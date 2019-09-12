За что Путин выпил двадцать лет спустя

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12 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 23:28  |  vz.ru
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Современные круизные лайнеры выводят речной флот России на новый уровеньФото: Михаил Солунин/ТАСС
Впервые за несколько десятков лет Россия построила собственный речной круизный лайнер. Спущенное на воду в Нижнем Новгороде судно «Мустай Карим» не только задаст новый уровень комфорта на фоне устаревших лайнеров советского времени. Строительство серии подобных судов – важнейший проект для всей российской промышленности. Подробности...
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Шойгу очистит Приднестровье от советских снарядов

Шойгу лично занимается восстановлением мира в Приднестровье с начала 90-х годовФото: Вадим Савицкий/ТАСС
Россия и Молдавия намерены утилизировать боеприпасы, лежащие на складах Приднестровья со времен СССР. Это планировалось сделать еще в 1997 году, но дело сдвинулось с мертвой точки лишь на днях – после визита в Молдавию министра обороны Сергея Шойгу. Президент Додон признал, что закрытие складов поможет разрядить напряженность в регионе. Подробности...
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За что снова убили Гуфа

Тимати и Гуф разочаровали поклонниковФото: Тимати/Youtube
Музыкант Тимур Юнусов, больше известный как Тимати, удалил со своего аккаунта на YouTube клип на песню «Москва», которую он записал совместно с Алексеем Долматовым, более известным как Гуф. Почему песня вызвала ярость поклонников этих известных в молодежной среде музыкантов и какие выводы можно сделать из произошедшего? Подробности...
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Британия вступает в состояние полураспада

Отделение Шотландии от Британии на фоне Брексита представляется весьма вероятным сценариемФото: Stewart Kirby/Zuma/ТАСС
Против премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона взбунтовалась судебная власть целого региона – Шотландии, грозя сорвать его интригу по выводу Британии из ЕС. Помимо прочего, это нужно воспринимать как намек: если премьер-министр доведет свою затею до конца, Великобритания рискует лишиться Шотландии и буквально развалиться на части. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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США и Китай начали битву за советские технологии на Украине

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Пока мировые державы бьются за советское наследие, Россия постепенно осваивает выпуск недостающих двигателей на своей территории. Хотя объективно моторостроительный гигант нужен только ей. Подробности...
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Сон разума рождает чудовищ. Мы не хотим слушать друг друга, мы не хотим говорить друг с другом. Кто не с нами, тот против нас: если эта большевистская мудрость до сих пор руководит нами, какой смысл говорить о свободе и демократии. Подробности...
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Что не так с российским феминизмом

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Интернет-скандалистки полностью загораживают собой хрупкое тельце нормального, а не экстремального российского феминизма. В результате многие мужчины и женщины не верят, что умные и неагрессивные феминистки в принципе существуют в природе. Подробности...
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      Президент Владимир Путин встретился с ополченцами из Дагестана в селе Ботлих. Поводом стала двадцатая годовщина боевых действий против террористов. Президент выпил из стопки, которую оставил нетронутой во время своей поездки в Дагестан в августе 1999 года. Так он исполнил обещание, которое дал во время визита в республику 20 лет назад
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              За что Путин выпил двадцать лет спустя

              Владимир Путнн на встрече с бывшими ополченцами в Ботлихе   12 сентября 2019, 22:38
              Фото: Михаил Метцель/ТАСС
              Текст: Петр Акопов

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              Владимир Путин выпил рюмку водки за тост, произнесенный им двадцать лет назад в дагестанском Ботлихе. Тогда местные жители вместе с военными противостояли вторжению банд террористов. Президент вернулся в высокогорное село и выполнил обещание, данное в августе 1999 года дагестанским ополченцам. Но этот глубоко символичный жест касается не только той войны, не только Дагестана – но и всей России.

              Владимир Путин, естественно, никак не отмечал 20-летие своего руководства страной – которое началось в августовские дни 1999 года, когда на Северном Кавказе только начиналась вторая чеченская война. Но рюмка водки, оставленная им нетронутой 27 августа 1999 года и выпитая 12 сентября 2019 года, может считаться поднятой за все, что было сделано в эти двадцать лет, за весь пройденный путь. Не Путиным – а всем нашим народом, какими бы высокопарными ни казались эти слова.

              Потому что история с невыпитой тогда в Ботлихе рюмкой стала едва ли не первым характерным жестом, с которым наши люди обратили внимание на нового премьер-министра. Уже потом будут разные ставшие знаменитыми путинские фразы (в том числе и «мочить в сортирах» про террористов) и дела – а тогда слова, сказанные Путиным за столом в штабной палатке в Ботлихе, позволяли телезрителям, подавляющее большинство из которых всего три недели назад едва слышали о Путине, начать формировать свое мнение об этом человеке.

              Что он тогда сказал? Да ничего особенного на самом деле – но это были очень важные в тот момент слова и жест, говорящие о человеческих качествах Путине очень многое:

              «Очень хочется по русской традиции и по традиции священной земли Дагестана, где мы с вами сегодня находимся, поднять этот бокал и выпить за память тех, кто погиб... Очень хочется выпить и за здоровье раненых и пожелать счастья всем присутствующим.

