Для «памятника фашисту» выбрано крайне неудачное место

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31 марта, суббота  |  Последнее обновление — 00:26  |  vz.ru
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Желание наказать Россию подталкивает Лондон к радикальным шагам

Нежелание Великобритании давать России в долг невыгодно самим британцамФото: Максим Блинов/РИА «Новости»
Великобритания всерьез рассматривает возможность сделать то, на что не решились даже Соединенные Штаты – нанести удар по российским государственным облигациям. Закрытие доступа к обслуживанию евробондов в Лондоне действительно станет для российской экономики потрясением. Но куда большим – и для самой британской. Почему? Подробности...
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Ответные меры России обидели США

Заявления представителя госдепартамента США Хезер Науэрт – развернутая иллюстрация старого анекдота «А нас-то за что?»Фото: кадр из видео
Госдеп США прокомментировал ответную высылку своих дипломатов из РФ в анекдотическом стиле: «А нас-то за что?» Несмотря на абсурд ситуации, смешного в сложившемся положении мало: Вашингтон не готов смириться с актуальной ситуацией в международной политике и повторяет свое заклинание об «изоляции России».  Подробности...
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Спасавшие людей на пожаре в Кемерово становятся героями народного эпоса

Продавец Фарзон и охранник Хуршед спасли во время пожара десятки человек. И они – не единственные такие героиФото: кадр из видео
В Кемерово утихли разговоры о том, что во время пожара погибли якобы сотни людей. Теперь говорят больше о тех, кто пытался помогать людям выжить на пожаре. И особенно – о тех, кто помог многим. И еще одна деталь погрузившегося в траур города: очереди за цветами для стихийно созданного народного мемориала. Подробности...
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Восстание против сил США в Ракке было неизбежным

Нищие арабы-сунниты восстали против одетых в американскую экипировку курдов-коммунистовФото: Rodi Said/Reuters
Бывшая столица самопровозглашенного халифата – Ракка – вновь превратилась в горячую точку: арабы-сунниты восстали против курдов, отбивших город у террористов ИГИЛ при поддержке США. Что это означает для сирийской войны? И почему, понимая неизбежность такого сценария, американцы все равно направили курдов освобождать Ракку? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Гражданское общество просит от власти простейших вещей

Антон Крылов, журналист
Пытались ли внешние и внутренние враги воспользоваться трагедией в своих целях? Безусловно, пытались. Можно ли было на всю Россию говорить, что в Кемерово на площади собрались «бузотеры», которых «накачали» некие провокаторы? Подробности...
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Не слушайте байки про инвестиционный климат

Андрей Безруков, доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО
Наглость американцев в отношениях с нашей страной объясняется тем, что, глядя на наши темпы роста, они видят слабеющую Россию. Между тем России повезло – перед ней открываются по крайней мере два гигантских рынка. Подробности...
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Вторая холодная война официально объявлена

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Конечно, при всей своей креативности министр Борис Джонсон – официальное должностное лицо и не мог позволить себе полной свободы, но с задачей «посмешнее» он справился. В речи столько вкусного, что глаза разбегаются. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

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      Акции памяти жертв кемеровской трагедии прошли в том числе в Киеве

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      Пожар в детской комнате ТЦ «Зимняя вишня» привел к трагедии

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      Коричневые дожди прошли на Кубани

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        • Это влияние сохраняется на прежнем уровне

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        • Нет

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          Для «памятника фашисту» выбрано крайне неудачное место

          Леонид Брежнев с Францем Йозефом Штраусом в Бонне, 1978 год   30 марта 2018, 22:01
          Фото: Мусаэльян Владимир, Соболев Вале/ТАСС
          Текст: Петр Акопов

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          Разворачивается очередной скандал вокруг открытия памятника. Заголовками в стиле «В День Победы России подарят памятник фашисту» пестрит пресса – граждане возмущаются, ищут виновных и вспоминают «памятник Маннергейму». Неужели в Волгограде действительно хотели поставить памятник человеку, участвовавшему в Сталинградской битве со стороны Германии?

