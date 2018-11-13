Стоит ли верить в искренность Саркози, нахваливающего Россию

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23 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 22:47  |  vz.ru
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Как Газпрому удалось повернуть «Турецкий поток» в Болгарию

«Южный поток» восстает из пепла в новом видеФото: gazprom.com
Газпром, судя по всему, определился с маршрутом для второй нитки «Турецкого потока» по европейской территории. Он практически повторяет путь закрытого четыре года назад «Южного потока». Однако на этот раз шансы довести дело до конца серьезно возросли. Как Газпром намерен перехитрить Еврокомиссию с помощью ее же собственных правил? Подробности...
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Два курильских острова имеют особое значение для безопасности России

Старые укрепления Южных Курил, конечно, уже не имеют военного значения, но сами острова в этом смысле по-прежнему важныФото: Alexandr Liskin/Russian Look/Global Look Press
Претензии Японии на российские Южные Курилы важны не только с политической точки зрения. Президент Путин недаром подчеркивает одно из важнейших условий переговоров – чтобы в случае, если эти острова будут переданы Японии, на них не появились американские военные базы. Почему для России это критически важно и какие острова в данном случае важнее других? Подробности...
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Москвичи запретили собирать деньги для бездомных

Бомжи порой одним своим видом невольно провоцируют конфликты в обществеФото: Павел Лисицын/РИА «Новости»
Гражданские активисты одного из районов Москвы выступили против сбора денег в пользу бездомных. В ответ представители благотворительных организаций обвинили жителей в фашизме и призвали мэра Собянина снести «уродливый Савеловский район», где проживают активисты. Подробности...
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Торговая война с Китаем разоряет Америку

Американские фермеры еще не проклинают Трампа, но уже близки к этомуФото: Jim Young/Reuters
Рекордный урожай, собранный в США этим летом, стало некуда продавать. Таким оказался результат торговой войны, которую президент Трамп затеял с Китаем. А самое парадоксальное, что первыми жертвами этой войны оказались те самые люди, благодаря которым Трамп пришел к власти – американские фермеры. Сельское хозяйство США стоит перед угрозой колоссального кризиса. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Золото приходит на смену американскому доллару

Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества
По данным Всемирного золотого совета (WGC), в ходе трех минувших месяцев закупки золота увеличились на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В тоннах это 148,4. Центральные банки буквально сметают золото. Подробности...
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Почему Кант побеждает русских полководцев

Андрей Колесник, Ветеран спецназа ВМФ, депутат Государственной думы VI созыва, депутат Калининградской областной думы
Те обычные немецкие обыватели, бюргеры, с которыми я в последнее время общался – они сами не слишком-то и помнят, кто такой Кант. Так неужели жители Калининграда хотят быть более немцами, чем сами немцы? Подробности...
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Методичка по распознаванию «фашиста» в собеседнике

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Достаточно заподозрить моральную несостоятельность собеседника – и все сказанное им можно перетолковать в каком угодно смысле. В итоге вы достигнете идеала – совместив осуждение другого и обретение чувства собственного морального превосходства. Подробности...
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    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

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    Кто и как хочет остановить «Северный поток – 2»

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      Опубликованы кадры с места гибели в Сирии летчика Олега Пешкова

      Следственный комитет России опубликовал фото и видео с места гибели летчика Су-24М Олега Пешкова и вертолета спасательной группы в Сирии в 2015 году. На них запечатлены обломки воздушных судов и позиции террористов, с которых они вели огонь по российским военным
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      В РЖД показали новые плацкартные вагоны

      Российская студия представила новые вагоны с зонами персонального комфорта, созданные на базе общих и плацкартных. Согласно задумке, пространство должно отвечать всем запросам пассажиров. Внутри вагонов появится возможность отгородиться от соседей. В эксплуатации новые вагоны появятся в 2019 году
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      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

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          Стоит ли верить в искренность Саркози, нахваливающего Россию

          Николя Саркози с Владимиром Путиным в Париже   23 ноября 2018, 21:30
          Фото: Zhang Yuwei/ZUMA/
          Xinhua/Global Look Press
          Текст: Петр Акопов

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          Бывший президент Франции Николя Саркози в своем выступлении в Москве сказал, что русские даже не предполагают, насколько вырос престиж России на международной арене. Слова французского президента вызвали странную реакцию в нашей стране: это все, мол, простая лесть, Саркози никто и звать его никак, да он просто денег хочет. Почему многие не хотят видеть очевидного – того, что видит даже Саркози?

