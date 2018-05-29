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30 мая, среда  |  Последнее обновление — 10:43  |  vz.ru
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Европа дождалась альтернативы российскому газу

У «Турецкого потока» появился реальный конкурентФото: president.az
В Баку официально открыли «Южный газовый коридор», по которому в Турцию и Европу пойдет азербайджанский газ. В отличие от дорогого американского СПГ, новый трубопроводный игрок может составить реальную конкуренцию российскому газу. Выдержит ли «Газпром» появление соперника? Или экспорт российского газа в Европу начнет падать?  Подробности...
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Бесполезно вырывать из рук Трампа «подарки для Путина»

Владимир Путин не ждет подарков от Дональда ТрампаФото: Carlos Barria/Reuters
Трамп не должен делать подарки Путину – такое предостережение прозвучало из Старого Света. Европейские атлантисты опасаются за будущее НАТО и призывают американского президента воздержаться от заявлений, которые могли бы быть выгодны России. Получается, западные элиты так и не поверили в искренность заявлений Трампа о его приверженности атлантической солидарности. Почему? Подробности...
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Смерть Аркадия Бабченко является поводом для сочувствия

Последнее публичное высказывание Аркадия Бабченко получилось максимально символичнымФото: facebook.com/babchenkoa
В Киеве убит журналист. В Киеве убит гражданин России. В последние годы подобное происходит регулярно. На этот раз убит российский журналист Аркадий Бабченко. Одни сейчас злословят в его адрес, как любил злословить он сам, другие обвиняют в произошедшем Россию. Не правы ни те ни другие. Подробности...
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Польша желает создать ударный кулак против беззащитного Калининграда

Польские власти готовы обеспечить «стол и дом» американцамФото: U.S. Army/Staff Sgt. Pablo N. Piedra
Польские власти готовы раскошелиться на 2 млрд долларов, лишь бы в стране была развернута танковая бригада армии США. То, что это явно нарушает Акт Россия – НАТО, давно уже не беспокоит правящие круги Варшавы. Они и вправду готовы поверить в мифическую угрозу из Калининграда. Но действительно ли польское общество так панически боится России, что готово размещать американцев за свой счет? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Не будем уподобляться Аркадию Бабченко

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Дорогие журналисты (украинские, российские, армянские), каких бы вы ни были политических взглядов, вам не стоит жить на Украине. В любой момент ваша смерть может стать частью политического шоу. Подробности...
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«Он сам сделал выбор отнять у себя собственную жизнь»

Алексей Баранов, журналист
В свете наблюдений за волнениями вокруг судьбы «узника Кремля» Сенцова стоило бы рассмотреть историческую и этическую составляющие такого явления, как голодовка осужденного по статьям о террористической деятельности. Подробности...

До чего акушер-гинеколог довела Бундесвер

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Счетная палата ФРГ обвинила министерство обороны, возглавляемое Урсулой фон дер Ляйен, в сокрытии фактов о недостаточном количестве военного снаряжения. Мало того, Счетная палата обнаружила и фальсификации в документах. Подробности...
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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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          Бесполезно вырывать из рук Трампа «подарки для Путина»

          Владимир Путин не ждет подарков от Дональда Трампа   30 мая 2018, 10:08
          Фото: Carlos Barria/Reuters
          Текст: Петр Акопов

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          Трамп не должен делать подарки Путину – такое предостережение прозвучало из Старого Света. Европейские атлантисты опасаются за будущее НАТО и призывают американского президента воздержаться от заявлений, которые могли бы быть выгодны России. Получается, западные элиты так и не поверили в искренность заявлений Трампа о его приверженности атлантической солидарности. Почему?

          Саммит НАТО пройдет в этом году в Брюсселе – уже второй год подряд президенты и премьеры соберутся в столице Бельгии. Но если в прошлом году выбор места был понятен – юбилейную, 30-ю, встречу в верхах было логично проводить в городе, где расположена штаб-квартира организации – то нынешний саммит изначально планировали провести в Стамбуле. Однако встречаться у Эрдогана на фоне серьезного кризиса в отношениях Турции с Западом (и в первую очередь с США) сочли неправильным.

          Так что теперь всех ждут в бельгийском королевстве – включая и главного гостя, Дональда Трампа. И хотя до встречи еще полтора месяца – она пройдет 11–12 июля – уже заметно, как нервничают европейцы. Точнее, европейские атлантисты – их голосом можно считать высказанное во вторник в лондонской The Times предупреждение Трампу: «Уйдете из НАТО, и вы усилите Путина».

          Так говорит бывший посол Германии в США и Великобритании, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. 72-летний немецкий дипломат относится к числу самых влиятельных европейских международников – и его позиция на самом деле никогда не бывает лишь частным мнением. Скорее через Ишингера озвучиваются важные для европейских элит темы – и что же он говорит в этот раз?

          «Если администрация Трампа решит поставить под вопрос американскую поддержку и американское лидерство в НАТО,

          США преподнесут самый большой подарок Владимиру Путину, какого он не получал за всю свою жизнь...

          Если Дональд Трамп с учетом настроений в Конгрессе захочет это сделать, он усилит ощущение, что по какой-то странной причине полтора года воздерживается от любой критики в адрес российского руководства. Сокращение активности США в НАТО подаст катастрофический сигнал, просто катастрофический. Мне кажется, это будет самая большая ошибка Дональда Трампа в вопросах евроатлантической безопасности».

          С чего это такое беспокойство? Да, два года назад, еще будучи кандидатом в президенты США, Трамп неоднократно критиковал НАТО – называл его пережитком прошлого и даже допускал его ликвидацию:

          «Я считаю НАТО отсталым. Его создавали во времена Советского Союза, который был очевидно крупнее, чем нынешняя Россия. Я не говорю, что Россия не представляет угрозы. Но у нас имеются и другие угрозы, например терроризм, а НАТО не обсуждает терроризм. НАТО задумано не под борьбу с терроризмом, и в его состав включены не те страны, которые нужно...

