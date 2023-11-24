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    И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зачем США атакуют ОПЕК+

    С учетом характера войны на истощение ресурсов, которая ведется между Россией и Западом, цена нефти в некотором смысле становится центром этого противостояния.

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    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин «Слово пацана» – это про меня

    Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.

    54 комментария
    7 декабря 2023, 13:36 • Фоторепортаж

    В Брянске восьмиклассница открыла стрельбу в гимназии

    Ученица восьмого класса открыла стрельбу в школе Брянска. В результате несколько несовершеннолетних ранены, есть погибшие, а сама девочка покончила с собой. В учебном заведении проводится проверка, отец стрелявшей доставлен на допрос, возбуждено уголовное дело (фото: Андрей Мазунин/РИА Новости)

    Приоритетной версией случившегося правоохранители называют конфликт одноклассников. УМВД по Брянской области сообщает, что одна из пострадавших в ходе инцидента учениц скончалась (фото: Надежда Михеева/ТАСС)

    Как сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, восьмиклассница стреляла из охотничьего ружья «Бекас-3», которое принадлежало ее отцу. По данным ТАСС, родитель уже доставлен на допрос. Следователей интересует, как дома хранилось оружие, почему у ребенка был к нему доступ, обучалась ли дочь стрельбе (фото: Надежда Михеева/ТАСС)

    По словам Хинштейна, школа, в которой произошло ЧП, охраняется частной охранной организацией и оборудована кнопкой тревожной сигнализации, но сейчас все это будет детально проверяться. В Брянске запустили бесплатный анонимный телефон: 8-800-2000-122. По этому номеру местные жители бесплатно и анонимно могут получить консультативно-психологическую помощь для детей и родителей (фото: Надежда Михеева/ТАСС)

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