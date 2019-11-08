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8 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 09:05  |  vz.ru
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Запад заметил огромные молочные амбиции России

Россия сделала ставку на западных коров, но со временем научится выращивать собственныхФото: Александр Рюмин/ТАСС
Иностранная пресса кричит о новом «хитром плане Путина». Речь идет, казалось бы, о весьма приземленных материях – поставках европейских коров в Россию. Западные, да и отечественные инвесторы внезапно обнаружили, насколько выгодно может быть выращивание крупного рогатого скота в России. Какое значение имеет происходящее для российского государства? Подробности...
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Высокий рейтинг России оказался занижен

Место России в мире может зависеть от угла зренияФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Место России в тех или иных международных рейтингах всегда интересует широкую публику. Для одних это повод для очередного приступа упадничества или злорадства. Для других, особенно чиновников — предлог для рапорта о достижениях во вверенной им сфере. При этом у большинства нет особого доверия к объективности рейтингов. Неожиданное подтверждение этому появилось на этой неделе. Подробности...
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Почему западные СМИ врут россиянам в лицо

Шеф-корреспондент московского корпункта DW Юрий Решето – главный подозреваемый в сюжете о вранье по поводу встречи в российском МИДеФото: twitter.com/juri_rescheto
Радиостанция «Немецкая волна» (Deutsche Welle) стала очередным западным СМИ, опубликовавшим откровенное вранье о России. По крайней мере – давшим серьезный повод подозревать в публикации намеренной лжи. Как это произошло и почему речь идет о куда более серьезном явлении, чем просто вранье очередного издания? Подробности...
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Уникальный характер ливийской войны вызвал слухи о «русских снайперах»

Российских снайперов в Ливии нет. Но российские интересы - естьФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Сообщения о «российских снайперах в Ливии» пришлось опровергать на уровне руководства МИД России. Однако каков бы ни был источник таких спекуляций, само появление подобного рода слухов в западных СМИ стало признаком того, насколько парадоксальным и уникальным с военной точки зрения образом развивается гражданская война в Ливии. Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Мегаполисы превратятся в гибрид города и деревни

Герман Садулаев, писатель, публицист
Одновременно с урбанизацией стран будет происходить обратный процесс – деурбанизации самих городов. Города будут становиться неким гибридом городской застройки и сельской местности. На это нацелены ультрасовременные проекты урбанистики. Подробности...
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Есть большая ложь, а есть социология

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
По Сети гуляют «сенсационные» данные социсследования: почти 60 процентов россиян хотят радикальных перемен в стране. Но либеральные социологи, как это часто с ними случается, выдали желаемое за действительное. Подробности...
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Коммунизм – это общество гениев

Сергей Черняховский, философ, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова
150 лет назад был отпечатан первый русский перевод «Манифеста коммунистической партии» Маркса и Энгельса. Эта брошюра сыграла колоссальную роль в русской истории. И по-прежнему актуальна. Подробности...
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      На Красной площади прошел марш в честь годовщины парада 1941 года

      На Красной площади в Москве прошел марш в честь 78-й годовщины знаменитого парада 7 ноября 1941 года, который историки считают одним из важнейших эпизодов Великой Отечественной войны. Тогда около 28 тысяч советских солдат прямо с парада отправились на передовую
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      В России празднуют День народного единства

      В понедельник, 4 ноября, по всей России состоялось празднование Дня народного единства. Дата празднования выбрана неслучайно – именно в этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов
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      Фестиваль «День народного единства» стартовал в Москве

      В субботу в Москве начался фестиваль «День народного единства». Празднества проходят сразу на девяти площадках. Всех желающих ждут спектакли, бесплатные экскурсии, кулинарные и ремесленные мастер-классы и другие развлечения
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          Таксисты планируют забастовку из-за низких тарифов, устанавливаемых агрегаторами. А вы считаете расценки на такси:
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              Высокий рейтинг России оказался занижен

              Место России в мире может зависеть от угла зрения   8 ноября 2019, 08:28
              Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
              Текст: Петр Акопов

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              Место России в тех или иных международных рейтингах всегда интересует широкую публику. Для одних это повод для очередного приступа упадничества или злорадства. Для других, особенно чиновников — предлог для рапорта о достижениях во вверенной им сфере. При этом у большинства нет особого доверия к объективности рейтингов. Неожиданное подтверждение этому появилось на этой неделе.

              Все уже давно привыкли к тому, что Россия занимает 120-е или 50-е место в каком-нибудь очередном международном рейтинге. Рейтинге свободы слова, бизнеса, коррупции, счастья – да чего угодно, что замеряется, чаще всего, на Западе и, как правило, с не очень благоприятным для нас результатом. Сравнивать свою страну с другими нормально, ненормально зацикливаться на этом. И уж тем более неправильно слепо доверять рейтингам.

