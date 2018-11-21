«Единая Россия» станет более открытой

В Москве завершился двухдневный съезд «Единой России». Выступивший перед делегатами Владимир Путин призвал работать на результат, а не топтаться на месте, и не допускать заносчивости и хамства. После обсуждения кодекса поведения было решено создать партийную комиссию по этике. По оценке наблюдателей, такое стремление к обновлению поможет ЕР осуществить легкий ребрендинг, а «какое-то количество членов партии останется без партбилетов».

В субботу завершился XVIII съезд «Единой России». Его кульминацией стало выступление перед делегатами президента России Владимира Путина. В своей речи он отметил, что на «Единой России», как ведущей политической силе, лежит повышенная ответственность за историческую судьбу народа, благополучие граждан.

«Мы должны это понять, осознать и действовать как единая команда, исходя из общих целей и общих задач», – заявил Путин.

Он подчеркнул, что партия играет особую роль в укреплении суверенитета страны, развитии экономики, реализации прорывных проектов. «Партия уже в течение многих лет доказывает свою состоятельность, способность принимать ответственные решения, разъяснять эти решения людям и потом идти на выборы и убеждать избирателя в том, что решения, которые были приняты раньше, являются правильными, а путь, который мы наметили, является единственно верным», – отметил президент.

По его словам, лидерство ЕР должно заключаться не в том, чтобы обещать манну небесную, а в принятии ответственных и нужных стране решений. При этом партии следует тщательно следить за этическим поведением: не должно быть никакого хамства и заносчивости ни на каком уровне.

«Конечно, есть и такие, которые ведут себя неприлично. Прошу вас самым внимательным образом за этим следить, не допускать никакого хамства, заносчивости, пренебрежения к людям

на любом уровне», – сказал Путин.

По его словам, такое поведение вредно для страны и несправедливо по отношению к людям. «Это просто опускает партию ниже плинтуса, – подчеркнул он. – Вы знаете, насколько высок сегодня запрос граждан на справедливость, честность. И чтобы соответствовать этим требованиям, нужно не отделываться от людей общими замечаниями, а нужно реально их слушать и слышать, быть вместе с ними».

Кроме этого президент призвал делегатов работать над устойчивостью авторитета ЕР и проводить открытые конкурсы управленческих кадров. Он заметил, что в партию в последнее время приходит много молодежи. «Здесь, конечно же, рекомендовал бы взять на вооружение уже работающие в стране открытые конкурсы по формированию управленческого состава, тем более, что члены «Единой России» активно участвуют в этих процессах», – заявил Путин.

В то же время президент призвал единороссов работать на результат, а не топтаться на месте. «Всем нужно трудиться в полную силу, действовать активно, быть впереди, не бояться ответственности. Работать на результат ради общего дела», – заявил Путин.

Он подчеркнул, что от реализации партийных проектов люди должны чувствовать и понимать, что члены и сторонники партии не боятся перемен и добиваются изменений к лучшему.

Ранее в ходе пленарного заседания председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о необходимости обратной связи в работе партии. «В рамках обновления партия должна стать более открытой, более прозрачной, для этого нужно создать механизмы обратной связи, оценки нашей с вами деятельности», – заявил Медведев.

Он призвал составлять рейтинги эффективности депутатов, оценивать работу региональных отделений, поощрять первичные отделения, которые продвигают в регионах социально значимые проекты.

По его словам, для «Единой России» уходящий год прошел напряженно. «Партия поддержала весьма сложные изменения в пенсионной системе. Поступила так, как и должна была поступить зрелая политическая сила. Прямо и честно объяснила свою позицию и взяла на себя ответственность за непопулярное, но необходимое решение», – напомнил Медведев.

Во время второго дня работы съезда состоялся форум в формате дискуссионных площадок «Экономика роста», «Качество жизни», «Городская среда и чистая страна», «Развитие сельских территорий». В частности, министр финансов Антон Силуанов пообещал, что налоговая нагрузка в стране не будет повышаться в течение ближайших шести лет. А первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков заявил, что в России достаточно механизмов сделать нацпроекты самым эффективным механизмом улучшения качества жизни людей. В свою очередь вице-премьер Алексей Гордеев одобрил идею создать Федеральное агентство по развитию сельских территорий.

Съезд принял решение о создании федеральной партийной комиссии по этике и утвердил ее состав. Это будет центральный орган партии, его члены будут избираться съездом на пять лет.

