  • Новость часаЙемен нанес ракетный удар по Израилю
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Активная оборона России истощила ВСУ
    Авиаэксперт назвал рыночные ниши для нового российского самолета Ил-96-400М
    В США назвали несущую угрозу для украинских систем ПВО российскую авиабомбу
    В Москве спасли запертого на четыре дня в авто кота
    Киев стянул к границе с Белоруссией 120 тыс. военных
    Йемен нанес ракетный удар по Израилю
    Минфин предсказал искажение мирового алмазного рынка из-за санкций против «Алросы»
    В Палестине заявили о повторном ударе по лагерю беженцев Джабалия
    Госдума лишила мандатов депутатов Власова и Белоусова
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов «Золотой миллиард» стремительно расчеловечивается

    С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.

    0 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Как поляки проголосовали за ухудшение своей жизни

    Проголосовавшие за повышение своего благосостояния поляки вот уже несколько недель пребывают в положении людей, облапошенных мошенниками. Они наблюдают за словесной эквилибристикой своих избранников и переживают о том, что ждет Польшу уже в следующем году.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Здравый консерватизм исходит из простой идеи

    Консерватизм видит общество как живое тело, развитие и рост которого есть процесс органический. Даже если ваши кости неправильно срослись после прошлых страшных переломов, это еще не значит, что их надо ломать заново.

    14 комментариев
    1 ноября 2023, 17:27 • Фоторепортаж

    Новый самолет Ил-96-400М совершил первый полет

    В России прошел первый полет опытного образца отечественного широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ил-96-400М. Самолет был изготовлен на Воронежском авиазаводе – филиале Авикомплекса Ильюшина, входящего в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростех» (фото: Объединённая авиастроительная корпорация)

    Полет проходил на высотах до 2 км, скорости до 390 км/час и продолжался 26 мин. В ходе полета были подтверждены устойчивость, управляемость самолета, работоспособность систем, двигателя и радиотехнических средств захода на посадку (фото: Объединённая авиастроительная корпорация)

    «За счет нового современного пилотажно-навигационного и радиосвязного оборудования на российских компонентах повышается безопасность и надежность полетов. Судно позволит развивать наши компетенции в создании широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов», – рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров (фото: Объединённая авиастроительная корпорация)

    «Самолет позволит обеспечить транспортную доступность различных регионов страны. Максимальная дальность полета – 8,1 тыс. км. Создание таких самолетов – уникальная компетенция, которая позволит обеспечить технологический суверенитет страны», – сказал гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов (фото: Объединённая авиастроительная корпорация)

    Главное
    Хабиб Нурмагомедов призвал простить устроивших погром в аэропорту Махачкалы
    Миллер рассказал о работе Газпрома без ушедших из России компаний
    Второй энергоблок БелАЭС приняли в промышленную эксплуатацию
    Фридман и Авен пожалели об инвестициях в экономику Запада
    В Финляндии конфисковали товарные знаки Сбербанка и «Калашникова»
    Панин опубликовал фото с паспортом США на фоне флага Украины
    В Татарстане клирик Чистопольской епархии убил и расчленил жену

    Украинская власть разворовала миллиарды долларов вместо подготовки к зиме

    На Украине бьют тревогу: отключения света этой зимой будут более серьезными, чем прошедшей, и лучше обзавестись автономным отоплением. И на этот раз жители Украины будут винить в своих проблемах не Россию, а собственные власти. Милларды долларов, выделенных на ремонт энергетической инфраструктуры, пошли на что угодно, кроме самой инфраструктуры. Подробности

    Перейти в раздел

    Израиль уничтожает Европейский союз

    Голосование в ООН по конфликту на Ближнем Востоке разделило ЕС до такой степени, что некоторые его члены грозятся вообще выйти из ООН. Расколол Израиль и руководящую пару Евросоюза: между Урсулой фон дер Ляйен и Шарлем Мишелем усугубилась прежняя вражда. Как признают США, Евросоюз не в состоянии выдержать двух войн сразу, поддерживая и Израиль, и Украину. Подробности

    Перейти в раздел

    Су-57 получат дополнительную скрытность

    Для истребителей пятого поколения Су-57 создана крылатая ракета большой дальности. Эту разработку называют новым технологическим словом в российской военной промышленности. В чем могут заключаться особенности этой ракеты, по каким целям она может применяться и какие преимущества она даст самому Су-57 в бою? Подробности

    Перейти в раздел

    Макрон ищет способ оторвать от России южных союзников

    Франция продолжает настойчивые поиски по всему миру ценнейшего ресурса, от которого зависит ее благополучие – урана. На этот раз французский лидер Макрон отправляется с этой целью в Среднюю Азию. Однако его замыслы гораздо шире и имеют прямое отношение к попыткам ограничить возможности России. Подробности

    Перейти в раздел

    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева

    В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии. Царев, чье мнение всегда болезненно воспринимали в киевских кабинетах, госпитализирован в тяжелом состоянии. Коллеги, друзья и общественные деятели сходятся в том, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Израиль разваливает Евросоюз

      Обострение конфликта на Ближнем Востоке стало тяжелым испытанием для Евросоюза. Аналитики в США считают, что фактическое участие в двух конфликтах сразу – вокруг Израиля и Украины – ЕС просто не по силам. И действительно, складывается впечатление, будто Евросоюз затрещал по швам, а фундаментальные противоречия разобщили его руководство.

    • Беспорядки в аэропорту в Дагестане: выводы

      Беспорядки в аэропорту Махачкалы радикалами, требовавшими учинить расправу над израильтянами, стали экстраординарным событием в истории РФ. Вместо израильтян толпа обнаружила местных матерей с детьми, проходившими в Израиле курс лечения. Аэропорт был закрыт, около 60 человек задержаны. Какие выводы напрашиваются из этой ситуации?

    • Как украинцы шпионили за Дудой

      Политический конфликт между Украиной и Польшей получил неожиданное объяснение. Судя по всему, дело не только в поставках зерна и Волынской резне, но и в том, что в одном из автомобилей, которым пользуется президент Польши Анджей Дуда, был найден шпионский «жучок». Но при чем тут Украина?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............