          Я утверждаю, что мы берем на себя непропорционально большую долю в расходах НАТО. Есть много участников НАТО, которые не оплачивают свои счета... Мы обеспечиваем их безопасность, предоставляем им военную защиту и другое, а они обдирают США. И знаете, что мы предпринимаем? Ничего... Им следует либо заплатить, в том числе и за прошлые недоимки, или убираться. И если НАТО из-за этого развалится, значит развалится».

          Тогда, весной 2016-го, подобные заявление вызвали шок в Европе и в глобалистской элите США – потом Трамп их смягчал, но продолжал настаивать на увеличении расходов европейских стран на оборону, на том, чтобы их вклад в НАТО был большим.

          Год назад, на первом для Трампа саммите НАТО в Брюсселе, он требовал от европейцев поднять расходы до давно уже согласованных двух процентов ВВП – и они не говорили ни да, ни нет. Но вот прошел год – и что сделано?

          Не так уж и много – немцы пообещали к 2024 году поднять планку до 1,5 процентов, а в этом году лишь восемь из 29 стран альянса достигнут двухпроцентной нормы. В целом Европа не торопится раскошеливаться – что дает Трампу повод гневаться. Это и тревожит Ишингера.

          «Германия хорошо понимает необходимость увеличивать расходы на оборону, но не может откликнуться на призывы Трампа незамедлительно... Мы не можем сделать ничего, что произвело бы на Дональда Трампа должное впечатление. Мы вряд ли сможем за один день ослабить американское недовольство. Укрепление обороноспособности – это длительный процесс».

          Поэтому стоит ждать новых нападок Трампа на страны НАТО. Как пишет The Times, «некоторые европейские страны обеспокоены тем, что президент Трамп на июльском саммите НАТО в Брюсселе сократит объем американских обязательств или выдвинет ультиматум о военном присутствии США в Европе». Тем более что президент США периодически напоминает о том, что он не забыл о своих претензиях к партнерам по НАТО:

          «Я сказал странам НАТО... они не выполняют свои обязательства. Я сказал: вы должны платить... Я дал понять, что, если они не станут платить, мы оттуда уйдем» – так он говорил полгода назад. А две недели назад заявил, что со странами, которые не достигают двухпроцентных показателей, «надо разобраться».

          Понятно, что, добравшись летом до Европы и саммита НАТО, Трамп не будет молчать – и европейские атлантисты с тревогой ждут его заявлений. Чтобы сбить накал, они прибегают к проверенному временем и, как им кажется, железобетонному аргументу – Трамп не должен ставить под сомнение атлантическую солидарность и американские обязательства, потому что это станет подарком Путину. Фактически об этом ведь и говорит Ишингер – не замечая, что все это похоже на шантаж Трампа. Хотя почему не замечая? «Русская тема» используется для сдерживания Трампа в самих США уже второй год – так почему же нельзя применить ее на европейской сцене?

          Получается смешно. Трамп борется за американские интересы, понимаемые совершенно конкретно: сильные США с сильной экономикой и ведущей ролью в мире. Те, кто хочет быть союзником США, должны нести свою часть расходов – покупать у Америки оружие, как саудиты, или усиливать свои армии, как европейцы. В ответ он слышит от европейских атлантистов, то есть людей, выращенных в духе подчинения «руководящей роли США»: нет, вы нас приручили, так давайте обеспечивайте нашу безопасность, а то нам угрожают русские. Понятно, что есть и другие европейцы, вроде Марин Ле Пен, которые говорят о том, что Европе никакие русские не угрожают, ей пора брать свою судьбу в свои руки и не зависеть от США ни в военном, ни в геополитическом плане. Но не они определяют политику – а те силы, голосом которых является Ишингер.

          «Трамп не должен делать подарки Путину» в их устах означает только одно – Трамп должен перестать требовать от Европы, чтобы она заботилась о своей безопасности сама, он должен помнить о том, что США – это не обычная страна, а центр сборки западного мира. Если от этого отказаться, то выиграют русские – они увидят раскол Запада.

          То есть Трампу отказывают в праве отстаивать его взгляды и те идеи, благодаря которым он был избран президентом США – Америка должна заняться в первую очередь собой, укрепить свою экономику и свое государство, стать богаче и сильнее, а не быть мировым жандармом на службе у наднациональных элит и капитала.

          Сработает ли «русская угроза» в этот раз? И да, и нет – потому что Трамп, как и национально ориентированная часть американской элиты, хорошо понимает уловки атлантистов. На «Это уступки Путину!» Трампа не проведешь – он все равно будет требовать от европейцев раскошелиться. С другой стороны, внутриполитическая ситуация в США все еще балансирует на грани двоевластия и саботажа действий Белого дома – Трамп так и не сумел переломить ее в свою пользу. В этих условиях «не делайте подарки Путину» будет разыгрываться в две руки по обе стороны Атлантики – что, конечно, заставит Трампа сдержать свое давление на европейцев.

          А насчет «подарков Путину» – они все равно будут. Да, Россия действительно хочет, чтобы Европа стала более независимой от атлантического влияния – и это в любом случае произойдет. Благодаря недовольству европейцев американским диктатом, победе антиатлантических сил в самих европейских странах, уходу США в новый изоляционизм, укреплению Евросоюза или его развалу – сочетание этих факторов может быть разным. Но результат – распад единого атлантического пространства – просто предопределен самим ходом истории. Стоять на ее пути – бессмысленно. И именно от нее, а не от Трампа будет «получать подарки» Путин и Россия.


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