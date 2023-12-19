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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин ПЦУ – это пустые церкви Украины

    Люди, которые активно переводят храмы Украинской православной церкви в ПЦУ, сами их не посещают. Им все равно, куда не ходить.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Байден под перекрестным еврейским и арабским огнем

    Выполнит ли Израиль требования США прекратить военную операцию в Газе до января 2024 года? Сомнительно. Команда Байдена продолжит маневрировать, как корабль Одиссея. Только навряд ли повторит его успех.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Украинцы – те же мы, только соблазненные

    Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.

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    24 декабря 2023, 14:53 • Фоторепортаж

    На Сочи обрушился мощный шторм

    Сильный ветер в Сочи повалил свыше 80 деревьев и повредил кровлю более десяти домов и линии электропередачи. Есть погибшие. МЧС предупреждает, что в регионе в ближайшие сутки над морем могут образовываться смерчи, будет сильный шторм с волнами до 4,5 м (фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС)

    Оперативные службы сейчас ликвидируют последствия непогоды. Отмечается, что за сутки в центре Сочи выпало 35 мм осадков в виде дождя, в горном кластере – 45 мм снега (фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС)

    По данным МЧС, в четырех районах Сочи нарушено электроснабжение, без электричества остались 11,8 тыс. человек, в Славянском районе из-за сильных осадков поступило 40 обращений о подтоплении придомовых территорий, при этом вода в дома не заходила (фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС)

    В результате падения дерева есть погибший – мужчина родом из Московской области, добавляют в оперативных службах. По данным синоптиков, непогода сохранится в регионе до 25 декабря (фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС)

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    Европа попала в стальную зависимость от России

    Евросоюз продолжит импортировать российскую сталь. Более того, доля российских «слябов» в европейском импорте превысила досанкционные показатели. Почему Запад оказался зависим от российской стали, а Москва не отказывается от поставок и успешно зарабатывает на металле в условиях беспрецедентного давления? Подробности

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    Россия поможет истории расставить все по местам на Украине

    На расширенном заседании коллегии Минобороны Владимир Путин обозначил приоритеты во внешнеполитической стратегии России. Ее ключевые особенности заключаются в суверенитете, защите территориальной целостности страны и достижении баланса сил в мире. Все это невозможно без развязки украинского кризиса. Путин напомнил, что сопредельные с Украиной страны хотели бы вернуть свои бывшие территории, которые сейчас подконтрольны Киеву. Есть ли в этих словах предпосылки для новых сценариев разрешения украинского вопроса? Подробности

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    Россия обогнала США по беспилотникам

    Россия на порядок увеличила выпуск военных беспилотников. Только в этом году армия получила более 20 тысяч БПЛА различного класса и назначения, хотя еще несколько лет назад ВС РФ обладали лишь двумя тысячами дронов. Лидировавшие ранее по производству беспилотников США в 2022 году имели около 15 тысяч БПЛА. За счет чего ОПК России удалось добиться таких успехов и что еще нужно сделать, чтобы потребности армии были удовлетворены в полном объеме? Подробности

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    Почему Эстония хочет выдать Киеву военнообязанных украинцев

    Власти Эстонии готовы выдать Украине украинских беженцев, которые подлежат мобилизации. Глава МВД Лаури Ляэнеметс пообещал официально предложить украинской стороне заключить соответствующее соглашение. В экспертной среде говорят, что у уклонистов за рубежом нет мотивации умирать за Зеленского и идеи Бандеры, а желание Эстонии выдавать беженцев указывает на фашистские методы правительства Эстонии. Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • От мужчин Украины оставят только сперму

      Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий военнослужащим бесплатно хранить свое семя в криобанках. Этим украинцев убеждают в том, что погибнуть в конфликте с Россией не так уж страшно – род все равно не прервется. Если, конечно, замороженное семя будет кем-то востребовано.

    • Кого Лавров назвал «вороватым народом»

      «Народ вороватый, мы это давно уже поняли. Вороватый раньше был в таком, знаете, политическом плане, в смысле отказа от договоренностей, в смысле попыток обмануть кого-то. Но теперь вороватый уже в прямом смысле». Так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал планы немецких властей по присваиванию российских активов.

    • Трампа сняли с выборов

      Верховный суд штата Колорадо принял беспрецедентное решение, запретив Дональду Трампу участвовать в праймериз штата как «организатору антиконституционного мятежа» – того самого «захвата Капитолия». Означает ли это, что президент США Джо Байден теперь будет соперничать на выборах сам с собой?

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