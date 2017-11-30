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22 января, понедельник  |  Последнее обновление — 09:06  |  vz.ru
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Россия хочет покорить мир органическим зерном

Россия способна стать лидером и по экспорту органической пшеницыФото: Виталий Тимкив/РИА «Новости»
Россия нашла новую нишу для развития сельскохозяйственного экспорта. Обладающая огромными площадями земли, не испорченными химикатами и удобрениями, она готовится покорить мир собственной органической продукцией. Внутри страны спрос на «органику» мизерный, зато в развитых странах наблюдается настоящий бум интереса к здоровому питанию.  Подробности...
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Русские избавились от комплекса коллективной неполноценности

Отношение к собственной стране становится здоровымФото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Наши граждане считают Россию развитой и уважаемой страной – и это само по себе замечательно. Ведь именно от того, как народ оценивает свое государство, как относится к своему дому, зависит очень многое в нашей жизни. И мы уже не раз убеждались в этом в истории России – особенно в новейшей. Подробности...
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Концепция применения «Терминаторов» имеет свои слабости

Американские оборонщики назвали «Терминатор» особо опасным для сухопутных войск СШАФото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Весной в ВС РФ поступят БМПТ «Терминатор». Российская военная мысль отводит этой машине важную роль на поле боя, заявляется даже о принципиально новой тактике их применения, которая должна сломить сопротивление сухопутных сил США. Но наземной войны с США пока не предвидится, так что появление «Терминатора» может быть продиктовано другой причиной, куда более прозаичной. Подробности...
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Курды просят защиты Москвы от «фашистского турецкого режима»

Вмешательство США в разборки между курдами и турками может подстегнуть новое террористическое движениеФото: Umit Bektas/Reuters
Название операции «Оливковая ветвь», инициированной Турцией в Сирии, звучит как издевательство. Библейский символ мира явно не имеет отношения к политике, ценой которой могут стать многие человеческие жизни. Но даже если обострение конфликта обойдется малой кровью, его последствия грозят быть крайне неприятными для России. Подробности...
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Волна насилия в школах навлекла подозрения на соцсети

Вопрос блокировки соцсетей для школьников снова встал после массовых нападений школьников в Перми и БурятииФото: Артем Геодакян/ТАСС
«Диванные психологи, депутаты и прочие моралисты загоняют детей в угол... Загнанные в угол дети берут в руки топор». Такими словами блогеры комментируют сообщения о том, что ко вспышке насилия в российских школах могут быть косвенно причастны социальные сети. Но кроме соцсетей есть и другие источники пропаганды насилия среди подростков. Подробности...
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Предложения ужесточить наказание подростков выглядят глупо

Антон Крылов, журналист
В случае с решившимися убить себя, а перед тем отомстить всему миру подростками никакое ужесточение наказаний и даже введение четвертования или сажания на кол не поможет. Нужно придумывать что-то другое. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария

Мне тоже не нравится, когда юноши поддёргивают трусики

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Предлагаю взглянуть на «проблему ульяновских курсантов». Суть проблемы: неуважение к форме, гендерная неопределенность… что ещё? Если бы так сделал мой сын, я бы расстроился. Но с этого момента – давайте включим воображение. Подробности...
Обсуждение: 157 комментариев

Русские роботы на страже гидрокосмоса

Семён Пегов, военкор, автор проекта WarGonzo
Фонд перспективных исследований в этом году проведет на Дальнем Востоке масштабные состязания по морской робототехнике. Запрос на привлечение роботов в морское дело у государства и органов безопасности колоссальный. Подробности...
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        Серию нападений в российских школах связывают с влиянием социальных сетей. В какой мере соцсети могли повлиять на произошедшие события?
        • Соцсети оказали ключевое влияние

        • В какой-то степени могли повлиять

        • Не вижу такой связи

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        • Скорее разделяю

        • Скорее не разделяю

        • Совсем не разделяю

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          Отношение к собственной стране становится здоровым   22 января 2018, 08:10
          Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
          Текст: Петр Акопов

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          Наши граждане считают Россию развитой и уважаемой страной – и это само по себе замечательно. Ведь именно от того, как народ оценивает свое государство, как относится к своему дому, зависит очень многое в нашей жизни. И мы уже не раз убеждались в этом в истории России – особенно в новейшей.

          Недавний опрос Фонда общественного мнения был посвящен тому, какой считают России наши граждане – и как, по их мнению относятся к нашей стране в мире. И если о том, как оценивают нашу страну заграницей, у респондентов спрашивают уже больше 10 лет, то их оценкой положения самой России интересуются всего с 2012 года.

          А ведь именно этот показатель очень важен – потому что он показывает не то, как граждане оценивают текущую ситуацию («как идут дела»), а во многом демонстрирует уровень нашей самооценки себя как народа.

          Да, именно так - это замер нашей, в хорошем смысле слова, самоуверенности, нашего самоуважения, нашей веры в собственные силы. И что он показывает?

