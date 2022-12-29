В условиях нового нарастающего глобального конфликта мы вновь, как в дни Петра I и Александра II, развиваем мощную и современную военную промышленность. Раньше у нас это неизменно получалось. Получится и сейчас.15 комментариев
Азербайджан начал военную операцию в Карабахе
Азербайджан объявил «локальные антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе. По информации властей региона, огонь открыли по всей линии соприкосновения. В Степанакерте слышны взрывы, звучат сирены воздушной тревоги (фото: oldhike/ТАСС)
Баку уверяет, что таким образом решает антитеррористические задачи, а удары наносятся лишь по военным целям, мирное население и объекты гражданской инфраструктуры не пострадают (фото: oldhike/ТАСС)
Местному населению через SMS-сервисы, а также с помощью громкоговорителей и информационных листовок советуют держаться подальше от военных объектов и не поддерживать армянские войска (фото: Айк Арутюнян/РИА Новости)
Также в Баку обвинили армян в провокациях, в том числе с человеческими жертвами. Так, три полицейских погибли при подрыве автомобиля на трассе Ахмедбейли – Физули – Шуша (фото: Айк Арутюнян/РИА Новости)
В Баку назвали условиями мира полный вывод армянских вооруженных сил из Карабаха, а также роспуск властей в Степанакерте. Азербайджан обещает взять под защиту административные, социальные, образовательные, медицинские, религиозные и другие объекты. Женщинам, детям, пожилым, инвалидам и больным обещается вся необходимая помощь (фото: Айк Арутюнян/РИА Новости)
В Ереване утверждают, что азербайджанская армия бьет по гражданским объектам, ведет массированный обстрел городов и сел. МИД Армении считает происходящее широкомасштабной агрессией и просит Совбез ООН, а также российских миротворцев принять меры для прекращения огня (фото: Айк Арутюнян/РИА Новости)
Жители Еревана собрались у здания правительства, перекрыв все проезды к площади Республики. Они требуют от премьера Армении Никола Пашиняна принять меры. «Никол – предатель», – скандируют митингующие. Сам премьер сказал, что Армении не следует предпринимать резкие и авантюрные шаги (фото: Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости)
Пашинян обсудил происходящее с госсекретарем США Энтони Блинкеном. «Стороны подчеркнули недопустимость применения силы и необходимость использования международных механизмов деэскалации», – отмечается в сообщении МИД Армении (фото: Александр Патрин/ТАСС)
В российском МИД призвали Баку и Ереван прекратить боевые действия и вернуться к дипломатии. Представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла утверждения Баку о том, что Москву заранее предупредили об «операции». Российский контингент получил уведомление за несколько минут до начала боевых действий (фото: oldhike/ТАСС)