Это последний материал первого колумниста страны, главного колумниста страны и многолетнего автора «Взгляда» Максима Юрьевича Соколова. Сегодня, как сообщила его жена Светлана, он скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.0 комментариев
Детеныш косатки появился на свет в Москвариуме
(фото: moskvarium.ru)
Как сообщается, косатка Ная родила малышку длиной около 2 метров и весом 250 кг. Сразу после появления на свет малышка поплыла и самостоятельно вынырнула на поверхность для первого вдоха. На текущий момент мама и детеныш восстанавливаются и налаживают контакт друг с другом. (фото: moskvarium.ru)