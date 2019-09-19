Россия подготовилась к будущему хуже Италии, но лучше Турции

Страны следует сравнивать не только по нынешнему росту их экономик, но и по их способности решать ожидаемые, вероятные проблемы ближайшего будущего. Таким подходом руководствовались эксперты ВЦИОМа и клуба «Валдай», составляя «Индекс готовности» стран G20 к будущему. На первых строчках оказались США. Нашей же стране эксперты отвели только 12-е место. Как так получилось?

Россия расположилась на 12-й строчке «Индекса готовности стран к будущему – 2019», подготовленного совместно Всероссийским центром исследования общественного мнения (ВЦИОМ) и международным дискуссионным клубом «Валдай». И в презентации этого «Индекса», состоявшейся в среду, приняли участие председатель совета клуба и генеральный директор ВЦИОМа – Андрей Быстрицкий и Валерий Федоров.

Авторы исследования поясняют: у регулярно появляющихся многообразных рейтингов и показателей – индексов развития экономики, уровня демократии и т. п. – есть одно важное ограничение. «Развитие, понимаемое как простой количественный рост, само по себе не приводит к качественному переходу из одного состояния в другое», – подчеркивают авторы. По их словам, новизна исследования клуба «Валдай» состоит в том, что акцент сделан на образ будущего. Он включает в себя «технологические прорывы, трансформации культуры, изменения общественных отношений, новые системы управления и другие области, перемены в которых на горизонте 15-20 лет могут стать решающими».

В опубликованном в среду отчете представлены обновленные статистические показатели и экспертные оценки, которые были собраны в мае-июне нынешнего года. Это не первый такой замер. Разработка методологии «Индекса готовности к будущему» и первое исследование были реализованы в 2017 году.

Индекс был подготовлен на основе оценки положения дел в десяти сферах. «Номинации» следующие: технологии, экономика, образование, наука, общество, культура и коммуникации, ресурсы и экология, суверенитет и безопасность, система управления и международное влияние.

Источниками для оценок стали исследования различных международных структур – от ООН и ЮНЕСКО до Всемирного банка и Нобелевского комитета. Кроме того, в оценках использовались данные национальных структур, в основном американских – Национального совета США по науке, Корнелльского университета, Центра международного развития Гарварда (CID) и т. д.

«Речь идет о конкретных методиках и методологиях, которые используют в том числе эти структуры; эти методики достаточно прозрачны. Если структура находится на Западе, то это еще не означает, что она подыгрывает кому-то. В некоторых западных рейтингах на первых местах оказывается Китай, но это не значит, что их авторы подыгрывают Пекину. Я бы не преувеличивал политизацию оценок», – прокомментировал газете ВЗГЛЯД такой подход программный директор клуба «Валдай» Иван Тимофеев.

В каждой сфере выделялись значимые тенденции. Например, в номинации «Суверенитет и безопасность» их три: способность вооруженных сил отражать нападение любого потенциального противника, способность полицейских структур поддерживать правопорядок и способность минимизировать ущерб от террористических атак. Для этого учитывались так называемые статистические индикаторы. К примеру, в той же сфере суверенитета, это: военный потенциал армии (по данным Global Firepower Index), число полицейских на 100 тысяч жителей (данные Управления ООН по наркотикам и преступности), эффективность судебной системы (по данным World Justice Project) и т. д.

А например, в сфере «Ресурсы и экология» учитывались такие факторы, как доступность ключевых ресурсов, создание системы тотальной переработки отходов и рациональное использование природных ресурсов. Учитывались Индекс развития окружающей среды, составляемый Йельским и Колумбийским университетами, Индекс качества управления в добывающих отраслях (авторства американского Natural Resource Governance Institute) и т. д.

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По оценке экспертов клуба «Валдай» и ВЦИОМ, общая структура рейтинга с 2017 по 2019 год не изменились. «Лидеры стабильны – США, Германия, Великобритания, Япония», – констатируют авторы.