          Любое неуважение к памяти о Великой Отечественной войне и тем более попытка реабилитации нацистов вызывает в России резкую отповедь. Поэтому такую бурную реакцию вызвала в прошлом году история с выступлением школьника из Салехарда в немецком Бундестаге. Ведь в его речи содержались слова о невинных жертвах применительно к солдатам вермахта.

          Массовое возмущение вызвало и установление в Санкт-Петербурге памятной доски бывшему президенту Финляндии маршалу Маннергейму. Хотя инициаторы хотели отметить его заслуги как генерала царской армии, им напомнили, что странно делать это в городе, чья блокада стала возможна благодаря в том числе и финской армии под командованием Маннергейма. Доска в итоге была демонтирована.

          А теперь приходят странные новости из Волгограда. Все началось с публикации на ряде волгоградских сайтов «Волгоградский аэропорт готовят к установке памятника фашисту», в которой сообщалось, что 10 мая в местном аэропорту должны открыть памятный бюст Францу Йозефу Штраусу:

          «Памятник Францу Йозефу Штраусу, экс-министру обороны ФРГ, коррупционеру и офицеру вермахта, командовавшему взводом зенитной артиллерии, уничтожавшей Сталинград, планируют открыть в аэропорту Волгограда... Памятник... должен появиться в честь дружбы и сотрудничества аэропорта Волгограда и аэропорта Мюнхена, который носит имя Франца Йозефа Штрауса.

          ...Получается, что установка памятника... проходит втихую, и мнения жителей и официальных властей по поводу установки бюста фашисту, убивавшему наших солдат в Сталинграде, никто не спрашивал.

          Удивительно, что такое шокирующее глумление над памятью героев войны происходит на фоне высылки российских дипломатов из западных стран, ужесточения режима санкций, сноса и осквернения памятников красноармейцам-освободителям в Европе.

          Видимо, «вишенкой на торте», по задумке баварских гостей, должна стать установка памятника фашисту. Фашисту, который не то что не раскаялся, а продолжил свою борьбу против России, сделав это делом всей своей жизни».

          Хотя пресс-служба волгоградского аэропорта заявила, что «не располагает официальной информацией о намерениях по размещению на территории аэропорта каких-либо скульптурных композиций», а администрация Волгоградской области утверждает, что никаких запросов по установке бюста Францу Йозефу Штраусу не поступало, сведения о намерениях немецкой делегации верны – их можно обнаружить на сайте «Федеральное объединение немецких обществ Запад – Восток». Там же рассказывается о программе пребывания делегации общества в Волгограде – прилетят 7 мая, на 8 мая намечен товарищеский матч молодежных сборных России и Германии по футболу. Затем гости из Германии посетят часовню, открытую на военно-мемориальном кладбище в селе Россошки. А 10 мая делегация, согласно расписанию, поедет в терминал С аэропорта Волгограда, где состоится открытие бюста.

          Это общество давно работает с волгоградскими властями. Так, осенью 2016-го в городе был открыт мемориал примирения советских и немецких солдат. Хотя уже тогда некоторые жители Волгограда заявляли, что «ни о каком примирении с оккупантами, которые пришли истреблять русских, не может быть и речи».

          В чем же дело сейчас? Судя по всему, мы имеем дело с очередным проколом региональных властей. Немецкие партнеры предложили (так же, как это было и в случае с Салехардом), наши согласились, не подумав о том, что они делают. И уж тем более не просчитав реакцию общества.