          63 процента считают Россию развитой и передовой страной – против 27, уверенных в обратном. Причем тенденция показательна – шесть лет тех и других было поровну. Причем даже с некоторым преимуществом уверенных в отсталости России – 45 на 43. Но уже в начале 2014-го (еще до Крыма) тех, уверенных в том, что Россия развитая страна стало 57 процентов, а к концу 2015-го эта цифра выросла до 74. Опрос «ФОМнибус» был проведен 13–14 января в 104 населенных пункта РФ среди 1500 респондентов.

          Это не следствие «одурманивающего влияния пропаганды» или отрыва от реальности – потому что, например, в ответе на вопрос, какой, бедной или богатой страной считать Россию, наши люди разделились в соотношении 37 на 47, а два года назад тех, кто оценивал как «богатую» было 64 процента.  Нет, просто люди стали относится к своей стране без бесконечного самоуничижения.

          Это принципиально важный момент – потому что именно вокруг «развитости» и принадлежности к передовым державам крутится у нас вся общественная дискуссия последние 30 лет. Мы и страну во многом из-за этого развалили – под причитания об «отсталом социалистическом строе», из-за которого мы проигрываем соревнование с «цивилизованными странами». Сравнение с Западом, с «передовыми странами» было едва ли не главным инструментом переформатирования всего и вся – от социального строя и экономики до образования и армии. А так как сравнение неизбежно почему то оказывалось не в нашу пользу, то и реформирование шло по пути подражания, копирования или, в лучшем случае, «творческого повторения» чужих образцов.

          Но постепенно все больше людей начинало понимать, что важен собственный, а не чужой опыт, что развитость бывает разная, да и достигаться может разными путями, да и вообще, что русскому хорошо, то немцу не подходит. Мы стали изучать собственный опыт, нащупывать свой путь – но сравнение с другими все равно оставалось. Само по себе сопоставление естественно, нормально – хотя вопрос в том, насколько оно важно для сравнивающего.

          У нас даже в нулевые годы оно оставалось чересчур значимым – то есть мы еще толком не разобрались с тем, а что же такое теперь, в постсоветское время, «наше», а уже ставили выше него чужое. Конструктивное, полезное сравнение вообще полезно только для того, кто очень хорошо знает «своё», видит все его сильные и слабые стороны – тогда он может осознанно что-то менять, чему-то учится. Нет греха в обучении у других – наша история дает нам многочисленные примеры того, как мы перенимали чужой опыт: например, вместе с приезжавшими к нам итальянскими мастерами строили Кремль.

          Но есть и обратные примеры – когда приехавшие к нам в 16 веке «учителя» понавыправляли нам священные книги и обряды, заменив крещение двоеперстием на троеперстие - с указанием, что так делают «сами греки». Это стоило нам раскола церкви и сильнейшего потрясения всей Руси – а потом выяснилось, что «сами греки» к тому времени просто забыли то, как крестились изначально, то есть мы и были хранителями древнего благочестия.

          То есть оценивать себя на фоне остального мира нужно тогда, когда ты знаешь свой путь и свои возможности – тогда у тебя есть система координат и нет опасности погнаться за тем, что тебе не нужно, потеряв при этом то, что является для тебя абсолютно необходимым.

          Поэтому китайцы, например, могут без особого риска впитывать и перелопачивать чужой опыт и придумки – потому что у них очень высока степень укорененности в собственной цивилизации и отношение к себе как к самой продвинутой и развитой нации.

          А нам, особенно в периоды смуты, нужно быть очень аккуратными в сопоставлении себя и других – потому что именно в эти моменты наши противники начинают использовать наши национальные черты для «запудривания мозгов». Нам объясняют, что наше государство отсталое, жизнь бедная, власти жадные, порядки и законы устаревшие – а у соседей-то вот как все правильно устроено! И мы, вследствие нашего смирения, склонности к самокритике и самокопанию, нашей «всемирной отзывчивости», начинаем порой поддаваться на соблазн «отречься от старого мира» - то есть отказаться от всего, нажитого действительно непосильным трудом предков.

          И чудовищный по своему изначальному замаху план «ликвидации старой и осталой России», который сто лет назад пытались осуществить самая космополитичная часть большевиков – лишь самое яркое и страшное проявление этого.

          Ведь и в перестройку мы также захотели «стать цивилизованными» - по крайней мере, это желание двигало заметной частью не только «элит», но и гражданского общества. Так захотели, что даже готовы оказались заплатить за это отказом от самих себя – то есть от своего «советского».

          А когда оказалось, что советское было лишь формой существования русского, многие одумались, осознали, что у нас есть своя самость, свои уникальные черты, не маркируемые никакой идеологией – и стали по-другому сравнивать Россию и остальной мир. И данные опроса говорят не о том, что мы зазнались и считаем, что «впереди планеты всей» - нет, они говорят о самоуважении, об окончании периода самоуничижения, о том, что мы стали самодостаточны. И это лучший признак обретения нами самой настоящей силы.


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