И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.2 комментария
В Брянске восьмиклассница открыла стрельбу в гимназии
Ученица восьмого класса открыла стрельбу в школе Брянска. В результате несколько несовершеннолетних ранены, есть погибшие, а сама девочка покончила с собой. В учебном заведении проводится проверка, отец стрелявшей доставлен на допрос, возбуждено уголовное дело (фото: Андрей Мазунин/РИА Новости)
Приоритетной версией случившегося правоохранители называют конфликт одноклассников. УМВД по Брянской области сообщает, что одна из пострадавших в ходе инцидента учениц скончалась (фото: Надежда Михеева/ТАСС)
Как сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, восьмиклассница стреляла из охотничьего ружья «Бекас-3», которое принадлежало ее отцу. По данным ТАСС, родитель уже доставлен на допрос. Следователей интересует, как дома хранилось оружие, почему у ребенка был к нему доступ, обучалась ли дочь стрельбе (фото: Надежда Михеева/ТАСС)
По словам Хинштейна, школа, в которой произошло ЧП, охраняется частной охранной организацией и оборудована кнопкой тревожной сигнализации, но сейчас все это будет детально проверяться. В Брянске запустили бесплатный анонимный телефон: 8-800-2000-122. По этому номеру местные жители бесплатно и анонимно могут получить консультативно-психологическую помощь для детей и родителей (фото: Надежда Михеева/ТАСС)