Люди, которые активно переводят храмы Украинской православной церкви в ПЦУ, сами их не посещают. Им все равно, куда не ходить.2 комментария
На Сочи обрушился мощный шторм
Сильный ветер в Сочи повалил свыше 80 деревьев и повредил кровлю более десяти домов и линии электропередачи. Есть погибшие. МЧС предупреждает, что в регионе в ближайшие сутки над морем могут образовываться смерчи, будет сильный шторм с волнами до 4,5 м (фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС)
Оперативные службы сейчас ликвидируют последствия непогоды. Отмечается, что за сутки в центре Сочи выпало 35 мм осадков в виде дождя, в горном кластере – 45 мм снега (фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС)
По данным МЧС, в четырех районах Сочи нарушено электроснабжение, без электричества остались 11,8 тыс. человек, в Славянском районе из-за сильных осадков поступило 40 обращений о подтоплении придомовых территорий, при этом вода в дома не заходила (фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС)
В результате падения дерева есть погибший – мужчина родом из Московской области, добавляют в оперативных службах. По данным синоптиков, непогода сохранится в регионе до 25 декабря (фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС)