Высокий рейтинг России оказался занижен

8 ноября 2019, 08:29

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Петр Акопов

Сообщить об ошибке • Место России в тех или иных международных рейтингах всегда интересует широкую публику. Для одних это повод для очередного приступа упадничества или злорадства. Для других, особенно чиновников — предлог для рапорта о достижениях во вверенной им сфере. При этом у большинства нет особого доверия к объективности рейтингов. Неожиданное подтверждение этому появилось на этой неделе. Все уже давно привыкли к тому, что Россия занимает 120-е или 50-е место в каком-нибудь очередном международном рейтинге. Рейтинге свободы слова, бизнеса, коррупции, счастья – да чего угодно, что замеряется, чаще всего, на Западе и, как правило, с не очень благоприятным для нас результатом. Сравнивать свою страну с другими нормально, ненормально зацикливаться на этом. И уж тем более неправильно слепо доверять рейтингам. Когда Россия из года в год занимает в индексе восприятия коррупции, составляемый Transparency International, места ближе к концу списка, все время нужно напоминать – это индекс восприятия, то есть мнения экспертов и бизнесменов о коррупции. Кто и как опрашивает наших бизнесменов, если в 2018 году Россия была на 136 месте, а, например, Украина на 120-м? Причем у Украины все последние годы фиксировалось уменьшение коррупции, а у России рост. И каким образом в 2004 году Россия была 90-й из 146 стран, а уже в 2005 скатилась на 126 место из 159? А сегодня 136 из 180. При том, что сейчас казнокрадам (от низовых до верхушечных) и взяточникам (в бизнесе) на порядок сложнее, чем в 15 лет назад. Но если рейтинг восприятия коррупции или рейтинг свободы прессы (в котором Россию также традиционно ставят на незаслуженно низкие места) определяется все-таки по опросам и экспертным оценкам, чем хотя бы формально можно объяснить его субъективность, то многие другие рейтинги составляются по более четким критериям. И в них вроде бы сложнее быть необъективным. Например, количество учителей или врачей на душу населения сложно проигнорировать при составлении рейтинга здравоохранения или образования, хотя понятно, что итоговое место зависит в том числе и от качества и доступности. Но как выяснилось на этой неделе, даже четкие критерии не означают объективность. И даже в случае с самыми серьезными рейтингами, которым принято доверять как за рубежом, так и в России, причем на самом высоком уровне. Есть такой рейтинг Doing Business, его составляет Всемирный банк. В нем оценивается простота ведения бизнеса, в первую очередь условия его административного регулирования. В этом году Россия поднялась в нем на три ступени – до 28 места. Это отметил даже Владимир Путин. Сначала в шутливой форме пару недель назад на форуме Россия-Африка он укорил президента Маврикия в том, что наша страна заняла его место в этом рейтинге, а Маврикий переместился сразу на 13-е. «Вы ведете себя нескромно», добавил Путин. А потом президент вспомнил об этом в ходе визита в Венгрию: «Россия работает в этом направлении настойчиво и в последнее время сделала еще несколько шагов в рейтинге Всемирного банка Doing Business. Мы поднялись на 28-е место, но это не предел». Интерес Путина к этому рейтингу неслучаен – всего восемь лет назад Россия занимала в нем 124-е место. Тогда же Путин поставил цель: поднять позицию нашей страны на 20-е место к 2020 году. И эта цель почти достигнута, особенно с учетом того, с какой позиции все начиналось всего несколько лет назад. По большому счету, непринципиально, на сколько позиций поднимется Россия в следующем году – рывок в самом деле очень большой. Но тут выясняется, что Россия оценивается необъективно. Но не в сторону завышения нашего места (ну а как же еще – подкупили экспертов Всемирного банка, не иначе), а в сторону занижения. Как сообщили в Федеральной налоговой службе, составители рейтинга Doing Business используют недостоверную информацию, и ФНС просит Всемирный банк прояснить ситуацию. «Результаты рейтинга сильно расходятся с данными независимых экспертов, а также опросами, проводившимися представителями российского бизнеса» Например, на место в рейтинге влияет показатель времени составления и подачи налоговой декларации. Эксперты Всемирного банка считают, что в 2020 году предприниматели в России потратят на это в среднем 159 часов в год, однако клиенты компании 1С заявили, что это время составляет не более 32 часов (а по результатам опросов ФНС, проведенных по методологии рейтинга, этот показатель составляет не более 10 часов). Недоумение у ФНС вызвали и показатели количества налоговых платежей. В рейтинге указано, что после 2015 года, когда налоговикам были переданы полномочия по администрированию страховых взносов, оно увеличилось с семи до девяти. Но в реальности, как заявили в ФНС, «администрирование социальных взносов и платежей осуществляется одним органом, а не тремя, и по трем платежам подается одна декларация. Это упростило администрируемую среду, сократило время, но составители рейтинга этого не учли». На эту тему В ФНС отметили еще несколько ошибок - не засчитали отмену обязательной печати для хозяйственных обществ, не обратили внимание на отмену госпошлины при электронной подаче документов на государственную регистрацию компаний. Естественно, что у ФНС возникли вопросы об «исходной информации от респондентов» - но запрос во Всемирный банк остался без ответа. Не стоит подозревать экспертов ВБ в злонамеренной забывчивости – всякое бывает. Но если посмотреть на картину «место России в мировых рейтингах» целиком, то, конечно, возникают большие сомнения в том, что нас оценивают справедливо. Конечно, где-то сказывается русофобия, где-то откровенный геополитический заказ (как с теми же рейтингами различных свобод), а где-то мы и сами преувеличиваем реальные проблемы (как в индексе восприятия коррупции). Конечно, нужно сравнивать себя с другими, участвовать в мировых рейтинговых «соревнованиях», в каких-то сферах даже ориентироваться по ним. Но при этом всегда нужно понимать и помнить, что самый главный оценщик и эксперт — это собственный народ. Ради улучшения жизни которого, собственно говоря, только и есть смысл сравнивать себя с другими. Популярные материалы Умер генерал-полковник Анатолий Ноговицын США и Украина не поддержали в ООН резолюцию против героизации нацизма Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35

