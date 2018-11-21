Запрет сигарет в России снова сделает курение модным

Минздрав предлагает запретить в России продажу табака. Не сейчас, а через 30 лет. Отказ от курения – вещь, бесспорно, хорошая, но вот достижима ли она с помощью подобных мер? Или, как в случае со «строительством коммунизма за 20 лет», благие намерения, к тому же помноженные на запреты, могут привести к результату, прямо противоположному желаемому?

С тем, что курение вредит здоровью согласно даже большинство курильщиков. Как и с тем, что не стоит поощрять его среди молодежи – да и вообще можно и нужно ограничивать продажу, рекламу и даже места для курения.

Россия и так довольно далеко продвинулась в деле борьбы с курением – с 39 процентов взрослого населения (старше 15 лет) в 2009 году до 31 процента в 2016-м. Это хорошо – и для людей в целом, и для государственного бюджета, ведь уменьшается смертность от болезней, вызванных табаком. Хотя и сейчас в России от таких болезней умирают до полумиллиона человек. По крайней мере так считает Минздрав. Его же специалисты оценили упущенную выгоду нашей экономики в объеме 2 процентов ВВП – настолько большая цифра, что ее лучше не проверять. Понятно, что 40 миллионов курильщиков это очень большая социальная группа – даже больше, чем автомобилистов. Но защищать их права никто не берется – привычка вредная, так что пускай терпят ограничения или бросают курить.

Но пока что никто не додумался запрещать курение как таковое. Даже не из-за доходов бюджета, а и-за понимания неправильности решения проблемы путем запретов. Несколько лет назад Минздрав, правда, хотел записать в концепции по ограничению потребления табака запрет на продажу табака гражданам, родившимся после 2015 года – то есть сделать так, чтобы в 2033 году 18-летние уже не могли легально купить сигареты. Но тогда это концепция не прошла через правительство.

И вот сейчас Минздрав подготовил новый проект этой концепции. Теперь уже с 2019-го по 2030-е годы. Краткосрочные цели Минздрава - до 2025 года – вполне реалистичны: снизить количество курильщиков еще на 5 процентов, до 25. Но в концепции намечены и более долгосрочные цели – не просто радикально сократить число курильщиков в дальнейшем, но и перейти к поэтапному выводу табачной продукции из оборота после 2050 года.

То есть, говоря проще, запретить продажу сигарет через 30 с небольшим лет.

На что опираются эти мечты? На то, что в сороковых годах доля курящих сократится до 5 процентов, и эту ничтожно малую величину можно будет уже не замечать. Нет, так прямо в концепции, конечно не пишут. Как и не указывают того, на чем основаны расчеты на столь стремительное сокращение числа курильщиков в период 2025-2050 годов: с 25 до 5 процентов.

На самом деле, поставленные цели нереальны – если, конечно, государство не пойдет по единственному надежному способу ограничения, то есть введению особого сверхналога на табак, делающего его предметом престижного потребления. Тогда да – при цене в 1000 рублей за пачку курить будут все меньше и меньше. Вырастет, правда, контрабанда и подпольное производство. Даже сейчас - правда, по данным самих табачных производителей, которые могут быть склонны к преувеличению -нелегальный рынок сигарет вырос за четыре года в семь раз, из-за чего государство только в этом году недополучило 50 миллиардов акцизных платежей.

Вряд ли власти хотят идти по этому пути – ставка будет делаться как на пропаганду здорового образа жизни, так и на дальнейшее ограничение пространства для курения, а рост цены пачки сигарет будет лишь дополнительным стимулом бросить курить. Но в этом случае объявленные планы на запрет продажи табака после 2050 года – если, конечно, они будут одобрены правительством, а потом и обретут форму законов – способны привести к прямо противоположному результату. Запретный плод сладок – и даже известие о предстоящем запрете табака в России приведет к росту его популярности среди молодых людей, многие из которых в противном случае даже и не задумывались бы о курении.

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По крайней мере, сигарет – потому что, как известно, падение потребления совершенно легального табака очень часто сопровождается ростом потребления совершенно нелегальных наркотиков. Это опыт в том числе и США – и многих других стран, где в итоге происходит легализация так называемых легких наркотиков. Пересаживание с табака на марихуану, конечно, не очень корректно сравнивать с программой Сороса по пересаживанию героиновых наркоманов на метадон (от чего, по большому счету, ничего не меняется), но к борьбе за здоровье нации это точно отношения не имеет.

Понятно, что Минздравом движут благие порывы. И, конечно, многие считают, что лучше ставить большие цели, чтобы добиться хотя бы половины заявленного. Но в случае с тотальным запретом это все-таки не работает. Неудивительно, что пока еще практически никто в мире на это не решился – за исключением одной бывшей части России. Речь о Финляндии – там первыми в мире приняли программу полного отказа от курения. Нет сомнения, что наш Минздрав руководствовался именно финским опытом.

Финны хотят сделать свою страну свободной от табака к 2040 году – тогда у них должно остаться всего 2 процента дымящих. Пять лет назад в Финляндии курили 16 процентов трудоспособного населения – так что им есть куда стремится. Причем в Хельсинки решили избавится от всех видов табака – включая и смеси, и модные вейпы. Как и в других скандинавских странах, в Финляндии повышают цены на сигареты. С стоимость пачки начинается от 7 евро, то есть 500 рублей. Понятно, что в результате курящие финны ездят за сигаретами в Эстонию и Россию. Как и за алкоголем – ведь еще раньше Финляндия начала бороться с пьянством, повышая цены на крепкий алкоголь.

Любой запрет эффективен лишь тогда, когда государство в состоянии обеспечить тотальный контроль над нелегальным производством и контрабандой. А в случае с табаком придется ведь и запрещать его выращивание гражданами на огородах – если уж идти до конца в борьбе с заморским змием. То есть доводить дело до полного абсурда.

Любые конкретные сроки построения счастливого будущего всегда опасны – Никита Хрущев обещал коммунизм через двадцать лет, а Михаил Горбачев отдельную квартиру каждой советской семье через пятнадцать. Владимир Путин, хотя и сам не курит, и других отучает, не будет брать на себя подобные обязательства по курильщикам – чтобы не уподобляться тому же Хрущеву, пообещавшему в скором будущем показать по телевизору последнего советского попа.