Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?4 комментария
Французы взбунтовались против мер жесткой экономии
Во Франции прошли массовые забастовки против мер жесткой экономии, предлагаемых правительством на фоне огромного госдолга. В акциях участвовали более 500 тыс. человек (фото: Дмитрий Орлов/ТАСС)
При этом только в Париже число участников протестов составило около 55 тыс. человек. В ходе демонстраций в столице были задержаны более 100 граждан (фото: Дмитрий Орлов/ТАСС)
Задержания проходили не только в Париже. В общем счете по всей стране были арестованы 309 участников демонстраций (фото: YOAN VALAT/EPA/ТАСС)
Причиной общественного недовольства стал предложенный экс-премьером страны Франсуа Байру бюджетный документ, согласно которому Париж намеревался сэкономить в 2026 году около 44 млрд евро (фото: Thibault Camus/AP/ТАСС)
Законопроект не предполагал индексацию пенсий и соцвыплат. На этом фоне Байру также призвал французов больше работать, предложив трудиться в некоторые праздничные дни (фото: Дмитрий Орлов/ТАСС)
Протесты привели к закрытию многих заведений и создали большое число бытовых проблем для граждан. Например, по всей стране не работают 90% аптек (фото: YOAN VALAT/EPA/ТАСС)
Для обеспечения порядка МВД задействует более 80 тыс. полицейских и жандармов, а также бронетехнику и беспилотники (фото: YOAN VALAT/EPA/ТАСС)
Согласно данным МВД, в стране прошло более 470 манифестаций. При этом протесты продолжаются до сих пор (фото: Michel Euler/AP/ТАСС)