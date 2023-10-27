С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.0 комментариев
Новый самолет Ил-96-400М совершил первый полет
В России прошел первый полет опытного образца отечественного широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ил-96-400М. Самолет был изготовлен на Воронежском авиазаводе – филиале Авикомплекса Ильюшина, входящего в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростех» (фото: Объединённая авиастроительная корпорация)
Полет проходил на высотах до 2 км, скорости до 390 км/час и продолжался 26 мин. В ходе полета были подтверждены устойчивость, управляемость самолета, работоспособность систем, двигателя и радиотехнических средств захода на посадку (фото: Объединённая авиастроительная корпорация)
«За счет нового современного пилотажно-навигационного и радиосвязного оборудования на российских компонентах повышается безопасность и надежность полетов. Судно позволит развивать наши компетенции в создании широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов», – рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров (фото: Объединённая авиастроительная корпорация)
«Самолет позволит обеспечить транспортную доступность различных регионов страны. Максимальная дальность полета – 8,1 тыс. км. Создание таких самолетов – уникальная компетенция, которая позволит обеспечить технологический суверенитет страны», – сказал гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов (фото: Объединённая авиастроительная корпорация)