              Когда Россия из года в год занимает в индексе восприятия коррупции, составляемый Transparency International, места ближе к концу списка, все время нужно напоминать – это индекс восприятия, то есть мнения экспертов и бизнесменов о коррупции. Кто и как опрашивает наших бизнесменов, если в 2018 году Россия была на 136 месте, а, например, Украина на 120-м? Причем у Украины все последние годы фиксировалось уменьшение коррупции, а у России рост. И каким образом в 2004 году Россия была 90-й из 146 стран, а уже в 2005 скатилась на 126 место из 159? А сегодня 136 из 180. При том, что сейчас казнокрадам (от низовых до верхушечных) и взяточникам (в бизнесе) на порядок сложнее, чем в 15 лет назад.

              Но если рейтинг восприятия коррупции или рейтинг свободы прессы (в котором Россию также традиционно ставят на незаслуженно низкие места) определяется все-таки по опросам и экспертным оценкам, чем хотя бы формально можно объяснить его субъективность, то многие другие рейтинги составляются по более четким критериям. И в них вроде бы сложнее быть необъективным. Например, количество учителей или врачей на душу населения сложно проигнорировать при составлении рейтинга здравоохранения или образования, хотя понятно, что итоговое место зависит в том числе и от качества и доступности.

              Но как выяснилось на этой неделе, даже четкие критерии не означают объективность. И даже в случае с самыми серьезными рейтингами, которым принято доверять как за рубежом, так и в России, причем на самом высоком уровне.

              Есть такой рейтинг Doing Business, его составляет Всемирный банк. В нем оценивается простота ведения бизнеса, в первую очередь условия его административного регулирования. В этом году Россия поднялась в нем на три ступени – до 28 места. Это отметил даже Владимир Путин. Сначала в шутливой форме пару недель назад на форуме Россия-Африка он укорил президента Маврикия в том, что наша страна заняла его место в этом рейтинге, а Маврикий переместился сразу на 13-е. «Вы ведете себя нескромно», добавил Путин. 

              А потом президент вспомнил об этом в ходе визита в Венгрию:

              «Россия работает в этом направлении настойчиво и в последнее время сделала еще несколько шагов в рейтинге Всемирного банка Doing Business. Мы поднялись на 28-е место, но это не предел».

              Интерес Путина к этому рейтингу неслучаен – всего восемь лет назад Россия занимала в нем 124-е место. Тогда же Путин поставил цель: поднять позицию нашей страны на 20-е место к 2020 году. И эта цель почти достигнута, особенно с учетом того, с какой позиции все начиналось всего несколько лет назад. По большому счету, непринципиально, на сколько позиций поднимется Россия в следующем году – рывок в самом деле очень большой.

              Но тут выясняется, что Россия оценивается необъективно. Но не в сторону завышения нашего места (ну а как же еще – подкупили экспертов Всемирного банка, не иначе), а в сторону занижения. Как сообщили в Федеральной налоговой службе, составители рейтинга Doing Business используют недостоверную информацию, и ФНС просит Всемирный банк прояснить ситуацию.

              «Результаты рейтинга сильно расходятся с данными независимых экспертов, а также опросами, проводившимися представителями российского бизнеса»

              Например, на место в рейтинге влияет показатель времени составления и подачи налоговой декларации. Эксперты Всемирного банка считают, что в 2020 году предприниматели в России потратят на это в среднем 159 часов в год, однако клиенты компании 1С заявили, что это время составляет не более 32 часов (а по результатам опросов ФНС, проведенных по методологии рейтинга, этот показатель составляет не более 10 часов).

              Недоумение у ФНС вызвали и показатели количества налоговых платежей. В рейтинге указано, что после 2015 года, когда налоговикам были переданы полномочия по администрированию страховых взносов, оно увеличилось с семи до девяти. Но в реальности, как заявили в ФНС, «администрирование социальных взносов и платежей осуществляется одним органом, а не тремя, и по трем платежам подается одна декларация. Это упростило администрируемую среду, сократило время, но составители рейтинга этого не учли».

              В ФНС отметили еще несколько ошибок - не засчитали отмену обязательной печати для хозяйственных обществ, не обратили внимание на отмену госпошлины при электронной подаче документов на государственную регистрацию компаний. Естественно, что у ФНС возникли вопросы об «исходной информации от респондентов» - но запрос во Всемирный банк остался без ответа.

              Не стоит подозревать экспертов ВБ в злонамеренной забывчивости – всякое бывает. Но если посмотреть на картину «место России в мировых рейтингах» целиком, то, конечно, возникают большие сомнения в том, что нас оценивают справедливо. Конечно, где-то сказывается русофобия, где-то откровенный геополитический заказ (как с теми же рейтингами различных свобод), а где-то мы и сами преувеличиваем реальные проблемы (как в индексе восприятия коррупции).

              Конечно, нужно сравнивать себя с другими, участвовать в мировых рейтинговых «соревнованиях», в каких-то сферах даже ориентироваться по ним. Но при этом всегда нужно понимать и помнить, что самый главный оценщик и эксперт — это собственный народ. Ради улучшения жизни которого, собственно говоря, только и есть смысл сравнивать себя с другими.


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