Для сравнения: по версии составителей индекса, Соединенные Штаты занимают первую строчку общего рейтинга (1 балл) и лидируют в четырех из десяти «номинаций»: образование, наука, система управления и международное влияние. В трех сферах – экономика, технологии и общество – Штаты на 2-м месте. Худший результат – 5-е место, которое США заняли в сфере ресурсов и экологии.

На втором месте в «общем зачете» оказалась Германия, на третьем – Великобритания. ФРГ лидирует в сферах экономики и экологии, в то время как по качеству образования Германия оказалась лишь на 5-м месте и на аналогичной позиции в сфере науки. Британия лидирует в сфере культуры и коммуникаций. Также она имеет значение индекса больше 0,90 балла в следующих сферах: ресурсы и экология (0,97 балла), международное влияние (0,96 балла) и система управления (0,90 балла).

Россия же, как уже было сказано выше, в общем рейтинге занимает 12-е место (0,38 балла) и располагается между Италией и Турцией. Наибольшее количество баллов приходится на сферу суверенитета и безопасности (0,72 балла), а минимальное – на ресурсы и экологию (0 баллов) и экономику (0,18 балла). Как отмечает РИА «Новости», самую высокую строчку (восьмое место из 20) Россия заняла в сфере суверенитета и безопасности, в десятку наша страна также вошла в сферах образования, культуры и коммуникаций, 11-е место она заняла в сферах науки и системы управления, 12-е – в сферах технологий и общества, 17-е – в экономике, а самую низкую позицию заняла в сфере ресурсов и экологии.

«Глобальным лидером у нас являются США, которые укрепили свои позиции. Германия опустилась с первой строчки на вторую. Великобритания осталась на третьем месте, но порядком ослабла... Brexit даром не проходит», – пояснил Валерий Федоров, добавив, что большинство стран за прошедшие два года укрепили свои позиции.

Такие факторы, как Brexit, для Британии или миграционная проблема для Германии не помешали этим странам занять лидирующие позиции, отметил Иван Тимофеев. По словам собеседника, миграция действительно порождает социальную напряженность, «но, с другой стороны, Германия получила большое число рабочих рук, что важно для экономического роста». «У того же Brexit есть противники... Но его сторонники говорят: «Посмотрите, теперь мы самостоятельная глобальная сила. Пусть не такая, как Америка, но мы не растворяемся в общей безликой массе европейских стран». Каждый вопрос дебатируем, там и там есть свои аргументы», – объяснил программный директор клуба «Валдай».

Тимофеев также отметил, что многие государства, не входящие в G20, и которые в силу этого остались за рамками исследования (например, Скандинавские страны, Сингапур, Новая Зеландия), не менее готовы к будущему. «Отсутствие других стран не умаляет важности исследования. Скандинавские страны, если речь идет о рейтингах качества жизни прежде всего, лидируют в Индексе человеческого развития ООН», – отметил собеседник.

Место России в рейтинге вслед за странами «семерки», Южной Кореей, Австралией, Евросоюзом и Китаем и выше развивающихся государств объективно отражает уровень развития нашей страны, подчеркнул председатель совета клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

«Мы видим, что позиция в середине этого списка, в общем-то, адекватна, потому что ясно, что

в России жить лучше, чем в Индонезии или ЮАР.

В то же время мы понимаем, что еще не Германия. Москва может быть лучше Берлина во многих отношениях, а вот если отъехать подальше, то уже задумаешься», – констатировал глава клуба.

По мнению программного директора «Валдая» Ивана Тимофеева, занимаемое нами 12-е место в «Индексе» дает повод серьезно задуматься. «У России есть целый ряд проблем, которые нужно решать. Это не только экономические вопросы, но и те, в которых у нас традиционно есть преимущество, например, в военно-политической области. Приходится задумываться о цене каких-то решений, об оптимальных путях достижения тех или иных целей».

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