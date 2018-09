В Тюмени случился школьный бум

В день знаний – 1 сентября – в Тюменской области открылись сразу три новые школы. От супергимназии на 1200 ребят в столице региона – до сельских. Вместе с Александром Моором, и.о. губернатора Тюменской области, спецкор газеты ВЗГЛЯД посетил все три, узнал, как в селе взращивают интеллигенцию и почему вакансии воспитателей в детсадах стали популярны среди мужчин.

- Первый... простите, что?

- Первый «Р» класс, - невозмутимо отвечает Ольга Золотарева, директор гимназии № 49, Тюмень. – Но это второй корпус, здесь младшие классы начинаются с «Е». Предыдущие буквы – в теперь уже первом.

Первый «Р», пятый «И», десятый «Д»

Утро 1 сентября, Тюмень. Белые шары с названиями классов, поднявшиеся над торжественной линейкой, видны издали – с улицы Вьюжной. Первый «Р», пятый «И», десятый «Д»...

– В этом году в школы идет 201 тысяча детей, - объясняет Александр Моор, только что торжественно открывший второй корпус гимназии (20,5 тысяч квадратных метров, 400 миллионов рублей – где федеральных денег чуть меньше четверти, остальное свое; 1200 мест на 1400 с лишним заявлений). Здесь он – не столько и.о. губернатора Тюменской области, скольковыпускник.Теперь уже - первого корпуса, построенного 55 лет назад:1991 год, десятый «Б», золотая медаль.

- А в прошлом году?

- 191 тысяча, десять тысяч прирост, - отвечает Моор. – Первоклашек – двадцать три с половиной тысяч, вот вам и «Р».

Линейка продолжается. После Моора с напутствием выступает депутат Госдумы Анатолий Карпов: экс-чемпион мира по шахматампредставляет в парламенте как раз Тюмень. Директор департамента Минобрнауки РФ Андрей Петров передает в школьный музей специальное приветствие от Ольги Васильевой.

- My unfamiliar distance / Please give me your assistance, - ровным сопрано выводит старшеклассница. «Прекрасное далёко» на английском – одном из трех языков, с которыми выходят из гимназии.