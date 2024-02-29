Наша армия надежным щитом прикрывает страну, давая ей возможность заниматься главным – собой. Послание президента – это и национальная стратегия, близкая и понятная любому гражданину страны, и заявление на весь мир: Запад снова обломал свои зубы об Россию.0 комментариев
В «Сириус» съезжаются участники Всемирного фестиваля молодежи
В пятницу на федеральной территории «Сириус» откроется Всемирный фестиваль молодежи. Он примет 20 тысяч российских и иностранных лидеров в сфере бизнеса, культуры, науки, образования, спорта, волонтерства и медиа (фото: Владимир Смирнов/ТАСС)
В фестивале примут участие молодые люди из почти 80 стран (фото: Владимир Астапкович/РИА Новости)
Среди иностранных претендентов отбор на программу фестиваля прошли 500 участников (фото: Владимир Смирнов/ТАСС)
Заявки на участие подали школьники из более чем 144 стран (фото: Владимир Смирнов/ТАСС)
В течение недели участники фестиваля будут работать в 18 лабораториях и мастерских, которые носят имена выдающихся исторических деятелей культуры, науки, искусства России (фото: Владимир Смирнов/ТАСС)
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус» по указу президента России Владимира Путина (фото: Владимир Смирнов/ТАСС)
Всемирный фестиваль молодежи и студентов нерегулярно проводился с 1947 года (фото: Владимир Астапкович/РИА Новости)
В дни проведения мероприятия аэропорт Сочи готовится принять более 300 тыс. пассажиров (фото: Владимир Смирнов/ТАСС)
Скульптура Чебурашки стала символом Всемирного фестиваля молодежи (фото: Владимир Смирнов/ТАСС)