          Поездка Николя Саркози в Москву на предновогодний прием Российского фонда прямых инвестиций так бы и осталась частной и неизвестной широкой публике, если бы РИА «Новости» не опубликовало снятое на телефон видео с выступлением бывшего французского президента. Речь была совсем небольшой – Саркози, рядом с которым стоял глава РФПИ Кирилл Дмитриев и постоянный член Совбеза России Сергей Иванов, сказал нечто похожее на тост:

          «России и Европе необходимо работать вместе, мы нужны друг другу. Я хочу сказать: ваша страна прошла экстраординарный путь за 25 последних лет. Вы живете здесь, вы – русские, и вы даже не предполагаете, насколько образ вашей страны изменился в мире. Россия вновь стала сверхдержавой, это ее место, это ее историческая роль, это ее предназначение. В конце я хочу сказать, что я всегда был другом Владимира Путина, потому что это тот человек, с которым можно разговаривать, даже несмотря на разногласия. Кирилл Дмитриев, я надеюсь, в следующем году вы меня тоже позовете».

          Саркози уже шесть с лишним лет как перестал быть президентом Франции – два года назад он попытался снова выдвинуться в президенты от собственной партии республиканцев, но проиграл внутрипартийные выборы. В Россию он приезжал уже несколько раз и в качестве экс-президента – но в этом году установил личный рекорд: это уже его вторая поездка, первый раз он был летом на чемпионате мира по футболу.

          В самой Франции против Саркози расследуется несколько дел по обвинению в коррупции и незаконном финансировании избирательной кампании. И хотя уголовное преследование и судебные разбирательства являются любимым способом французской политической борьбы, в случае с Саркози есть все основания для процесса. Весной этого года Саркози даже задержали в рамках расследования дела о взятках от Каддафи на его победную предвыборную кампанию 2007 года – получив десятки миллионов долларов, француз потом отплатил ливийцу организацией международной интервенции в Ливии, закончившейся распадом страны и убийством Каддафи.

          При этом Саркози не уникален – французские, английские и прочие европейские руководители не раз оказывались замешаны в разной степени тяжести коррупционных скандалах. Вопрос только в том, доходили ли они до суда – очень часто все потихоньку заминалось. Поэтому моральная чистоплотность Саркози важна, но в данном случае не имеет принципиального значения.

          Мог ли Саркози получить деньги за свой визит в Москву?

          Конечно, мог. Правило оплачивать подобные поездки существует во всем мире, и мы здесь ничего нового не изобретаем: от США до Китая, от Европы до арабских стран бывшим президентам, премьерам и крупным политическим фигурам часто платят весьма внушительные гонорары за участие в различных мероприятиях. Впрочем, РФПИ мог ничего и не платить – у него могла быть и другая финансовая заинтересованность. Тесные связи Саркози с крупным французским бизнесом ни для кого ни секрет, и в данном случае он вполне мог выступать и в качестве лоббиста какого-нибудь нового франко-российского проекта.

          При этом Саркози вовсе не относится к традиционным русофилам. Если уж брать бывших французских президентов, то гораздо больше о необходимости тесных отношений с Россией говорили Жак Ширак и Валери Жискар Д'Эстен. А при Саркози Франция вернулась в военную структуру НАТО – так что у него была репутация атлантиста. Впрочем, в последние годы он все больше говорит о необходимости для Франции и Европы выстроить новый баланс сил, выступал и за прекращение войны санкций между Россией и Западом. В опубликованном в конце прошлого месяца интервью французской газете «Пуэн» Саркози сказал:

          «Мы делаем все, чтобы подтолкнуть Россию в объятья Китая, и я очень об этом сожалею. Санкции контрпродуктивны. Европа и Россия должны работать в доверительной обстановке. И самое страшное еще впереди, поскольку американский Конгресс намеревается задушить 140 миллионов россиян, лишив их банки доступа к международному финансированию. Осознаем ли мы последствия этого шага? В целом Европе нужно в экстренном порядке создать инструменты своей финансовой независимости, чтобы нейтрализовать последствия диктата долларового бога, как это было с Ираном. Наши предприятия вынуждены прогибаться под указания Дональда Трампа. Это неприемлемо. Что стало с нашей независимостью?

          ...Сейчас нужно представить себе новую наднациональную организацию, в которую бы вошли три стороны: Европа, Турция и Россия. Так мы сформировали бы политический диалог высокого уровня и начали бы обсуждение вопросов безопасности, терроризма и экономического сотрудничества.

