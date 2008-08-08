В Тюмени случился школьный бум

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1 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 23:16  |  vz.ru
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Россия готова побить очередной экономический рекорд СССР

Рекорд СССР – 420 млн тонн угля – был поставлен в 1988 годуФото: Ilya Naymushin/Reuters
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Украина начала охоту на крымских выпускников

Алексей Гордеев надеется, что «утечка мозгов» из Крыма направится в сторону ХерсонаФото: facebook.com/khoda.gov.ua
Киев стал признавать выданные в Крыму российские официальные документы, а это шаг к реальному признанию Крыма российским. По крайней мере, именно таким способом Украина пытается переманить в свои вузы крымских выпускников, создавая им особые льготы при поступлении. Работает ли эта методика и что Россия может этому противопоставить? Подробности...
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Почему космическая броня не спасает МКС

Материалы и защита космических аппаратов постоянно совершенствуются, но дать полной гарантии от пробоин пока не может никтоФото: nasa.gov
«Крупные объекты, которые могли бы натворить бед, отчасти отслеживаются, и МКС регулярно маневрирует и уклоняется от столкновения с ними. А от мелочи размером с пулю пока сложно найти методы защиты», – заявил газете ВЗГЛЯД действительный член Российской академии космонавтики Александр Железняков. Он рассказал, как устроены противометеоритные экраны и почему они не защитили станцию от микрометеорита. Подробности...
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«Сотрудник военной разведки» поднимает народ Америки на защиту Белого дома

Некоторые верят, что под псевдонимом Q пишет сам Дональд Трамп Фото: Matt Rourke/AP/ТАСС
В стране зреет путч, отвлечь от которого должны рассказы о «русских хакерах». Прокурор Мюллер не враг, а агент Трампа в его борьбе с «глубинным государством». Чтобы спасти президента, нужно выйти на улицы в «час икс». Такова платформа загадочного Q – якобы сотрудника разведки, объединившего миллионы американцев. Но кто он – последняя надежда президента или обычный «тролль»? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Мантра об «эффективности образования»

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Мы столько раз ломали кости нашей системе образования, что у нас в теле образовалась гибкость невероятная – и мы теперь, как многоликий протей, можем превратиться во что угодно – за исключением лишь одного образования. Подробности...
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Легенда о великой интервенции

Дометий Завольский, историк-архивист
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          В Тюмени случился школьный бум

          1 сентября в тюменские школы пошло рекордное число - 201 тысяча детей, радуется Александр Моор   1 сентября 2018, 22:53
          Фото: Правительство Тюменской области
          Текст: Юрий Васильев,
          Тюменская область – Москва

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          В день знаний – 1 сентября – в Тюменской области открылись сразу три новые школы. От супергимназии на 1200 ребят в столице региона – до сельских. Вместе с Александром Моором, и.о. губернатора Тюменской области, спецкор газеты ВЗГЛЯД посетил все три, узнал, как в селе взращивают интеллигенцию и почему вакансии воспитателей в детсадах стали популярны среди мужчин.

          - Первый... простите, что?

          - Первый «Р» класс, - невозмутимо отвечает Ольга Золотарева, директор гимназии № 49, Тюмень. – Но это второй корпус, здесь младшие классы начинаются с «Е». Предыдущие буквы – в теперь уже первом.

          Первый «Р», пятый «И», десятый «Д»

          Утро 1 сентября, Тюмень. Белые шары с названиями классов, поднявшиеся над торжественной линейкой, видны издали – с улицы Вьюжной. Первый «Р», пятый «И», десятый «Д»...

          – В этом году в школы идет 201 тысяча детей, - объясняет Александр Моор, только что торжественно открывший второй корпус гимназии (20,5 тысяч квадратных метров, 400 миллионов рублей – где федеральных денег чуть меньше четверти, остальное свое; 1200 мест на 1400 с лишним заявлений). Здесь он – не столько и.о. губернатора Тюменской области, скольковыпускник.Теперь уже - первого корпуса, построенного 55 лет назад:1991 год, десятый «Б», золотая медаль.

          - А в прошлом году?

          - 191 тысяча, десять тысяч прирост, - отвечает Моор. – Первоклашек – двадцать три с половиной тысяч, вот вам и «Р».

          Линейка продолжается. После Моора с напутствием выступает депутат Госдумы Анатолий Карпов: экс-чемпион мира по шахматампредставляет в парламенте как раз Тюмень. Директор департамента Минобрнауки РФ Андрей Петров передает в школьный музей специальное приветствие от Ольги Васильевой.

          - My unfamiliar distance / Please give me your assistance, - ровным сопрано выводит старшеклассница. «Прекрасное далёко» на английском – одном из трех языков, с которыми выходят из гимназии.

          Что характерно, вместо «не будь ко мне жестоко» - «пожалуйста, помоги мне». Несколько другая песня выходит – куда более соответствующая смыслу происходящего. Не только на Вьюжной.

          Если присмотреться, то и в наличии первого «Р» удивительного мало. Тюмень ежегодно прирастает на 20-25 тысяч за год: от 609 тысяч по переписи-2012 – до нынешних 768 тысяч. Из них естественный прирост – около семи тысяч. Остальные, объясняет Александр Моор - приезжие. Россияне. Прежде всего - «тюменская матрешка»: Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО.

          - А остальные – из соседних регионов, - говорит и.о. губернатора. – У нас есть работа, есть возможность устроить детей в детский сад и школу. Приезжают семейные пары – и, соответственно, их дети.

          Еще в бытность Моора мэром Тюмени он участвовал в разработке прогноза развития области – с 2016 по 2031 год. Самый пессимистический сценарий – общее для страны падение рождаемости плюс естественная миграция – давал, по словам Александра Викторовича, «полочку, плато»: детей – сколько было, столько и есть.