              Но у нас с вами впереди много проблем и большие задачи, вы это прекрасно знаете. Вы знаете, что планирует противник, какие провокации ожидаются в ближайшее время, в каких районах. Мы с вами не имеем права позволить себе ни секунды слабости, ни секунды. Потому что если мы это сделаем, то те, кто погиб, получается, что погибли напрасно. Поэтому я предлагаю сегодня эту рюмку поставить. Мы обязательно выпьем за них, обязательно! Но пить будем потом...»

              Путин не сказал тогда – «после победы», он через паузу добавил, что «потом – тогда, когда эти задачи принципиального характера, вы о них все знаете – будут решены». Но и в памяти самих ботлихцев, и в массовом сознании отложилось несказанное, но подразумеваемое – потом, после победы. 

              Поэтому так символично то, что Путин выпил ту рюмку именно сейчас. Но почему лишь двадцать лет спустя? Ведь война на Кавказе давно закончилась – и Путин с тех пор не раз был в Дагестане. Да, до Ботлиха не добирался – но его там ждали, и три месяца назад во время прямой линии напомнили про тост и прямо спросили: когда приедете, чтобы поднять бокал вместе с нами? Вот Путин и добрался – и договорил тост. 

              Но сначала он возложил цветы к открытому вчера памятнику погибшим воинам и ополченцам. А потом уже сел за стол с бывшими ополченцами – и поднял рюмку. Сказал, что село отмечает трагическую, но славную с точки зрения результата годовщину боевой работы ополченцев, и что поздравлять с этой датой трудно, потому как было много потерь – но нельзя не отдать должное героизму и мужеству людей:

              «Тогда дагестанцы отстояли не только свою малую родину, свой Дагестан, свое село, но и, по сути, показали пример всей стране, что значит сплочение людей перед общей опасностью. Когда такая ситуация возникла здесь, вы и показали, на что способны вы, на что способна вся наша страна, вы показали очень хороший пример...».

              Путин рассказал о том, насколько важно было для него то, что он тогда увидел в Ботлихе, какие силы ему это придало:

              «Я вспоминаю те события, я совершенно искренне говорю, это не для красного словца: для меня было чрезвычайно важно то, что здесь произошло. Это была абсолютно принципиальная вещь, потому что я увидел, что люди поддерживают, я понял, что люди готовы идти на самые большие жертвы ради своего Отечества. С этого момента для меня стало ясно, что мы победим, и никакие террористы нас не возьмут, и шансов у них нет. Вот именно с этого момента».

              Далеко не формальной была и благодарность Путина ботлихцам за то, что они помнят о тех событиях:

              «Спасибо, что не забываете. Есть вещи, которые нельзя забывать и нельзя переврать. Это касается и Великой Отечественной войны, и таких событий. Если мы забываем что-то, то это что-то забытое к нам может потом вернуться. А если помним, знаем, что нас где-то ждет какая-то опасность, то у нас есть все шансы это предотвратить».

              Понятно, что ботлихцы в ответ наговорили главе государства массу теплых слов, включая и то, что в Дагестане гордятся таким президентом, отмечая его мужественность и прочее, прочее. На что Путин искренне ответил:

              «При таких людях, при таких замечательных, красивых и добрых женщинах, при таких мужественных и строгих мужчинах в России не может быть какой-то слюнтяй во главе государства – это само собой разумеется, это по-другому невозможно. Силу и мужество главе государства дают люди».

              Вот это, собственно, и можно назвать ответом Путина не только дагестанцам – но и в целом на рассуждения о том, что и как сделано им за двадцать лет. Сила Путина – только от людей, от их силы и мужества, ума и веры. 

              Не случайно он вспомнил в Ботлихе и о вере духовной. Не только потому, что 20 лет назад местные жители отражали наступление отрядов Басаева, шедших под знаменами якобы «чистого ислама», и не только потому, что в Дагестане, как он отметил, за эти годы построено две тысячи мечетей. Нет, Путин опять-таки говорил о России в целом:

              «У нас многоконфессиональная страна, но если посмотреть повнимательнее, в основе всех наших конфессий ценности-то одинаковые. Что касается морально-этической составляющей, они практически все одинаковы... То, что в наших народах сохраняется такое отношение к этим ценностям, – это главный залог нашей государственной устойчивости».

              У нашего народа есть те самые скрепы, ценности, идеалы, которые спасли Россию двадцать лет назад и дают нашему народу веру в свою страну и ее великое будущее. В то, что с какими бы сложностями, бедами, испытаниями и проблемами мы ни сталкивались, победа все равно рано или поздно будет за нами.

              Они дают понимание, что мы не можем позволить себе слабость – и не только в дни испытаний – и должны помнить о том непростом пути, который прошел наш народ. Вот за это Владимир Путин и поднял сегодня свой тост в Ботлихе.


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