          Впоследствии в эту организацию могли бы войти другие страны, которые играют роль моста между европейским и российским пространством, как Украина и Грузия. В результате им не пришлось бы выбирать между Европой и Россией, что укрепило бы безопасность нашего континента».

          Подобная позиция Саркози вовсе не предназначена для внешнего пользователя – он просто излагает французам свои представления о национальных и европейских интересах. Более того, во Франции абсолютное большинство политиков, от Марин Ле Пен и лидера левых Меланшона до бывшего премьера Фийона (выигравшего в 2016 году партийные праймериз у Саркози), выступают за прекращение конфронтации с Россией и выстраивание новой архитектуры европейской безопасности вместе с Россией. Так что по русскому вопросу Саркози принадлежит к абсолютному большинству французского политического класса. Тем более в ситуации, когда обостряющееся недоверие Европы к Трампу и растущие европейско-американские противоречия делают российскую карту еще более важной для Парижа.

          И все равно в России слова Саркози вызвали у многих скептические комментарии. Он нам льстит, потому что получил денег или хочет денег, ничего от него не зависит, не надо вестись на западные комплименты и другое в таком духе. Конечно, не стоит поддаваться на лесть, но с чего мы взяли, что Саркози льстит, а не говорит то, что думает?

          Нашей проблемой часто являются не отношения с Западом, а собственные комплексы и рефлексия. Очень важно быть самокритичным – и человеку, и народу в целом. Мы действительно переживали в последние десятилетия сложнейшие и трагические процессы, связанные с распадом страны и экономики, кризисом ценностей и общества, потерей наших позиций в мире. Постепенное восстановление идет куда медленнее, чем нам хотелось бы, и далеко не во всем на тех принципах, как многим хотелось бы – но оно идет. Отрицать это, конечно, тоже можно. Как это делают, например, те, кто в любой обострившейся проблеме видят «начало конца» и постоянно предсказывают «ужасный крах». Но одно дело, когда это касается внутреннего положения в стране – а когда речь идет о внешнем мире, нашем месте в нем и отношении к нам там?

          Тут вроде бы можно прислушаться к иностранцам – но нет, опять начинаются стоны «не верю» и «этого не может быть». Это даже не самоуничижение, это неверие в собственные силы и нежелание знать реальное положение дел в окружающем нас мире.

          А оно таково, что слова Саркози совершенно правдивы – мы вернулись на привычную и достойную России позицию. Да, нам еще много чего нужно исправить и построить у себя дома, да, нам нужно стать богаче и сильнее – но международное влияние и вес страны зависят в первую очередь не от ее экономического веса и справедливости внутреннего устройства, а от той воли и смыслов, которые она проецирует вовне. И у России в этом смысле есть более чем серьезная традиция отстаивания своих национальных интересов и распространения своего мирового влияния.

          Оступаясь и падая, откатываясь и проигрывая, но мы всегда шли вперед и вверх. Сегодня в мире происходит серьезнейший слом всего миропорядка, трансформация всей системы баланса сил и интересов. И происходит при нашем активнейшем участии. Многие излишне зацикливаются на вопросе демонизации нас на Западе: вот, как же так, они же подрывают наши позиции в мире, портят нашу репутацию, мешают нашим планам. Ничего подобного – попытка изоляции и сдерживания России стратегически принесла нам куда больше пользы, чем вреда. Потому что мир давно уже не просто не ограничивается Западом – он все больше становится незападным, не говоря уже о том, что единый Запад прекращает свое существование буквально на наших глазах.

          Репутация России как великой державы за последние четыре года восстановилась в мире настолько сильно, что многие у нас просто не хотят в это поверить. Репутация – это не военные возможности и экономическая мощь, по которой мы сильно уступаем и Европе, и США; это то, что от нас ожидают. Ожидают, исходя из многовекового исторического опыта русской партии на мировой шахматной доске и тех действий, которые мы предпринимаем на ней сейчас. Ожидают, видя, как мы выдержали удар и не уклонились от своего курса на построение нового миропорядка.

          Поэтому вместо того, чтобы все время повторять актуальную и справедливую, хотя и исковерканную андроповскую цитату о том, что «мы не знаем общества, в котором живем», давайте хоть раз согласимся с тем, что мы не знаем, насколько выросло наше влияние на мировые дела. Не нужно бояться головокружения от успехов, но не нужно и комплексовать, «ой, сил не хватит, ой, надо потише себя вести» – нужно просто понимать, на какой уровень мы уже вышли и как высоки дальнейшие ожидания всего остального мира.


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