  • Миротворцы РФ начали эвакуацию мирного населения из наиболее опасных районов Карабаха
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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как американцы семь лет обламывали зубы о «Пасть дракона»

    Когда-то важно наводить мосты, когда-то – сжигать их за собой, а когда-то – дистанционно разносить на куски авиабомбами. Именно в такое время мы живем сейчас. Но сказать легче, чем сделать – уничтожать инфраструктуру не так уж и просто. Что доказывает опыт США во Вьетнаме.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В чем источник китайского терпения к выпадам украинцев

    Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?

    5 комментариев

    Азербайджан начал военную операцию в Карабахе

    Азербайджан объявил «локальные антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе. По информации властей региона, огонь открыли по всей линии соприкосновения. В Степанакерте слышны взрывы, звучат сирены воздушной тревоги (фото: oldhike/ТАСС)

    Баку уверяет, что таким образом решает антитеррористические задачи, а удары наносятся лишь по военным целям, мирное население и объекты гражданской инфраструктуры не пострадают (фото: oldhike/ТАСС)

    Местному населению через SMS-сервисы, а также с помощью громкоговорителей и информационных листовок советуют держаться подальше от военных объектов и не поддерживать армянские войска (фото: Айк Арутюнян/РИА Новости)

    Также в Баку обвинили армян в провокациях, в том числе с человеческими жертвами. Так, три полицейских погибли при подрыве автомобиля на трассе Ахмедбейли – Физули – Шуша (фото: Айк Арутюнян/РИА Новости)

    В Баку назвали условиями мира полный вывод армянских вооруженных сил из Карабаха, а также роспуск властей в Степанакерте. Азербайджан обещает взять под защиту административные, социальные, образовательные, медицинские, религиозные и другие объекты. Женщинам, детям, пожилым, инвалидам и больным обещается вся необходимая помощь (фото: Айк Арутюнян/РИА Новости)

    В Ереване утверждают, что азербайджанская армия бьет по гражданским объектам, ведет массированный обстрел городов и сел. МИД Армении считает происходящее широкомасштабной агрессией и просит Совбез ООН, а также российских миротворцев принять меры для прекращения огня (фото: Айк Арутюнян/РИА Новости)

    Жители Еревана собрались у здания правительства, перекрыв все проезды к площади Республики. Они требуют от премьера Армении Никола Пашиняна принять меры. «Никол – предатель», – скандируют митингующие. Сам премьер сказал, что Армении не следует предпринимать резкие и авантюрные шаги (фото: Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости)

    Пашинян обсудил происходящее с госсекретарем США Энтони Блинкеном. «Стороны подчеркнули недопустимость применения силы и необходимость использования международных механизмов деэскалации», – отмечается в сообщении МИД Армении (фото: Александр Патрин/ТАСС)

    В российском МИД призвали Баку и Ереван прекратить боевые действия и вернуться к дипломатии. Представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла утверждения Баку о том, что Москву заранее предупредили об «операции». Российский контингент получил уведомление за несколько минут до начала боевых действий (фото: oldhike/ТАСС)

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    Разоблачение в США преступления ВСУ стало сигналом Зеленскому

    Американская пресса обвинила ВСУ в нанесении удара по мирным жителям на рынке в Константиновке. Россия не раз заявляла о причастности Украины к трагедии, унесшей жизни 16 человек, однако офис Зеленского упорно перекладывал ответственность на Москву. О чем свидетельствует данная публикация, какие сигналы были отправлены Киеву и почему заокеанские СМИ заговорили об этом именно в день визита Зеленского в Вашингтон? Подробности

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