Еще одним событием дня стала ротация Высшего совета, из него вышли экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, бывший губернатор Владимирской области Светлана Орлова, председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская и ряд других функционеров, всего 15 человек. На их места пришли 14 новичков, в частности, губернаторы Самарской, Калужской, Кировской, Ленинградской, Свердловской и Рязанской областей. Таким образом ротация составила 16%.

Накануне, в первый день работы съезда, состоялись дискуссии на площадках – «Обновление», «Открытость» и «Лидерство». Участники и делегаты подвели итоги региональных предсъездовских дискуссий «Обновление-2018», предложили утвердить идеологическую преамбулу к партийному уставу, этические нормы для членов ЕР, создать комиссию по этике, ввести грантовую поддержку общественно значимых проектов партийных «первичек».

Член экспертного совета Экспертного института социальных исследований Олег Матвейчев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД назвал главным событием съезда решение принять этический моральный кодекс, а также выступление Путина, призвавшего не хамить людям. «Кроме этих слов (президента) это закреплено в определенном кодексе, который будет доведен до каждого и за него будут, соответственно, очень жестко спрашивать. Это лишнее напоминание всем о том, как нужно вести себя», – сказал Матвейчев.

Таким образом, съезд прошел под девизом качественной моральной чистки. Эксперт напомнил, что за свою историю ЕР пережила несколько таких обновлений. Сначала партия избавилась от тех, у кого была судимость, а затем от тех, кто не декларировал имущество и скрывал бизнес за рубежом. «Те люди, которые не пожелали освобождаться от активов, тоже покинули, как минимум, депутатские ряды, а в значительной степени руководящие и иные органы в партии», – напомнил эксперт.

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По его словам, на освободившиеся места пришли молодые люди, связанные не с бизнесом, а с общественной работой. «Сейчас принят кодекс на основе непосредственного поведения людей, их публичных высказываний, скромного или нескромного поведения, участия в тех или иных скандалах. За эти вещи теперь тоже будут карать. Комиссия по этике получит больше полномочий. Какое-то количество членов партии скоро останется без партийных билетов», – прогнозирует Олег Матвейчев.

В свою очередь другой член ЭИСИ, член Общественной палаты Константин Комков особо отметил создание Центра поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ) и намерение единороссов активно развивать работу с некоммерческими организациями (НКО). «Мне, как члену Общественной палаты, это импонирует. В последние годы у партийных проектов «Единой России» были созданы общественные советы, то есть не члены партии, а лидеры общественного мнения могли быть привлечены к партийным проектам. Поэтому этот элемент поддержки, который был обозначен на съезде, – положительная практика», – заметил Комков в интервью газете ВЗГЛЯД.

ЦПГИ презентовал в субботу координатор проекта, депутат Госдумы Сергей Боярский. По его словам, проект организован на базе сторонников ЕР и уже работает над реализацией 200 заявок. Некоторым гражданам даже успели помочь в реализации их инициатив. «Мы хотим стать настоящим, в хорошем смысле слова, лоббистом интересов гражданского общества, чтобы любой общественник или представитель НКО знал, что самый короткий путь к реализации хорошей идеи лежит через Центр поддержки гражданских инициатив и партию «Единая Россия», – рассказал Боярский.

Комков приветствовал решение делегатов создать партийный университет, о чем в первый день съезда подробно рассказала замсекретаря генерального совета партии Ольга Баталина. «Примеры больших советских партийных школ оправданы. Нужно учить работе и взаимодействию. Отмечу намерение более активно использовать современные цифровые технологии в структурах для членов партии. Если это реализуется, то это будет неплохой опыт, он будет неплохо выглядеть даже на мировом партийном уровне», – считает эксперт ЭИСИ.

Говоря о выступлениях президента и премьер-министра, Комков подчеркнул, что сегодня наиболее востребован лозунг: слышать и работать для людей. «То, что обозначил президент и председатель партии – это, конечно, искоренять все эти моменты, когда действия одного из членов партии, тем более депутата или чиновника, могут дискредитировать ЕР, поэтому это нужно регулировать внутри цеха, внутри самой партии. То, что обсуждалось среди экспертов и сообщества по поводу этического кодекса, на мой взгляд, эта ситуация оправдана и она позволит сделать легкий ребрендинг партии на сегодняшнем этапе», – подытожил Константин Комков.