          Как вообще могла прийти в голову идея поставить в городе бюст того, кто в свое время пришел к нему с мечом? Понятно, что в итоге никакого бюста Франца Йозефа Штрауса в волгоградском аэропорту не появится – все отменят, сославшись на то, что ничего и не было договорено. Пострадает в итоге репутация не только волгоградских властей, но и память наших граждан о Штраусе. Да, том самом Франце Йозефе, бюст которого недалекие баварцы решили установить в Волгограде. Их глупость – это немецкая проблема. Штраус же не был ни фашистом, ни врагом нашей страны – а был очень интересным немецким политиком.

          Штраус действительно полтора года провел на Восточном фронте – и уехал из Сталинграда буквально за пару недель до окружения армии Паулюса. Но на Восточном фронте воевали очень многие немцы – например, канцлер Гельмут Шмидт, скончавшийся два года назад в возрасте 96 лет. И это не мешало им, а даже помогало потом осознавать необходимость выстраивания нормальных отношений с Россией. Так что само по себе участие в войне с нами не является пожизненным клеймом.

          Штраус не был фашистом, он был лейтенантом вермахта и никогда не состоял в НСДАП.

          Более того – его скептическое отношение к партии Гитлера не было секретом, а вернувшись в 1943-м домой, он сказал сестре Марии, что «теперь у нас даже рядовой солдат понимает, что эта война проиграна. Если Гитлер не прекратит воевать, то он преступник, причем еще больший, чем тот, каким я считал его раньше». В своих мемуарах Штраус вспоминал, что в 1941-м во Львове стал свидетелем расправы СС над мирными советскими гражданами: «С большим удовольствием я бы стрелял по ним, а не по русским».

          В мае 1945-го Штрауса арестовали американцы, но после месяца ареста выпустили. Как позднее он вспоминал, его отпустили только после того, как он «поделился опытом борьбы с советской авиацией».

          В послевоенной Германии 30-летний Штраус (хорошо знавший английский язык) стал делать быструю карьеру. Штраус – самый известный и самый сильный из всех баварских политиков. Он своеобразный символ этой крупнейшей немецкой земли. А то, что аэропорт ее столицы Мюнхена носит его имя, связано еще и с его любовью к самолетам (он еще и один из основателей крупнейшего европейского авиаконцерна «Эйрбас»). Эта любовь, кстати, стала и причиной его относительно ранней смерти – Штраус умер 3 октября 1988 года, через неделю после того, как самолет, который он пилотировал, резко упал с одиннадцати- на трехкилометровую высоту, а он сам пережил кислородное голодание.

          Штраус не дожил года до падения Берлинской стены и двух лет до объединения Германии. Лавры объединителя Германии достались его партнеру по правящей коалиции канцлеру Гельмуту Колю. Хотя именно Штраус все предшествующие десятилетия был, пожалуй, главным немецким реваншистом, настаивавшим на том, что ФРГ должна всегда думать о воссоединении Германии.

          Как отношение Штрауса к России, так и его восприятие у нас менялось со временем. В 50-е годы он в качестве министра обороны ФРГ был одним из любимых примеров для критики «возрождающегося немецкого милитаризма». В начале 70-х Штраус выступал против «восточных договоров» ФРГ с СССР и Польшей, потому что боялся, что они окончательно узаконят раскол Германии. Но позже, возглавив Баварию (чьим премьером он стал в 1978-м), Штраус помогал развитию экономических связей своей земли с СССР. А в конце 1987 года он за штурвалом своей «Сессны» совершил перелет в Москву. Штраус встретился с Горбачевым, которому заявил, что перестройка может кончиться развалом СССР. Штраус признавал, что ключи от немецкого единства находятся в Москве – и если бы он дожил до объединения Германии, то, несомненно, был бы благодарен русским.

          Но даже ему никогда не пришло бы в голову, что его бюст захотят поставить в аэропорту города, в боях за который он командовал взводом зенитно-артиллерийской батареи. Идея почтить память Франца Йозефа Штрауса именно в Волгограде – признак недалекого ума тех, кто думал таким образом «внести вклад» в дело российско-немецких отношений.


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