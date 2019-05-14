Литва ограничила свободу слова ради главаря «лесных братьев»

«Меня обвинили в том, что я «не уважаю нашу историю». Нет, я уважаю партизан, которые боролись за независимость. Но я не уважаю тех, кто участвовал в Холокосте, кто пытал и убивал безоружных мирных жителей», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат из литовской Клайпеды Вячеслав Титов, которого осудили за высказывания против «лесных братьев».

Во вторник суд литовского города Клайпеды оштрафовал на 12 тысяч евро депутата городского совета, лидера местного отделения Союза русских Литвы Вячеслава Титова. «Вина» политика состояла в том, что он высказался против увековечивания памяти главы «лесных братьев» Адольфаса Раманаускаса (также известного как Ванагас – Ястреб).

Депутат напомнил, что лидер «лесных братьев» причастен к массовым убийствам мирных жителей. Титов опубликовал в соцсетях решение советского суда, признавшего Раманаускаса виновным в преступлениях, в частности в том, что подчинявшиеся ему вооруженные формирования убили до восьми тысяч советских граждан.

В 2017 году в Литве разгорелся скандал вокруг заявления писательницы Руты Ванагайте, позволившей себе обвинить лидера литовских «лесных братьев» Раманаускаса в сотрудничестве с НКВД. Кроме того, Ванагайте не исключила его причастности к Холокосту.

После распада Союза казненного в СССР главного «лесного брата» посмертно повысили в звании до бригадного генерала, его дочь стала депутатом Сейма, а в 2018 году парламент Литвы посмертно признал Ванагаса фактическим главой республики в 1954–1957 годах. Клайпедскому депутату Титову, попытавшемуся воспрепятствовать героизации Ванагаса, вменили в вину оскорбление памяти покойного, подстрекательство к разжиганию розни и т. п.

О том, каково приходится тому, кто не согласен с националистической трактовкой истории, газета ВЗГЛЯД поговорила с Вячеславом Титовым.

Вячеслав Титов

(фото: с личной страницы vk.com)

ВЗГЛЯД: Как вы расцениваете решение суда? Каковы будут ваши дальнейшие действия?

Вячеслав Титов: Прокурор требовал год и восемь месяцев тюрьмы с отсрочкой на два года, но с тем, чтобы с десяти утра до шести вечера я находился дома. Судья решил смягчить приговор, но можно ли считать 12 тысяч евро смягчением? Для меня это огромные деньги.

Как я расцениваю решение? Справедливость в нашем городе сегодня проиграла. Решение, которое вынесено в отношении меня о 12 тысячах евро штрафа, за то, что я высказал свое мнение и выполнял свои прямые обязанности депутата городского совета, – это абсурд. Конечно, я буду обжаловать это решение в суде вышестоящей инстанции. На это у меня есть 20 дней. Сейчас сижу, читаю приговор на литовском языке. И будем готовиться подавать документы на обжалование.

У меня, честно говоря, нет слов. Я все-таки рассчитывал на правосудие, на то, что справедливость восторжествует. Раньше я рассчитывал, что в нашей стране суды справедливые. Но веры в это все меньше и меньше. Это одна из проблем Литвы, у людей нет веры в справедливость судебной системы. Необходимо реформирование, должны быть выборные судьи, которые ближе к народу, а не ставленники властей предержащих.

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ВЗГЛЯД: Известно, что с точки зрения властей Раманаускас-Ванагас – герой. На какое решение вы рассчитывали при лучшем раскладе?

В. Т.: Я рассчитывал, что судебная система работает в соответствии со свободой слова – принципом, записанным в конституции. Но сегодня судья при оглашении приговора сказал, что в Литве свобода слова не абсолютная, а с ограничениями.

Я верил, что каждый человек имеет право на свое мнение, право открыто его высказывать и не бояться, что его за это будут преследовать. Тем более что я депутат городского совета, и задавал вопросы и высказывал свое мнение от имени общественности Клайпеды. Это не только мое мнение, а как минимум еще трех с половиной тысяч жителей города, которые голосовали за меня на мартовских выборах, это 7,5% населения. Так что

можно сказать, что вместе со мной судили и других жителей Клайпеды, которые выразили мне доверие.

ВЗГЛЯД: Относительно роли «лесных братьев» нет консенсуса?

В. Т.: Достаточно было бы представителям прокуратуры и журналистам проехаться по селам и деревням, где действовали отряды «лесных братьев», особенно в районе Друскининкая, вообще в южных районах страны – и просто поговорить с населением. Там еще много живых свидетелей преступлений этих банд, а кто-то помнит по рассказам отцов и дедов. Но для этого – для того, чтобы узнать – нужно желание, а желания-то ни у кого нет.

Большое количество людей, к сожалению, придерживаются противоположного мнения, для них Ванагас – герой. Но, надо сказать, тут общественное мнение разделилось. Для не меньшего количества людей он далеко не герой. С одной стороны, идут споры, дискуссии. С другой стороны – людей, конечно, очень сильно запугали нынешние власти. Люди боятся открыто высказывать свое мнение. Но пишут письма.

ВЗГЛЯД: А каково ваше личное отношение?

В. Т.: Меня обвинили в том, что я «не уважаю нашу историю». Нет, я уважаю партизан, которые боролись за независимость. Но я не уважаю тех, кто участвовал в Холокосте, кто согласно статье 107 Устава ООН является преступником. Не уважаю тех, кто пытал и убивал безоружных мирных жителей.

По законам Литвы военные преступления не имеют срока давности. В деле 1957 года сплошь говорится об убийстве мирных жителей.

Ванагаса реабилитировали в 1991 году без пересмотра этого уголовного дела – просто по заявлению дочери. Но на эти факты прокуратура не хочет обращать внимания.

Я писал в генеральную прокуратуру с просьбой поднять все эпизоды дела, но они отказались. Вместо этого устроили надо мной судилище.

ВЗГЛЯД: Вы, как депутат городского совета, будете предпринимать какие-либо шаги, чтобы воспрепятствовать героизации человека, признанного преступником?

В. Т.: Конечно – и уже предпринял. Я уже подал заявление в административный суд по факту увековечивания в нашем городе Раманаускаса-Ванагаса. Но поскольку я не имею права напрямую обращаться в судебные инстанции (суд мне отказал, заявив, что такое право имеет представитель правительства в нашем Клайпедском округе), написал представителю Дайве Керекеш с просьбой отреагировать. Она отказалась, я оспорил это решение – но суд первой инстанции также отказался принять документы. К заявлению, отмечу, были приложены сведения из книги «Жертвы партизанского террора» со списком убитых мирных жителей.

Далее высший административный суд в Вильнюсе рассмотрел мою жалобу и постановил, чтобы суд первой инстанции все-таки заново рассмотрел эту жалобу. Таковы результаты на нынешнем этапе. Пинг-понг своего рода.