          - А пока у нас получается идти по реалистическому варианту, - продолжает Александр Моор. – В 2016-м учились около 90 тысяч детей. Уже через тринадцать лет ожидаем 140-145 тысяч. Поэтому мы активно строим школы.

          - И как, полный комплект педагогов на селе?

          - Ну кроме обычной текучки – жаловаться не на что, - отвечает Александр Викторович.

          Потому что зарплаты – по майскому указу еще шестилетней давности – двести процентов от средней по области, что даже молодому специалисту дает около 50 тысяч.

          Потому что тут – не только социальное жилье для молодых педагогов, но и субсидии на покупку собственного. Тем, кто проработал более десяти лет: «У меня мама – учитель математики. Насколько нуждаются в поддержке педагоги со стажем – я знаю».

          И поэтому не только в школы, но и в детсады на вакансии воспитателей случаются очереди. Вплоть до того, что туда идут не только девушки, но и молодые люди.

          - Вот образовательный центр в районе, - приводит пример из недавней поездки Моор. – Молодая пара, начинающие специалисты. Она – учитель младших классов. Он работает с теми, кто еще младше. Жилье, льготы. И зарплата на двоих – около ста тысяч. Ведь не плохо же, правда?

          В селе должна быть интеллигенция

          Слушая Александра Моора, спецкор газеты ВЗГЛЯД вспомнил, что за истекшее лето посетил без малого полтора десятка регионов. И видел разные школы. Сорок лет стоящие без капремонта, например. Или только что после капремонта – оставляющегонеизбывный вопрос о том, а что же тутбыло до него, раз она и сейчас вот такая.

          Наблюдал субъекты РФ – не Север и не Дальний Восток, отнюдь нет, - где одна новая школа в год прописывалась в победных реляциях на несколько последующих лет. А если случались две школы за два года подряд– административная эйфория гарантирована.

          О нехватке учителей – 30, 40, 60%: когда ставок после всех оптимизаций осталось пять, но один педагог умер, а двое уехали, и другие приедут дай бог года через два, если вообще приедут – вспоминать не хотелось вообще.

          А тут – три сразу. И в ближайших планах еще десятки. При том, что вот сейчас, вокруг – к примеру, Ишимский район. Если повезет – полтора часа на вертолете от Тюмени. Родина Петра Ершова, автора «Конька-горбунка». Вот район, а вот в нем село Тоболово – неподалеку от имения Петра Павловича. Вот в апреле прошлого года губернатор Тюменской области Владимир Якушев говорит: решение о строительстве новой школы в Тоболово назрело давно, потому что нынешнее здание – ветхое донельзя, а из его оснащения преподаватели выжимают двести процентов. «Возможностей сделать это в 2017 году я не вижу, - добавил тогда Якушев, - но в план капитальных вложений на следующий год строительство школы надо включать».

          И что же? Включили. Выделили деньги – 300 миллионов. Нашли подрядчика – местного, районного. Построили. Полностью укомплектовали учителями. Открыли. Правда, Владимир Якушев с конца мая в Москве – министром строительства и ЖКХ. Но сменился руководитель – осталась линия: строить и строить.

          - Нашей школе более ста лет, - говорит директор школы Надежда Жидкова. – Здание, которое мы сегодня открыли – всего четвертое за все время. И первое, в котором есть актовый зал.

          (фото: Юрий Васильев)
          Александр Моор (фото: Юрий Васильев)
          - Нам 120 лет, - говорит Ринат Нугманов, Малозоркальцевская средняя школа, Тобольский район. Ринат Риятович протягивает спецификацию на только что открытое здание: «Одноэтажное, кирпичное, включающее междисциплинарную лабораторию по химии, физике и биологии, технический центр, лингафонный кабинет, актовый зал с возможностью кинопоказа...» и так далее. – Не буду говорить, сколько ждали эту школу. Старая – вооон, через окно видно.

          Сквозь стекло и вправду наблюдается печальный сарай.

          - Снесут, конечно, - уверен Нугманов. - там больше ничего ни на что не годится.

          - Модули, - отвечает Александр Моор на вопрос, что будет вместо прочих ветхих школ области. - Новые технологии, современные материалы. Модули от 360 до 20 учеников. Мы прекрасно понимаем, что в селе должна быть интеллигенция. Свои учителя, свои врачи. И те же учителя не должны работать в старых деревянных школах, это вопрос качества жизни. Срок полной плановой замены на модули – шесть лет. Это кроме новых школ, конечно.

          * * *

          Александр Моор замечает его сразу. Трудно не заметить – ведь он так явно красуется в холле Тоболовской средней школы. Огромный, почти в человеческий рост и в три обхвата. И вертится во все стороны.

          Очевидно, что Моор хочет приблизиться к нему. Но не удается, никак. Тут надо посмотреть, как устроили первоклассников. Там – оценить «Науколаб»: набитые реактивами и заготовками для препаратов столы, на каждом – новый ноутбук. Станки в классе для труда – включая лазерный, для вырезания и выжигания. Конечно, надо зайти и в школьную библиотеку – тоже с компами, подключенными к фондам тюменского филиала Президентской библиотеки; это – везде в новых школах, от супергимназии с первым «Р» до одноэтажной Малозоркальцевской школы Тобольского района, на полтора десятка кабинетов.

          Наконец, все удалось увидеть и зафиксировать. Александр Моор устремляется к нему. К огромному глобусу напротив кабинета для первоклашек. И – с наслаждением – крутит его. Секунд пять.

          - Сколько я контурных карт перерисовал, - оторвавшись от глобуса, говорит он. – Так. Кто мне сразу покажет Ишим?


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