модификации «Новичков» – это фторангидриды, а они «терпеть не могут воду», гидролизуются, и быстро теряют свои свойства, – объяснил на днях РИА «Новости» разработчик этих боевых отравляющих веществ Леонид Ринк. Что же касается «двойного отравления «Новичком» – это все равно, что дважды отрубить голову, заметил завкафедрой токсикологии Медицинского университета имени Мечникова Виктор Шилов в эфире радио Sputnik. Если правы источники Guardian, и британская, германская и французская разведслужбы на самом деле считают, что Навального решили «слегка напугать» или «немного отравить» с помощью «Новичка». Но это довольно странный вывод. Как уже не раз разъясняли токсикологи, семейство химических соединений нервно-паралитического действия, получившее название «Новичок», – это куда более ядовитые вещества, чем цианистый калий, зарин или химическое оружие из группы VX. Если для смертельного отравления VX достаточно попадания на кожу одной-двух капель (5-15 мг), то летальная доза «Новичка» – всего 1,2 мг. Зачем необходимо было разбавлять именно «Новичок» до такой несмертельной дозы, после которой Навальный не только выжил, но и быстро пришел в норму – непонятно. «Зачем применили боевой яд, если хотели лишь припугнуть? – рассуждает в комментарии газете ВЗГЛЯД член комитета по международным делам Совета Федерации Олег Морозов. – Если следовать этой абсурдной логике, то припугнуть можно было и обычной диспепсией, расстройством желудка». На эту тему Если Ми-6, ЦРУ или какая-то из трех разведслужб Германии всерьез выдвинула версию о «двойном отравлении «Новичком» с целью слегка запугать», то это всерьез подрывает доверие к этим спецслужбам, заметил Морозов. «Мы же привыкли все-таки относить их к серьезным ведомствам. Привыкли считать, там работают солидные люди, профессионалы, которые используют достоверные данные, весомые аргументы. Но теперь ничего этого нет. Театр абсурда», – констатировал сенатор. Нелепым выглядит то, кого назначили виновным в отравлении Навального, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор ФСБ в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов. «Вторая служба ФСБ по роду своей деятельности не только не занимается силовыми акциями, но и не ведет непосредственно оперативной правоохранительной работы. Это кабинетные аналитики», – пояснил собеседник. Полное название этого подразделения – Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. «По сути оно занимается тем, чем раньше занималось Пятое Главное управление КГБ СССР», – пояснил генерал-майор Михайлов. Но если «пятерка» отвечала за борьбу с идеологическими диверсиями, то Служба по защите конституционного строя занимается экстремистскими и радикальными движениями, действующими внутри России. К примеру, как сообщалось, Вторая служба сопровождала дела группировки неонацистской группировки «БОРН», занималась делами ячеек исламистского движения «Хизб-ут-Тахрир». «Но по сути это самое мирное, именно что кабинетное подразделение ФСБ», – подчеркнул Михайлов. «Какой- то клоун слил The Guardian информацию, что в ФСБ есть служба с таким-то порядковым номером. Газете нужно было называть конкретного злодея, тем более, что никто в Британии не знает, что это за служба, и чем она занимается. Некие люди – возможно, что и сам Навальный – через зарубежную прессу в лице Второй службы создали жупел для обывателя», – полагает собеседник. С тем же успехом можно было бы сказать, что дело Навального курирует какой-нибудь отдел «B» управления «Q» британской Ми-6 – и неважно, что таких управлений в природе не существует, заметил Михайлов. «Главное – видимость конкретики, пусть это и ложная конкретика, – подчеркнул собеседник. – И у сочувствующего Навальному обывателя идет реакция: «Вот где они враги и друзья, вот, как они выглядят!». Понятно, что у Guardian нет возможности перепроверить информацию какого-то ангажированного источника, упоминающего определенные подразделения спецслужб России, но издание, похоже, и не стремилось к фактчекингу, заметил эксперт. Добавим, что по той же причине на Западе упорно игнорируют теперь уже общеизвестную информацию о симптомах отравления «Новичком», вроде судорог и обильных выделений – чего в случае Навального не наблюдалось. Понятно, что публикации западных газет по делу Навального – это элемент информационной войны, в которой все средства хороши, но в данном случае налицо глупость и полное отсутствие аргументов, заметил Морозов. «Это прослеживается во всех этих историях – не только с блогером Навальным, но и с «русскими хакерами», со Скрипалями и многими другим – все давно уже вышло за рамки здравого смысла», посетовал сенатор. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях